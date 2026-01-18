Новини
НСИ започва ежегодното изследване на бюджетите на домакинствата

НСИ започва ежегодното изследване на бюджетите на домакинствата

18 Януари, 2026 13:00

Информацията ще се използва единствено за статистически цели

НСИ започва ежегодното изследване на бюджетите на домакинствата - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Националният статистически институт стартира ежегодното изследване на домакинските бюджети. Проучването има за цел да събере актуални данни за доходите, разходите и потреблението на българските домакинства. Информацията ще се използва единствено за статистически цели и при разработването на социални политики. Изследването у нас се провежда от 1953 година, като е напълно съобразено с европейските стандарти и практики, прилагани във всички страни от Европейския съюз.

В област Бургас в изследването ще участват 270 домакинства, избрани на случаен принцип. Те са разделени в три групи по 90 и ще бъдат анкетирани четири пъти в рамките на една година.

Дочка Камбурова, директор на Териториално статистическо бюро – Югоизток: “Основната цел да изследването на домакинските бюджети е да се получи информация относно доходите и разходите на домакинствата и жизнения стандарт на населението в Република България. И тази информация се ползва, както от държавни институции, така и от населението, обществени организации, международни организации.”

Анкетьорите посещават домакинствата на място. Попълва се анкетна карта със социално-демографските данни на членовете на семейството, както и специални дневници.

Дочка Камбурова, директор на Териториално статистическо бюро – Югоизток: “В този дневник де попълват проходите и разходите, които са направени през текущия медец. В самите дневници се попълват количеството на закупената стока или на извършената услуга, стойността. Освен това се попълват и за нерегулярни приходи и разходи, които са направени през предходните два месеца.”

Според част от домакинствата семейният бюджет става все по-труден за планиране. Макар доходите при някои да растат, разходите ги изпреварват. Най-осезаемо е поскъпването на храните и битовите сметки. Ваня споделя, че стандартът на живот не се подобрява, а за семейни почивки и развлечения трудно отделя средства.

Ваня Кирязова: “Стараем се да се вместим. Като сметнеш-300лв са осигуровките, по 100 лева ток поне, телефони, телевизия интернет, битови сметки, храна, не сме купували някакви мебели, не сме купували техника.”

Ани, пенсионер: “Искаме деца да има, да има прираст, да има раждаемост. Е, как да стане? Като всеки брои стотинката до последно и пак не стигат. За мен просто няма достоен живот за хората, които се трудят, а да не говорим за нашите родители.”

Наблюдение на домакинските бюджети в новоизбрани домакинства стартира от началото на февруари.


  • 1 Е са

    9 0 Отговор
    Само да се загащим, и почвам да четем колко съм забогател ! Сигурно че има пари чак сандвич от Макдоналс да си купим таа година?

    13:04 18.01.2026

  • 2 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    9 0 Отговор
    И там ли ще стъкмяват?

    13:05 18.01.2026

  • 3 нси

    11 0 Отговор
    е ОПГ!

    13:08 18.01.2026

  • 4 оня с големия

    12 1 Отговор
    Алооо, специалистите по микроикомика на комунистическия капиталист - я кажете защо в Даунтън Хонконг цена на квадратен метър жилище е $2000, а в София $3000?
    И защо килограм череши през август е по-евтин в Осло, отколкото в София, която не е върху лед, а върху златна земя?

    13:08 18.01.2026

  • 5 кой му дреме

    1 2 Отговор
    който нема годишна декларация за бюджета глобата е 5000 евро

    13:10 18.01.2026

  • 6 Хавзи

    0 1 Отговор
    Да си направят вярна статистика за количество храна изхвърлена или бракувана от магазините . Що да обикалят по домакинства. Това ще им покаже една голяма Нула ,та даже и минус преди следваща заплата или това всъщност не е целта. За такива работи заплата не получават. Трябват нарисувани след сън цифри като тези за инфлация и ,дефицит , "средни " доходи и безработица.

    13:18 18.01.2026

  • 7 На боко и шиши

    8 0 Отговор
    И на Теменужка домакинствата

    13:21 18.01.2026

  • 8 Мнение

    2 1 Отговор
    Започват разчет колко може да се краде. Кой им дава право да гледат доходите на хората това е чувствителна информация. Ама то тя отдавна се д предоставя на този който си плати.

    13:29 18.01.2026

  • 9 БГ статистика

    1 0 Отговор
    БГ домакинствата получават 2500 евро месечено от заплати и пенсии, но харчат 5000 евро на месец. Разликата се покриво от бонуси, корупция и малко укриване на данъци.
    Данъчните/минфин/ или са корумпирани или са много некадърни, щом не могат да хванат поне 1/3 от укриващиге приходи от корупция. Как корумпипан държавен чиновник с сържавна заплата всяка годшни си купува по един още един нов апартамет? Кок с държавна заплата се купуват 20 апартамента?

    НСИ да напрови изследване на държавните бонуси, какъв им е размера, колко хора ги получанат ... ?

    13:48 18.01.2026

