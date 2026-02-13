В края на 2025 година средната брутна заплата в България надхвърли 2 700 лв.

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2025 г. намалява с 12.5 хил., или с 0.5% спрямо края на септември 2025 г., като достига 2.34 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт.
Спрямо третото тримесечие на 2025 г. най-голямо намаление на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.3%, в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 5.0%, и в „Операции с недвижими имоти“ - с 3.2%.
Най-голямо увеличение на броя наети лица по трудово и служебно правоотношение - с 1.3%, е регистрирано при дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.
В края на декември 2025 г. в сравнение с края на декември 2024 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 29.3 хил., или с 1.3%. Най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 11.7 хил., „Строителство“ - с 5.6 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 5.1 хил., а най-голямо намаление се наблюдава в „Преработваща промишленост“ - със 7.6 хил., и в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 1.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 5.8%, „Култура, спорт и развлечения“ с 5.1%, и в „Други дейности“ - с 4.9%, а най-голямо намаление е регистрирано при „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 2.5%, и при „Добивна промишленост“ - с 2.2%.
Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2025 г. е 2 641 лв., за ноември - 2 654 лв., и за декември - 2 741 лева.
През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата e 2 678 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2025 г. с 5.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 13.0%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 8.5%, и „Култура, спорт и развлечения“ - със 7.9%.
Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.0%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ - с 18.1%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 15.6%, и „Строителство“ - с 15.2%.
Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 5 739 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 3 969 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3 840 лева.
Най-нископлатени са били наетите лица в следните икономически дейности:„Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 617 лева; „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 770 лева; „Други дейности“ - 1 859 лева.
През четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 10.6%, а в частния сектор - с 11.2%.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
13:45 13.02.2026
2 Новичок
13:46 13.02.2026
3 НЕЩО ЗА ПЕНСИИТЕ
Коментиран от #8, #17
13:49 13.02.2026
4 Тома
13:51 13.02.2026
5 оня с коня
13:54 13.02.2026
6 лоза
13:55 13.02.2026
7 оня с коня
13:55 13.02.2026
8 оня с коня
До коментар #3 от "НЕЩО ЗА ПЕНСИИТЕ":стига с тия пенсинери ! само лежат иПЪРДЯТ и пари искат
да мятат пачки от балконите
Коментиран от #11, #12, #13, #15, #20
13:56 13.02.2026
9 Защо
14:06 13.02.2026
10 рамбо силек
14:10 13.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Тутууленд
14:27 13.02.2026
15 Мнение
До коментар #8 от "оня с коня":Нали един ден и ти може да стигнеш до там бе гнсен продагник?!
Тогава кво да те правим?!
Имам редица идеи за такива като теб!
Или ще започнете да допринасяте за благото на тоя народ, или ще си понесете последствията!
14:29 13.02.2026
16 си дзън
14:31 13.02.2026
17 Две три банкноти пенция
До коментар #3 от "НЕЩО ЗА ПЕНСИИТЕ":За пенсионерите ще е добре да си търсят някаква подходяща по-лека работа или да се върнат на село, ако имат собствен имот.
14:31 13.02.2026
18 стоян георгиев
14:33 13.02.2026
19 ЧИЧО
14:33 13.02.2026
20 ЧОЧО
До коментар #8 от "оня с коня":Ти може и да не стигнеш тая възраст.
14:35 13.02.2026