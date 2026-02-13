Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Новини
България »
София »
В края на 2025 година средната брутна заплата в България надхвърли 2 700 лв.

В края на 2025 година средната брутна заплата в България надхвърли 2 700 лв.

13 Февруари, 2026 13:42 691 20

  • левове-
  • заплата-
  • нси-
  • служители-
  • чиновници-
  • фермери-
  • земеделци-
  • строителство

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2025 г. е 2 641 лв., за ноември - 2 654 лв., и за декември - 2 741 лева, посочи НСИ

В края на 2025 година средната брутна заплата в България надхвърли 2 700 лв. - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение към края на декември 2025 г. намалява с 12.5 хил., или с 0.5% спрямо края на септември 2025 г., като достига 2.34 млн. по предварителни данни на Националния статистически институт.

Спрямо третото тримесечие на 2025 г. най-голямо намаление на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности „Хотелиерство и ресторантьорство“ - с 6.3%, в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 5.0%, и в „Операции с недвижими имоти“ - с 3.2%.

Най-голямо увеличение на броя наети лица по трудово и служебно правоотношение - с 1.3%, е регистрирано при дейност „Хуманно здравеопазване и социална работа“.

В края на декември 2025 г. в сравнение с края на декември 2024 г. броят на наетите лица по трудово и служебно правоотношение нараства с 29.3 хил., или с 1.3%. Най-голямо увеличение на броя наети лица се наблюдава в икономическите дейности: „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 11.7 хил., „Строителство“ - с 5.6 хил., и „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети“ - с 5.1 хил., а най-голямо намаление се наблюдава в „Преработваща промишленост“ - със 7.6 хил., и в „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 1.6 хиляди. В процентно изражение увеличението е най-значително в икономическите дейности „Хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 5.8%, „Култура, спорт и развлечения“ с 5.1%, и в „Други дейности“ - с 4.9%, а най-голямо намаление е регистрирано при „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 2.5%, и при „Добивна промишленост“ - с 2.2%.

Средната брутна месечна работна заплата за октомври 2025 г. е 2 641 лв., за ноември - 2 654 лв., и за декември - 2 741 лева.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. средната месечна работна заплата e 2 678 лв. и се увеличава спрямо третото тримесечие на 2025 г. с 5.1%. Икономическите дейности, в които е регистрирано най-голямо увеличение, са „Образование“ - с 13.0%, „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - с 8.5%, и „Култура, спорт и развлечения“ - със 7.9%.

Спрямо четвъртото тримесечие на 2024 г. средната месечна работна заплата нараства с 11.0%, като най-голямо e увеличението в икономическите дейности: „Операции с недвижими имоти“ - с 18.1%, „Административни и спомагателни дейности“ - с 15.6%, и „Строителство“ - с 15.2%.

Икономическите дейности с най-високо средномесечно трудово възнаграждение на наетите лица по трудово и служебно правоотношение за периода са:

„Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - 5 739 лева; „Финансови и застрахователни дейности“ - 3 969 лева; „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива“ - 3 840 лева.

Най-нископлатени са били наетите лица в следните икономически дейности:

„Хотелиерство и ресторантьорство“ - 1 617 лева; „Селско, горско и рибно стопанство“ - 1 770 лева; „Други дейности“ - 1 859 лева.

През четвъртото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на предходната година средната месечна работна заплата в обществения сектор нараства с 10.6%, а в частния сектор - с 11.2%.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    11 1 Отговор
    С колко нарастна задлъжнялостта на държавата, за да има да папка електоратът?

    13:45 13.02.2026

  • 2 Новичок

    12 2 Отговор
    Кой ли им вярва на тия от НСИ ??? Чиновници от Герб Пфу... само лъжат ,не струват и вятъра над главите им.

    13:46 13.02.2026

  • 3 НЕЩО ЗА ПЕНСИИТЕ

    11 2 Отговор
    ДА СПОМЕНЕТЕ,А??

    Коментиран от #8, #17

    13:49 13.02.2026

  • 4 Тома

    12 0 Отговор
    Има дизове които вземат държавни заплати по 20-30 хиляди а има и мучовци на минимална заплата 620 евро.Със среден к.. излиза точно 2700

    13:51 13.02.2026

  • 5 оня с коня

    7 0 Отговор
    дано всичко поскъпне в тая българия че много богаташи живеят тука по тая стъкмистика

    13:54 13.02.2026

  • 6 лоза

    11 1 Отговор
    Глупости на търкалета!

    13:55 13.02.2026

  • 7 оня с коня

    8 1 Отговор
    Сopocнята да не се ослушва, а да почва да бачка, че да плаща данъци и да има пари за киевската хунта!

    13:55 13.02.2026

  • 8 оня с коня

    3 12 Отговор

    До коментар #3 от "НЕЩО ЗА ПЕНСИИТЕ":

    стига с тия пенсинери ! само лежат иПЪРДЯТ и пари искат

    да мятат пачки от балконите

    Коментиран от #11, #12, #13, #15, #20

    13:56 13.02.2026

  • 9 Защо

    7 0 Отговор
    в лева, дайте я в левро ?!

    14:06 13.02.2026

  • 10 рамбо силек

    7 0 Отговор
    Средно аз и илон мъск имаме сто милиарда

    14:10 13.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Тутууленд

    3 0 Отговор
    За еврозоната това е пълна мизерия.

    14:27 13.02.2026

  • 15 Мнение

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Нали един ден и ти може да стигнеш до там бе гнсен продагник?!
    Тогава кво да те правим?!
    Имам редица идеи за такива като теб!
    Или ще започнете да допринасяте за благото на тоя народ, или ще си понесете последствията!

    14:29 13.02.2026

  • 16 си дзън

    3 1 Отговор
    1400 евро в БГ, 250 евро в русията. Възраждане и Радев искат руски заплати в БГ

    14:31 13.02.2026

  • 17 Две три банкноти пенция

    2 0 Отговор

    До коментар #3 от "НЕЩО ЗА ПЕНСИИТЕ":

    За пенсионерите ще е добре да си търсят някаква подходяща по-лека работа или да се върнат на село, ако имат собствен имот.

    14:31 13.02.2026

  • 18 стоян георгиев

    0 0 Отговор
    Станахме си европейска държава по доходи.вече не сме последни в класирането.вероятно и с еврото ще се издигнем в позициите още.

    14:33 13.02.2026

  • 19 ЧИЧО

    0 1 Отговор
    Пак ще си вдигат заплатите. Като нарастне средната заплата ,нараства и тяхната заплата. Иначе народа яде ориза , чиновниците пилето общо ядем пиле с ориз.

    14:33 13.02.2026

  • 20 ЧОЧО

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "оня с коня":

    Ти може и да не стигнеш тая възраст.

    14:35 13.02.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове