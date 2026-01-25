Новини
Шефът на НСИ: Разликата между преброеното население през 2021 г. и хората с право да гласуват сега може да бъде над 1 млн

25 Януари, 2026 11:25

25 Януари, 2026 11:25 986 19

Инфлацията е относително стабилна през последните месеци. Със средно 5% а се променили цените през декември 2025 г. спрямо декември 2024 г.

Шефът на НСИ: Разликата между преброеното население през 2021 г. и хората с право да гласуват сега може да бъде над 1 млн - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Преброяването беше направено към 7 септември 2021 г., тоест до изборите ще минат 4 години и половина. От тогава са починали около половин милион души. Тоест, вместо да се изчистват избирателните списъци, ще има половин милион умрели. Това заяви доц. Атанас Атанасов, председател на НСИ, пред бТВ, разяснявайки защо не трябва данните от преброяването да се ползват за избирателните списъци.

„Разликата между преброеното население през 2021 г. и реално хората с право да гласуват на идните избори може да бъде над 1 милион. Има чужденци у нас, които са преброени от нас, но нямат право да гласува“, обърна внимание той.

Атанасов се надява здравият разум у депутатите да надделее.

„Инфлацията е относително стабилна през последните месеци. Със средно 5% а се променили цените през декември 2025 г. спрямо декември 2024 г. Декември празнувахме много неща, нормално е да има различни цени за развлечения и пътуване“, допълни той.

„Още на 3 февруари ще публикуваме предварителна оценка за инфлацията през януари – флаш инфлация, заедно с другите членки на еврозоната. Отклоненията са много малки между предварителната и окончателната инфлация“, подчерта още Атанасов.


  • 1 Грозната истина

    9 8 Отговор
    Аз не гласувам

    Коментиран от #9, #10

    11:30 25.01.2026

  • 2 Разликата

    13 0 Отговор
    Е лежачка и кльопачка.

    11:32 25.01.2026

  • 3 бою циганина

    16 0 Отговор
    всичко е фалшиво като пътищата ни, на територията има максимум 5 милиона роба

    11:33 25.01.2026

  • 4 Хипотетично

    12 0 Отговор
    Преброяването е статистическо мероприятие със съответните неточности и недостатъци. Правото на глас е гарантирано от конституцията (основния закон) за всеки български гражданин (преброен или не преброен) с издадена валидна лична карта.
    За починали лица се води отчет в ГРАО и съответните лични карти са невалидни и елементарно е да бъдат засечени от информационно обслужване злоупотреби с "мъртви" души. И от Австралия гражданин има право да избере да гласува или не в съответната разкрита секция в посолството.

    11:37 25.01.2026

  • 5 отпишете и фашиста

    5 1 Отговор
    пукнал на фронта

    Коментиран от #18

    11:40 25.01.2026

  • 6 Пореден некадърен лъжец от мафията

    16 0 Отговор
    Колкото и да лъжете всеки вижда къде са цените в небето! Дразнител с лъжите и наглостта си, а за "истината" в казаното от вас няма кой да ви повярва

    11:42 25.01.2026

  • 7 Налудник

    9 0 Отговор
    5%??? А бяхме "само 3".😎😂

    11:44 25.01.2026

  • 8 НСИ слугинаж на Държавна хранилка

    12 1 Отговор
    НСИ Слугинаж и маниполатори

    11:46 25.01.2026

  • 9 Не се пънете няма нужда

    6 2 Отговор

    До коментар #1 от "Грозната истина":

    Станахме двама! Има ли още? А и жена ми, майка ми, сестра ми и племенницата.
    Значи станахме 6 + още 20- на приятеля.
    Ставаме 26 още има ли?

    11:48 25.01.2026

  • 10 Амии

    9 2 Отговор

    До коментар #1 от "Грозната истина":

    Ами, като не гласуваш, това си е чист подарък за ГЕРБ/ДПС... Те точно на това разчитат! С малко гласове, които вземат предимно с купен или корпоративен вот, вадят висок процент. Само висока избирателна активност ще ги помете... Друг вариант няма...

    Коментиран от #19

    11:48 25.01.2026

  • 11 Напълниха държавата с чужденци

    11 0 Отговор
    Така решават демографския въпрос от герб.

    11:50 25.01.2026

  • 12 Дън Бай

    10 0 Отговор
    Не е важно броенето, а кой пише протоколите накрая!

    11:53 25.01.2026

  • 13 бгполитик

    0 3 Отговор
    изборите са честни!!!

    11:54 25.01.2026

  • 14 Не се пънете няма нужда

    4 1 Отговор
    А и да добавя ще събираме по 10лв.5€ на човек за двата дена ще има барбекю, музика, хапване, пийване и готини моми.На уникална поляна в борова гора на чист въздух.Всеки който няма да гласува е добре дошъл.

    11:55 25.01.2026

  • 15 в нси

    4 0 Отговор
    правят шия от лакърдия

    12:01 25.01.2026

  • 16 а вие

    6 0 Отговор
    Аз не вярвам на НСИ.

    12:02 25.01.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 моля моля

    1 0 Отговор

    До коментар #5 от "отпишете и фашиста":

    За умрело или нищо или само хубаво. За съжаление няма нито един евроатлантически мишок на фронта в Ocpайна да ни опише как е загинал въпросния неонацист.

    12:12 25.01.2026

  • 19 Маменият ми наивник той

    0 0 Отговор

    До коментар #10 от "Амии":

    Като не гласува човек гласа му се разпределя между всички играчи.Хайде сега си помисли какво се случва,Ако не гласуваш и ако гласуваш че не подкрепяш никой какво се случва.Едно нищо!Това да гласуваш, че не подкрепяш никой е измислено за овчи глави, да се разходиш до урната и току виж ти е дошъл някъв сигнал от извънземните да гласуваш за някой.😂😂Защото така и така си се разходил да не е напразно.35 години гласувахме да ни обират мощно сега е добре да пробваме 35г.да не гласуваме.Така ще разберем кое е по-доброто, пък и някак е по- лежерно като те крадат и човек се радва, че не е гласувал за да го обират.

    12:18 25.01.2026

