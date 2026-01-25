Шефът на НСИ: Разликата между преброеното население през 2021 г. и хората с право да гласуват сега може да бъде над 1 млн

Преброяването беше направено към 7 септември 2021 г., тоест до изборите ще минат 4 години и половина. От тогава са починали около половин милион души. Тоест, вместо да се изчистват избирателните списъци, ще има половин милион умрели. Това заяви доц. Атанас Атанасов, председател на НСИ, пред бТВ, разяснявайки защо не трябва данните от преброяването да се ползват за избирателните списъци.
„Разликата между преброеното население през 2021 г. и реално хората с право да гласуват на идните избори може да бъде над 1 милион. Има чужденци у нас, които са преброени от нас, но нямат право да гласува“, обърна внимание той.
Атанасов се надява здравият разум у депутатите да надделее.
„Инфлацията е относително стабилна през последните месеци. Със средно 5% а се променили цените през декември 2025 г. спрямо декември 2024 г. Декември празнувахме много неща, нормално е да има различни цени за развлечения и пътуване“, допълни той.
„Още на 3 февруари ще публикуваме предварителна оценка за инфлацията през януари – флаш инфлация, заедно с другите членки на еврозоната. Отклоненията са много малки между предварителната и окончателната инфлация“, подчерта още Атанасов.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Грозната истина
Коментиран от #9, #10
11:30 25.01.2026
2 Разликата
11:32 25.01.2026
3 бою циганина
11:33 25.01.2026
4 Хипотетично
За починали лица се води отчет в ГРАО и съответните лични карти са невалидни и елементарно е да бъдат засечени от информационно обслужване злоупотреби с "мъртви" души. И от Австралия гражданин има право да избере да гласува или не в съответната разкрита секция в посолството.
11:37 25.01.2026
5 отпишете и фашиста
Коментиран от #18
11:40 25.01.2026
6 Пореден некадърен лъжец от мафията
11:42 25.01.2026
7 Налудник
11:44 25.01.2026
8 НСИ слугинаж на Държавна хранилка
11:46 25.01.2026
9 Не се пънете няма нужда
До коментар #1 от "Грозната истина":Станахме двама! Има ли още? А и жена ми, майка ми, сестра ми и племенницата.
Значи станахме 6 + още 20- на приятеля.
Ставаме 26 още има ли?
11:48 25.01.2026
10 Амии
До коментар #1 от "Грозната истина":Ами, като не гласуваш, това си е чист подарък за ГЕРБ/ДПС... Те точно на това разчитат! С малко гласове, които вземат предимно с купен или корпоративен вот, вадят висок процент. Само висока избирателна активност ще ги помете... Друг вариант няма...
Коментиран от #19
11:48 25.01.2026
11 Напълниха държавата с чужденци
11:50 25.01.2026
12 Дън Бай
11:53 25.01.2026
13 бгполитик
11:54 25.01.2026
14 Не се пънете няма нужда
11:55 25.01.2026
15 в нси
12:01 25.01.2026
16 а вие
12:02 25.01.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 моля моля
До коментар #5 от "отпишете и фашиста":За умрело или нищо или само хубаво. За съжаление няма нито един евроатлантически мишок на фронта в Ocpайна да ни опише как е загинал въпросния неонацист.
12:12 25.01.2026
19 Маменият ми наивник той
До коментар #10 от "Амии":Като не гласува човек гласа му се разпределя между всички играчи.Хайде сега си помисли какво се случва,Ако не гласуваш и ако гласуваш че не подкрепяш никой какво се случва.Едно нищо!Това да гласуваш, че не подкрепяш никой е измислено за овчи глави, да се разходиш до урната и току виж ти е дошъл някъв сигнал от извънземните да гласуваш за някой.😂😂Защото така и така си се разходил да не е напразно.35 години гласувахме да ни обират мощно сега е добре да пробваме 35г.да не гласуваме.Така ще разберем кое е по-доброто, пък и някак е по- лежерно като те крадат и човек се радва, че не е гласувал за да го обират.
12:18 25.01.2026