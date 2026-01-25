Шефът на НСИ: Разликата между преброеното население през 2021 г. и хората с право да гласуват сега може да бъде над 1 млн

Преброяването беше направено към 7 септември 2021 г., тоест до изборите ще минат 4 години и половина. От тогава са починали около половин милион души. Тоест, вместо да се изчистват избирателните списъци, ще има половин милион умрели. Това заяви доц. Атанас Атанасов, председател на НСИ, пред бТВ, разяснявайки защо не трябва данните от преброяването да се ползват за избирателните списъци.

„Разликата между преброеното население през 2021 г. и реално хората с право да гласуват на идните избори може да бъде над 1 милион. Има чужденци у нас, които са преброени от нас, но нямат право да гласува“, обърна внимание той.

Атанасов се надява здравият разум у депутатите да надделее.

„Инфлацията е относително стабилна през последните месеци. Със средно 5% а се променили цените през декември 2025 г. спрямо декември 2024 г. Декември празнувахме много неща, нормално е да има различни цени за развлечения и пътуване“, допълни той.

„Още на 3 февруари ще публикуваме предварителна оценка за инфлацията през януари – флаш инфлация, заедно с другите членки на еврозоната. Отклоненията са много малки между предварителната и окончателната инфлация“, подчерта още Атанасов.