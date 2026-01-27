Новини
България »
БНБ отчете рекордни депозити на домакинствата преди влизането в еврозоната

БНБ отчете рекордни депозити на домакинствата преди влизането в еврозоната

27 Януари, 2026 22:20 883 13

  • бнб-
  • домакинства-
  • депозити

Жилищните кредити продължават да се увеличават

БНБ отчете рекордни депозити на домакинствата преди влизането в еврозоната - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Броени дни преди българският лев окончателно да влезе в историята като официална валута, Българската народна банка отчете рекорден размер на депозитите за изминалата година.

По данни на БНБ към декември депозитите на домакинствата в банките надхвърлят 107 млрд. лева. За една година внесените средства са се увеличили с близо 20%, показват данните на централната банка.

В същото време кредитите на домакинствата възлизат на над 56 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2024 г. те са нараснали с повече от 21%.

Данните на БНБ сочат още, че жилищните кредити продължават да се увеличават с по-бързи темпове в сравнение с потребителските.


България
Поставете оценка:
Оценка 2.1 от 7 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Ми че то

    9 0 Отговор
    Нали заради тез депозити влизаме в еврозоната.

    23:00 27.01.2026

  • 5 Те затова

    10 0 Отговор
    Банките нямат достатъчно кеш в евро за обмяна на левовете и принудиха хората да си внесат парите в банкови сметки. Това е една от подмолните глобални цели на цялото занятие. Продължението през 2027-ма ще бъде с трансформацията цифровото cbdc евро на ЕЦБ и "дигитални портфейли". Честито ви вечно робство към фашистката ЕЦБ!

    Коментиран от #11

    23:07 27.01.2026

  • 6 ТАКА КАЗА И РАДЕВ.

    1 5 Отговор
    АМА НАЛИ НАРОДА Е БЕДЕН?

    Коментиран от #7, #12

    23:11 27.01.2026

  • 7 Щъркел

    3 5 Отговор

    До коментар #6 от "ТАКА КАЗА И РАДЕВ.":

    Е беден е народа
    Кръчмите ,моловете ,хотелите са пълни с бедниии

    23:16 27.01.2026

  • 8 Дядо

    0 1 Отговор
    Ех мaмакa му стара. Стига сте се блъскали, спазвайте ред. На всекиму ще дойде реда. По спокойно aгънца. Без навалица. Наредете се на опашката пред БАНКОМАТА един след друг, както в детската градина са ни учили. Ама недейте така. Престанете. Ама моля Ви се другарю. Не се блъскайте. Абе престани да се сeкнеш вурху мен. Стига си ми крещял на ухото. Не разпъхвайте с лакти. По-културно го раздавайте. Като не можете да изтърпите пъpрр дете с финeз! Внимавайте! Купете си предварително билетчета за цирка и при БАНКОМАТА на Виенското Колело
    Насам Народе Възродени, Насам!!!
    БКП с БАНКОМАТА ви ЗОВЕ.

    23:19 27.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Тома

    1 0 Отговор
    Всички знаем кой може да спестява.На първо място тези които вдигнаха цените до тавана станаха за няколко месеца мултимилионери

    23:44 27.01.2026

  • 11 отец Банкерски

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Те затова":

    Имат банкноти евро но лъжат клиентите за да си внесат наличните пари в сметка.. Как има пари евро всеки ден да зареждат банкоматите а като влезеш те баласмосват докато клекнеш и внесеш парите.

    23:47 27.01.2026

  • 12 Копейка в шок

    1 0 Отговор

    До коментар #6 от "ТАКА КАЗА И РАДЕВ.":

    Само ние родните копейки сме бедни.Затова си мечтаем за царьок тип Пуся Късии.

    00:16 28.01.2026

  • 13 Уса

    0 0 Отговор
    Депозитите в клоновете на ЕЦБ са с риск от загуба,която ЕЦБ не възстановява,защото е на минус

    00:18 28.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове