БНБ отчете рекордни депозити на домакинствата преди влизането в еврозоната

Броени дни преди българският лев окончателно да влезе в историята като официална валута, Българската народна банка отчете рекорден размер на депозитите за изминалата година.
По данни на БНБ към декември депозитите на домакинствата в банките надхвърлят 107 млрд. лева. За една година внесените средства са се увеличили с близо 20%, показват данните на централната банка.
В същото време кредитите на домакинствата възлизат на над 56 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2024 г. те са нараснали с повече от 21%.
Данните на БНБ сочат още, че жилищните кредити продължават да се увеличават с по-бързи темпове в сравнение с потребителските.
4 Ми че то
23:00 27.01.2026
5 Те затова
Коментиран от #11
23:07 27.01.2026
6 ТАКА КАЗА И РАДЕВ.
Коментиран от #7, #12
23:11 27.01.2026
7 Щъркел
До коментар #6 от "ТАКА КАЗА И РАДЕВ.":Е беден е народа
Кръчмите ,моловете ,хотелите са пълни с бедниии
23:16 27.01.2026
8 Дядо
Насам Народе Възродени, Насам!!!
БКП с БАНКОМАТА ви ЗОВЕ.
23:19 27.01.2026
10 Тома
23:44 27.01.2026
11 отец Банкерски
До коментар #5 от "Те затова":Имат банкноти евро но лъжат клиентите за да си внесат наличните пари в сметка.. Как има пари евро всеки ден да зареждат банкоматите а като влезеш те баласмосват докато клекнеш и внесеш парите.
23:47 27.01.2026
12 Копейка в шок
До коментар #6 от "ТАКА КАЗА И РАДЕВ.":Само ние родните копейки сме бедни.Затова си мечтаем за царьок тип Пуся Късии.
00:16 28.01.2026
13 Уса
00:18 28.01.2026