БНБ отчете рекордни депозити на домакинствата преди влизането в еврозоната

Броени дни преди българският лев окончателно да влезе в историята като официална валута, Българската народна банка отчете рекорден размер на депозитите за изминалата година.

По данни на БНБ към декември депозитите на домакинствата в банките надхвърлят 107 млрд. лева. За една година внесените средства са се увеличили с близо 20%, показват данните на централната банка.

В същото време кредитите на домакинствата възлизат на над 56 млрд. лева. Спрямо същия месец на 2024 г. те са нараснали с повече от 21%.

Данните на БНБ сочат още, че жилищните кредити продължават да се увеличават с по-бързи темпове в сравнение с потребителските.