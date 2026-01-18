Омбудсманът Велислава Делчева: Не смятам, че трябва да бъда служебен премиер

Омбудсманът Велислава Делчева заяви, че не счита за правилно общественият защитник да бъде избиран за служебен министър-председател, тъй като това засяга независимостта на институцията. Тя уточни, че към момента не е била търсена от президента Румен Радев за поста, но ако бъде поканена, ще изложи аргументите си лично, цитира думите и БТА.

По Конституция за служебен премиер могат да бъдат назначени председателят на Народното събрание, управителят или подуправител на Българската народна банка, председателят или заместник-председател на Сметната палата, както и омбудсманът или неговият заместник.

Според Делчева заемането на изпълнителна власт от омбудсмана противоречи на принципа на институционалната независимост, който е заложен както в Конституцията, така и в международните стандарти. Тя посочи, че този принцип следва да бъде спазван и от заместник-омбудсмана Мария Филипова. Делчева добави, че не е разговаряла с Филипова за нейните намерения, като отбеляза, че по време на изслушване заместник-омбудсманът е заявила, че ще даде отговор директно на президента.

"Има и такива гласове, които казват, че всеки трябва да поеме отговорност, когато е поел длъжността в домовата книга, но за мен отговорността не означава да поемеш всеки пост, който ти предложат, а да направиш ясна и информирана преценка на ситуацията и възможностите, за да може да изпълниш задълженията, които ти предоставя Конституцията", каза Делчева.

Омбудсманът обърна внимание и на проблемите с "Топлофикация - София", от които по думите ѝ са засегнати десетки хиляди граждани. В момента шест от десет микрорайона в столичния квартал "Люлин" са без парно, като аварии има и в други райони. Според Делчева дружеството не се справя с ремонтите, които не трябва да се извършват през зимата, а да се планират предварително. Тя посочи, че повишаването на цената на парното води до отказ на клиенти и задълбочава проблема, като подчерта, че са нужни конкретни и навременни мерки, а не работни групи и доклади.

Делчева определи проблемите с водоснабдяването в страната като системни и изискващи дългосрочни решения, като даде пример със стотици жалби от Асеновград за липса на вода и продължителни аварийни ремонти.

По темата за въвеждането на еврото тя призова гражданите да подават сигнали при установени нередности. Омбудсманът допълни, че продължават да постъпват жалби за проблеми с ТЕЛК и социалните услуги, като подчерта, че институциите трябва да реагират навреме при нужда от социална подкрепа.