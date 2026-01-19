Тристранката обсъжда промени, свързани с т.нар. втора пенсия

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промени в Кодекса за социално осигуряване, внесен от финансовото министерство. Той предвижда промени в изчисляването на т.нар. "втора" пенсия, която се изплаща от частните пенсионни фондове, както и въвеждане на т.нар. мултифондове - възможността осигурените да избират с какъв риск да се инвестират средствата от индивидуалните партиди в зависимост от възрастта им.
Проектът за промени предвижда в рамките на пенсионния фонд пенсионноосигурителните дружества да създават три вида подфондове с различен инвестиционен профил, съобразени с жизнения цикъл на осигурените: динамичен, балансиран и консервативен. Тоест според критерия възраст се предвижда автоматично разпределение на хората в тях, освен ако някой изрично не си избере подфонд. В динамичния ще са осигурените до навършване на 50 години, балансиран — над 50-годишните, като за тези, на които им остават три или по-малко години до навършване на пенсионната възраст, се изключва възможността за прехвърляне на средствата в индивидуалната им партида в по-рисков подфонд и те ще бъдат насочени задължително в консервативен.
Едно от основните изменения в закона засяга и начина, по който се изчисляват отпусканите пенсии. Досега това ставаше на база на минималната пенсия за стаж и възраст. Така наречената втора пенсия, която се получава от частните пенсионни фондове, вече ще зависи от размера на минималната работна заплата. Съгласно новите правила най-ниската пожизнена пенсия трябва да е 10 процента от нея.
Предлага се и въвеждането на двукомпонентна такса - процент от управляваните активи и от постигнатия инвестиционен резултат. Причината е, че най-съществено влияние върху натрупаните в индивидуалните партиди средства има именно инвестиционната такса, която при задължителните пенсионни фондове се удържа независимо от постигнатия инвестиционен резултат.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 дянков
Коментиран от #3
04:46 19.01.2026
2 хихи
04:49 19.01.2026
3 По скоро
До коментар #1 от "дянков":За /три букви/ без сол
Иначе казано
Колко по малко вкарвате там толкова повече печелите
05:17 19.01.2026
4 Уса
Коментиран от #7
05:21 19.01.2026
5 Икономист
...гледат как да ограбят спестяванията на хората
06:00 19.01.2026
6 ООрана държава
06:23 19.01.2026
7 Не точно
До коментар #4 от "Уса":Зависи от държавата. Например в ЮК имате достъп до събраната сума след като навършите 55 при пенсионна възраст 68. Можете да сключите договор с пенсионен фонд за втора пенсия или Вие да решавате кога и колко да изтеглите. Т.е. реално разполагате с тези пари и не сте заложник на пенсионен фонд
06:27 19.01.2026