Тристранката обсъжда промени, свързани с т.нар. втора пенсия

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промени в Кодекса за социално осигуряване, внесен от финансовото министерство. Той предвижда промени в изчисляването на т.нар. "втора" пенсия, която се изплаща от частните пенсионни фондове, както и въвеждане на т.нар. мултифондове - възможността осигурените да избират с какъв риск да се инвестират средствата от индивидуалните партиди в зависимост от възрастта им.

Проектът за промени предвижда в рамките на пенсионния фонд пенсионноосигурителните дружества да създават три вида подфондове с различен инвестиционен профил, съобразени с жизнения цикъл на осигурените: динамичен, балансиран и консервативен. Тоест според критерия възраст се предвижда автоматично разпределение на хората в тях, освен ако някой изрично не си избере подфонд. В динамичния ще са осигурените до навършване на 50 години, балансиран — над 50-годишните, като за тези, на които им остават три или по-малко години до навършване на пенсионната възраст, се изключва възможността за прехвърляне на средствата в индивидуалната им партида в по-рисков подфонд и те ще бъдат насочени задължително в консервативен.

Едно от основните изменения в закона засяга и начина, по който се изчисляват отпусканите пенсии. Досега това ставаше на база на минималната пенсия за стаж и възраст. Така наречената втора пенсия, която се получава от частните пенсионни фондове, вече ще зависи от размера на минималната работна заплата. Съгласно новите правила най-ниската пожизнена пенсия трябва да е 10 процента от нея.

Предлага се и въвеждането на двукомпонентна такса - процент от управляваните активи и от постигнатия инвестиционен резултат. Причината е, че най-съществено влияние върху натрупаните в индивидуалните партиди средства има именно инвестиционната такса, която при задължителните пенсионни фондове се удържа независимо от постигнатия инвестиционен резултат.