Новини
България »
Тристранката обсъжда промени, свързани с т.нар. втора пенсия

Тристранката обсъжда промени, свързани с т.нар. втора пенсия

19 Януари, 2026 05:33, обновена 19 Януари, 2026 04:39 755 7

  • тристранка-
  • пенсия-
  • доходи-
  • синдикати-
  • работодатели

Тя вече ще зависи от размера на минималната работна заплата

Тристранката обсъжда промени, свързани с т.нар. втора пенсия - 1
Снимка: БГНЕС
БНР БНР

Националният съвет за тристранно сътрудничество ще обсъди промени в Кодекса за социално осигуряване, внесен от финансовото министерство. Той предвижда промени в изчисляването на т.нар. "втора" пенсия, която се изплаща от частните пенсионни фондове, както и въвеждане на т.нар. мултифондове - възможността осигурените да избират с какъв риск да се инвестират средствата от индивидуалните партиди в зависимост от възрастта им.

Проектът за промени предвижда в рамките на пенсионния фонд пенсионноосигурителните дружества да създават три вида подфондове с различен инвестиционен профил, съобразени с жизнения цикъл на осигурените: динамичен, балансиран и консервативен. Тоест според критерия възраст се предвижда автоматично разпределение на хората в тях, освен ако някой изрично не си избере подфонд. В динамичния ще са осигурените до навършване на 50 години, балансиран — над 50-годишните, като за тези, на които им остават три или по-малко години до навършване на пенсионната възраст, се изключва възможността за прехвърляне на средствата в индивидуалната им партида в по-рисков подфонд и те ще бъдат насочени задължително в консервативен.

Едно от основните изменения в закона засяга и начина, по който се изчисляват отпусканите пенсии. Досега това ставаше на база на минималната пенсия за стаж и възраст. Така наречената втора пенсия, която се получава от частните пенсионни фондове, вече ще зависи от размера на минималната работна заплата. Съгласно новите правила най-ниската пожизнена пенсия трябва да е 10 процента от нея.

Предлага се и въвеждането на двукомпонентна такса - процент от управляваните активи и от постигнатия инвестиционен резултат. Причината е, че най-съществено влияние върху натрупаните в индивидуалните партиди средства има именно инвестиционната такса, която при задължителните пенсионни фондове се удържа независимо от постигнатия инвестиционен резултат.


България
Поставете оценка:
Оценка 1 от 2 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 дянков

    4 2 Отговор
    втората пенсия ще ви стигне за една постна пица.

    Коментиран от #3

    04:46 19.01.2026

  • 2 хихи

    6 0 Отговор
    БИТИЯ бит, евания, еван

    04:49 19.01.2026

  • 3 По скоро

    5 0 Отговор

    До коментар #1 от "дянков":

    За /три букви/ без сол

    Иначе казано
    Колко по малко вкарвате там толкова повече печелите

    05:17 19.01.2026

  • 4 Уса

    6 0 Отговор
    Не се лъжете,това е измама останала от миналото на капитализма,когато запада е имал прогрес и работодателите са внасяли за втора пенсия на работниците,но вече не работи така,системата е пред разтуряне..Сега само измамници ви прибират парите и нищо не дават

    Коментиран от #7

    05:21 19.01.2026

  • 5 Икономист

    2 0 Отговор
    Пари за пенсии няма

    ...гледат как да ограбят спестяванията на хората

    06:00 19.01.2026

  • 6 ООрана държава

    0 0 Отговор
    Тия където пипнат все разруха след тях

    06:23 19.01.2026

  • 7 Не точно

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Уса":

    Зависи от държавата. Например в ЮК имате достъп до събраната сума след като навършите 55 при пенсионна възраст 68. Можете да сключите договор с пенсионен фонд за втора пенсия или Вие да решавате кога и колко да изтеглите. Т.е. реално разполагате с тези пари и не сте заложник на пенсионен фонд

    06:27 19.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове