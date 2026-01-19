Вигенин: По казуса „Гренландия“ разумът и диалогът трябва да надделеят

„Разумът и диалогът трябва да надделеят по казуса с Гренландия, въпреки напрежението, което създаде настояването на Съединените щати за придобиване на територията.“ Това заяви българският евродепутат от Групата на Прогресивния алианс на социалистите и демократите в Европарламента Кристиан Вигенин в интервю за BG on Air. По думите му самият факт, че между съюзници се води подобен разговор, създава напрежение, тъй като ролята на НАТО е да гарантира сигурност и стабилност, а не да поражда конфликти вътре в Алианса. Вигенин подчерта, че създаването на съвместна работна група между САЩ, Гренландия и Дания е ясен знак, че се търси политическо решение чрез преговори, а не чрез бързи или едностранни действия.

Евродепутатът изрази убеждението си, че няма да се стигне до военна ескалация и че по-скоро ще бъдат обсъждани варианти, свързани с диалог и конкретни договорености, включително в сферата на сигурността.

„Много неща, които допреди време изглеждаха немислими, вече се случват, затова е изключително важно към подобни теми да се подхожда внимателно“, посочи Вигенин.

Кристиан Вигенин обърна внимание и на ролята на Европейския съюз, като припомни, че договорите на ЕС предвиждат задължение за взаимна помощ между държавите членки, когато една от тях се чувства застрашена и поиска съдействие. В същото време той подчерта, че Европейският съюз няма собствена армия и че идеята за военен конфликт между ЕС и Съединените щати е абсурдна.

Вигенин уточни, че по темата за МЕРКОСУР българската делегация на социалистите в Европарламента все още не е изработила окончателна позиция и в момента се водят разговори и анализи. Той уточни, че тя ще бъде съобразена с официалната позиция и решенията на ръководството на БСП. „За нас е важно позицията ни да отчита националните приоритети и очакванията на българските граждани“, посочи той.

„Българското правителство подкрепи споразумението. То създава възможности, но и рискове, затова решенията трябва да бъдат добре премислени“, подчерта Вигенин. Той отбеляза, че има както потенциално печеливши, така и уязвими сектори, което налага балансиран подход и ясни защитни механизми.

В заключение Кристиан Вигенин подчерта, че както при геополитическите кризи, така и при големите търговски споразумения, Европейският съюз и България трябва да действат с разум, прозрачност и ясна защита на обществения интерес.

