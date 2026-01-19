Новини
България »
Румен Радев подава оставка, но КС отказва да го освободи? Проф. Янаки Стоилов коментира хипотезата

Румен Радев подава оставка, но КС отказва да го освободи? Проф. Янаки Стоилов коментира хипотезата

19 Януари, 2026 18:04 2 354 38

  • янаки стоилов-
  • румен радев-
  • избори-
  • президент-
  • парламент

Вече никой не носи отговорност за служебното правителство – нито президентът, защото е ограничен в избора си, нито парламентът, защото той не избира правителството

Румен Радев подава оставка, но КС отказва да го освободи? Проф. Янаки Стоилов коментира хипотезата - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Според Конституцията, при подаване на оставка от страна на президента, неговите правомощия се прекратяват с решение на Конституционния съд. КС трябва да констатира този факт. Не е подадено такова заявление към момента. Това заяви пред бТВ конституционният съдия проф. Янаки Стоилов по повод множеството спекулации, че в предстоящото обръщение на държавния глава Румен Радев към нацията президентът ще обяви своята оставка, посочи novini.bg.

Обясни, че срок при повечето производства не е определен, както например има такъв при оспорване на резултатите от парламентарни избори. В този случай КС единствено трябва да констатира изявената воля на лицето. Паралел може да се прави с подадената оставка на вицепрезидента през 1993 г., когато КС се е произнесъл за няколко дни.

На въпрос какво ще се случи, ако има мнозинство в КС, което реши да не освободи президента от поста му, той уточни: „Не бих го допуснал. Не искам да влизаме във всякакви хипотези, които могат да са налице. Не смятам, че това би затруднило КС да се произнесе по такъв въпрос. Когато президентът подаде оставка, до края на неговия мандат правомощията на държавен глава преминават върху вицепрезидента. Смяната на президента настъпва с произнасянето на КС. Без това няма как да настъпи действието от подадената оставка.“

„Според мен тази промяна в Конституцията за лимитиране на кръга лица, които заемат държавни длъжности, като потенциални служебни премиери, промени баланса в отношенията между НС и президента. Последната промяна на Конституцията беше деформиране на институцията на служебното правителство – виждате колко въпроси възникват“, коментира той т.нар. „домова книга“.

„Абсурдна ситуация“ нарече той това, че в една персона могат да се съберат качествата на председател на НС, служебен премиер и президент: „Дори Тодор Живков съвместяваше само два от тези постове.“

Обърна внимание, че вече никой не носи отговорност за служебното правителство – нито президентът, защото е ограничен в избора си, нито парламентът, защото той не избира правителството.

„Изборният процес трябва да бъде предвидим, проследим и проверим. Нека всеки си отговори дали това, което се прави в момента в НС, отговаря на тези принципни изисквания. Част от действията, които текат в момента, целят да отблъснат колебаещите се избиратели“, каза още проф. Стоилов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.7 от 21 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    17 1 Отговор
    Подлеци!

    Коментиран от #13

    18:05 19.01.2026

  • 2 кой му дреме

    14 4 Отговор
    Пoвpьщане и Двуличие вече ко ше праят не зная

    18:06 19.01.2026

  • 3 няма начин

    3 7 Отговор
    Все пак днес е 19 -и януари ! Няма начин все някъде някой да не посрещане Нова година - ето защо ще е обръщението на Президента , , , ,

    18:06 19.01.2026

  • 4 1488

    12 1 Отговор
    а що у заглавието има вапросче и ква полза върши

    18:07 19.01.2026

  • 5 Чичо Али Хаменей

    9 18 Отговор
    Не само Гумен Крадев, а всичко да подава оставка, съдии, депутати, министри всичко. Лустрация и преосноваване на държавата без глупаци заемали тези длъжности последните 35 години.

    18:07 19.01.2026

  • 6 Гост

    14 4 Отговор
    Малей, страх, гооолем страх! Да не доди Старшинката и да праим сапунки до уволнението! Голеем страх..., ко шъ праим!

    18:08 19.01.2026

  • 7 контузен

    16 6 Отговор
    Хипотезата е ясна - НЕ РИПАЙТЕ СРЕЩУ ДЖЕНЕРАЛА, ЩОТ...., ЗНАЙТи КАК СТАВАТ ХУБАВИТЕ НЕЩА - "СО БЛАГО СО КРОТЦЕ И СО МНООООГО КЮТЕК"!!!

    18:08 19.01.2026

  • 8 Боже Пази България

    10 22 Отговор
    от Румен Радев

    Коментиран от #38

    18:09 19.01.2026

  • 9 Красимир Петров

    15 10 Отговор
    Радев ще измете 9ялата п,а,с.м,ина

    18:11 19.01.2026

  • 10 Пенчо

    8 4 Отговор
    Всичко в държавата е АКО...! Да напомня, че АКО баба беше мъжка щеше да има дръжка!

    18:12 19.01.2026

  • 11 звездите ми говорят

    8 7 Отговор
    ✔️вече никой не носи отговорност за служебното правителство ✔️
    Такова ще е мотото на изявлението на президента. Надяващите се за оставка, да не отварят шампанското.

    18:13 19.01.2026

  • 12 Красимир Петров

    14 3 Отговор
    Радев има подкрепата на САЩ И Русия

    18:13 19.01.2026

  • 13 Тепърва започва

    18 4 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    свинското квичене и виене на двамата Мазни екземпляра, Пеевски и булката му Борисов.

    18:14 19.01.2026

  • 14 Янаки остана последния неоял се в БСП

    13 3 Отговор
    Неслучайно го изгони Курнела. В превзетата от милиардери крадци столетница няма как да виреят принципни хора.

    18:14 19.01.2026

  • 15 Човекът

    8 0 Отговор
    и каза на водещата, че не желае да обсъжда хипотези. Припомни й, че като го е поканила на разговор са се разбрали за съвсем други въпроси. Толкова нероабрана е тая жена. Абсолютна излагация, една жена на пазара била казала!

    Коментиран от #19

    18:16 19.01.2026

  • 16 Програмист

    3 3 Отговор
    Тогава отиваме на адресите на кс гербавите съдии и им палим къщите 😏

    18:16 19.01.2026

  • 17 Георги

    1 7 Отговор
    рано е, чичо Румене, рано е. Кажи на козяк, че, който бърза - бърка.

    Коментиран от #18

    18:17 19.01.2026

  • 18 Герге ле

    8 1 Отговор

    До коментар #17 от "Георги":

    Когато и да ви изметат от властта и натикат по занданите все ще ви е късно!

    Коментиран от #27

    18:20 19.01.2026

  • 19 Георги

    5 0 Отговор

    До коментар #15 от "Човекът":

    тая изобщо не знаеше какво може и какво не може да пита. Постоянно се опитваше да го ползва за легитимация на някалва абсурдна ситуация. На 90% от въпростите коментарът му беше, че не иска да отговаря защото може да се наложи този въпрос да се решава в конституционния съд.

    18:21 19.01.2026

  • 20 Жалко

    4 9 Отговор
    Радев се продаде. Това не е Радев от първия мандат. Това не е Радев с високо вдигнат юмрук. Това е следващото американско мекере.

    18:25 19.01.2026

  • 21 Сценарий

    4 7 Отговор
    Свитата около Радев са само мижитурки и боклуци. Това обяснява, какво ще се случи, още едно крадене.

    Коментиран от #30

    18:28 19.01.2026

  • 22 Мдаа

    4 1 Отговор
    Както вече писах, догодина напролет може и да се произнесе. Неведоми са пътищата на задкулисието.

    18:34 19.01.2026

  • 23 Сатана Z

    2 2 Отговор
    Румбата не се явява няколко дена на работа и се уволнява дисциплинарно от HR на президенството .КС не може да му каже ,копче!

    Коментиран от #26

    18:34 19.01.2026

  • 24 ООрана държава

    2 2 Отговор
    Следват няколко предсрочни вота, така само на хартиика никой няма да се примири, ще има протести след първите записи от камерите

    18:36 19.01.2026

  • 25 Ироничен

    6 0 Отговор
    Хайде изчакайте да видите какво ще избърбори след малко и тогава коментирайте.

    18:39 19.01.2026

  • 26 Ироничен

    3 2 Отговор

    До коментар #23 от "Сатана Z":

    И е пенсионер!

    18:41 19.01.2026

  • 27 Хахаха

    3 2 Отговор

    До коментар #18 от "Герге ле":

    А Мунчо ще е начело и ще носи байрака.

    18:41 19.01.2026

  • 28 Поля Златева бнт

    5 1 Отговор
    По канал 1 Мая Манолова обясняваше че тук има КАРТЕЛ И СПЕКУЛА ТАЯ ПОЛЯ ЗЛАТАРЕВА НЕ ПРЕСТАНА ДА Я ПРЕКЪСВА И НАПАДА тук е кошмар най ниските заплати най СКЪПИТЕ ХРАНИ И ГОРИВА....

    Коментиран от #32

    18:41 19.01.2026

  • 29 Зеления чорап

    3 3 Отговор
    Ако си мисли че некой шъ гласува за него ха-ха смешки...

    18:43 19.01.2026

  • 30 Да бе да

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сценарий":

    Е че то не е спирало

    18:43 19.01.2026

  • 31 мнение

    0 2 Отговор
    Преди 19.00 часа----Ако това наистина стане потвърждава моята хипотеза ,че държавата ни АБСУРДИСТАН вече е в пълен фалит и ПРЕЗИДЕНТА ни ще сглупи и то много ,послужи ли на ликвидаторите на РОДИНАТА ни за техен спасител.....Президенте.!.Не го правете....Нека истината сама да излезе....Не се жертвайте за пореден път.....

    Коментиран от #33, #35

    18:44 19.01.2026

  • 32 Мизерабъл

    1 0 Отговор

    До коментар #28 от "Поля Златева бнт":

    И аз ги гледам.Е че ако Поли не я прекъсне,плямпалото няма да спре,въздух не си поема.

    18:45 19.01.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 ЧЕФО

    0 0 Отговор
    ЧИЧО ЛЮМЕНЕ,ЧИЧО ЛЮМЕНЕ ДА ОТВАРЯ ЛИ ШАМПАНСКОТО БЕ ШИШИ

    18:47 19.01.2026

  • 35 Бастардо

    0 0 Отговор

    До коментар #31 от "мнение":

    Фафли,ама разрива ма тоз бе,що ма триеш?

    18:48 19.01.2026

  • 36 Веско

    0 0 Отговор
    Какво???

    18:51 19.01.2026

  • 37 Георгиев

    2 0 Отговор
    Прав си, Янаки. А защо позволихте промените в Конституцията, които доведоха до тия абсурди: да не може да се избере служебен премиер, тия 240 хрантутници да се излежават и удължават живота с песен? Както е тръгнало, внимавайте следващия митинг да не е под вашите прозорци. Всъщност какво работите в КС? Веднъж два пъти в месеца се произнасяте на сдъвкани правни заключения и вземате по 10000 евро. Не е нормално. Щели да видят кога ще се произнесат, ако...Хей, на деня трябва!!!

    18:53 19.01.2026

  • 38 Голем

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "Боже Пази България":

    "Умник" си

    18:54 19.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове