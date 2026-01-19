Новини
Петър Чолаков: Президентът ще загуби, ако влезе в политиката, но не със своя партия

19 Януари, 2026 18:22 614 16

  • румен радев-
  • президент-
  • избори-
  • парламент-
  • петър чолаков

За мен най-чистото и доброто е след време да създаде изцяло нова политическа сила, без да ползва чужди регистрации и стане неин лидер, каза политологът

Румен Радев ще загуби, ако влезе в политическата надпревара, но не със своя партия. Такова мнение изрази в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS политологът доцент Петър Чолаков.

„Може да се яви с формация, която е регистрирана. Това крие рискове, като, например, доколко тези партии са проверени. Същевременно времето е като чели на политици, които действат безпрецедентно и жънат успехи. Например – Тръмп. Така, че не се знае", поясни Чолаков.

„За мен най-чистото и доброто е след време да създаде изцяло нова политическа сила, без да ползва чужди регистрации и стане неин лидер. Иначе би загубил, ако друг оглави партията му. За мен по-логичното е да изчака, защото докато му свърши мандатът остава една година. И вече 2027 г. януари като излезе от президентството да си прави проект”, поясни Чолаков.

Румен Радев ще направи обръщение към българския народ

По думите му всички очакват президентът да влезе в ролята на партиен лидер, но има възможност това да не се случи, което наистина ще бъде изненада.

„Може да каже, че това са спекулации и за момента темата не стои на дневен ред, че има други важни неща. Може да каже нещо за служебното правителство – кой ще бъде кандидатът за министър председател”, допълни Чолаков.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 си дзън

    5 4 Отговор
    Радев влиза в политиката с партията "Единна русия"

    Коментиран от #10

    18:25 19.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    7 6 Отговор
    Поредния плювач по Радев. Ето на какви ще разкешват крадените пари боци и шиши. Яко ще се плаща за такива пишман политолози, джурналя и сие.

    Коментиран от #7

    18:26 19.01.2026

  • 3 Да де, ама

    5 4 Отговор
    Чакаме с нетърпение Румен Радев. Той ще поизчисти герберо-пеевското блато. Ще спечелят всички нормални хора изкарвайки си хляба по честен начи. А на крадливите герберски Тикви и Пеевските им ортаци, мястото им е в затвора.

    18:27 19.01.2026

  • 4 Гледайте внимателно

    3 0 Отговор
    Няма време, боко не спи

    18:27 19.01.2026

  • 5 честен ционист

    3 4 Отговор
    Меч + Величие + Възраждане = «Единство и Отечество — Единая Болгария»

    18:27 19.01.2026

  • 6 гост

    5 0 Отговор
    Зазни врачки, гадатели, аналлизатори, наблюдатели са постоянно на екрана за да споделят с народа, своите, сънища, гадалки, контакти с духове и извънземни срещу съответното заплащане!

    18:27 19.01.2026

  • 7 Тоя пееше за вас бе

    0 2 Отговор

    До коментар #2 от "Вашето мнение":

    Забравяте удобно

    18:29 19.01.2026

  • 8 Тиквата и Прасето

    4 1 Отговор
    активираха всичките си пресститутки и прасститутки

    18:29 19.01.2026

  • 9 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш

    5 1 Отговор
    Тиквата е агент под прикритие с кодово име,, буда,,. От 1986 година миналият век.

    18:29 19.01.2026

  • 10 честен ционист

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "си дзън":

    Де-жа-вю от 2001г

    Меч + Величие + Възраждане = «Единство и Отечество — Единая Болгария»

    18:30 19.01.2026

  • 11 Абсурд

    3 2 Отговор
    Никой не може да бъде като Тръмп.Радев е по-скоро праволинеен.Партията на Стефан Янев,нали Президентът си я направи.Ето,има партия.Съмнявам се,че ще направи сега,тази крачка

    18:32 19.01.2026

  • 12 звездите ми говорят

    4 0 Отговор
    ✔️За мен по-логичното е да изчака✔️
    Партиен проект беше Янев и на шарлатаните и не сполучи контрола му върху тях.

    18:33 19.01.2026

  • 13 Пропаганда

    2 0 Отговор
    РАДЕВ се продаде.

    18:36 19.01.2026

  • 14 пешо

    1 0 Отговор
    много доцент от 8 клас им дават титлите

    18:37 19.01.2026

  • 15 За пореден път същия сценарий

    1 0 Отговор
    За да няма други случайници обрали народния гняв се появява в най-сублимния момент Радев, поставено лице от Козяк.

    Коментиран от #16

    18:39 19.01.2026

  • 16 честен ционист

    0 0 Отговор

    До коментар #15 от "За пореден път същия сценарий":

    Козяк е едно обикновено консулство.

    18:50 19.01.2026

