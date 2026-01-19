Петър Чолаков: Президентът ще загуби, ако влезе в политиката, но не със своя партия

Румен Радев ще загуби, ако влезе в политическата надпревара, но не със своя партия. Такова мнение изрази в предаването „Денят на живо” по NOVA NEWS политологът доцент Петър Чолаков.
„Може да се яви с формация, която е регистрирана. Това крие рискове, като, например, доколко тези партии са проверени. Същевременно времето е като чели на политици, които действат безпрецедентно и жънат успехи. Например – Тръмп. Така, че не се знае", поясни Чолаков.
„За мен най-чистото и доброто е след време да създаде изцяло нова политическа сила, без да ползва чужди регистрации и стане неин лидер. Иначе би загубил, ако друг оглави партията му. За мен по-логичното е да изчака, защото докато му свърши мандатът остава една година. И вече 2027 г. януари като излезе от президентството да си прави проект”, поясни Чолаков.
Румен Радев ще направи обръщение към българския народ
По думите му всички очакват президентът да влезе в ролята на партиен лидер, но има възможност това да не се случи, което наистина ще бъде изненада.
„Може да каже, че това са спекулации и за момента темата не стои на дневен ред, че има други важни неща. Може да каже нещо за служебното правителство – кой ще бъде кандидатът за министър председател”, допълни Чолаков.
1 си дзън
Коментиран от #10
18:25 19.01.2026
2 Вашето мнение
Коментиран от #7
18:26 19.01.2026
3 Да де, ама
18:27 19.01.2026
4 Гледайте внимателно
18:27 19.01.2026
5 честен ционист
18:27 19.01.2026
6 гост
18:27 19.01.2026
7 Тоя пееше за вас бе
До коментар #2 от "Вашето мнение":Забравяте удобно
18:29 19.01.2026
8 Тиквата и Прасето
18:29 19.01.2026
9 Завод за капачки с.масларево п.тръмбеш
18:29 19.01.2026
10 честен ционист
До коментар #1 от "си дзън":Де-жа-вю от 2001г
Меч + Величие + Възраждане = «Единство и Отечество — Единая Болгария»
18:30 19.01.2026
11 Абсурд
18:32 19.01.2026
12 звездите ми говорят
Партиен проект беше Янев и на шарлатаните и не сполучи контрола му върху тях.
18:33 19.01.2026
13 Пропаганда
18:36 19.01.2026
14 пешо
18:37 19.01.2026
15 За пореден път същия сценарий
Коментиран от #16
18:39 19.01.2026
16 честен ционист
До коментар #15 от "За пореден път същия сценарий":Козяк е едно обикновено консулство.
18:50 19.01.2026