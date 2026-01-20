Какъв парламент и съюзници ще търси Румен Радев след оставката си като президент

Най-вероятно процесът по избор на служебен премиер е стопиран заради очакваната процедура по оставката на президента и произнасянето на Конституционния съд. В следващите дни ще разберем какво ще представлява неговата партия и ще видим част от лицата, които ще застанат до него. Първата цел на Радев ще бъде да има мнозинство в парламента. Така социологът от „Тренд” Евелина Славкова коментира последствията след заявката на президента Румен Радев за оставка от поста на държавен глава.
На 19 януари той заяви, че за последен път се обръща към българите като техен президент, тъй като във вторник ще депозира оставката си. Държавният глава каза това в обръщение към народа, направено в деня, в който се навършват точно четири години от полагането на клетва за втория мандат.
„Съвсем естествено е в речта си президентът да говори срещу всички партии и за хората. Много е важно кой ще влезе в следващия парламент. Каузата му е срещу статуквото, предполагам, че ПП-ДБ ще използва тази линия, но тя няма да е доминираща. Румен Радев ще се опитва да се дистанцира от процеса на избор на служебен премиер. В кампанията си той ще се разграничи и от служебния кабинет като цяло”, смята Славкова.
От своя страна социологът от агенция „Мяра” Първан Симеонов определи хода на държавния глава като смел. „Неизвестните са много. Той в речта си описа на практика всички - корупционери - вероятно визираше Борисов и Пеевски, съглашателите - участниците в сглобката, а екстремистите - радикалните формации. Не остана никой. Говори срещу всички. Математиката, ако излезе, Радев би могъл и сам да управлява в един момент. Въпросът е не дали ще има мнозинство от 121 депутати, защото може би ще са нужни 160 за промени в съдебната система. Ако влязат повече партии и резултатът му не е висок, стават още повече неизвестни. Президентът имаше 9 години да се подготви за този ход, вероятно го е направил”, коментира Симеонов.
По думите му от година насам между ПП-ДБ и Президентството има вежлив тон. „Това ми се струва следващото възможно мнозинство. Част от коалицията обаче няма да го понесе. Ако обаче ще се гони мнозинство от 160 депутати, вероятно ще им трябва и Борисов. Тук обаче той трябва да се разкачи от Пеевски, а не се вижда как ще се случи. Лидерът на ГЕРБ обаче ще опита да набие клин между ПП-ДБ и Румен Радев, тъкмо защото се надява, че един ден може да се окаже нужен. След тези предсрочни избори нищо не пречи да се отиде на нов вот. Той трябва да направи силна мажоритарна кампания, а не да показва много други лица. Все пак вероятно те ще са най-вече два типа - напълно непознати работещи хора по места и познати лица от служебните кабинети - например съветници и секретари. Голямата опасност е дали Румен Радев ще успее да бъде политик - да прави компромиси и да се договаря”, отбеляза още социологът. И предупреди, че държавният глава в оставка трябва да бъде готов за множество удари.
Според основния ни закон президентът може да подаде оставка пред Конституционния съд. След това длъжността заема вицепрезидентът и остава на поста до края на мандата. Радев потвърди, че заместникът му Илияна Йотова поема тази отговорност и изрази увереност, че ще я изпълни с достойнство.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 бою циганина
08:54 20.01.2026
2 Банцко
08:55 20.01.2026
3 Пич
08:55 20.01.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 АГАТ а Кристи
08:56 20.01.2026
6 Кукла на конци
08:56 20.01.2026
7 Тя която...
Коментиран от #32
08:57 20.01.2026
8 в кратце
08:58 20.01.2026
9 Спасителят в ръжта
09:01 20.01.2026
10 Трол
09:03 20.01.2026
11 Много убаво
Коментиран от #17
09:04 20.01.2026
12 колю
09:10 20.01.2026
13 баце
Коментиран от #18, #23
09:14 20.01.2026
14 Бай Араб
09:15 20.01.2026
15 Банско
09:18 20.01.2026
16 кой му дреме
09:20 20.01.2026
17 Бай Араб
До коментар #11 от "Много убаво":Дааа,поредния като започнеш от царя ,Волен, Копейкин,Трифонов, ПП и накрая винаги се провалят,не издържат да са лицемерни, виж в Кремъл Захарова и Медведев от лицемерно поведение и двамата са зависими от алкохола.
09:20 20.01.2026
18 Ейййй,
До коментар #13 от "баце":Това комунистите сте мнооого "свестни" хора.
Впрочем, в това никога не сме се съмнявали...
09:20 20.01.2026
19 Да ви е.а
09:22 20.01.2026
20 ИЗБИРАТЕЛ
09:24 20.01.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Благодарение
Коментиран от #28
09:25 20.01.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 лично
09:32 20.01.2026
25 оня с коня
09:35 20.01.2026
26 С лъжата
09:36 20.01.2026
27 Рублев
09:38 20.01.2026
28 Не бе не сме
До коментар #22 от "Благодарение":Заплашени тък наораво има руски партии агенти и про дажни и които са срещу България за Русия.Пожелавам на руските агенти да поживеят там а не да държат бг паспорта и да са против ЕС .
09:40 20.01.2026
29 Курдо Коленков
09:42 20.01.2026
30 Сега доста
09:45 20.01.2026
31 Керанка
09:58 20.01.2026
32 Чакай аз да кажа..
До коментар #7 от "Тя която...":Той,апетита,идва с властта.И този ще ни спасява.Снощи обяви,че всички партии са виновни за нещастното положение на изстрадалия народ.Не се чу и представи платформа и посока.Накъде ще ни води?Но определено целта му е президентска република и той да е царя.Да,това му се върти в остриганата глава като злокобен бацил.Неограничена власт подобно на Наполеон.
10:12 20.01.2026
33 Незнам
10:13 20.01.2026
34 Благодарим ти, др. Борисов,
На изборите да накажем Борисов и ГЕРБ!😠
10:16 20.01.2026