Новини
България »
Какъв парламент и съюзници ще търси Румен Радев след оставката си като президент

Какъв парламент и съюзници ще търси Румен Радев след оставката си като президент

20 Януари, 2026 08:52 1 771 34

  • румен радев-
  • президент-
  • оставка-
  • евелина славкова-
  • първан симеонов

Смел ход с цел самостоятелно управление, коментират политолози

Какъв парламент и съюзници ще търси Румен Радев след оставката си като президент - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Най-вероятно процесът по избор на служебен премиер е стопиран заради очакваната процедура по оставката на президента и произнасянето на Конституционния съд. В следващите дни ще разберем какво ще представлява неговата партия и ще видим част от лицата, които ще застанат до него. Първата цел на Радев ще бъде да има мнозинство в парламента. Така социологът от „Тренд” Евелина Славкова коментира последствията след заявката на президента Румен Радев за оставка от поста на държавен глава.

На 19 януари той заяви, че за последен път се обръща към българите като техен президент, тъй като във вторник ще депозира оставката си. Държавният глава каза това в обръщение към народа, направено в деня, в който се навършват точно четири години от полагането на клетва за втория мандат.

„Съвсем естествено е в речта си президентът да говори срещу всички партии и за хората. Много е важно кой ще влезе в следващия парламент. Каузата му е срещу статуквото, предполагам, че ПП-ДБ ще използва тази линия, но тя няма да е доминираща. Румен Радев ще се опитва да се дистанцира от процеса на избор на служебен премиер. В кампанията си той ще се разграничи и от служебния кабинет като цяло”, смята Славкова.

От своя страна социологът от агенция „Мяра” Първан Симеонов определи хода на държавния глава като смел. „Неизвестните са много. Той в речта си описа на практика всички - корупционери - вероятно визираше Борисов и Пеевски, съглашателите - участниците в сглобката, а екстремистите - радикалните формации. Не остана никой. Говори срещу всички. Математиката, ако излезе, Радев би могъл и сам да управлява в един момент. Въпросът е не дали ще има мнозинство от 121 депутати, защото може би ще са нужни 160 за промени в съдебната система. Ако влязат повече партии и резултатът му не е висок, стават още повече неизвестни. Президентът имаше 9 години да се подготви за този ход, вероятно го е направил”, коментира Симеонов.

По думите му от година насам между ПП-ДБ и Президентството има вежлив тон. „Това ми се струва следващото възможно мнозинство. Част от коалицията обаче няма да го понесе. Ако обаче ще се гони мнозинство от 160 депутати, вероятно ще им трябва и Борисов. Тук обаче той трябва да се разкачи от Пеевски, а не се вижда как ще се случи. Лидерът на ГЕРБ обаче ще опита да набие клин между ПП-ДБ и Румен Радев, тъкмо защото се надява, че един ден може да се окаже нужен. След тези предсрочни избори нищо не пречи да се отиде на нов вот. Той трябва да направи силна мажоритарна кампания, а не да показва много други лица. Все пак вероятно те ще са най-вече два типа - напълно непознати работещи хора по места и познати лица от служебните кабинети - например съветници и секретари. Голямата опасност е дали Румен Радев ще успее да бъде политик - да прави компромиси и да се договаря”, отбеляза още социологът. И предупреди, че държавният глава в оставка трябва да бъде готов за множество удари.

Според основния ни закон президентът може да подаде оставка пред Конституционния съд. След това длъжността заема вицепрезидентът и остава на поста до края на мандата. Радев потвърди, че заместникът му Илияна Йотова поема тази отговорност и изрази увереност, че ще я изпълни с достойнство.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.2 от 9 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 бою циганина

    8 2 Отговор
    от общините крада яко, как ще успеят да ме спрът

    08:54 20.01.2026

  • 2 Банцко

    9 15 Отговор
    Жълтопаветните с умишленото плюване срещу Русия могат да направят коалиция само с Тиквата и Шишо

    08:55 20.01.2026

  • 3 Пич

    5 8 Отговор
    Рано е да се каже ! Ако има множество , ще прави каквото си иска ! А ако се коалира - кой ще избере?! Про - Урсулианците , или про - Орбан !!! Очаквам първите две места за Радев и ГЕРБ !!! Но това не означава коалиция!

    08:55 20.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 АГАТ а Кристи

    8 5 Отговор
    Коалиция с БСП /БКП/ и ИТН / Има Такива Негодници/ ПОРАДИ топли семейни връзки !

    08:56 20.01.2026

  • 6 Кукла на конци

    11 3 Отговор
    тя не търси, каквото и наредят, това става. Кукловодите са същите като на двете угоени от народната софра. И тоя ще обещае, че до 800 дни ...

    08:56 20.01.2026

  • 7 Тя която...

    17 5 Отговор
    Бог да пази България! И този ли не се наплюска?!?

    Коментиран от #32

    08:57 20.01.2026

  • 8 в кратце

    7 4 Отговор
    Шарен парламент и шарени съюзници ще търси,от ония с шареното знаме,с многото цветове.

    08:58 20.01.2026

  • 9 Спасителят в ръжта

    10 4 Отговор
    Ей ся този ще ни оправи! Вярвайте му!

    09:01 20.01.2026

  • 10 Трол

    4 8 Отговор
    Коалиция с ППДБ и Възраждане.

    09:03 20.01.2026

  • 11 Много убаво

    19 3 Отговор
    Тамън да си направи чадър да не го пипат за Боташ.А кухият избирател ще гласува за него и ще плаща на своят спасител сметките от по 1 000 000лв. на ден.Поредният който ще ашладиса овчите глави.

    Коментиран от #17

    09:04 20.01.2026

  • 12 колю

    12 7 Отговор
    С какви мотиви пред Конституционния със ще поиска оставка този производител на шарлатани, за да осъществи мечтата си да има партия, като за тази цел използва 9 години президентската институция, като разделя хората, та дори не дочака мандата си, за да не изпусне момента.

    09:10 20.01.2026

  • 13 баце

    4 13 Отговор
    Ми какво друго да четеш в този сайт освен оплюване на някой свестен човек.

    Коментиран от #18, #23

    09:14 20.01.2026

  • 14 Бай Араб

    10 6 Отговор
    Само Гълъб Донев го нямаше в Парламента .Поредния провал на Кремъл. Докато съществува Русия ще плаща на предатели да работят против народа си.

    09:15 20.01.2026

  • 15 Банско

    1 4 Отговор
    Подложките на Иван Костов - джобния генерал Атанас Атанасов и Христо Иванов с опорката си заплаха от Русия са удобни на Шишо и Тиквата от Банкя

    09:18 20.01.2026

  • 16 кой му дреме

    1 0 Отговор
    не зная що ме питате

    09:20 20.01.2026

  • 17 Бай Араб

    6 1 Отговор

    До коментар #11 от "Много убаво":

    Дааа,поредния като започнеш от царя ,Волен, Копейкин,Трифонов, ПП и накрая винаги се провалят,не издържат да са лицемерни, виж в Кремъл Захарова и Медведев от лицемерно поведение и двамата са зависими от алкохола.

    09:20 20.01.2026

  • 18 Ейййй,

    7 2 Отговор

    До коментар #13 от "баце":

    Това комунистите сте мнооого "свестни" хора.
    Впрочем, в това никога не сме се съмнявали...

    09:20 20.01.2026

  • 19 Да ви е.а

    4 1 Отговор
    БСП отте4е у каналЯ

    09:22 20.01.2026

  • 20 ИЗБИРАТЕЛ

    7 1 Отговор
    ВИНАГИ СЪМ СЕ ПИТАЛ,КАКВО РАБОТЯТ ВСЕКИ ДЕН ТАКА НАРЕЧЕНИТЕ КОНСТИТУЦИОННИ СЪДИИ,ЧЕ ПОЛУЧАВАТ ОГРОМНИ ЗАПЛАТИ

    09:24 20.01.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Благодарение

    2 9 Отговор
    На лъжата че сме заплашени от Русия жълтопаветните допуснаха ДПС и Тиквата от Банкя да крадат народа Именно Христо Иванов и Атанас Атанасов промениха Конституцията

    Коментиран от #28

    09:25 20.01.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 лично

    4 1 Отговор
    мен ме интересува кога ще освободят вила "Калина"и ще се преместят в панелката.Да започнат да плащат ток,вода,асансьор и парно.А генерал Деси да ходи на покупки в Лидл с трамвая и да започне да готви у тях на терасата.А какви са ги вършили 9 години в президентството тепърва ще се разчува.

    09:32 20.01.2026

  • 25 оня с коня

    4 0 Отговор
    Социоложката на Тренд заявява че първа Задача на Радев е да има Мнозинство в НС.не казва обаче дали разбира ИЗМЕСТВАНЕТО на ГЕРБ като Първа сила след което да търси Партньори за коалиция,или да има Свои 121 депутата с които да състави Правителство.Всъщност на Пръв поглед повечето Партии приветстват с ХЛАДНОТО "Добре дошъл в политиката",но колкото наближава датата на изборите,толкова Лидерите на останалите Партии става по-зли,виждайки как се кани да РЪФА от Електората им в своя полза,основно от Възраждане

    09:35 20.01.2026

  • 26 С лъжата

    4 0 Отговор
    Заплаха от Русия Христо Иванов и Атанас Атанасов подложки на проклятието на България Иван Костов 30 години са в парламента и скута на Пеевски

    09:36 20.01.2026

  • 27 Рублев

    3 0 Отговор
    Хубавото е че ще откъсне от тези на копейката, меча, пирамидата, чалгаря и разни други такива безполезни лаладжии

    09:38 20.01.2026

  • 28 Не бе не сме

    2 0 Отговор

    До коментар #22 от "Благодарение":

    Заплашени тък наораво има руски партии агенти и про дажни и които са срещу България за Русия.Пожелавам на руските агенти да поживеят там а не да държат бг паспорта и да са против ЕС .

    09:40 20.01.2026

  • 29 Курдо Коленков

    4 0 Отговор
    Очаквайте "коалиция Боташ" да управлява държавата! Най- после черепа ще има мнозинство в парламента!

    09:42 20.01.2026

  • 30 Сега доста

    4 1 Отговор
    Ма ло ун ни ци ще гласуват за Радефф,то всичко дето е срещу еврото и дето са фенове на "братушките" ще са електорат.Дано не забравят ,че доста правителства на президента ни управляваха и нищо.

    09:45 20.01.2026

  • 31 Керанка

    2 0 Отговор
    Май е време да обясните на младите причината поради която Блага Димитрова подаде оставка като вице президент.Дори не се споменава името и,а само длъжността.Така и ще научат кая е била Блага Димитрова,защото не вярвам да се изучава по литература както и много други достойни българи.

    09:58 20.01.2026

  • 32 Чакай аз да кажа..

    2 0 Отговор

    До коментар #7 от "Тя която...":

    Той,апетита,идва с властта.И този ще ни спасява.Снощи обяви,че всички партии са виновни за нещастното положение на изстрадалия народ.Не се чу и представи платформа и посока.Накъде ще ни води?Но определено целта му е президентска република и той да е царя.Да,това му се върти в остриганата глава като злокобен бацил.Неограничена власт подобно на Наполеон.

    10:12 20.01.2026

  • 33 Незнам

    2 0 Отговор
    С такива приятели като черепа бобокови гергов какво ново ще има ,най вероятно стани да седна

    10:13 20.01.2026

  • 34 Благодарим ти, др. Борисов,

    0 0 Отговор
    че навремето направи Радев президент, а днес го направи премиер!

    На изборите да накажем Борисов и ГЕРБ!😠

    10:16 20.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове