Владислав Панев за Румен Радев: Не бързай да се радваш на нов началник, защото не го знаеш какъв ще излезе

20 Януари, 2026 18:11 1 177 35

  • владислав панев-
  • избори-
  • президент-
  • румен радев-
  • оставка-
  • политика-
  • парламент

След това Първанов може да разкаже какво е на разкаляния терен на политиката. От 50% рейтинг, АБВ едвам прескочи бариерата

Владислав Панев за Румен Радев: Не бързай да се радваш на нов началник, защото не го знаеш какъв ще излезе - 1
Снимка: БГНЕС
Владислав Панев Владислав Панев финансов анализатор

"Не бързай да се радваш на нов началник, защото не го знаеш какъв ще излезе". Народните поговорки са плод на вековна мъдрост и хич не са случайни. Политикът Радев е нещо много различно от президентът Радев. Винаги държавните глави са се радвали на високо одобрение, защото такава е работата им. Новогодишни приветствия, от време на време вдигнат юмрук. Какво може да се обърка? Максимум изпуснати реплики за Крим. След това Първанов може да разкаже какво е на разкаляния терен на политиката. От 50% рейтинг, АБВ едвам прескочи бариерата.

Това припомни във "Фейсбук" Владислав Панев.

Само, че когато кандидатстваш да управляваш трябва да дадеш отговор на много повече и по-сериозни въпроси.

За ориентацията на страната е най-важният и не е за подценяване, макар че досега само аутсайдери като Възраждане са го поставяли под въпрос. Не бива въобще да неглижираме влиянието на социалните мрежи и хибридната пропаганда.

След това подкрепящата Радев партия БСП предложи вдигане на осигуровки и данъци преди само два месеца. Тя подкрепи и вдигането на заплатите в сектор сигурност (откъдето впрочем идва и Радев) с 50-70 процента. Подкрепи и тегленето на 17.5 млрд. лева заеми миналата година и бюджет с нови заеми за 10 млрд. евро за тази. Вече бившият президент трябва да отговори харесва ли тази политика, има ли афинитет към реформи, защото и той като други политици няма и един ден стаж в частния сектор. За да знае как се изкарват парите, които после държавата преразпределя.

Вече имаме изпуснати реплики от неговите съветници по отношение на сделката на ЕС с Меркосур.

Която може да не е най-важната тема, но е начин да диверсифицираме пазарите си след като САЩ наложиха мита и плашат с нови такива заради Гренландия. Филмът с Тръмп няма да спре. Бившите служебни министри Явор Гечев и Димитър Стоянов вече се обявиха против с доста противоречиви аргументи. Което показва начин на мислене, който не предполага развитие на отворена и успешна икономика, а тъкмо напротив.

Лека полека ще излизат и други позиции на новата партия. И те ще я поставят в съответната група по важните теми. Хубавото е, че избирателната активност ще се повиши и това ще намали значително контролирания вот, на който се радват ГЕРБ и Новото начало.

Рисковете също обаче са огромни и редуцирането им зависи от подкрепата за демократичните партии на предстоящите избори. Независимо в каква кондиция се намират те.


Оценка 1.6 от 34 гласа.
Оценка 1.6 от 34 гласа.
  • 1 🎃🪓🐷🪓

    22 5 Отговор
    Радев да прати гвардейците да арестуват Борисов 🤡

    Коментиран от #19

    18:13 20.01.2026

  • 2 Последния Софиянец

    33 6 Отговор
    Герберастите се редят при Радев.Бойко в шок.

    18:13 20.01.2026

  • 3 Дааа

    5 6 Отговор
    Верно.

    18:13 20.01.2026

  • 4 Ама

    24 2 Отговор
    Кажи цялата поговорка ,и за прасенцето

    Коментиран от #34

    18:14 20.01.2026

  • 5 Има нещо

    8 7 Отговор
    Гнило в оставката на Боко и после на Радев ,да не са се разбрали нещо

    Коментиран от #6, #12

    18:16 20.01.2026

  • 6 всичко е театър

    8 4 Отговор

    До коментар #5 от "Има нещо":

    народа хрупа хрупанки

    18:18 20.01.2026

  • 7 оня с питон.я

    21 7 Отговор
    Не ориентацията е важна фашист жалък. Важна е националноотговорната политика, икономиката, енергетиката, селското стопанство, образованието, здравеопазването, демографията. Но простият фашист комунист това не може да схване защото ориентацията му е винаги една и съща, с чупка в кръста на 90 градуса.

    18:19 20.01.2026

  • 8 Селянинът с малкото прасе

    13 2 Отговор
    Друг е лафът,ама смисъла е същия :)

    Коментиран от #18

    18:19 20.01.2026

  • 9 добре де

    23 6 Отговор
    наясно сме, че Радев може да излъже очакванията ни. Каква е алтернативата - да търпим свинете, защото новият ни избраник можело някога да стане свиня? Това не е оферта. Държавници се раждат рядко, ще продължаваме да търсим докато го намерим. Ако Радев не става, ще си ходи, и да идва следващият. Така се прави. Още повече, че имаме наблюдения над поведението на Радев вече близо 10 години, той не е родил вчера. Вярно е, че на много нагаждачи смяната на статуквото не им харесва, но никое щастие не продължава вечно, време е да се научат да си вадят хляба с честен труд.

    Коментиран от #14

    18:19 20.01.2026

  • 10 Льотчика

    15 7 Отговор
    Още рулира и се размирисахте !?

    18:19 20.01.2026

  • 11 Доктор

    1 0 Отговор
    Силиконова жена , политически медиен образ.

    18:19 20.01.2026

  • 12 оня с питон.я

    6 2 Отговор

    До коментар #5 от "Има нещо":

    Много ясно. Чалгарят им е медиатор. Отколешен другар на Бойко и мафията.

    18:20 20.01.2026

  • 13 ДрайвингПлежър

    17 8 Отговор
    Продажника Панев, който се хвалеше във ФБ, че стои зад повечето приватизационни сделки довели до разсипването на всяко от купените предприятия - ако обича подобно кръгло нищо да не се обажда! Колкото и да е лош "новия шеф" по-лошо от майцепродавец като тебе и ДБ няма!

    18:22 20.01.2026

  • 14 оня с питон.я

    10 11 Отговор

    До коментар #9 от "добре де":

    Така е, но поведението на Радев в много от важните моменти беше на мишле, когато го сравниш например с хърватския президент. Иска да се хареса на всички чрез снишаване. Така работа не се върши.

    Коментиран от #15, #32

    18:23 20.01.2026

  • 15 радев има поситижения

    10 11 Отговор

    До коментар #14 от "оня с питон.я":

    БОТАШ

    18:26 20.01.2026

  • 16 Уса

    6 2 Отговор
    Както при ковида,отново изскачат анализатори,които до вчера си приемал за малко по-нормални с те се оказват по ненормални от предишните.Тая ковид истерия ви обърна мозъците,но вече не можете да мамите и заблуждавате

    18:33 20.01.2026

  • 17 ВЛАДКО НАЛИ СИ

    4 1 Отговор
    ЗНАЕШ ПРЯКОРА /МАЗНИЯ/ СКРИВАЙ СЕ И ЧАКАЙ ГЬОСТЕРИЦА.

    18:42 20.01.2026

  • 18 Не смее

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Селянинът с малкото прасе":

    да каже, че ще разбере Дебелян и отиде коня у ряката. Лицемер.

    18:43 20.01.2026

  • 19 койдазнай

    5 1 Отговор

    До коментар #1 от "🎃🪓🐷🪓":

    Радев не успя да си организира караулната служба, която беше превзета от Делта Гард, та не го знам какъв генерал и ръководител е.

    18:45 20.01.2026

  • 20 Хубавец

    3 2 Отговор
    Този анонимник кой го пита?

    18:47 20.01.2026

  • 21 Естествен подбор

    3 2 Отговор
    Айде,следващият г о в н и м е т

    18:48 20.01.2026

  • 22 Хаха

    1 4 Отговор
    Какъвто и да е Радев, по-зле от тия сега няма как да е

    18:51 20.01.2026

  • 23 !!!?

    6 0 Отговор
    Постиженията на Радев като президент !!!?

    18:53 20.01.2026

  • 24 Един шофьор

    3 2 Отговор
    Всички очакваме ,че новия началник няма да е като стария!

    Коментиран от #31

    18:55 20.01.2026

  • 25 Ех , Панев!

    4 3 Отговор
    А Ти какво искаш...?!
    Да се радваме цял живот на ,,старият си началник"-Борисов ли...?!
    Барабар със Старият му Ортак -Пеевски ли...?!
    Баста!
    Писна ни!!!

    18:55 20.01.2026

  • 26 Естествен подбор

    5 2 Отговор
    Възраст
    49 години
    6 април 1976 г....още мнооооого ти са къси гащите да даваш акъл.....Панев.

    18:59 20.01.2026

  • 27 Поредния руски проект

    3 1 Отговор
    Това е сегашния Радев.

    19:03 20.01.2026

  • 28 ако бях

    3 2 Отговор
    с такава селяндурска муцуна, хич нямаше да се показвам. Дори до бакалията няма излизам.

    19:03 20.01.2026

  • 29 Факти

    2 3 Отговор
    Този нов началник , със сигурност ще е по добър от тези в момента !

    19:05 20.01.2026

  • 30 И този смешник иска

    3 1 Отговор
    да запази местенцето си на копанката на която едни 240 прасенца кльопат тиква в една кочинка в центъра на столицата и си мисля че това ще бъде вечно.
    Усещат че им се изплъзва паницата и го питат кой е той руснак американец европеец.

    19:05 20.01.2026

  • 31 !!!?

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Един шофьор":

    Мистър Кеш нов началник ли е...!???

    19:12 20.01.2026

  • 33 оня с питон.я

    2 0 Отговор
    Бойко Борисов ще разбие плешо и ще го отнесе като куцо пиле сламка.

    19:23 20.01.2026

  • 34 Пеев

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Ама":

    Поговорката е: Не се радвайте на нов началник и малко прасе, защото не знаете каква свиня ще излезе!Така, че ние в момента сме в същото положение.

    19:39 20.01.2026

  • 35 Поговорката...

    0 0 Отговор
    ...е такава:-Не се радвай на малко прасенце и нов началник, защото не знаеш каква свиня ще излезе от него.

    19:39 20.01.2026

