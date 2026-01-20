Владислав Панев за Румен Радев: Не бързай да се радваш на нов началник, защото не го знаеш какъв ще излезе

"Не бързай да се радваш на нов началник, защото не го знаеш какъв ще излезе". Народните поговорки са плод на вековна мъдрост и хич не са случайни. Политикът Радев е нещо много различно от президентът Радев. Винаги държавните глави са се радвали на високо одобрение, защото такава е работата им. Новогодишни приветствия, от време на време вдигнат юмрук. Какво може да се обърка? Максимум изпуснати реплики за Крим. След това Първанов може да разкаже какво е на разкаляния терен на политиката. От 50% рейтинг, АБВ едвам прескочи бариерата.
Това припомни във "Фейсбук" Владислав Панев.
Само, че когато кандидатстваш да управляваш трябва да дадеш отговор на много повече и по-сериозни въпроси.
За ориентацията на страната е най-важният и не е за подценяване, макар че досега само аутсайдери като Възраждане са го поставяли под въпрос. Не бива въобще да неглижираме влиянието на социалните мрежи и хибридната пропаганда.
След това подкрепящата Радев партия БСП предложи вдигане на осигуровки и данъци преди само два месеца. Тя подкрепи и вдигането на заплатите в сектор сигурност (откъдето впрочем идва и Радев) с 50-70 процента. Подкрепи и тегленето на 17.5 млрд. лева заеми миналата година и бюджет с нови заеми за 10 млрд. евро за тази. Вече бившият президент трябва да отговори харесва ли тази политика, има ли афинитет към реформи, защото и той като други политици няма и един ден стаж в частния сектор. За да знае как се изкарват парите, които после държавата преразпределя.
Вече имаме изпуснати реплики от неговите съветници по отношение на сделката на ЕС с Меркосур.
Която може да не е най-важната тема, но е начин да диверсифицираме пазарите си след като САЩ наложиха мита и плашат с нови такива заради Гренландия. Филмът с Тръмп няма да спре. Бившите служебни министри Явор Гечев и Димитър Стоянов вече се обявиха против с доста противоречиви аргументи. Което показва начин на мислене, който не предполага развитие на отворена и успешна икономика, а тъкмо напротив.
Лека полека ще излизат и други позиции на новата партия. И те ще я поставят в съответната група по важните теми. Хубавото е, че избирателната активност ще се повиши и това ще намали значително контролирания вот, на който се радват ГЕРБ и Новото начало.
Рисковете също обаче са огромни и редуцирането им зависи от подкрепата за демократичните партии на предстоящите избори. Независимо в каква кондиция се намират те.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
