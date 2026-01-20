Координационният център за еврото: Близо 60% от левовете в обращение са изтеглени

Координационният център към Механизма за еврото отчете на брифинг действията на различните регулаторни институции, които следят въвеждането на единната европейска валута, съобщават от Нова телевизия.
"В последната седмица няма сигнали за проблеми с обмяната на лева в търговските банки. Всичко започва да върви доста синхронизирано и в добър порядък. Никой да не чака последния момент за обмяна, можем да избегнем допълнителни трудности с хора, които имат повече левова наличност. Изтеглените от обращение левови наличности са над 58% от паричния агрегат. През изминалата седмица процентът беше 48 - трендът продължава да е прогресивен", съобщи председателят на центъра Владимир Иванов, който ръководи и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.
Той напомни, че едновременното разплащане с лева и евро приключва от 1 февруари. "Всички банкноти и монети могат да бъдат обменени без ограничение до 30 юни 2026 година, а в БНБ - безсрочно. На никого няма да бъде отказано да се освободи от левовата си наличност", обобщи Иванов.
- "Български пощи'' - до 16 януари 2026 г. са осъществени 20 900 броя операции на стойност близо 34 млн. лева. Правителството е отпуснало 25 млн. евро оборотен кредит за осигуряване на обмяната.
- КЗП - до 18 януари са извършени 164 проверки. Образувани 34 административно-наказателни преписки, издадени са 5 НП и 26 споразумения.
- НАП - до 18 януари са извършени 2774 проверки на 626 хранителни магазина, 561 фризьорски и козметични салона, 5 хотела, 159 паркинга и 226 фитнеса. Установени са 25 нарушения, образувани са 107 АНП, има 26 издадени НП.
- Агенция "Митници", Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, НАП и БАБХ, са извършили съвместни проверки. БАБХ е проверила 22 обекта и е издала 1 разпореждане за спиране на дейността.
Владимир Иванов посочи, че има стабилност на международните цени. „На международния пазар нищо ново. Абсолютно стабилизиране на цените на какаото, кафето и има стабилно пазарно равновесие“, увери той.
Потребителската кошница е нараснала с 1.50 евро, като стойността ѝ към момента е 53 евро. „Най-скъпият месец традиционно е януари, но пазарът е балансиран и спокоен. Няма външни паразитни влияния, а има нормален сблъсък между търсенето и предлагането. Процесът по въвеждане на еврото върви в много добри темпове и е в много добро състояние“, успокои Иванов.
Той посочи, че има само един проблем с въвеждане на еврото - в софийско село до Мрамор, като там има завишаване на цените. Владимир Иванов се закани, че за такива своеволия контролните органи и регулатори ще реагират.
От своя страна главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков добави, че няма регистрирани случаи на касата на БНБ с надраскани евробанкноти.
Преди седмица центърът отчете, че близо 50% от левовете в обращение са изтеглени от БНБ. За пръв път той представи резултатите от дейността си на 6 януари. Тогава председателят Владимир Иванов обяви, че нарушения са констатирани при около 7% от всички обекти, проверени във връзка с въвеждането на единната европейска валута у нас.
1 Цените продължават да се вдигат.
12:25 20.01.2026
2 Стършел
Коментиран от #10
12:26 20.01.2026
3 Кординационият център на мафията
Коментиран от #12
12:28 20.01.2026
4 ООрана държава
12:29 20.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #9
12:32 20.01.2026
6 референдум
12:33 20.01.2026
7 Ивелин Михайлов
12:40 20.01.2026
8 Копейкини неволи
Първом му взеха ракията и шкембе-чорбата, та се скитаха людете като из пустиня и нямаше с какво да наквасят напуканите си устни и нямаше с какво да нахранят гладните си дечица....
То и дечица нямаше, че им ги бяха отнели викингите, та майките им плачеха със сухи очи и кълняха без глас. Но поне вече нямаше как да ги вземат еничари, а и места в детските градини имаше...
После обърнаха на всякой пола и мъжете станаха жени и жените станаха мъже и никой вече не знаеше коя му дупка за какво е...
И тогава дойде страшната зима без руски газ и хората първом изядоха добитъка, после котките и кучетата, а като свършиха те и хамстерите изядоха... умираха и млади и стари и надежда отникъде не идваше...
И който не умря, беше насилен и обезчестен от мигрантите, че границите се отвориха към шенгенската каза и на един българин по трима африканци се паднаха...
И злото не свършваше и от беда към беда вървеше светът и тогаз еврото, прочуло се по всички земи с жестокостта си, изяде вероломно и българския лев...
И настана плач и страдание голямо и не остана къща суверенна...
12:43 20.01.2026
9 Клети съветски Zoмбита 🤪
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Е така е !
Има Евро само за евро либералите. За 85% русофили има студена вода.
Урсула им взема 50% за изплащане дълговете на Франция и Германия, и 50% за оръжие за Украйна.
12:48 20.01.2026
10 Затова
До коментар #2 от "Стършел":му казват Владо "кошницата" !
12:56 20.01.2026
11 60% не е кой знае какво
12:57 20.01.2026
12 Начело
До коментар #3 от "Кординационият център на мафията":с Владо "кошницата" !
12:57 20.01.2026
13 нннн
13:09 20.01.2026
14 Евро недостатък
13:10 20.01.2026
15 Устроиство
Спомни си защо в Харватия има таван на цените на 70 ежедневни продукти, а инфлацията след еврото там? Еврозоната пропада. Дефицитът на Франция е 3.3 трилиона, Германия е в рецесия вече три години. ЕЦБ е на минус миналата година.
Данък сгради 2.5% от стойността им тоест за апартамент от 200000 - значи 5000 годишно постепеннно разбира се.
13:13 20.01.2026
16 Омазана ватенка
Коментиран от #19, #20, #21
13:15 20.01.2026
17 Моето притеснение от еврото
1.Едно кафе на 1 януари 2026ще е 1 лев, На 31 декември 2026 - едно евро.
Няма кой да следи повишение на цените за дълъг период.Навякъде в страните след приемане на евро инфацията е 200% за една година или 18 месеца. Например Германия, Прибалтика, навсякъде!!!! Питайте ги за инфлацията в момента в Естония 13%. В Хърватия заради инфлацията маладежта масово емигрира. Тан са поставени административно таван на цените на 70 продукта.
2. Отношението Debt/GDP в Гърция, Италия, Испания е 150-200 %, Франция 113%. В България е 35%, Ставаме донори на богатите страни.. Италианската индустрия е намаляла с 20% от времето на въвеждане на еврото.
Питам: кой на кого ще плаща дълга пряко или косвено било то с печатане на евро, инфлация или по друг начин?
3. Наличните ти пари ще се блокират (рано или късно) с въвеждане на цифровото евро. Процесът започва на 1.10,2024 за корпорациите. Говори се вече се прави и за физическите лица - финансов коцлагер.
4. Раждаемостта в евеозоната е по-ниска от тази в страните извън нея
5. Ипотечните кредити ще следват Euribor лихвите. В момента в БГ е 2.5%. Ще станат 4%.
13:15 20.01.2026
18 Тити на Кака
Изгубиха интерес към темата, явно!
Гледам, че сега убедено пророкуват разни други неща.
Орисия пророческа, тежка орисия 😂😂😂
13:16 20.01.2026
19 Ходи
До коментар #16 от "Омазана ватенка":пазарувай, бе !
13:18 20.01.2026
20 ВВС
До коментар #16 от "Омазана ватенка":Ти си предател. Под-лога на банкери, олигархи, търгаши, собственици на казааина. Прочети 14, 15 17
13:20 20.01.2026
21 разпрани гащи
До коментар #16 от "Омазана ватенка":Защо всички защитници на еврото у нас са неграмотни?
Скоро ще запееш друга песен.
13:27 20.01.2026
22 българина
13:30 20.01.2026