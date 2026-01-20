Координационният център за еврото: Близо 60% от левовете в обращение са изтеглени

Координационният център към Механизма за еврото отчете на брифинг действията на различните регулаторни институции, които следят въвеждането на единната европейска валута, съобщават от Нова телевизия.

"В последната седмица няма сигнали за проблеми с обмяната на лева в търговските банки. Всичко започва да върви доста синхронизирано и в добър порядък. Никой да не чака последния момент за обмяна, можем да избегнем допълнителни трудности с хора, които имат повече левова наличност. Изтеглените от обращение левови наличности са над 58% от паричния агрегат. През изминалата седмица процентът беше 48 - трендът продължава да е прогресивен", съобщи председателят на центъра Владимир Иванов, който ръководи и Държавната комисия по стоковите борси и тържищата.

Той напомни, че едновременното разплащане с лева и евро приключва от 1 февруари. "Всички банкноти и монети могат да бъдат обменени без ограничение до 30 юни 2026 година, а в БНБ - безсрочно. На никого няма да бъде отказано да се освободи от левовата си наличност", обобщи Иванов.

- "Български пощи'' - до 16 януари 2026 г. са осъществени 20 900 броя операции на стойност близо 34 млн. лева. Правителството е отпуснало 25 млн. евро оборотен кредит за осигуряване на обмяната.

- КЗП - до 18 януари са извършени 164 проверки. Образувани 34 административно-наказателни преписки, издадени са 5 НП и 26 споразумения.

- НАП - до 18 януари са извършени 2774 проверки на 626 хранителни магазина, 561 фризьорски и козметични салона, 5 хотела, 159 паркинга и 226 фитнеса. Установени са 25 нарушения, образувани са 107 АНП, има 26 издадени НП.

- Агенция "Митници", Държавната комисия по стоковите борси и тържищата, НАП и БАБХ, са извършили съвместни проверки. БАБХ е проверила 22 обекта и е издала 1 разпореждане за спиране на дейността.

Владимир Иванов посочи, че има стабилност на международните цени. „На международния пазар нищо ново. Абсолютно стабилизиране на цените на какаото, кафето и има стабилно пазарно равновесие“, увери той.

Потребителската кошница е нараснала с 1.50 евро, като стойността ѝ към момента е 53 евро. „Най-скъпият месец традиционно е януари, но пазарът е балансиран и спокоен. Няма външни паразитни влияния, а има нормален сблъсък между търсенето и предлагането. Процесът по въвеждане на еврото върви в много добри темпове и е в много добро състояние“, успокои Иванов.

Той посочи, че има само един проблем с въвеждане на еврото - в софийско село до Мрамор, като там има завишаване на цените. Владимир Иванов се закани, че за такива своеволия контролните органи и регулатори ще реагират.

От своя страна главният касиер на Българската народна банка Стефан Цветков добави, че няма регистрирани случаи на касата на БНБ с надраскани евробанкноти.

Преди седмица центърът отчете, че близо 50% от левовете в обращение са изтеглени от БНБ. За пръв път той представи резултатите от дейността си на 6 януари. Тогава председателят Владимир Иванов обяви, че нарушения са констатирани при около 7% от всички обекти, проверени във връзка с въвеждането на единната европейска валута у нас.