Оставката на президента Румен Радев вече е внесена в КС

20 Януари, 2026 12:38

Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. Вицепрезидент на България в момента е Илияна Йотова

Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Оставката на президента Румен Радев вече е внесена в Конституционния съд и държавният глава очаква неговото произнасяне, информират от dariknews.bg.

Според член 97 на Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е подаването на оставка пред Конституционния съд. След подадена от президента оставка, пълномощията му се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства. Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. Вицепрезидент на България в момента е Илияна Йотова.

Конституцията предвижда, че в такъв случай пълномощията на държавния глава се прекратяват с установяване от съда на обстоятелствата, посочени в акта за оставката. Достигането до финалното решение би трябвало да отнеме не повече от седмица. За него не се събират нито доказателства, нито становища. Не се и изслушват страните. Радев остава президент до произнасянето на Конституционния съд. Съдиите нямат срок по такъв тип дела, не се събират доказателства и становища. Магистратите дори не са длъжни да обсъдят и мотивите на Радев, с които подава оставка. Те само трябва да констатират, че оставката е подадена доброволно.

След това решение, което влиза в сила с постановяването му, вицепрезидентът Илияна Йотова ще изпълнява длъжността президент до края на мандата - 21 януари 2027 г.
На 19 януари бяхме свидетели на безпрецедентна ситуация в политическия живот на страната ни - държавният глава Румен Радев направи извънредно обръщение към българския народ, с което обяви, че подава оставка като президент на България.

"Държа да отбележа, че за тези девет години президент и вицепрезидент показахме, че можем да работим ефективно и в синхрон, обединени от обща цел. Аз съм убеден, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава и искам да ѝ благодаря за подкрепата през всичките тези девет години. Предстои ни битката за бъдещето на отечеството и аз вярвам, че ще я водим заедно с всички вас – достойните, вдъхновените и непримиримите. Готови сме, можем и ще успеем“, заяви той.
Румен Радев е петият демократично избран президент на България. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014 – 2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.

До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България.


