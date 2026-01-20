Оставката на президента Румен Радев вече е внесена в КС

Оставката на президента Румен Радев вече е внесена в Конституционния съд и държавният глава очаква неговото произнасяне, информират от dariknews.bg.
Според член 97 на Конституцията една от възможностите за предсрочно прекратяване на пълномощията на президента и на вицепрезидента е подаването на оставка пред Конституционния съд. След подадена от президента оставка, пълномощията му се прекратяват с установяване от Конституционния съд на посочените обстоятелства. Според основния закон, когато държавният глава подаде оставка, вицепрезидентът встъпва в длъжността президент до края на мандата. Вицепрезидент на България в момента е Илияна Йотова.
Конституцията предвижда, че в такъв случай пълномощията на държавния глава се прекратяват с установяване от съда на обстоятелствата, посочени в акта за оставката. Достигането до финалното решение би трябвало да отнеме не повече от седмица. За него не се събират нито доказателства, нито становища. Не се и изслушват страните. Радев остава президент до произнасянето на Конституционния съд. Съдиите нямат срок по такъв тип дела, не се събират доказателства и становища. Магистратите дори не са длъжни да обсъдят и мотивите на Радев, с които подава оставка. Те само трябва да констатират, че оставката е подадена доброволно.
След това решение, което влиза в сила с постановяването му, вицепрезидентът Илияна Йотова ще изпълнява длъжността президент до края на мандата - 21 януари 2027 г.
На 19 януари бяхме свидетели на безпрецедентна ситуация в политическия живот на страната ни - държавният глава Румен Радев направи извънредно обръщение към българския народ, с което обяви, че подава оставка като президент на България.
"Държа да отбележа, че за тези девет години президент и вицепрезидент показахме, че можем да работим ефективно и в синхрон, обединени от обща цел. Аз съм убеден, че Илияна Йотова ще бъде достоен държавен глава и искам да ѝ благодаря за подкрепата през всичките тези девет години. Предстои ни битката за бъдещето на отечеството и аз вярвам, че ще я водим заедно с всички вас – достойните, вдъхновените и непримиримите. Готови сме, можем и ще успеем“, заяви той.
Румен Радев е петият демократично избран президент на България. Той е избран за първия си мандат през ноември 2016 г., а през ноември 2021 г. е преизбран за втори мандат. В периода 2014 – 2016 г. Румен Радев е командир на Военновъздушните сили на България.
До този момент няма случай на подадена оставка от президент на България.
1 ООрана държава
Коментиран от #18
12:45 20.01.2026
2 България
Коментиран от #13
12:45 20.01.2026
3 Зевс
12:46 20.01.2026
4 Ха ха ха
12:48 20.01.2026
5 С Йотова в
Тя ще изпълни каквото й нареди Радев.
12:48 20.01.2026
6 Герп боклуци
Коментиран от #16
12:49 20.01.2026
7 Без ЕС и НАТО сме Задунайска губерния !
Това е кратка история на българо-съветската дружба
- СССР финансира опит за гражданска война (1923)
- СССР финансира най-кървавия атентат в българската история (1925)
- СССР финансира комунистическия тероризъм в България 1925-1944 г.
- СССР предлага да анексира България по подобие на Литва, Латвия и Естония - 1940 г.
- СССР предлага да даде Бургаска област на Турция, за да включи Анкара във война с Германия. (1941)
- СССР обявява едностранно война на България, окупира я и спомага за провеждане на комунистически държавен преврат. (1944)
- СССР отказва да признае България за съвоюваща страна и въпреки участието на страната ни в борбата с Германия, тя е третирана като победена, вражеска държава. (1947)
- СССР забранява на България да участва в програмата за следвоенно възстановяване на Европа, организирана от САЩ. Страните в тази програма се завръщат към предвоенните си икономически нива за няколко години. (1947-48)
- СССР източва ресурси и средства от България на стойност 140 милиарда тогавашни лева. (1944-1946)
- СССР превръща България в икономически васал чрез участието й в СИВ. (1949-1989)
- СССР де факто управлява България чрез своите “съветници”, прикачени към всички водещи административни и партийни структури у нас. (1944-1989)
Мунчо е решението, той е продължението на съветския застой !
12:51 20.01.2026
8 Историята помни
- никому известния ген. Радев за първи път беше представен от слаФчо в неговото шоу. Така преди беше представен и извесния само сред мyтpите - Борисов.
- ген. Решетников поръчва на шпионинът Малинов изследване за профил, който да заблуди българския избирател, че е евро-атлантик, а всъщност да е лесен за управление безгръбначен съветофил .
- Гоце номинира Радев. БСП определя ШЕСТО място на радев.
- привикват Гоце и Нинова в Москва за "съветване" и льотчика от шеста позиция, става първи на БСП.
- Решетников нарежда на носителя на орден Ломоносов за опазване на МОЧА -Борисов радев да е президент.
- агент Буда издига срещу радев неизбираемата Цецка Цачева. Агент Сава и ДПС подкрепя радев за главен руски Резидент.
....
Инициативен комитет, съставен от ДС-КГБ агенти го издигат за втори мандат ....
Следва "опраскването" на ТРИ парламента от слаФчо и сценаристчетата
Следват разрушителни за България години на еднолично управление на националния предател радев, действаш единствено за руските интереси. Смени всички шефове на службите с удобни предатели, като на практика ги подчини на кремълските фашисти.
След като слаФчо (гласуваш за слаФчо, получаваш некъпан тошко) губи подкрепа и няма как да съсипят още един парламент, инициира референдум за Президентска Република.
Та слафчо, кРадев, Шиши и бойко винаги са слугували на руската мафията.
Изтеклите документи около Пътната карта потвърждават това.
12:51 20.01.2026
9 САЩ-МОСАД ще наредят резултатите, така,
12:52 20.01.2026
10 Само да питам
12:53 20.01.2026
11 Йотова
Как ще се закълне пред българския?!
12:54 20.01.2026
12 Благодарим, др. Борисов,
12:56 20.01.2026
13 Анонимен
До коментар #2 от "България":Същото го чувах и през 1997 ,и през 2001, после гербаджиите го казваха през 2009 и т.н.
12:58 20.01.2026
14 Оракула от Делфи
Тук нищо не е чуждо на Тандема "Феномен + Банкер"???
Сега в този си вид , се чудя дали "Тандема" е в състояние да го
арестува с "Ченето"- Прокурор и "Калинката"- спец- полицай ???
13:00 20.01.2026
15 Оракула от Делфи
13:01 20.01.2026
16 стоян георгиев
До коментар #6 от "Герп боклуци":Дано и след 5 години да мислиш така
13:02 20.01.2026
17 Хейт
Коментиран от #22
13:08 20.01.2026
18 Боруна Лом
До коментар #1 от "ООрана държава":ДАНО СИ ПРАВ! САМО ДА НЕ Е ,, СЛЕДВАЩИЯТ,,МЕДИЯ? ЗАЩОТО МИЛИАРДИТЕ СЕ ДЪРЖАТ ОТ ШЕПА ХОРА,НО НЕ СА БОКО И ШИШИ!
13:08 20.01.2026
19 Зъболекар
13:10 20.01.2026
20 Курдо Коленков
13:11 20.01.2026
21 зеления чорап
13:11 20.01.2026
22 ще видиш
До коментар #17 от "Хейт":как ще ти се изкриви физиономията като Радев се коалира с тези които не искаш :))))))
13:13 20.01.2026
23 Софийски
13:13 20.01.2026
24 Хан Ауспух
13:13 20.01.2026
25 Хан Ауспух
13:13 20.01.2026
26 Aлфа Bълкът
Кой ми те мама излъга
кой ти го мама на...
Тая риба без кости..
13:14 20.01.2026
27 Хан Ауспух
13:15 20.01.2026
30 нннн
Това, да няма срокове, много странно ми се струва.
13:16 20.01.2026
32 Йосиф Шварцман
Коментиран от #36
13:19 20.01.2026
33 ДЖЕН-ЗИ СВАЛИХА РАДЕВ
13:20 20.01.2026
34 Да си взема и
13:21 20.01.2026
35 Не каза ясно защо напуска предсрочно
Коментиран от #40
13:23 20.01.2026
36 Киро Шприца
До коментар #32 от "Йосиф Шварцман":Споко, всичко е одобрено от Посолството. Вие само пасете и пращайте данъци.
13:23 20.01.2026
37 анонимен
13:24 20.01.2026
38 Радев не е Фидел Кастро.
13:25 20.01.2026
39 анализатор
13:25 20.01.2026
40 Страх от Темида
До коментар #35 от "Не каза ясно защо напуска предсрочно":Заради имунитет, страх го еда не отговаря, той и хората му, за Боташ, подписали този срамен договор.
13:27 20.01.2026
41 икономист
13:28 20.01.2026
42 Стойчо Пополеков
13:32 20.01.2026
43 ПРЕД НАС ИМА САМО ЕДИН - БОЙКО!
13:33 20.01.2026