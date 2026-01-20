7 коня изгоряха във Варна

7 коня изгоряха при пожар във Варна. Инцидентът стана през нощта в конна база „Фанагория“ в парка на квартал Аспарухово, съобщи бТВ.
Сигналът за пожара е подаден малко преди 3 часа след полунощ. Пламъците се разпространявали бързо.
„Вътре е имало доста фураж, сено, зърно, които допълнително са увеличили горивното натоварване", коментира гл. инспектор Валентин Николов, н-к на Втора районна служба във Варна.
Първият екип пристига 2-3 минути след постъпването на сигнала, тъй като пожарната служба в Аспарухово е близо до мястото на инцидента. 10 минути по-късно пристигат още три екипа.
Пожарникарите успяват да локализират огнената стихия за около 30 минути, но конюшнята и постройките, които са основно от дърво, буквално са изпепелени.
Пожарът е обхванал площ от 400 кв. м. Леко е пострадал един човек, който се е грижел за животните.
„Животните са били 11, 10 възрастни и едно малко новородено. Четири възрастни животни са освободени, пуснали са ги на свобода, останалите са останали в опожарената площ", коментира гл. инспектор Валентин Николов.
От полицията съобщиха, че се води разследване, но към момента няма данни за умишлен палеж.
1 Ивелин Михайлов
Коментиран от #3, #4, #7
15:10 20.01.2026
2 Исторически парк
15:11 20.01.2026
3 Варненец
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":Отделно и отдавна има имотни апетити към въпросния терен
15:12 20.01.2026
4 Сила
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":Как па ИвИлин не можа да изгори а горките животинки ....егати диваците , защо не са пуснали животинките да избягат когато е започнал пожара !!!? Изроди ....
15:15 20.01.2026
5 Ами
15:17 20.01.2026
6 Сл.Равно поле 🏡🏡🏡🏡
Първи Аз влезнах във двора на училището и рязах там където имаше паднали клони и дървета аз дърва за огрев нямаме
15:20 20.01.2026
7 npoграма 🔞 ?
До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":заплождането ня фара она
15:58 20.01.2026