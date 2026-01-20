Новини
7 коня изгоряха във Варна

20 Януари, 2026 15:09 1 009 7

  • варна-
  • коне-
  • пожар

Конюшнята и постройките, които са основно от дърво, буквално са изпепелени

7 коня изгоряха във Варна - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

7 коня изгоряха при пожар във Варна. Инцидентът стана през нощта в конна база „Фанагория“ в парка на квартал Аспарухово, съобщи бТВ.

Сигналът за пожара е подаден малко преди 3 часа след полунощ. Пламъците се разпространявали бързо.

„Вътре е имало доста фураж, сено, зърно, които допълнително са увеличили горивното натоварване", коментира гл. инспектор Валентин Николов, н-к на Втора районна служба във Варна.

Първият екип пристига 2-3 минути след постъпването на сигнала, тъй като пожарната служба в Аспарухово е близо до мястото на инцидента. 10 минути по-късно пристигат още три екипа.

Пожарникарите успяват да локализират огнената стихия за около 30 минути, но конюшнята и постройките, които са основно от дърво, буквално са изпепелени.

Пожарът е обхванал площ от 400 кв. м. Леко е пострадал един човек, който се е грижел за животните.

„Животните са били 11, 10 възрастни и едно малко новородено. Четири възрастни животни са освободени, пуснали са ги на свобода, останалите са останали в опожарената площ", коментира гл. инспектор Валентин Николов.

От полицията съобщиха, че се води разследване, но към момента няма данни за умишлен палеж.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Ивелин Михайлов

    5 2 Отговор
    Поръчката е от дидо дънката, защото конете участваха в програмата на Исторически парк

    Коментиран от #3, #4, #7

    15:10 20.01.2026

  • 2 Исторически парк

    2 1 Отговор
    Истината

    15:11 20.01.2026

  • 3 Варненец

    4 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    Отделно и отдавна има имотни апетити към въпросния терен

    15:12 20.01.2026

  • 4 Сила

    6 1 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    Как па ИвИлин не можа да изгори а горките животинки ....егати диваците , защо не са пуснали животинките да избягат когато е започнал пожара !!!? Изроди ....

    15:15 20.01.2026

  • 5 Ами

    5 1 Отговор
    Няма данни за умишлен палеж ,конете си играели на дай бабо огънче

    15:17 20.01.2026

  • 6 Сл.Равно поле 🏡🏡🏡🏡

    1 1 Отговор
    Кметът на Елин Пелин 🏢качи си ги на главата всичките дърва от От двора на училището всичко най хубаво ви желая бъдете все лош човек със селото отива ви
    Първи Аз влезнах във двора на училището и рязах там където имаше паднали клони и дървета аз дърва за огрев нямаме

    15:20 20.01.2026

  • 7 npoграма 🔞 ?

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ивелин Михайлов":

    заплождането ня фара она

    15:58 20.01.2026

Новини по градове:
