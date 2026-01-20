7 коня изгоряха във Варна

7 коня изгоряха при пожар във Варна. Инцидентът стана през нощта в конна база „Фанагория“ в парка на квартал Аспарухово, съобщи бТВ.

Сигналът за пожара е подаден малко преди 3 часа след полунощ. Пламъците се разпространявали бързо.

„Вътре е имало доста фураж, сено, зърно, които допълнително са увеличили горивното натоварване", коментира гл. инспектор Валентин Николов, н-к на Втора районна служба във Варна.

Първият екип пристига 2-3 минути след постъпването на сигнала, тъй като пожарната служба в Аспарухово е близо до мястото на инцидента. 10 минути по-късно пристигат още три екипа.

Пожарникарите успяват да локализират огнената стихия за около 30 минути, но конюшнята и постройките, които са основно от дърво, буквално са изпепелени.

Пожарът е обхванал площ от 400 кв. м. Леко е пострадал един човек, който се е грижел за животните.

„Животните са били 11, 10 възрастни и едно малко новородено. Четири възрастни животни са освободени, пуснали са ги на свобода, останалите са останали в опожарената площ", коментира гл. инспектор Валентин Николов.

От полицията съобщиха, че се води разследване, но към момента няма данни за умишлен палеж.