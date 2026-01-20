Новини
Гроздан Караджов: Отварянето на ГКПП „Рудозем – Ксанти“ сбъдва 30-годишна мечта на хората от двете страни на границата

20 Януари, 2026 15:13 1 275 12

  • гроздан караджов-
  • гкпп рудозем-ксанти-
  • беломорска тракия

Днес гръцката страна официално откри последния пътен участък от Димарио до българо-гръцката граница

Гроздан Караджов: Отварянето на ГКПП „Рудозем – Ксанти“ сбъдва 30-годишна мечта на хората от двете страни на границата - 1
Снимка: МТС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Отварянето на граничния контролно-пропускателен пункт „Рудозем – Ксанти“ сбъдва 30-годишна мечта на хората от двете страни на границата. Това заяви вицепремиерът и министър на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов, който днес посети граничния пункт.

Вицепремиерът Караджов и министърът на външните работи Георг Георгиев се срещнаха на място с министъра на инфраструктурата и транспорта на Гърция Христос Димас.

„Българската част на граничната връзка е напълно завършена – включително прилежащата инфраструктура, комуникационните системи и пътните връзки. Държавата е напълно готова пунктът да функционира“, подчерта вицепремиерът Караджов.

Той отбеляза, че това е единственият проход в областта, който осигурява директна връзка с Беломорска Тракия. „Хората от Смолян и региона досега трябваше да пътуват над два часа до най-близкия граничен пункт. Сега ще пътуват едва 20–30 минути, за да пресекат границата“, каза още Караджов.

Днес гръцката страна официално откри последния пътен участък от Димарио до българо-гръцката граница. По думите на вицепремиера остава само една формална процедура – нотификация между двете външни министерства, след която всички превозни средства ще могат свободно да преминават през пункта.

ГКПП „Рудозем – Ксанти“ е стратегически проект за свързаността между България и Гърция и част от дългосрочната визия за отваряне на нови транспортни коридори през Родопите. Проектът е насочен към подобряване на мобилността, икономическото развитие и качеството на живот в пограничните райони.

Пунктът е включен и в подписания в началото на декември в Брюксел Меморандум за засилено трансгранично сътрудничество между България, Гърция и Румъния, който очертава общата рамка за развитие на стратегическата инфраструктура между трите държави.

„Скоростната ос Пловдив – Смолян – Рудозем – Ксанти е заложена като основен опорен път по направлението север–юг през Родопите. Това е инвестиция не просто в пътища, а в бъдещето на цели региони“, подчерта още вицепремиерът Караджов.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    17 1 Отговор
    гроздан, колкото и да се мазниш вече няма да крадеш. По-ниски от тревата и всичко обещават! Шайка разбойници

    15:17 20.01.2026

  • 2 Не си го

    22 0 Отговор
    преписвай за твоя заслуга, ало мръсника. Тодор Батков-Младши се бори много здраво за тази кауза. Не си закачай медал на сакото. Нямаш нищо, ама нищо общо. Най-хубавото е, че повече няма да те видим, което страхотно. Чао,Чао, политически труп.

    Коментиран от #11

    15:19 20.01.2026

  • 3 Колко

    18 1 Отговор
    Откраднахте от тази отсечка???

    15:19 20.01.2026

  • 4 Перо

    3 3 Отговор
    Бегайте помачориии

    15:33 20.01.2026

  • 5 Тия рептилии

    8 1 Отговор
    няма ли вече да се смирят. Много са противни с хвалбите си

    15:47 20.01.2026

  • 6 Нагъл ,

    9 0 Отговор
    бе ! И ежедневно масрафи и разходки на гърба на българските данъкоплатци ! А що милиона натрупа с мушенгии , не е за приказване ! Стряскащо е ! И за 30 годишни мечти на българите бръщолеви , замъкнал се с охрани , шофьори , фотографи за тоя де духа !

    15:54 20.01.2026

  • 7 толуп на наркотрафиканта Орлю Алексиев

    8 0 Отговор
    ЧИБА!!!

    15:56 20.01.2026

  • 8 Ура,,Ура

    10 0 Отговор
    Стига си се хвалил, бе. И защо нищо не казваш за сина на Тодор Батков, а всичко си приписвате на вас и ГЕРБ. Ако не беше Батков младши, сега нямаше да сте там с целувача на ръце.

    15:57 20.01.2026

  • 9 Галина Колева

    7 1 Отговор
    РАДОСТ ИСТИНСКА ! ХОРАТА И РОДНИНИТЕ ЩЕ ПЪТУВАТ СВОБОДНО. БАТКОВ ,ПОЗДРАВЛЕНИЯ !

    Коментиран от #10

    16:03 20.01.2026

  • 10 Седящия бик

    2 2 Отговор

    До коментар #9 от "Галина Колева":

    Ей ся ще видиш до 10 години как ще се организират от двете страни мюсюлманите и ще ни спретнат едно ново Косово. Гледай малко в дълбочина.

    16:07 20.01.2026

  • 11 Точно така!

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Не си го":

    Не Караджов, а Батков и местните хора, които правиха протести са тези на, които трябва да благодарим!

    16:22 20.01.2026

  • 12 ООрана държава

    1 0 Отговор
    Абе брадаткото обеснява как радев харчел държавна пара, а тия деамата с лични средства ли са там?

    16:30 20.01.2026

