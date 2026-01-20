Новини
Сачева: ГЕРБ няма да се бори с Радев, ще го остави да се бори с реалността

20 Януари, 2026 17:46 621 30

  • деница сачева-
  • румен радев-
  • герб

Времето на моралните монолози и на церемониите приключи, каза тя

Сачева: ГЕРБ няма да се бори с Радев, ще го остави да се бори с реалността - 1
Снимка: БГНЕС
ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект, ГЕРБ ще остави на г-н Радев да се бори с реалността. Това заяви пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева на въпрос на БТА относно оставката на президента Румен Радев и как негово участие в изборите ще се отрази на резултатите на ГЕРБ.

Вчера Румен Радев в обръщение към българския народ обяви, че ще подаде оставка пред Конституционния съд като президент. Днес тя вече е депозирана в Конституционния съд.

ГЕРБ ще води градивна кампания, която ще бъде около тези стълбове, които преди малко очертах, свързани със силната икономика, посочи Сачева. Разчитаме на всички наши членове и симпатизанти, разчитаме, разбира се, и на периферия, на всички хора, които искат реална политика, която се прави от реални политици, посочи тя.

Сачева коментира, че вчерашното изявление на Радев не е съдържало конкретика, нито по отношение на неговите намерения, нито по отношение на евентуалната негова платформа, с която той би се явил на изборите.

Времето на моралните монолози и на церемониите приключи. Радваме се, че на терен ще можем да видим нещо по-конкретно по отношение на програма, по отношение на екип, и всички неща, които са свързани с реалната политика и с реалното управление, защото там се доказва кой може и не може да работи за България, коментира заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС.

Ние искаме да се концентрираме върху това, което е важно за ГЕРБ, а именно да капитализираме нашето членство в eврозоната, защото истинският суверенитет минава през силна икономика. Това ще бъдат нашите теми – икономика, инвестиции, иновации, заяви Сачева.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Герберизми

    24 5 Отговор
    А дано, че с такива сумистки от ГЕРБ-НовоНачало може някоя херния да направи човека🤣

    17:49 20.01.2026

  • 2 ФЕЙК

    14 5 Отговор
    Ей това е чудото : С ЦЕЛИ 12/дванадесет/ ДИПЛОМИ ЗА ВИШУ ОБРАЗуВАНИЕ, и на 12 години дори успя да каже думата "мама"!

    17:50 20.01.2026

  • 3 Сачева

    14 4 Отговор
    Обичам генерали да са зад мен.

    17:50 20.01.2026

  • 4 Властта

    30 6 Отговор
    изкривява мисленето. Тези май се взеха за фактор в политиката. Затвор за вас ! Всичко друго ще е компромис.

    17:50 20.01.2026

  • 5 Даниел

    24 5 Отговор
    Да очакваме ли Борисов да се яви live пред цялата общественост в политически дебат с опонент??

    17:51 20.01.2026

  • 6 ще дойде видов ден

    21 4 Отговор
    Алибегов, прибери хипопотама! Иска да АПИ!

    17:52 20.01.2026

  • 7 "умния" шофьор на самолет

    10 16 Отговор
    Наистина се взе много на сериозно. А това действие на всеки самозабравил се алчен популист почти винаги завършва с фиаско. Лошото в случая е че всички ще платим отново с най-ценното за всеки: Пропиляно Време и празни илюзии

    Коментиран от #12

    17:53 20.01.2026

  • 9 Март април

    13 4 Отговор
    По-скоро ГЕРБ ще се бори с реалността...

    17:57 20.01.2026

  • 10 бай Кольо

    12 7 Отговор
    Квичене на свине отвсякъде!Радев пак ги матира!

    17:57 20.01.2026

  • 11 Краво

    7 4 Отговор
    Ще ходиш с
    ервитьорка при алибега

    17:59 20.01.2026

  • 12 царя

    4 3 Отговор

    До коментар #7 от ""умния" шофьор на самолет":

    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    17:59 20.01.2026

  • 13 Горски

    11 5 Отговор
    Защо не и пуснете видеото в което говори против ГЕРБ преди да се влее в редиците им? Всички очакваха този ход на Президента и всички са изненадани, както със снега. Вие от ГЕРБ плюс Пеевски сте отвратителната реалност на България! Борбата на Радев е борба с мутрите това го желае цяла България. Треска ги тресе скоро ще им обличат раираните дрехи. Сачева забрави да кажеш че всичко като европроекти и евросубсидии минава през твоя шеф и неговия ортак.кой ви набива в главите че всички сме прости не знам. От този момент влизаме в "Гинес" - държава без правителство, държавен бюджет, главен прокурор, валута, парламент, а вече и без президент! Това е резултатът от 36 години неолиберален, глобалистки преход. Зверски, нечовешки разпад. Няма повече път надолу, само можем да се оттласнем нагоре...по законите на физиката. Иначе, в морален порядък, днес е един добър ден за българската демокрация. Всеки ден, в който мафията на Борисов и Пеевски се разкапва, е добър за отечеството.

    18:00 20.01.2026

  • 15 сачева

    1 4 Отговор

    До коментар #8 от "Алибегай":

    после щи кажа аз кат са прибереш 12 виши ко са казва

    18:00 20.01.2026

  • 16 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    10 5 Отговор
    Няма по некадърни и по крадливи от герберухите !
    За 11 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
    Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
    Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
    Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
    Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
    Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
    Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
    Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
    Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.

    18:01 20.01.2026

  • 17 радеф

    3 2 Отговор
    българи завръщам се за да ви освободя от статуквото и да преборя мафията гласувайте за мен!!

    Коментиран от #21

    18:02 20.01.2026

  • 18 Красимир Петров

    5 6 Отговор
    От сутрин до вечер ще ни заливат с бо,кл,у,ците на статуквото.Радев ще ви разкаже играта

    18:03 20.01.2026

  • 19 Дедо ви...

    2 1 Отговор
    Лицето тъжно гледа не смеЙсе

    18:03 20.01.2026

  • 21 царя

    4 1 Отговор

    До коментар #17 от "радеф":

    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    18:04 20.01.2026

  • 22 ще го оставите да се бори с реалността

    4 3 Отговор
    демек да осветлява кражбите и далаверите
    и кой ви закриля

    Коментиран от #25

    18:04 20.01.2026

  • 23 Хасковски каунь

    5 1 Отговор
    Кво да каже заваллийката. Съжалявам я

    18:05 20.01.2026

  • 24 Гост

    4 1 Отговор
    Дано никога вече не помиришете власт, да вкарвате не повече от 15 депутата или хич, да ви разследват, да лежите, да ви конфискуват всичко, ако се докаже, че е крадено...е такива работиии

    18:05 20.01.2026

  • 25 има ли досега

    1 1 Отговор

    До коментар #22 от "ще го оставите да се бори с реалността":

    един такъв в България който РЕАЛНО да е борил мафията и далаверите мунчо да вземе най добре да осветли далаверата с боташ първо и тогава да се прави на освободител...

    18:08 20.01.2026

  • 26 оня с питон.я

    0 1 Отговор
    Чакайте Плешо да ви оправи живота. Мечтатели. Още една маймуна на клона. Дано спечели с по-голям процент и да изпаднат повече партии от нс че да ни крадат по-малко.

    18:09 20.01.2026

  • 27 ДА СЪС РЕАЛНОСТТА

    0 0 Отговор
    Подлостта ограбената държава от вас да се бори да я възстановим тази държавност. И дано се прибори и със прокурорчета съдии служби ваши обсебени и да ви осъди за арогантността и грабежите.

    Коментиран от #30

    18:10 20.01.2026

  • 28 ТуТууу

    1 0 Отговор
    Нещо един след друг цъфтят герберите.Нещо ви прилоша май ! Споко на пролет ще падне голям смях

    18:11 20.01.2026

  • 29 Историческа истина

    1 0 Отговор
    На хората, които чакат да гласуват за Румен Радев - провалът на Царя, Бойко, Волен, Костя, Ивелин, Слави а сега и на Пеевски не ви ли стига? Колко фалшиви пророци трябва да ви "оправят", за да разберете, че щастието не е... че да го хванете с ръце?
    През Средните векове историята на България, както витиевато отбеляза един младеж в 7 клас, е била руска рулетка - след всеки един добър владетел, съдбата на българите е била заложена на Колелото на късмета. Тогава хората не са си избирали кой да ги управлява - царете са се случвали на българския народ. Понякога сме имали късмет, често пъти - не.
    Днес изборът на това кой да държи кормилото на властта и да насочва кораба, зависи от вас. Това че един човек е успял няколко години да не катастрофира с изтребител, не означава, че няма да прати държавния кораб на дъното на социо-политическата бездна.
    Историята е доказала, че военните не ги бива да управляват. Винаги когато някъде се появят военни хунти и войнишки императори, нещата отиват на много зле. Радев не е Пиночет или Франко, но ще закара България на същото място.
    Надявах се, че след нощта на 31-ви няма да се налага да слушам повече обръщения, но съм грешал. Слушайте внимателно какво ще ви говори преZидента - думите не са негови, сценарият му се пише от чужди продуценти.

    18:11 20.01.2026

  • 30 Радев

    0 0 Отговор

    До коментар #27 от "ДА СЪС РЕАЛНОСТТА":

    Ще ги изкъртя всичките престъпници сам самичък ще преборя крадците!

    18:11 20.01.2026

