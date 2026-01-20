Сачева: ГЕРБ няма да се бори с Радев, ще го остави да се бори с реалността

ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект, ГЕРБ ще остави на г-н Радев да се бори с реалността. Това заяви пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева на въпрос на БТА относно оставката на президента Румен Радев и как негово участие в изборите ще се отрази на резултатите на ГЕРБ.
Вчера Румен Радев в обръщение към българския народ обяви, че ще подаде оставка пред Конституционния съд като президент. Днес тя вече е депозирана в Конституционния съд.
ГЕРБ ще води градивна кампания, която ще бъде около тези стълбове, които преди малко очертах, свързани със силната икономика, посочи Сачева. Разчитаме на всички наши членове и симпатизанти, разчитаме, разбира се, и на периферия, на всички хора, които искат реална политика, която се прави от реални политици, посочи тя.
Сачева коментира, че вчерашното изявление на Радев не е съдържало конкретика, нито по отношение на неговите намерения, нито по отношение на евентуалната негова платформа, с която той би се явил на изборите.
Времето на моралните монолози и на церемониите приключи. Радваме се, че на терен ще можем да видим нещо по-конкретно по отношение на програма, по отношение на екип, и всички неща, които са свързани с реалната политика и с реалното управление, защото там се доказва кой може и не може да работи за България, коментира заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС.
Ние искаме да се концентрираме върху това, което е важно за ГЕРБ, а именно да капитализираме нашето членство в eврозоната, защото истинският суверенитет минава през силна икономика. Това ще бъдат нашите теми – икономика, инвестиции, иновации, заяви Сачева.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Герберизми
17:49 20.01.2026
2 ФЕЙК
17:50 20.01.2026
3 Сачева
17:50 20.01.2026
4 Властта
17:50 20.01.2026
5 Даниел
17:51 20.01.2026
6 ще дойде видов ден
17:52 20.01.2026
7 "умния" шофьор на самолет
Коментиран от #12
17:53 20.01.2026
9 Март април
17:57 20.01.2026
10 бай Кольо
17:57 20.01.2026
11 Краво
ервитьорка при алибега
17:59 20.01.2026
12 царя
До коментар #7 от ""умния" шофьор на самолет":ВЕРВАЙТЕ МИ!!!
17:59 20.01.2026
13 Горски
18:00 20.01.2026
15 сачева
До коментар #8 от "Алибегай":после щи кажа аз кат са прибереш 12 виши ко са казва
18:00 20.01.2026
16 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡
За 11 месеца взеха повече заеми от колкото сумарно за предходните 3 години, в които имаше световни кризи.
Някой усети ли нещо от взетите 18 милиарда заеми ? Подобри ли му се живота ?
Повишиха тока 2 пъти повече от колкото сумарно за предходните 3 години.
Инфлацията е 2,5 пъти по висока, от колкото сумарно за предходните 3 години
Продължават с ремонтите на ремонтите, на ремонтите и захранване на строителната мафия.
Продължават с наглите си кражби, като тази с АЕЦ-а, който се готви да купи земя на 1000 пъти, ХИЛЯДА ПЪТИ по висика цена от пазарната.
Започнаха ударно с политическите арести и рекетиране на бизнеса, като изпращат мyтpите си от МВР, Прокуратура, НАП, КЗК, КЗП, ДАНС
Пенсии и заплати са замразени, освен на "Биещото сърце на партията" - милиционерите, адвокатите на мафията - Прокуратурата, съдии и силоваци.
Готвиха и нов грабеж, нов заем от 21 млрд.
18:01 20.01.2026
17 радеф
Коментиран от #21
18:02 20.01.2026
18 Красимир Петров
18:03 20.01.2026
19 Дедо ви...
18:03 20.01.2026
21 царя
До коментар #17 от "радеф":ВЕРВАЙТЕ МИ!!!
18:04 20.01.2026
22 ще го оставите да се бори с реалността
и кой ви закриля
Коментиран от #25
18:04 20.01.2026
23 Хасковски каунь
18:05 20.01.2026
24 Гост
18:05 20.01.2026
25 има ли досега
До коментар #22 от "ще го оставите да се бори с реалността":един такъв в България който РЕАЛНО да е борил мафията и далаверите мунчо да вземе най добре да осветли далаверата с боташ първо и тогава да се прави на освободител...
18:08 20.01.2026
26 оня с питон.я
18:09 20.01.2026
27 ДА СЪС РЕАЛНОСТТА
Коментиран от #30
18:10 20.01.2026
28 ТуТууу
18:11 20.01.2026
29 Историческа истина
През Средните векове историята на България, както витиевато отбеляза един младеж в 7 клас, е била руска рулетка - след всеки един добър владетел, съдбата на българите е била заложена на Колелото на късмета. Тогава хората не са си избирали кой да ги управлява - царете са се случвали на българския народ. Понякога сме имали късмет, често пъти - не.
Днес изборът на това кой да държи кормилото на властта и да насочва кораба, зависи от вас. Това че един човек е успял няколко години да не катастрофира с изтребител, не означава, че няма да прати държавния кораб на дъното на социо-политическата бездна.
Историята е доказала, че военните не ги бива да управляват. Винаги когато някъде се появят военни хунти и войнишки императори, нещата отиват на много зле. Радев не е Пиночет или Франко, но ще закара България на същото място.
Надявах се, че след нощта на 31-ви няма да се налага да слушам повече обръщения, но съм грешал. Слушайте внимателно какво ще ви говори преZидента - думите не са негови, сценарият му се пише от чужди продуценти.
18:11 20.01.2026
30 Радев
До коментар #27 от "ДА СЪС РЕАЛНОСТТА":Ще ги изкъртя всичките престъпници сам самичък ще преборя крадците!
18:11 20.01.2026