Сачева: ГЕРБ няма да се бори с Радев, ще го остави да се бори с реалността

ГЕРБ няма да се бори с г-н Радев и с неговия политически субект, ГЕРБ ще остави на г-н Радев да се бори с реалността. Това заяви пред журналисти заместник-председателят на парламентарната група на ГЕРБ-СДС Деница Сачева на въпрос на БТА относно оставката на президента Румен Радев и как негово участие в изборите ще се отрази на резултатите на ГЕРБ.

Вчера Румен Радев в обръщение към българския народ обяви, че ще подаде оставка пред Конституционния съд като президент. Днес тя вече е депозирана в Конституционния съд.

ГЕРБ ще води градивна кампания, която ще бъде около тези стълбове, които преди малко очертах, свързани със силната икономика, посочи Сачева. Разчитаме на всички наши членове и симпатизанти, разчитаме, разбира се, и на периферия, на всички хора, които искат реална политика, която се прави от реални политици, посочи тя.

Сачева коментира, че вчерашното изявление на Радев не е съдържало конкретика, нито по отношение на неговите намерения, нито по отношение на евентуалната негова платформа, с която той би се явил на изборите.

Времето на моралните монолози и на церемониите приключи. Радваме се, че на терен ще можем да видим нещо по-конкретно по отношение на програма, по отношение на екип, и всички неща, които са свързани с реалната политика и с реалното управление, защото там се доказва кой може и не може да работи за България, коментира заместник-председателят на ПГ на ГЕРБ-СДС.

Ние искаме да се концентрираме върху това, което е важно за ГЕРБ, а именно да капитализираме нашето членство в eврозоната, защото истинският суверенитет минава през силна икономика. Това ще бъдат нашите теми – икономика, инвестиции, иновации, заяви Сачева.