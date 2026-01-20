Андрей Райчев: Румен Радев влезе в позицията на царя, вълната ще е много голяма

Не научихме нищо ново, това са фрази, които сме чували често от президента през последните месеци. Ако той се опитва да прелегитимира обществения договор в България, въпросът е колко радикално изглежда това предоговаряне от гледна точка на Румен Радев, как изглежда новият начин и колко подкрепа може да събере това в обществото. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ политологът Христо Панчугов във връзка с подаването на оставка от президента и заявката му да участва в политиката със собствен проект.
Това е много отдавна очаквано събитие, за което по някакъв начин противниците на Радев мислеха, че няма да стане. Той успя да събере върху себе се си някакво внимание и влезе в позицията на цар Симеон (Симеон Сакскобургготски – б.ред) – цялата нация го гледа, очаква да му връчи властта, заяви социологът Андрей Райчев.
Никой не се съмнява, че Радев ще взема около 80 депутата, някои казват 100 - това ще е много голяма вълна, много по-голяма, отколкото казват всичките му противници. В Източна Европа протича процес на еманципация, еманципация от ролята на слуга на Западна Европа. Виждаме Бабиш, виждаме Фицо, виждаме Орбан – това е обективен процес, течащ в Източна Европа. Като качество Радев преди всичко е това. Във вътрешен план той има няколко задачи, където стои във вътрешно споразумение със "сините" за нормализация на съдебната система Основният въпрос е не колко е получи, а какво прави. Според мен той няма да направи лява партия, а патриотична партия от нов тип, посочи Райчев.
Според мен при Радев патриотизмът няма нищо общо. В Източна Европа се случват някакви процеси, но в България се случи онзи голям протест - в него няма нищо еманципиращо, той беше за повече европейска България и той ще продължи да бъде за повече европейска България, подчерта Панчугов.
Мнозинството от българските граждани продължават да с чувстват добре в Европейския съюз и искат по-добре уредена и щастлива система. Радев не е свързван с това. Дали той ще се окаже следващият цар, предстои да видим, но е хубаво да си дадем сметка какво олицетворява той. Той олицетворява една източна реакционна източна култура и продължава да настоява, че мястото на България не е там, където е тя. Това сигурно е примамливо за част от българското общество и за част от политиците. Той има системно антиевропейско поведение, коментира още Христо Панчугов.
5 НЯМА
ЦАРЯ ДОЙДЕ ДА СИ ВЗЕМЕ ДВОРЕЦА ИМОТИТЕ ЗЕМИТЕ
И ПОДВЕДЕ ХОРАТА С 800 ДЕНА
НО БЪЛГАРИНА КАКТО ВИНАГИ НЕ Е РАЗБРАЛ
ЗА 800 ДЕНА ДОЙДОХ ДА ОПРАВЯ СЕБЕ СИ ,,,,,,4528
8 Хахаха
С тях са също ИТН,МЕЧ,Веиличие и Възраждане
Явно са решили да потушат протестите пак, но тази игра се изтърква бързо защото е ясно на всички какви са …
10 Каква вълна Райчев
11 Анонимен
До коментар #1 от "койдазнай":Скрий се при жена си!
14 Груба грешка както обичайно
Груба грешка
на възраждане, величие, меч, итн, апс, бсп...
17 Град Симитли
"... Той олицетворява една източна реакционна източна култура и продължава да настоява, че мястото на България не е там, където е тя..... . Той има системно антиевропейско поведение..."
Панчуговщини, избълвани от немай къде, които самият Панчуг не може да докаже с примери, затуй кара на принципа:
" Ти кажи, че сестра му е ескорт, пък той да върви да доказва, че няма сестра! "
19 Президентът нарушава конституцията
(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г.) За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който няма друго гражданство, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял последните пет години в страната.
(3) Избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.
(4) Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.
(5) Изборът за нов президент се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент.
(6) Споровете относно законността на избора за президент се решават от Конституционния съд в едномесечен срок след изборите.
Коментиран от #22
22 Тюпак трол,
До коментар #19 от "Президентът нарушава конституцията":Кое от цитираното от теб е нарушил, папагал такъФ?!
Коментиран от #41
23 Президентът подменя вота на
31 хмм
До коментар #13 от "123":Искаш да кажеш "Служат на Симеон"?
32 Радев ще спечели изборите
33 Ами не,
До коментар #13 от "123":само фърчилото е масон,доказано с документи от сайта "Афера". За другите двама, грешиш
19:35 20.01.2026
34 ха ха ха
До коментар #18 от "Резидент":Не си добре и няма да се оправиш! Младите хора от протестите не са чували за Съветите и НРБ, но ако искат, ще им разкажем!
37 !!!?
Радев дезертира от поредния си пост за чието изпълнение се е заклел - дезертира като глава на симемеството си, после дезертира като главнокомандващ ВВС и сега дезертира защо държавен глава !
За 9 години по доказа, че е един абсолютен егоист, безскрупулен кариерист и самовлюбен ексхибиционист !!!?
38 Ще спечели колкото да спечелиш
До коментар #32 от "Радев ще спечели изборите":пълноценен живот а не на безпризорен нехранимайко. И днес Тошко от ИТН разбил отново Радев ( прикачих бял и скрийншот) а шефа му Слави поздрави включването на Радев с добре дошъл в кавички -
Тошко Йорданов - "Всичко опира до морал. Ползва президентската институция за вдигане на рейтинг. Постоянно апелираше за оставка на правителството. В политиката и живота всичко се връща и последствията се носят,макар и със закъснение"
39 За теб пише тук
До коментар #38 от "Ще спечели колкото да спечелиш":Радев ще спечели изборите. Проблема е, че мафията зад ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ държат 95% от медии, сайтове и тролове по форуми и социални мрежи! А народа е достатъчно глупав да вярва на лъжи и пропаганда!
41 Пл.93(1) ,.....срок от пет години.,....
До коментар #22 от "Тюпак трол,":5 години
