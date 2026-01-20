Новини
България »
София »
Андрей Райчев: Румен Радев влезе в позицията на царя, вълната ще е много голяма

Андрей Райчев: Румен Радев влезе в позицията на царя, вълната ще е много голяма

20 Януари, 2026 19:11 1 000 42

  • андрей райчев-
  • христо панчугов-
  • румен радев-
  • президент-
  • оставка

Никой не се съмнява, че Радев ще взема около 80 депутата, някои казват 100

Андрей Райчев: Румен Радев влезе в позицията на царя, вълната ще е много голяма - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Не научихме нищо ново, това са фрази, които сме чували често от президента през последните месеци. Ако той се опитва да прелегитимира обществения договор в България, въпросът е колко радикално изглежда това предоговаряне от гледна точка на Румен Радев, как изглежда новият начин и колко подкрепа може да събере това в обществото. Това каза в предаването "Лице в лице" по БТВ политологът Христо Панчугов във връзка с подаването на оставка от президента и заявката му да участва в политиката със собствен проект.

Това е много отдавна очаквано събитие, за което по някакъв начин противниците на Радев мислеха, че няма да стане. Той успя да събере върху себе се си някакво внимание и влезе в позицията на цар Симеон (Симеон Сакскобургготски – б.ред) – цялата нация го гледа, очаква да му връчи властта, заяви социологът Андрей Райчев.

Никой не се съмнява, че Радев ще взема около 80 депутата, някои казват 100 - това ще е много голяма вълна, много по-голяма, отколкото казват всичките му противници. В Източна Европа протича процес на еманципация, еманципация от ролята на слуга на Западна Европа. Виждаме Бабиш, виждаме Фицо, виждаме Орбан – това е обективен процес, течащ в Източна Европа. Като качество Радев преди всичко е това. Във вътрешен план той има няколко задачи, където стои във вътрешно споразумение със "сините" за нормализация на съдебната система Основният въпрос е не колко е получи, а какво прави. Според мен той няма да направи лява партия, а патриотична партия от нов тип, посочи Райчев.

Според мен при Радев патриотизмът няма нищо общо. В Източна Европа се случват някакви процеси, но в България се случи онзи голям протест - в него няма нищо еманципиращо, той беше за повече европейска България и той ще продължи да бъде за повече европейска България, подчерта Панчугов.

Мнозинството от българските граждани продължават да с чувстват добре в Европейския съюз и искат по-добре уредена и щастлива система. Радев не е свързван с това. Дали той ще се окаже следващият цар, предстои да видим, но е хубаво да си дадем сметка какво олицетворява той. Той олицетворява една източна реакционна източна култура и продължава да настоява, че мястото на България не е там, където е тя. Това сигурно е примамливо за част от българското общество и за част от политиците. Той има системно антиевропейско поведение, коментира още Христо Панчугов.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.4 от 14 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 койдазнай

    22 14 Отговор
    Чакай ти да е голяма вълната. Ще събере 7-8% и това ще е.

    Коментиран от #11

    19:13 20.01.2026

  • 2 мда

    24 3 Отговор
    Дъртия червен чугун винаги се изказва погрешно. Бъдещето се оказва друго.

    19:15 20.01.2026

  • 3 за вълната не знаем колко ще е

    16 3 Отговор
    ама схемата с подмяната е същата като с мадридския крадец

    19:16 20.01.2026

  • 4 не се научихте

    15 5 Отговор
    Никаква вълна няма да има, освен във фантазиите ви.

    19:17 20.01.2026

  • 5 НЯМА

    8 3 Отговор
    НИЩО ОБЩО С ЦАРЯ
    ЦАРЯ ДОЙДЕ ДА СИ ВЗЕМЕ ДВОРЕЦА ИМОТИТЕ ЗЕМИТЕ
    И ПОДВЕДЕ ХОРАТА С 800 ДЕНА
    НО БЪЛГАРИНА КАКТО ВИНАГИ НЕ Е РАЗБРАЛ
    ЗА 800 ДЕНА ДОЙДОХ ДА ОПРАВЯ СЕБЕ СИ ,,,,,,4528

    19:17 20.01.2026

  • 6 Пич

    7 11 Отговор
    Какво да очакваме? Изхвърляне на ръководството на ДАНС, разузнаване, подслушвачи и подобни! Сарафов също! Недопускане на големи измами по време на изборите. При голяма вълна гласуващи , евентуални изпадащи - Величие, Меч, БСП и ИТН! Някои, или всички ! Реална възможност за самостоятелно управление на Радев!

    19:18 20.01.2026

  • 7 Стига

    17 1 Отговор
    дрънча на тенекия , бе !

    19:18 20.01.2026

  • 8 Хахаха

    8 5 Отговор
    Щом този го играе пропаганда за Радев значи е 100% сигурно, че Радев е в играта заедно с ГЕРБ-ДПС !
    С тях са също ИТН,МЕЧ,Веиличие и Възраждане
    Явно са решили да потушат протестите пак, но тази игра се изтърква бързо защото е ясно на всички какви са …

    19:18 20.01.2026

  • 9 Факт

    1 8 Отговор
    В подходящ външно-политически момент. И има с кой да си партнира!

    19:18 20.01.2026

  • 10 Каква вълна Райчев

    11 5 Отговор
    Че и 100 депутати? Тошко от ИТН всеки ден разбива радев, и му смъква рейтинга

    19:19 20.01.2026

  • 11 Анонимен

    9 4 Отговор

    До коментар #1 от "койдазнай":

    Скрий се при жена си!

    19:19 20.01.2026

  • 12 Актуално

    12 2 Отговор
    Айде почнаха внушенията на сивия. Вълна друг път. Тия мачове са вече са играни и знаем плачевните резултати, но сивчо трябва да си изпее песничката иначе няма парички .

    19:19 20.01.2026

  • 13 123

    9 3 Отговор
    Радев е от същата масонска секта като Пеевски и Бойко. Тия служат на Дявола.

    Коментиран от #31, #33

    19:19 20.01.2026

  • 14 Груба грешка както обичайно

    8 3 Отговор
    да сравнява несравними хора
    Груба грешка

    19:20 20.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 си дзън

    11 2 Отговор
    Радев ще се провали като царя определено. Ползата от него е да изсмуче кръвта
    на възраждане, величие, меч, итн, апс, бсп...

    19:21 20.01.2026

  • 17 Град Симитли

    3 5 Отговор
    Накрая, като черна радиостанция, се обажда и бай Ристо Панчуга:
    "... Той олицетворява една източна реакционна източна култура и продължава да настоява, че мястото на България не е там, където е тя..... . Той има системно антиевропейско поведение..."
    Панчуговщини, избълвани от немай къде, които самият Панчуг не може да докаже с примери, затуй кара на принципа:
    " Ти кажи, че сестра му е ескорт, пък той да върви да доказва, че няма сестра! "

    19:21 20.01.2026

  • 18 Резидент

    10 3 Отговор
    Не 100, а 250 ще вземе, даже може и 280. Цяла България си мечтае да бъде окупирана пак от съветите и да се върне НРБ и животът отново да е песен.

    Коментиран от #34

    19:22 20.01.2026

  • 19 Президентът нарушава конституцията

    7 1 Отговор
    Чл. 93. (1) Президентът се избира пряко от избирателите за срок от пет години по ред, определен със закон.
    (2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2023 г.) За президент може да бъде избиран български гражданин по рождение, навършил 40 години, който няма друго гражданство, не е поставен под запрещение, не изтърпява наказание лишаване от свобода и е живял последните пет години в страната.
    (3) Избран е кандидатът, получил повече от половината действителни гласове, ако в гласуването са участвали повече от половината избиратели.
    (4) Ако никой от кандидатите не е избран, в седемдневен срок се произвежда нов избор, в който участват двамата кандидати, получили най-много гласове. Избран е кандидатът, получил повече гласове.
    (5) Изборът за нов президент се произвежда не по-рано от три месеца и не по-късно от два месеца преди изтичане на срока на пълномощията на действащия президент.
    (6) Споровете относно законността на избора за президент се решават от Конституционния съд в едномесечен срок след изборите.

    Коментиран от #22

    19:23 20.01.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Аууу...

    5 4 Отговор
    От коментарите на паветниците се вижда, че лошо им става! Няма вече гейпаради, ще има изправителни паради!

    19:24 20.01.2026

  • 22 Тюпак трол,

    2 6 Отговор

    До коментар #19 от "Президентът нарушава конституцията":

    Кое от цитираното от теб е нарушил, папагал такъФ?!

    Коментиран от #41

    19:25 20.01.2026

  • 23 Президентът подменя вота на

    7 1 Отговор
    Гласоподавателите гласували на президентските избори

    19:28 20.01.2026

  • 24 И ТОЯ СОЦИАЛИСТ

    5 1 Отговор
    Беше после гербар и накрая шишкав де дават повече. Колко палачинки е обърнал тоя. Дано не го отрази Радев. А във бг. Като тоя са хиляди.

    19:29 20.01.2026

  • 25 АМАН ОТ КАР МА ЗЪ фат ма ци!

    6 0 Отговор
    ПОЗНАВАМ ЛИЧНО р"ум€н"-ЛИЦ€М€РЪТ, П . Т К А ч€лов€к (НА$ТОЯЩИЙ КОМУНИ$Т)!
    ЧР€З "царят" на РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ) ЗАДКУЛИ$И€ТО(БКП и КД$), У$ПЯ ДА НИ ИЗМАМИ, ПО$Л€ НИ ПРОБУТАХА разбойкУ(А Г€НТ БУДАла)...,ОДНО посольство УДОБРИ ЗА р€зид€нт фат ма ка,
    ПО$Л€ по $$ол $$т вото ЛАН$ИРА ШАР ЛА ТА НИ Т€ ПП-ДБ ,
    А ДН€$ ОТНОВО ИСКАТ ДА ВИ ИЗМАМЯТ!!!

    19:29 20.01.2026

  • 26 ОТНОВО ВИ ГОТВЯТ ИЗМАМА!

    4 1 Отговор
    БЪЛГАРИ, ОТ по $$ол $$тво то ОТНОВО ВИ ГОТВЯТ ИЗМАМА!
    ТОЗИ ПЪТ НЕ Е ко$тов -"бъл га ри нът", царят на РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ), разбойкУ (АГ€НТ БУДАла),
    ШАР ЛА ТА НИТ€ ПП-ДБ...., ТОЗИ ПЪТ € :
    "БИВШИЯТ" КОМУНИ$Т(ФАЛ ШИВ , ПЛ€ ШИВ), нато-БКП Г€Йрал(В$ИЧКИ € ПР€ДАЛ), МАНИПУЛАТОРЪТ НА РУСОФИЛИТЕ И КАР МА ЗЪ Д€ БИ ЛИ Т€, МА $ОН- ГАЛ ФОН, ТРОЙНОЙ АГ€НТ, Mr."БОгаТАШ"-БОЛ€Н ЗА ВЛА$Т !

    ГОСПОД, ГОСПОД ДА НИ ПАЗИ ОТ Ч€РВ€НИ нато-П€ Д€ Р. $ТИ!

    19:30 20.01.2026

  • 27 Бат Петьо Парчето

    6 0 Отговор
    ТАЯ ЧЕРВЕНА ГЮВЕНДИЯ КОГА ЩЕ Я КОПАТ

    19:30 20.01.2026

  • 28 Изход

    6 1 Отговор
    Мунчо, поредната месия,ха ха ха

    19:31 20.01.2026

  • 29 Карикатурна реалност

    5 1 Отговор
    Един голям смешник захвалва един лъжлив нещастник! Такова нещо само в България може да се случи.

    19:31 20.01.2026

  • 30 Абе Райчев,

    6 0 Отговор
    у ти ли отиде на хранилка при Копринката. Личи си и без телескоп,че смени пеенето. Вече си жалък старец, тичащ след вяръра

    19:32 20.01.2026

  • 31 хмм

    1 0 Отговор

    До коментар #13 от "123":

    Искаш да кажеш "Служат на Симеон"?

    19:33 20.01.2026

  • 32 Радев ще спечели изборите

    2 6 Отговор
    Проблема е, че мафията зад ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ държат 95% от медии, сайтове и тролове по форуми и социални мрежи! А народа е достатъчно глупав да вярва на лъжи и пропаганда!

    Коментиран от #38

    19:34 20.01.2026

  • 33 Ами не,

    3 0 Отговор

    До коментар #13 от "123":

    само фърчилото е масон,доказано с документи от сайта "Афера". За другите двама, грешиш

    19:35 20.01.2026

  • 34 ха ха ха

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Резидент":

    Не си добре и няма да се оправиш! Младите хора от протестите не са чували за Съветите и НРБ, но ако искат, ще им разкажем!

    19:36 20.01.2026

  • 35 Естествен подбор

    1 0 Отговор
    Само разбиратели в тая скапана държава

    19:36 20.01.2026

  • 36 Асен

    2 0 Отговор
    Радев ще ни оправи за 800 дни вервайте му!

    19:37 20.01.2026

  • 37 !!!?

    3 1 Отговор
    Какъв цар бе !?
    Радев дезертира от поредния си пост за чието изпълнение се е заклел - дезертира като глава на симемеството си, после дезертира като главнокомандващ ВВС и сега дезертира защо държавен глава !
    За 9 години по доказа, че е един абсолютен егоист, безскрупулен кариерист и самовлюбен ексхибиционист !!!?

    19:39 20.01.2026

  • 38 Ще спечели колкото да спечелиш

    2 1 Отговор

    До коментар #32 от "Радев ще спечели изборите":

    пълноценен живот а не на безпризорен нехранимайко. И днес Тошко от ИТН разбил отново Радев ( прикачих бял и скрийншот) а шефа му Слави поздрави включването на Радев с добре дошъл в кавички -
    Тошко Йорданов - "Всичко опира до морал. Ползва президентската институция за вдигане на рейтинг. Постоянно апелираше за оставка на правителството. В политиката и живота всичко се връща и последствията се носят,макар и със закъснение"

    Коментиран от #39

    19:39 20.01.2026

  • 39 За теб пише тук

    1 1 Отговор

    До коментар #38 от "Ще спечели колкото да спечелиш":

    Радев ще спечели изборите. Проблема е, че мафията зад ГЕРБ, ДПС, ПП и ДБ държат 95% от медии, сайтове и тролове по форуми и социални мрежи! А народа е достатъчно глупав да вярва на лъжи и пропаганда!

    19:41 20.01.2026

  • 40 Сатана Z

    0 0 Отговор
    Ако изборите са честни Румбата от воле взима над 121 места и после отваря Белене.....острова бе.

    19:42 20.01.2026

  • 41 Пл.93(1) ,.....срок от пет години.,....

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "Тюпак трол,":

    5 години

    19:42 20.01.2026

  • 42 Абсурдистан

    0 0 Отговор
    Трябва да си пэлен мазохист, след крадливия Мони да припознаеш в прецедента някакъв "спасител"..

    19:44 20.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове