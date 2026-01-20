Михаил Миков: Включването на Радев не може да не предизвика ревност и напрежение

Появата на всеки нов политически субект с потенциал не може да не предизвика ревност и напрежение. Очаквам новата формация на Румен Радев да бъде атакувана от много хора. Това заяви в интервю за NOVA NEWS бившият председател на БСП Михаил Миков за заявката на президента Румен Радев да участва на изборите за парламент през пролетта.

Миков уточни, че сега е от важно значение каква политическа платформа ще изповядва новата коалиция на Радев и кои партии ще бъдат в основата ѝ. Според него един от належащите проблеми са неравенствата в България и смята, че би било само от полза на все още действащия президент да се заеме с този въпрос.

„Ако от изявлението му приемем, че смяна на модела означава смята на конституционния модел, трябва да заяви дали вижда проблеми в парламентарното управление. Според мен обаче този въпрос не тормози толкова българите, колкото цените по магазините“, отбеляза Миков.

Той също така посочи, че не очаква вицепрезидентът Илияна Йотова да подаде оставка.

На въпрос дали би влязъл в новата формация, ако получи покана от Румен Радев, Михаил Миков отвърна, че това зависи от хората във формацията и от политическата ѝ платформа.

В заключение той коментира, че БСП се намира в тежка ситуация преди изборите: „Пак започват лидерски битки и кой да бъде председател на партията. Тези хора не усещат къде се намират, особено при подадената вече оставка от президента и стъпването му на политическия терен.“