Михаил Миков: Включването на Радев не може да не предизвика ревност и напрежение

20 Януари, 2026 20:08 843 25

БСП се намира в тежка ситуация преди изборите

Михаил Миков: Включването на Радев не може да не предизвика ревност и напрежение - 1
Снимка: Нова телевизия
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Появата на всеки нов политически субект с потенциал не може да не предизвика ревност и напрежение. Очаквам новата формация на Румен Радев да бъде атакувана от много хора. Това заяви в интервю за NOVA NEWS бившият председател на БСП Михаил Миков за заявката на президента Румен Радев да участва на изборите за парламент през пролетта.

Миков уточни, че сега е от важно значение каква политическа платформа ще изповядва новата коалиция на Радев и кои партии ще бъдат в основата ѝ. Според него един от належащите проблеми са неравенствата в България и смята, че би било само от полза на все още действащия президент да се заеме с този въпрос.

„Ако от изявлението му приемем, че смяна на модела означава смята на конституционния модел, трябва да заяви дали вижда проблеми в парламентарното управление. Според мен обаче този въпрос не тормози толкова българите, колкото цените по магазините“, отбеляза Миков.

Той също така посочи, че не очаква вицепрезидентът Илияна Йотова да подаде оставка.

На въпрос дали би влязъл в новата формация, ако получи покана от Румен Радев, Михаил Миков отвърна, че това зависи от хората във формацията и от политическата ѝ платформа.

В заключение той коментира, че БСП се намира в тежка ситуация преди изборите: „Пак започват лидерски битки и кой да бъде председател на партията. Тези хора не усещат къде се намират, особено при подадената вече оставка от президента и стъпването му на политическия терен.“


София / България
  • 1 айде

    7 8 Отговор
    и тоя крадец се изходи

    20:09 20.01.2026

  • 2 Я Станев

    7 7 Отговор
    " Закуех се ,коуежке . Наздраве ! " - Хлъц.

    20:10 20.01.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Анонимен

    4 8 Отговор
    Възраждане, Герб са с твърди ядра. Най-лабилни са ППДБ. Останалите са заплашени.

    20:14 20.01.2026

  • 7 Някой

    2 11 Отговор
    да се съмнява,че Деса ще управлява?

    20:14 20.01.2026

  • 8 Урко

    8 6 Отговор
    Мишо Мастиката се ослушва и загрява по тъч линията с надежда някой да го покани.....Имам чувствот обаче, че тоя път няма да го огрее.

    20:15 20.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Самохвалко

    4 8 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента. Питам ги защо мен; И ми казаха че се обаждат на всички будали, и не можело да ме пропуснат. Почувствах се поласкан, като дъррта паарантия.

    Коментиран от #14

    20:17 20.01.2026

  • 12 Амии

    10 0 Отговор
    Еййй, докога ще се развява тази тема- Радев, та Радев.... Голям страх, голямо нещо! Невиждано досега! Това е пределно ясно- България има избор- Или Радев или Пеевски ( както досега). Друг вариант няма. Ако гласуваш за ГЕРБ, БСП, ИТН, ПП, ДБ- по добре гласувай директно за Шиши- те пак и отново биха седнали в скута му....

    20:20 20.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Анонимен

    0 4 Отговор

    До коментар #11 от "Самохвалко":

    Не си сгрешил!

    20:20 20.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 Спецназ

    7 2 Отговор
    Радев не е правен У Д..Е,

    да викне Мишо Мастиката за депутат!

    Въобще никой др.т У.РАЛ се до ушите политик нЕма вземе.

    По- добре остри руси каки с крака 1.50 без токчета!

    20:22 20.01.2026

  • 17 на кой му дреме

    6 6 Отговор
    за радев????

    20:24 20.01.2026

  • 18 СЛОНА

    7 3 Отговор
    БСП САМА СИ НАПРАВИ РЕКЛАМАТА ПРЕДИ ИЗБОРИТЕ ,КАТО ВНЕСЕ ДА НЕ СЕ ДВИЖАТ ГРИКОЛКИ И ТРОТИНЕТКИ НОЩЕМ -ТОВА Е ОГРАНИЧЕНИЕ ПРАВАТА ЗА ПРИДВИЖВАНЕТО НА ОБИКНОВЕНИЯ ЧОВЕК В БГ!!!
    Е ЗАТОВА ДА ХОДИ ТАЗ ПАРТИЯ НА БУНИЩЕТО!!!

    20:25 20.01.2026

  • 19 604

    7 4 Отговор
    либерастията утиде у каналя, паветен вой-суполи-сълзи-памперси = мехлем за душата!

    20:26 20.01.2026

  • 20 Боруна Лом

    7 0 Отговор
    ТАЗИ ВИДИНСКАТА ПИЯНИЦА,КАТО ЛИЛКОВ, БИЛ ЖИВ ,БЕ?✝️✝️✝️✝️✝️🪏

    20:40 20.01.2026

  • 21 Изтръска ли

    3 0 Отговор
    нафталина от сакото ?

    20:43 20.01.2026

  • 22 Боруна Лом

    3 0 Отговор
    ВЪПРОС....
    ТОЗИ С КАКВО СЕ ИЗХРАНВА?

    20:46 20.01.2026

  • 23 Ал Бънди

    3 1 Отговор
    Кулски айдук, нямаш място в моята партия. Тук ще сме само отбрани фатмаци, фигуранти и фуражки.

    20:50 20.01.2026

  • 24 Капитан Уейтенант Вауеуи Иуиев

    4 1 Отговор
    Коуеги, моуя ви, запазете тишина уе🤣🤣🤣

    20:51 20.01.2026

  • 25 Обединената

    2 0 Отговор
    левица се спомина. Да живее обединената радевица!

    21:00 20.01.2026

Новини по градове:
