КС ще реши делото за оставката на Румен Радев за няколко дни

20 Януари, 2026 20:18 791 36

При приета оставка, вицепрезидентът довършва мандата на президента

КС ще реши делото за оставката на Румен Радев за няколко дни - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Делото за оставката на Румен Радев ще се реши в рамките на няколко дни. Това заяви пред Нова телевизия председателят на Конституционния съд Павлина Панова, която е и докладчик по образуваното дело №3.

Тя поясни, че това дело не разкрива някаква особена и фактическа правна сложност. По-различно е от делата, които обичайно разглежда Конституционният съд. По него няма фаза на допустимост и не се искат становища, припомни news.bg.

В оставката си президентът не излага мотиви, а заявява, че вече го е направил в обръщението си към народа.

Панова посочи, че президентът продължава да е президент дотогава, докато КС не се произнесе с решение, с което обяви преустановяване на пълномощията му. От този момент - от датата на решението, държавният глава вече няма да заема длъжността. По нейни думи при така подадената оставка не се изисква изслушване на Радев пред КС, за разлика от процедурата на импийчмънт, когато това се прави задължително.

Едва след произнасянето на магистратите Румен Радев официално ще престане да бъде президент на страната. Той официално е първият държавен глава, подал оставка от този пост, който може да влезе в реалната политика, преди да изтече мандатът му.

Сега вниманието се насочва към Илияна Йотова. При приета оставка, вицепрезидентът довършва мандата на президента. Тя ще влезе в историята като първата жена президент на България и първата жена върховен главнокомандващ на българските въоръжени сили.

"Вицепрезидентът по силата на самата Конституция ще стане президент и не е необходимо да има акт на съда, който да установи това обстоятелство. Общото мнение на съда е, че най-вероятно няма да се наложи г-жа Йотова отново да полага клетва, защото преминаване от едно качество в друго става по силата на Конституцията, а не по силата на някакъв избор", обясни Панова.

Ако Йотова заеме президентския пост, тя ще се присъедини към жените на най-високи позиции в държавата.

"Председателят на Народното събрание е жена, очаква се президент да бъде също жена. Председателят на КС е също жена. Председателят на Върховния съд, както никога досега не се е случвало, е жена. Мисля, че това не трябва да изненадва никого, защото и в световен мащаб, и в България жените са се доказали като много добри професионалисти", изтъкна Панова.

Източник:


София / България
Подобни новини


  • 1 Самохвалко

    5 11 Отговор
    Обадиха ми се да ме питат дали ще вляза в новата партия на Президента. Питам ги защо мен; И ми казаха че се обаждат на всички будали, и не можело да ме пропуснат. Почувствах се поласкан, като дърта паарантия .

    20:19 20.01.2026

  • 2 Кадия

    11 2 Отговор
    Много трудно дело.....

    Коментиран от #3

    20:19 20.01.2026

  • 3 наети са световноизвестни

    10 0 Отговор

    До коментар #2 от "Кадия":

    светила в правото

    20:20 20.01.2026

  • 4 Учуден

    5 3 Отговор
    А кой ще е вицепрезидент?

    Коментиран от #6

    20:23 20.01.2026

  • 5 Решетников

    1 7 Отговор
    Може да не се приеме,само ако е под натиск!Примерно,протестите декември !

    20:25 20.01.2026

  • 6 Чист

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Учуден":

    Ачката !

    20:26 20.01.2026

  • 7 мичето

    9 1 Отговор
    Е тия ще се скъсат да работят. Даже и премия ще им се даде.

    20:27 20.01.2026

  • 8 Може,може

    5 2 Отговор
    В България всичко може.Станахме страната с необятните възможности.

    20:28 20.01.2026

  • 9 Корифей

    9 1 Отговор
    Изисква се много мъдрост и компетентност!

    20:29 20.01.2026

  • 10 оня с питон.я

    11 1 Отговор
    А за референдума умуваха с месеци. Срещу заплащане, разбира се.

    20:29 20.01.2026

  • 11 Оставката

    6 3 Отговор
    В мотивите пише ли ,,За да правя партия "?

    Коментиран от #12

    20:31 20.01.2026

  • 12 не пише

    7 2 Отговор

    До коментар #11 от "Оставката":

    да крада пари

    20:32 20.01.2026

  • 13 Дните

    4 1 Отговор
    имат ли рамки ?

    20:33 20.01.2026

  • 14 Мантузо

    4 0 Отговор
    Браво ! Хората ги грабят,бият ,убиват ,парите им крадат през банки и карти и какво ли още не от НК. Накрая за над 1500 евро . с доказан адресат на хакерско прехвърляне изминават над година -две и дори не получаваш " Прекратено срещу неизвестен извършител " . Да питам - защо ? Защото е известен извършителя , ама няма кой да го потърси ли или просто хартията и самото известяване да пиеш една студена вода е скъпо за най-справедливата спрямо престъпници съдебна система. Вече си мислим ,че работещите по такива неща делят с крайния адресат който на всичко отгоре е и в България. Не се чудете защо има пребити индианци в Монтанско и Видинско , а някои са писани на вечен гурбет в Англия.

    20:37 20.01.2026

  • 16 Възмутен

    5 2 Отговор
    Всеки сам да си прави изводите. Аз съм 👎👎👎 този индивид още отпреди 7 години .

    Коментиран от #22

    20:39 20.01.2026

  • 18 Спецназ

    5 0 Отговор
    ТИЯ със заплата 200 евро на ден,

    5 ?ПЕТ? дена ще заседават да проучат дали не е подадена по принуда!!

    ТОВА нЕмало нужда да викат Румен за обяснение да каже кое-как!!

    К.Ф е тоо съд, бе Баце! СМЕХ!

    На м.ймуни ли ни правят тия, ВЕ??

    20:41 20.01.2026

  • 19 Цял ден

    3 0 Отговор
    слушам корифеи!Никой не каза ,решението може ли да се обжалва?

    20:41 20.01.2026

  • 20 Апостолите

    2 0 Отговор
    ако са 6 на 6 ?

    20:42 20.01.2026

  • 21 Бай Данчо

    4 0 Отговор
    Тежко дело е това ! Ще има ли призовани свидетели ? А връчено ли е по настоящ адрес или ще има особен представител ??? Ще го точим ли 5 години - каквато е практиката на законодателството ни???А бе в крайна сметка да мине на друга инставция за да има какво да се лапа!!!

    20:50 20.01.2026

  • 22 Точно в 10ката

    2 1 Отговор

    До коментар #16 от "Възмутен":

    100% копие на Тошо

    20:53 20.01.2026

  • 23 Тоя

    3 2 Отговор
    се подигра с президентската институция

    20:55 20.01.2026

  • 24 Хе!

    1 0 Отговор
    Весела Лечева председател ли е извинете или делото ще се точи до по следващата зимна пара олимпийска олимпиада, моля!?

    Коментиран от #29

    20:56 20.01.2026

  • 25 !!!?

    2 2 Отговор
    Риторични въпроси към КС
    - Конституцията допуска ли безпричина Оставка на държавния глава ?
    - Не е ли нарушение на Клетвата дадена от президента да служи на държавата ?
    - Ако президента няма основателна причина да напусне поста си КС не е ли длъжен да откаже оставката му ?
    - Ако оставката на президента не е основана с належаща причина, не трябва ли КС да тълкува оставката му като опит за дезертьорство от поверения му пост за който е положил изрична клетва ?
    ...!!!?

    21:00 20.01.2026

  • 26 КС...

    0 1 Отговор
    Затрупани сме с дела,но това е приоритетно!

    21:02 20.01.2026

  • 27 Президента

    3 0 Отговор
    Фактически дори и да не си го признава беше под неимоверен натиск. Медиите , политици , анализатори какви ли не само това повтаряха , че трябва да излезе на политическата сцена , че трябва да слезе на терен и много други подобни неща. Той по принцип искаше да си изкара мандата , но беше подложен на натиск. На голям натиск.

    21:02 20.01.2026

  • 28 Име

    1 2 Отговор
    Радев не се наяде.

    Изберете го и ще ви набие на пилоните, които издига.

    21:06 20.01.2026

  • 29 Всички важни дела ги точат с години

    2 0 Отговор

    До коментар #24 от "Хе!":

    И нито едно не е решено достатъчно ясно и категорично в полза на нашата страна България и на нашия изстрадал народ. Нито едно не е решено своевременно и в полза роди.

    Коментиран от #33

    21:10 20.01.2026

  • 30 Сатана Z

    1 1 Отговор
    Румен Радев ще свика Народен съд,пред който КС няма думата.

    Коментиран от #34

    21:11 20.01.2026

  • 31 КС е избран от статуквото

    1 0 Отговор
    И трябва да се разпусне

    21:13 20.01.2026

  • 32 Цончо

    0 1 Отговор
    От осведомен източник чух вероятното име на партията-,,Прераждане"...

    21:14 20.01.2026

  • 33 В полза родУ

    0 1 Отговор

    До коментар #29 от "Всички важни дела ги точат с години":

    Но сорросоидния коректор винаги също като и по горните гледа всичко да омаскари.

    21:14 20.01.2026

  • 34 Като

    0 0 Отговор

    До коментар #30 от "Сатана Z":

    какъв ?

    21:15 20.01.2026

  • 35 нннн

    0 0 Отговор
    Чудя се. КС решава някои дела за няколко дни. Други се бавят с месеци. Не мога да си представя, че двайсетина души корифеи с по двайсетина хиляди заплата(помощниците артък) трябва да мислят 6 месеца по някой казус.
    Крайно време в да има приемливи срокове!

    21:15 20.01.2026

  • 36 Междунароник

    0 0 Отговор
    Свтовен прецедент !!??

    21:16 20.01.2026

