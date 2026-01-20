КС ще реши делото за оставката на Румен Радев за няколко дни

Делото за оставката на Румен Радев ще се реши в рамките на няколко дни. Това заяви пред Нова телевизия председателят на Конституционния съд Павлина Панова, която е и докладчик по образуваното дело №3.
Тя поясни, че това дело не разкрива някаква особена и фактическа правна сложност. По-различно е от делата, които обичайно разглежда Конституционният съд. По него няма фаза на допустимост и не се искат становища, припомни news.bg.
В оставката си президентът не излага мотиви, а заявява, че вече го е направил в обръщението си към народа.
Панова посочи, че президентът продължава да е президент дотогава, докато КС не се произнесе с решение, с което обяви преустановяване на пълномощията му. От този момент - от датата на решението, държавният глава вече няма да заема длъжността. По нейни думи при така подадената оставка не се изисква изслушване на Радев пред КС, за разлика от процедурата на импийчмънт, когато това се прави задължително.
Едва след произнасянето на магистратите Румен Радев официално ще престане да бъде президент на страната. Той официално е първият държавен глава, подал оставка от този пост, който може да влезе в реалната политика, преди да изтече мандатът му.
Сега вниманието се насочва към Илияна Йотова. При приета оставка, вицепрезидентът довършва мандата на президента. Тя ще влезе в историята като първата жена президент на България и първата жена върховен главнокомандващ на българските въоръжени сили.
"Вицепрезидентът по силата на самата Конституция ще стане президент и не е необходимо да има акт на съда, който да установи това обстоятелство. Общото мнение на съда е, че най-вероятно няма да се наложи г-жа Йотова отново да полага клетва, защото преминаване от едно качество в друго става по силата на Конституцията, а не по силата на някакъв избор", обясни Панова.
Ако Йотова заеме президентския пост, тя ще се присъедини към жените на най-високи позиции в държавата.
"Председателят на Народното събрание е жена, очаква се президент да бъде също жена. Председателят на КС е също жена. Председателят на Върховния съд, както никога досега не се е случвало, е жена. Мисля, че това не трябва да изненадва никого, защото и в световен мащаб, и в България жените са се доказали като много добри професионалисти", изтъкна Панова.
