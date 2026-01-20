Антон Кутев: Радев ще е близо до пълно мнозинство, но ще търси коалиции

Въпросът вече не е "дали", а "как" президентът Румен Радев ще атакува изпълнителната власт. След като във вчерашната си прощална реч държавният глава поиска прошка и намекна за ново начало, днес един от най-близките му съратници – Антон Кутев, свали картите на масата. В ефира на NOVA бившият говорител на служебните кабинети очерта изключително амбициозен, но и политически рисков план: пълна доминация в следващия парламент.
"За мен няма съмнение, че президентът ще е много силен и в това, че той ще бъде първа политическа сила и ще е близо до пълното мнозинство", заяви категорично Кутев.
Тази заявка звучи повече като психологическа атака, отколкото като базирана на данни прогноза. В условията на рекордно фрагментиран парламент, какъвто България има през последните години, постигането на резултат от над 121 депутати от една политическа сила изглежда като статистическа аномалия. Целта на подобна риторика е ясна – създаване на усещане за неизбежност и "цунами", което да увлече колебаещите се избиратели.
Въпреки бляскавите обещания за хегемония, Кутев призна и "ахилесовата пета" на новия проект – конституционната математика. Големите цели, които Радев си поставя – реална борба с корупцията, смяна на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на главния прокурор – изискват не просто обикновено, а конституционно мнозинство от 160 гласа.
"Борбата с корупцията зависи от конституционно мнозинство... Не вярвам, че президентът може да се размечтае да има конституционно мнозинство. Това означава след това да се търсят коалиции", призна с доза реализъм Кутев.
Това признание деконструира мита за "Спасителя". За да постигне целите си, Радев ще бъде принуден да влезе в сложни договорки с други политически сили в парламента – вероятно същите, които сега нарича "статукво" или "компрометирани".
Другата голяма въпросителна остава кадровият потенциал. Кутев потвърди, че президентът ще участва в изборите "безспорно", но формата (партия или коалиция) е въпрос на технология. По-тревожното е признанието за неяснота около екипа:
"Кои ще са личностите в партийните редици е въпрос, който все още има много неизвестни", коментира Кутев, допълвайки, че ще направи всичко възможно да подпомогне проекта.
Активизирането на Кутев идва в деня след знаковата реч на Радев, в която той избра да се сбогува с институцията точно на датата, на която положи клетва преди 9 години. Липсата на директна декларация за оставка в самата реч, последвана от "разяснителната кампания" на говорители като Кутев, подсказва внимателно оркестрирана медийна стратегия – поддържане на напрежение до последния възможен момент.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Радев
да ме одумват
21:29 20.01.2026
2 Сигурно
21:30 20.01.2026
3 ТТТ
Коментиран от #22, #30
21:30 20.01.2026
4 куткини
21:30 20.01.2026
5 Експерт Василев
21:31 20.01.2026
6 Кутев
21:32 20.01.2026
7 АГАТ а Кристи
21:32 20.01.2026
8 Ще гласувам
21:33 20.01.2026
9 С ракета
21:35 20.01.2026
10 Ако едно прасе
Коментиран от #17
21:35 20.01.2026
11 Георги
чичо Румен ако прехвърли 10% ще трябва да попречи
21:35 20.01.2026
12 Мечти мечти
21:35 20.01.2026
13 ТТТ
21:35 20.01.2026
14 Хидроинженер
21:36 20.01.2026
15 Цък
21:37 20.01.2026
16 Ами
Европа е на по-малко от 200 км от София.
Едно изненадващо посещение малко преди изборите
може да гарантира на Радев и конституционно мнозинство :)
21:37 20.01.2026
17 Дори и предишния ден
До коментар #10 от "Ако едно прасе":Прасето организира контрапротести с извозени черни роми и на другия ден изкара масово гражданите и пометоха мафиотското управление
Коментиран от #42
21:38 20.01.2026
18 Спецназ
да се яви на Изборите.
На изборите ще е далеч от 50% даже до 30% от гласувалите да се доближи ще е успех!
НИКОГА не подценявайте ПЛАТЕНИЯ 50 евров вот, който е в рамките на 20% общо!
Тогава ще трябва да прави Коалиция за Управление и Кабинет!
Ако изключим Възраждане, Герб и ДПС- тата, остава му БСП, ИТН и ПП !
Те ще са малки до 50- те %. Така че ще е интересно!
Коментиран от #24
21:38 20.01.2026
19 007 /агент/
Мечтата му от край време...
21:39 20.01.2026
20 Папорев
21:43 20.01.2026
21 факт
Коментиран от #29, #33
21:43 20.01.2026
22 Амии
До коментар #3 от "ТТТ":Давай още опорки на Пеевски, давай!!!!
21:43 20.01.2026
23 Представете си
Коментиран от #28, #55
21:44 20.01.2026
24 Луд ли си или се правиш на тъп
До коментар #18 от "Спецназ":ИТН и БСП ще правят коалиция с Радев ли? Че те няма да имат и 2%. Те преди Радев нямаше да влязат а сега с неговата партия няма да имат гласове и за партийна субсидия!
21:44 20.01.2026
25 Химовян
21:45 20.01.2026
26 на кой му дреме
21:46 20.01.2026
27 Леле
21:46 20.01.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 ганьо
До коментар #21 от "факт":все чака някой да го отлепи от дъното докато той лежи като плужек..
Коментиран от #53
21:48 20.01.2026
30 ИСТИНАТА
До коментар #3 от "ТТТ":БОТАШ го подписа служебното правителство на Радев.
А това тяма как да стане без съгласието, ако не и по заповед на Румен Решетников.
ДОГОВОРЪТ
С ТУРСКАТА КОМПАНИЯ
" БОТАШ "
Е ПОДПИСАН
НА 03.01.2023г. ,
НО С КЛАУЗА В ДОГОВОРА
ВЛИЗА В СИЛА
З А Б Е Л Е Ж Е Т Е --
ОТ 01.01.2023г. ! ! ! !!!!!!!!!
ПРИ СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР
Р О С Е Н Х Р И С Т О В --
СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО
НА ПРЕЗИДЕНТА
Р У М Е Н Р А Д Е В ! ! ! !!!!!!!!!
Коментиран от #37
21:48 20.01.2026
31 ЛУМПЕН
21:56 20.01.2026
32 Честно
21:57 20.01.2026
33 Факт е
До коментар #21 от "факт":Че Йотова не е руса,а с буйна рижава грива,като на на оня ненаял се дрът папардак бай Дончо.
Коментиран от #48
21:58 20.01.2026
34 Любопитен
21:58 20.01.2026
35 Коня Солтуклиева
22:06 20.01.2026
36 Чуй петела
22:06 20.01.2026
37 Ами
До коментар #30 от "ИСТИНАТА":Ако имате уличаващи доказателства, че президентът Радев има вина
за сключване на договора, до сега е трябвало да ги отнесете в прокуратурата.
Ако не сте го направили, означава че Вие откривате доказателства за престъпление.
Ако пък не разполагате с такива, това е клевета.
Така, че по-разумно е да не пишете такива неща.
Свободата си е свобода ... Но и тя си има цена.
22:07 20.01.2026
38 Фори
22:11 20.01.2026
39 ТТТ
22:15 20.01.2026
40 А50
22:17 20.01.2026
41 Старшина Боташ
Коментиран от #47
22:19 20.01.2026
42 Нали това казвам
До коментар #17 от "Дори и предишния ден":Глупаво прасе много квичи и накрая му теглят ножа.
22:21 20.01.2026
43 Този коментар е премахнат от модератор.
44 СЛАВА !!
22:32 20.01.2026
45 Възраждане Меч Величие АПС и БСП и ППДБ
22:34 20.01.2026
46 Иво Христов
Коментиран от #49
22:36 20.01.2026
47 Старшина
До коментар #41 от "Старшина Боташ":Мога ли да те попитам като пушеш на терасата плюеш ли от нея същевременно.
Коментиран от #54
22:36 20.01.2026
48 1111
До коментар #33 от "Факт е":Нека е тя, иначе издирването ще продължи.;)
22:37 20.01.2026
49 Дабили са
До коментар #46 от "Иво Христов":Защото това е друг Иво Христов.
22:38 20.01.2026
50 Перо
22:41 20.01.2026
51 Гумен Крадеф
22:42 20.01.2026
52 На бас 👍
22:42 20.01.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Старшина Боташ
До коментар #47 от "Старшина":Я си е.и м.йката
22:48 20.01.2026
55 Този коментар е премахнат от модератор.