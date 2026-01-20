Антон Кутев: Радев ще е близо до пълно мнозинство, но ще търси коалиции

Въпросът вече не е "дали", а "как" президентът Румен Радев ще атакува изпълнителната власт. След като във вчерашната си прощална реч държавният глава поиска прошка и намекна за ново начало, днес един от най-близките му съратници – Антон Кутев, свали картите на масата. В ефира на NOVA бившият говорител на служебните кабинети очерта изключително амбициозен, но и политически рисков план: пълна доминация в следващия парламент.

"За мен няма съмнение, че президентът ще е много силен и в това, че той ще бъде първа политическа сила и ще е близо до пълното мнозинство", заяви категорично Кутев.

Тази заявка звучи повече като психологическа атака, отколкото като базирана на данни прогноза. В условията на рекордно фрагментиран парламент, какъвто България има през последните години, постигането на резултат от над 121 депутати от една политическа сила изглежда като статистическа аномалия. Целта на подобна риторика е ясна – създаване на усещане за неизбежност и "цунами", което да увлече колебаещите се избиратели.

Въпреки бляскавите обещания за хегемония, Кутев призна и "ахилесовата пета" на новия проект – конституционната математика. Големите цели, които Радев си поставя – реална борба с корупцията, смяна на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на главния прокурор – изискват не просто обикновено, а конституционно мнозинство от 160 гласа.

"Борбата с корупцията зависи от конституционно мнозинство... Не вярвам, че президентът може да се размечтае да има конституционно мнозинство. Това означава след това да се търсят коалиции", призна с доза реализъм Кутев.

Това признание деконструира мита за "Спасителя". За да постигне целите си, Радев ще бъде принуден да влезе в сложни договорки с други политически сили в парламента – вероятно същите, които сега нарича "статукво" или "компрометирани".

Другата голяма въпросителна остава кадровият потенциал. Кутев потвърди, че президентът ще участва в изборите "безспорно", но формата (партия или коалиция) е въпрос на технология. По-тревожното е признанието за неяснота около екипа:

"Кои ще са личностите в партийните редици е въпрос, който все още има много неизвестни", коментира Кутев, допълвайки, че ще направи всичко възможно да подпомогне проекта.

Активизирането на Кутев идва в деня след знаковата реч на Радев, в която той избра да се сбогува с институцията точно на датата, на която положи клетва преди 9 години. Липсата на директна декларация за оставка в самата реч, последвана от "разяснителната кампания" на говорители като Кутев, подсказва внимателно оркестрирана медийна стратегия – поддържане на напрежение до последния възможен момент.