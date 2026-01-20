Новини
България »
Антон Кутев: Радев ще е близо до пълно мнозинство, но ще търси коалиции

Антон Кутев: Радев ще е близо до пълно мнозинство, но ще търси коалиции

20 Януари, 2026 21:26 1 127 55

  • антон кутев-
  • румен радев-
  • партия-
  • избори-
  • парламент

Борбата с корупцията зависи от конституционно мнозинство

Антон Кутев: Радев ще е близо до пълно мнозинство, но ще търси коалиции - 1
Снимка: БНТ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Въпросът вече не е "дали", а "как" президентът Румен Радев ще атакува изпълнителната власт. След като във вчерашната си прощална реч държавният глава поиска прошка и намекна за ново начало, днес един от най-близките му съратници – Антон Кутев, свали картите на масата. В ефира на NOVA бившият говорител на служебните кабинети очерта изключително амбициозен, но и политически рисков план: пълна доминация в следващия парламент.

"За мен няма съмнение, че президентът ще е много силен и в това, че той ще бъде първа политическа сила и ще е близо до пълното мнозинство", заяви категорично Кутев.

Тази заявка звучи повече като психологическа атака, отколкото като базирана на данни прогноза. В условията на рекордно фрагментиран парламент, какъвто България има през последните години, постигането на резултат от над 121 депутати от една политическа сила изглежда като статистическа аномалия. Целта на подобна риторика е ясна – създаване на усещане за неизбежност и "цунами", което да увлече колебаещите се избиратели.

Въпреки бляскавите обещания за хегемония, Кутев призна и "ахилесовата пета" на новия проект – конституционната математика. Големите цели, които Радев си поставя – реална борба с корупцията, смяна на Висшия съдебен съвет (ВСС) и на главния прокурор – изискват не просто обикновено, а конституционно мнозинство от 160 гласа.

"Борбата с корупцията зависи от конституционно мнозинство... Не вярвам, че президентът може да се размечтае да има конституционно мнозинство. Това означава след това да се търсят коалиции", призна с доза реализъм Кутев.

Това признание деконструира мита за "Спасителя". За да постигне целите си, Радев ще бъде принуден да влезе в сложни договорки с други политически сили в парламента – вероятно същите, които сега нарича "статукво" или "компрометирани".

Другата голяма въпросителна остава кадровият потенциал. Кутев потвърди, че президентът ще участва в изборите "безспорно", но формата (партия или коалиция) е въпрос на технология. По-тревожното е признанието за неяснота около екипа:

"Кои ще са личностите в партийните редици е въпрос, който все още има много неизвестни", коментира Кутев, допълвайки, че ще направи всичко възможно да подпомогне проекта.

Активизирането на Кутев идва в деня след знаковата реч на Радев, в която той избра да се сбогува с институцията точно на датата, на която положи клетва преди 9 години. Липсата на директна декларация за оставка в самата реч, последвана от "разяснителната кампания" на говорители като Кутев, подсказва внимателно оркестрирана медийна стратегия – поддържане на напрежение до последния възможен момент.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.7 от 12 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    16 3 Отговор
    писарката изреди бая бръмбари от девета глуха
    да ме одумват

    21:29 20.01.2026

  • 2 Сигурно

    19 5 Отговор
    Въпроса е,шарлатани,или неошарлатани?

    21:30 20.01.2026

  • 3 ТТТ

    14 15 Отговор
    Резидент, зелен чорап, рузко ме ре. Може и още наприме бокоташ и т.н.

    Коментиран от #22, #30

    21:30 20.01.2026

  • 4 куткини

    9 2 Отговор
    мрии

    21:30 20.01.2026

  • 5 Експерт Василев

    17 1 Отговор
    Предизборната кампания започна от снощи!

    21:31 20.01.2026

  • 6 Кутев

    20 6 Отговор
    с такава дружинка ще гледа пълното мнозинство през крив макарон. А за коалиция вече се намериха мераклии, нефелници като вас

    21:32 20.01.2026

  • 7 АГАТ а Кристи

    12 1 Отговор
    Че тя - коалицията, си я има - СЕМЕЙНА...

    21:32 20.01.2026

  • 8 Ще гласувам

    9 3 Отговор
    за Наведи се,на Мая !

    21:33 20.01.2026

  • 9 С ракета

    9 2 Отговор
    Сокол носител,може и конституционно мнозинство!

    21:35 20.01.2026

  • 10 Ако едно прасе

    13 3 Отговор
    не беше печал от толкова силно все едно че го колят гражданите нямаше да излязат на площада и това нямаше да се случи. Колко пъти тиквата му каза да престане и му даде пример преди години с избирането шеф на ДАНС но то нали си въобразява че фактор и така.......

    Коментиран от #17

    21:35 20.01.2026

  • 11 Георги

    15 6 Отговор
    гладна кокошка просо сънува
    чичо Румен ако прехвърли 10% ще трябва да попречи

    21:35 20.01.2026

  • 12 Мечти мечти

    12 3 Отговор
    кутьо кутьо, завалио,

    21:35 20.01.2026

  • 13 ТТТ

    9 4 Отговор
    Яд ме е на НАТО. Обяснявам- как са изтървали руЗкия резидент да се прави на натовски генерал, а ?

    21:35 20.01.2026

  • 14 Хидроинженер

    4 2 Отговор
    От мен 100001 гласа !

    21:36 20.01.2026

  • 15 Цък

    11 3 Отговор
    Глупости, мечтите кутев са безплатни.

    21:37 20.01.2026

  • 16 Ами

    4 3 Отговор
    Най-голяма военновъздушна база на САЩ в
    Европа е на по-малко от 200 км от София.
    Едно изненадващо посещение малко преди изборите
    може да гарантира на Радев и конституционно мнозинство :)

    21:37 20.01.2026

  • 17 Дори и предишния ден

    6 4 Отговор

    До коментар #10 от "Ако едно прасе":

    Прасето организира контрапротести с извозени черни роми и на другия ден изкара масово гражданите и пометоха мафиотското управление

    Коментиран от #42

    21:38 20.01.2026

  • 18 Спецназ

    8 5 Отговор
    Първо Радев ще направи "Коалиция" 2- 3 сегашни Партии- ще ги обедини в ДВИЖЕНИЕ за
    да се яви на Изборите.

    На изборите ще е далеч от 50% даже до 30% от гласувалите да се доближи ще е успех!

    НИКОГА не подценявайте ПЛАТЕНИЯ 50 евров вот, който е в рамките на 20% общо!

    Тогава ще трябва да прави Коалиция за Управление и Кабинет!

    Ако изключим Възраждане, Герб и ДПС- тата, остава му БСП, ИТН и ПП !

    Те ще са малки до 50- те %. Така че ще е интересно!

    Коментиран от #24

    21:38 20.01.2026

  • 19 007 /агент/

    8 5 Отговор
    Ще да приви коалиция с "Единна РуZия".
    Мечтата му от край време...

    21:39 20.01.2026

  • 20 Папорев

    13 2 Отговор
    Поредния халюциниращ комуняга

    21:43 20.01.2026

  • 21 факт

    8 7 Отговор
    На хоризонта се появи русата жена, която чакаме от десетилетия и при която България ще се отлепи от дъното. Илияна Йотова е чаканата руса жена. Не беше Блага Димитрова, не беше Цецка Цачева, нито Йорданка фандъкова, нито Наталия Киселова, нито Деница Сачева. Ха, дано!

    Коментиран от #29, #33

    21:43 20.01.2026

  • 22 Амии

    5 3 Отговор

    До коментар #3 от "ТТТ":

    Давай още опорки на Пеевски, давай!!!!

    21:43 20.01.2026

  • 23 Представете си

    6 2 Отговор
    121 кутевци !

    Коментиран от #28, #55

    21:44 20.01.2026

  • 24 Луд ли си или се правиш на тъп

    13 0 Отговор

    До коментар #18 от "Спецназ":

    ИТН и БСП ще правят коалиция с Радев ли? Че те няма да имат и 2%. Те преди Радев нямаше да влязат а сега с неговата партия няма да имат гласове и за партийна субсидия!

    21:44 20.01.2026

  • 25 Химовян

    12 3 Отговор
    Типичния комунистически хрантутник . Безполезен,некадърен,за нищо не ставащ тюфлек на държавна хранилка. Зеления чорап е кух, и за него ще гласуват шепата останали живи комуняги от бсп и възраждане. Същата история като първанов е деления чорап.

    21:45 20.01.2026

  • 26 на кой му дреме

    6 3 Отговор
    за радев и кой е той

    21:46 20.01.2026

  • 27 Леле

    7 2 Отговор
    Каква световна новост в българската политика - Кутев, братче🤣🤣🤣 Смех...

    21:46 20.01.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 ганьо

    3 2 Отговор

    До коментар #21 от "факт":

    все чака някой да го отлепи от дъното докато той лежи като плужек..

    Коментиран от #53

    21:48 20.01.2026

  • 30 ИСТИНАТА

    9 3 Отговор

    До коментар #3 от "ТТТ":

    БОТАШ го подписа служебното правителство на Радев.
    А това тяма как да стане без съгласието, ако не и по заповед на Румен Решетников.

    ДОГОВОРЪТ
    С ТУРСКАТА КОМПАНИЯ
    " БОТАШ "
    Е ПОДПИСАН
    НА 03.01.2023г. ,
    НО С КЛАУЗА В ДОГОВОРА
    ВЛИЗА В СИЛА
    З А Б Е Л Е Ж Е Т Е --
    ОТ 01.01.2023г. ! ! ! !!!!!!!!!
    ПРИ СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР
    Р О С Е Н Х Р И С Т О В --
    СЛУЖЕБНО ПРАВИТЕЛСТВО
    НА ПРЕЗИДЕНТА
    Р У М Е Н Р А Д Е В ! ! ! !!!!!!!!!

    Коментиран от #37

    21:48 20.01.2026

  • 31 ЛУМПЕН

    6 6 Отговор
    Ха хаа, кво пълно мнозинство бе, Кутев? Кой нормален би гласувал за Боташки с машинната ала-бала, който престъпи Конституцията за да вкара противозаконно във властта Киро канадеца и си назначи гавази с пудели с пачки? Конституцията, в която се закле за да стане президент! Клетвопрестъпник президент, че и главнокомандващ българската армия, ха хаа, Кутев!

    21:56 20.01.2026

  • 32 Честно

    5 2 Отговор
    Тая е полудел.

    21:57 20.01.2026

  • 33 Факт е

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "факт":

    Че Йотова не е руса,а с буйна рижава грива,като на на оня ненаял се дрът папардак бай Дончо.

    Коментиран от #48

    21:58 20.01.2026

  • 34 Любопитен

    6 2 Отговор
    Това с пълното мнозинство с близо 2 милиона гласували за Радев няма да стане със сигурност. Сега ще има повишена избирателна активност и постигането на пълно мнозинство ще бъде още по-невъзможно. Последния комунист, който спечели пълно мнозинство и самостоятелно управление беше Жан Виденов, но не можа да довърши мандата независимо от рекордното увеличение на пенсиите и помощите... Чудя се дали Радев няма да поеме по същия път като Виденов - посрещнат с хляб и сол и изгонен с изкъртени жълти павета?!

    21:58 20.01.2026

  • 35 Коня Солтуклиева

    4 0 Отговор
    Ще сбърка байо Румен още на входа, ако вземе този.

    22:06 20.01.2026

  • 36 Чуй петела

    4 2 Отговор
    Няма нищо да спечели щом от първия ден такива комунистически фамилии като Кутевите започват да кадруват. Сега - кадруваш или слугуваш Кутев . Кое от двете . Никой няма намерение да заменя една партийна вредна и порочна фамилна мафиотска номенклатура правена от 15 години с такава и още по опасна създадена от преди 82 години. Връщане на зад няма да има. Няма да изкарате и 250 дни ако въобще стигнете до някъде около 10 % . Тогава всичката пара е в свирката ,комунестчета ненаядени.

    22:06 20.01.2026

  • 37 Ами

    3 3 Отговор

    До коментар #30 от "ИСТИНАТА":

    Ако имате уличаващи доказателства, че президентът Радев има вина
    за сключване на договора, до сега е трябвало да ги отнесете в прокуратурата.
    Ако не сте го направили, означава че Вие откривате доказателства за престъпление.
    Ако пък не разполагате с такива, това е клевета.
    Така, че по-разумно е да не пишете такива неща.
    Свободата си е свобода ... Но и тя си има цена.

    22:07 20.01.2026

  • 38 Фори

    4 3 Отговор
    Радев е платен агент на КГБ

    22:11 20.01.2026

  • 39 ТТТ

    3 1 Отговор
    Резидента го активираха руЗнаците и за децата в детската градина е ясно. Ако му падне имунитета веднага трябва да му образуват дела за Боташ например, а може и за още нещо, ако някой се сети да пише, а ... Вижте в Румъния по принцип не са русофили, но за малко да си изберат румънски резидент.

    22:15 20.01.2026

  • 40 А50

    3 1 Отговор
    Радев, както и предишните са определени от Сащ и това го знаят провалените подлоги Боко, пепета, шишита и др. За това ги боли, даже няма да им дадът да фалшифицират изборите, а най лошото за тях е че тези американци не са ония

    22:17 20.01.2026

  • 41 Старшина Боташ

    4 2 Отговор
    Ще намери една кошница с краставици ......кутев,мухъл погледни се колко си нелеп бре ....кажи но за Боташ и за тримата пилоти дето уби твоят идол

    Коментиран от #47

    22:19 20.01.2026

  • 42 Нали това казвам

    1 1 Отговор

    До коментар #17 от "Дори и предишния ден":

    Глупаво прасе много квичи и накрая му теглят ножа.

    22:21 20.01.2026

  • 43 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 44 СЛАВА !!

    0 0 Отговор
    Радев - ПРЕМИЕР !🤭😁

    22:32 20.01.2026

  • 45 Възраждане Меч Величие АПС и БСП и ППДБ

    1 0 Отговор
    Го чакат с нетърпение така че не се тревожи.Освен това той може да направи ОФ и да покани МаяМ. Стефан Янев и мн.др.

    22:34 20.01.2026

  • 46 Иво Христов

    0 1 Отговор
    87% от българите , вече не са д@били ... 🤭😁

    Коментиран от #49

    22:36 20.01.2026

  • 47 Старшина

    1 0 Отговор

    До коментар #41 от "Старшина Боташ":

    Мога ли да те попитам като пушеш на терасата плюеш ли от нея същевременно.

    Коментиран от #54

    22:36 20.01.2026

  • 48 1111

    0 0 Отговор

    До коментар #33 от "Факт е":

    Нека е тя, иначе издирването ще продължи.;)

    22:37 20.01.2026

  • 49 Дабили са

    1 0 Отговор

    До коментар #46 от "Иво Христов":

    Защото това е друг Иво Христов.

    22:38 20.01.2026

  • 50 Перо

    1 0 Отговор
    Такива службогонци му внушават на Мунчо, че е велик! Вярно е, че в сравнение с другите унтерменши е по-добър избор, но обкръжението го подвежда здраво, защото са настървени за постове! Иначе поредната партия, поредното възпроизвеждане на статуквото, както от 35 г., при сбъркана система от 1991 г.

    22:41 20.01.2026

  • 51 Гумен Крадеф

    0 0 Отговор
    ще ви издухам с 200, към раша!

    22:42 20.01.2026

  • 52 На бас 👍

    0 0 Отговор
    че ГЕРБ пак ще спечели изборите с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Кой разбрал, разбрал 😆

    22:42 20.01.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Старшина Боташ

    0 0 Отговор

    До коментар #47 от "Старшина":

    Я си е.и м.йката

    22:48 20.01.2026

  • 55 Този коментар е премахнат от модератор.

