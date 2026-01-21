Новини
Кабинетът ще регламентира увеличението на бюджетните заплати с 5%

21 Януари, 2026 07:20 699 7

Най-вероятно увеличението за януари ще бъде изплатено със заплатите за февруари

Кабинетът ще регламентира увеличението на бюджетните заплати с 5% - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев

Правителството в оставка днес се събира на редовно седмично заседание. Точките, обявени в предварителния дневен ред, са 56. Очаква се с решение да се регламентира увеличението на бюджетните заплати с 5 процента, съобщават от БНР.

Ръстът на бюджетните заплати е разписан в т.нар. удължителен закон за бюджета а преди дни от Министерството на финансите обявиха, че увеличението ще е с процента на годишната инфлация в страната от 5 на сто, който е по благоприятен спрямо хармонизирания индекс на потребителските цени от 3,5.

Министър Теменужка Петкова оповести:

"Правителството ще предприеме необходимите действия и ще приложи този режим, който е по-благоприятен за българските граждани, и ще индексира еднократно възнагражденията на всички с 5%. И в рамките на следващото заседание правителството ще вземе съответното решение."

Най-вероятно увеличението за януари ще бъде изплатено със заплатите за февруари.

Министрите ще регламентират как да се прилага и член от т.нар. удължителен закон за бюджета, свързан с правило за съотношението между приходите и разходите и лимитирането на плащанията, така че при недостатъчно приходи плащанията да се намаляват съразмерно, с цел осигуряване на фискална стабилност.

Кабинетът ще предложи на Народното събрание 2 решения за ратификация. Споразумението между правителствата на България и на Италианската република за сътрудничество в областта на отбраната за съвместното изграждане и използване на военни съоръжения на територията на войскови район "Кабиле", както и решението за инвестиционен разход "Придобиване на брегови противокорабни ракетни комплекси" за Военноморските сили.

Правителството ще определи и наличие на основен интерес заради сигурността на страната, който да бъде защитен при обществени поръчки за проектиране, изграждане и въвеждане в експлоатация на енергиен обект - нова ядрена централа на избраната от "АЕЦ Козлодуй - Нови мощности" и одобрена от Агенцията за ядрено регулиране Площадка №2.

Министърът на правосъдието внася за одобряване кандидатури за европейски прокурор от Република България.

Промените в КСО свързани с втория пенсионен стълб и въвеждането на мултифондове също е в дневния ред на заседанието.


  • 1 Тити

    15 1 Отговор
    До кога на тези паразити ще им се увеличават заплатите?

    07:25 21.01.2026

  • 2 Иво

    13 1 Отговор
    Инфлация не се бори с вдигане на заплати!

    07:25 21.01.2026

  • 3 тиквенсониада

    8 2 Отговор
    Ама защо само с 5 % ? Нека са поне 15-20 , а защо не и с 50 % ? Ще е кеф !

    07:28 21.01.2026

  • 4 Майк Алън Патън

    10 2 Отговор
    А как ще се увеличи и производителността на труда ? Това е въпроса !

    07:30 21.01.2026

  • 5 безпартиен

    4 0 Отговор
    А кой ще изкарва тези увеличени заплати на бюджетните?При 6.4 милиона души сега на територията имаме 2.1 милиона пенсионери, около 650 хиляди малолетни и непълнолетни, около 750 хиляди чакащи заплати от държавния и общинския бюджет и около 1 милион без образование и професионална квалификация и БЕЗ ТРУДОВИ НАВИЦИ ц.г@ни!В бюджета на държавата РЕАЛНО влизат само ДОД и ДОО внесени от работещите в ЧАСТНИЯ СЕКТОР - около 1.2 милиона души!В държава без високотехнологични производства и производството на стоки с голяма принадена стойност бъдещето е изключително несигурно! Решение има и е свързано със съкращения в бюджетния сектор с поне 50/100 и насочване на съкратените към пазара на труда!Може да се започне от т.нар."работещи пенсионери" които са поне 10/100 със заплата+ пенсия!Ако им се работи,работа в частния сектор има за всеки,но заплатите трябва да се заработят!Спиране на всякакви помощи за безработни ако не полагат труд по почистване и облагородяване на населените места ПОНЕ 21 дни месечно! Спиране на т.нар."детски" ако ученикът има повече от 3 НЕизвинени отсъствия за годината!Колкото до изборите,право да гласуват да имат само лица спазвали закона за задължителното образование,т.е с по ниско от основно образование НЯМАТ ПРАВО ДА ГЛАСУВАТ!Едва ли всичко това ще го предложи някой,защото всички на бюджетна заплата+ неграмотните са НАЙ-ВЕРНИТЕ избиратели за наличните партии!!!Който разбрал - разбрал!

    07:46 21.01.2026

  • 6 Боко харем

    3 0 Отговор
    Идват избори, трябва захранка за електората, а Томислав Дончев се тръшкаше че нямало пари за машини за изборите!

    07:59 21.01.2026

  • 7 Тия измекяри в оставка

    1 0 Отговор
    До кога ще продължават със. золумите😡😡😡😡 Пак пари за кърлежите,а за машини за гласуване нямаЕйййййй ...........😡😡😡😡😡😡😡😡

    08:08 21.01.2026

