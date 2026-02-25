Новини
Хасан Адемов и Андрей Янкулов са новите представители на МС в НСТС

25 Февруари, 2026 16:47 822 3

Хасан Адемов и Андрей Янкулов са новите представители на МС в НСТС - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

Съгласно Кодекса на труда Националният съвет за тристранно сътрудничество се състои от по двама представители на Министерския съвет, на представителните организации на работниците и служителите и на работодателите. Националният съвет за тристранно сътрудничество се ръководи от заместник министър-председател.
Във връзка с Указ № 57 на президента на Република България за назначаване на служебно правителство от 19 февруари 2026 г. се определят представителите на правителството в Националния съвет за тристранно сътрудничество.
С решение на Министерския съвет за нови представители са определени Андрей Янкулов - заместник министър-председател и министър на правосъдието, и Хасан Адемов - министър на труда и социалната политика, съобщават от пресцентъра на правителството. .


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Министрите са ясни

    3 0 Отговор
    Синдикатите са проблем защото не може да се разбере за кого и за какво работят

    17:16 25.02.2026

  • 2 Колко хиляди вземат на заседание..

    1 0 Отговор
    Тоя съвет е измислен да лапат хиляди на всяко заседание. Никога и никаква работа не е свършил. Поне да си кажат честно колко крадат оформени ужким законно.

    19:02 25.02.2026

  • 3 Хасан и Андрей

    0 0 Отговор
    Без коментар!!?

    19:52 25.02.2026

