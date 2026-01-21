Габрово решава дали да въведе противоепидемични мерки

В Габрово Областният оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания се събира днес, за да реши дали да бъдат предприети противоепидемични мерки, съобщават от Нова телевизия.
За други три области в страната има вече обявена в грипна епидемия - това са Варна, Добрич и Бургас, като в Бургас мерките са в сила от утре.
Освен Габрово за изминалата седмица сериозен ръст на заболелите има и в Ямбол, Русе, Смолян, Велико Търново, Благоевград и София-област, което също ги поставя на прага на епидемичната обстановка.
