Габрово решава дали да въведе противоепидемични мерки

В Габрово Областният оперативен щаб за борба с грипа и острите респираторни заболявания се събира днес, за да реши дали да бъдат предприети противоепидемични мерки, съобщават от Нова телевизия.

За други три области в страната има вече обявена в грипна епидемия - това са Варна, Добрич и Бургас, като в Бургас мерките са в сила от утре.

Освен Габрово за изминалата седмица сериозен ръст на заболелите има и в Ямбол, Русе, Смолян, Велико Търново, Благоевград и София-област, което също ги поставя на прага на епидемичната обстановка.