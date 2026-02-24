Президентът решава да освободи ли от поста главния секретар на МВР

Очаква се да стане ясно ще има ли рокада на върха в МВР. Решението е в ръцете на президента Илияна Йотова – след като служебното правителство отправи предложение към държавния глава за освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков. Това съобщават от Нова телевизия.

Вчера служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви искането си за смяната, а сред мотивите посочи недостатъчната работа на професионалното ръководство на МВР по изборите в Пазарджик и нападенията над кмета на столичния район Бистрица.

Дечев каза, и че издирва заместник-главния секретар Явор Серафимов, който в позиция до NOVA уточни, че е в болница и е уведомил за това главния секретар.