Президентът решава да освободи ли от поста главния секретар на МВР

Очаква се да стане ясно ще има ли рокада на върха в МВР. Решението е в ръцете на президента Илияна Йотова – след като служебното правителство отправи предложение към държавния глава за освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков. Това съобщават от Нова телевизия.
Вчера служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви искането си за смяната, а сред мотивите посочи недостатъчната работа на професионалното ръководство на МВР по изборите в Пазарджик и нападенията над кмета на столичния район Бистрица.
Дечев каза, и че издирва заместник-главния секретар Явор Серафимов, който в позиция до NOVA уточни, че е в болница и е уведомил за това главния секретар.
1 бушприт
Коментиран от #28
07:23 24.02.2026
2 Да я карат само на рушвети
07:26 24.02.2026
3 Суха съчка
Коментиран от #26
07:28 24.02.2026
4 тикви и свини
07:29 24.02.2026
5 Лост
07:30 24.02.2026
6 Фен
07:30 24.02.2026
7 Пич
07:33 24.02.2026
8 Боруна Лом
07:36 24.02.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Боруна Лом
Коментиран от #20
07:42 24.02.2026
11 Перо
07:44 24.02.2026
12 Този глав Сек сие за Смяна!
07:47 24.02.2026
13 Този президент
07:47 24.02.2026
14 Цветен план
Цел Петроханска коалиция Рудндьо + Партия Петрохан и дементния бездомник дюан, който иска да агитира на турски.
07:51 24.02.2026
15 Е ко им
Коментиран от #25
07:54 24.02.2026
16 Промяна
08:15 24.02.2026
17 Ама само да не забравите:
08:19 24.02.2026
18 Да се
Коментиран от #22
08:30 24.02.2026
19 Даа
08:30 24.02.2026
20 Разбира се
До коментар #10 от "Боруна Лом":Та те са милиционери.
08:34 24.02.2026
21 Да идва следващата маймуна
08:50 24.02.2026
22 А така нахъсвайте се
До коментар #18 от "Да се":Този ТЕЛК откъде го имат в резултат на работата и не пенсионерите са проблемът на МВР а новопостъпилите неподготвени необучени и немотивирани да работят. Кйото не му се работи напуска и не се врръща. Ама искате после някой да дойде лък не идва никой, партиите целенасочено къртят МВР и после се оплакват, че не било така. Като е толкова хубава тази работа с високи заплати защо всилки плюещи във форума не кандидатстват ей тъй да вземат 20 заплати ама след поне 35 години работа докато навтършат години за пенсия. Това всичкото е благодарение на Боко на цялото му управление. Както и омразата
Коментиран от #27
08:54 24.02.2026
23 Абе
09:04 24.02.2026
24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣
09:14 24.02.2026
25 Абе
До коментар #15 от "Е ко им":Тоя само заради физиномията трябва да лежи
09:45 24.02.2026
26 лама Щирлиц
До коментар #3 от "Суха съчка":ми той Радев ги излюпи жълтопаветниците от Пъ Пъ,
09:57 24.02.2026
27 Боруна Лом
До коментар #22 от "А така нахъсвайте се":ЯВНО И ТИ СИ С ТЕЛК... ВСИЧКИ СТЕ ЗАМЕНИМИ, КОЛКОТО И ДА СЕ ПЪНЕТЕ!
09:57 24.02.2026
28 лама проф. Мурдаров
До коментар #1 от "бушприт":двойка по граматика няма президенткато, има само президент Йотова
10:00 24.02.2026