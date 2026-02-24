Новини
Президентът решава да освободи ли от поста главния секретар на МВР

24 Февруари, 2026 07:18 1 432 28

Вчера служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви искането си за смяната, а сред мотивите посочи недостатъчната работа на професионалното ръководство на МВР по изборите в Пазарджик и нападенията над кмета на столичния район Бистрица.

Очаква се да стане ясно ще има ли рокада на върха в МВР. Решението е в ръцете на президента Илияна Йотова – след като служебното правителство отправи предложение към държавния глава за освобождаването на главния секретар Мирослав Рашков. Това съобщават от Нова телевизия.

Вчера служебният министър на вътрешните работи Емил Дечев обяви искането си за смяната, а сред мотивите посочи недостатъчната работа на професионалното ръководство на МВР по изборите в Пазарджик и нападенията над кмета на столичния район Бистрица.

Дечев каза, и че издирва заместник-главния секретар Явор Серафимов, който в позиция до NOVA уточни, че е в болница и е уведомил за това главния секретар.


  • 1 бушприт

    6 2 Отговор
    Президентката ще реши.

    Коментиран от #28

    07:23 24.02.2026

  • 2 Да я карат само на рушвети

    21 2 Отговор
    Да му спрат увеличената заплата, докато в МВР не си свършат работата.

    07:26 24.02.2026

  • 3 Суха съчка

    8 12 Отговор
    Надявам се жълто паветниците да се ос.....т от власт и Радев да ги разкра.

    Коментиран от #26

    07:28 24.02.2026

  • 4 тикви и свини

    31 2 Отговор
    Ние нямаме висше ръководство на МВР , а едни кукли на конци , които им казват какво да правят -

    07:29 24.02.2026

  • 5 Лост

    29 2 Отговор
    Да направят проверка на болестта на заместника.В петък му е казал,че може да го освободи от поста ,на което заместника е отговорил,че ще се видят в понеделник.И изведнъж рязко се е разболял

    07:30 24.02.2026

  • 6 Фен

    7 16 Отговор
    Според мен, правителството на Петроханските Пудели трябва да бъде оставено да безчинства на воля. Нещата у нас вече могат да се оправят, само след като преди това се объркат напълно.

    07:30 24.02.2026

  • 7 Пич

    13 20 Отговор
    НПО кретените на ПП грубо започнаха да се намесват в работата на МВР !!! Решили са , че те ще въртят мушенгиите с изборите !!! Защото ако изборите са честни, ПП може и да не влязат в парламента !!!

    07:33 24.02.2026

  • 8 Боруна Лом

    19 4 Отговор
    ОСВОБОЖДАВАЙ И ДИРЕКТНО В НАКАЗАТЕЛНА КОЛОНИЯ!НЕМЕДЛЕНО

    07:36 24.02.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Боруна Лом

    17 1 Отговор
    КАТО ГИ ГЛЕДАМ ТОЗИ И ОНЗИ С МИНИСКУСА СКЪСАН В ГЛАВАТА,ГОООЛЕМИ РЪБОВЕ!

    Коментиран от #20

    07:42 24.02.2026

  • 11 Перо

    10 15 Отговор
    Каквото каже ПП на льотчика, това прави Йотова! Всички искания на ПП са изпълнени на 100% от президентката! Това индикира и бъдещата коалиция! Самопредлагащите се на льотчика БСП и Доган, няма да са в НС!

    07:44 24.02.2026

  • 12 Този глав Сек сие за Смяна!

    10 1 Отговор
    Нов Глав сек, този се Скри! Даже не си сложи и очила

    07:47 24.02.2026

  • 13 Този президент

    9 4 Отговор
    Става само за конни състезания!

    07:47 24.02.2026

  • 14 Цветен план

    8 8 Отговор
    " Наше МВР", нагласяване на 2 място по примера на веса Софийска кметша.
    Цел Петроханска коалиция Рудндьо + Партия Петрохан и дементния бездомник дюан, който иска да агитира на турски.

    07:51 24.02.2026

  • 15 Е ко им

    0 8 Отговор
    пречи сега тоз човечец?! Лъха на интелигент,работи по устав.

    Коментиран от #25

    07:54 24.02.2026

  • 16 Промяна

    3 8 Отговор
    БЪЛГАРИЯ НЯМА ПРЕЗИДЕНТ А ЕДНИ НАЗНАЧЕНИ ОТ МЕТЕЖИ БЕЗПРЕПЯТСТВЕНО ОВ.АДЯВАТ ВЛАСТТА ТАКОВА БЕЗЗАКОНИЕ Е ТУК НАЗНАЧАВАТ СВОИ НА ХРАНИЛКА БЕЗ ИЗБОРИ ТЕРОР НАСИЛИЕ Е СЕГА ОТ ЕДНИ НАЗНАЧЕНИ БАНДИТИ ПЕТРОХАНЦИ

    08:15 24.02.2026

  • 17 Ама само да не забравите:

    15 1 Отговор
    20 заплати за пенсия, 5 заплати за компенсация, 8 заплати обещетение, 9 заплати за преместването на по-хубава длъжност, 5 заплати ей така… и още и още и още! Защото там са само заплати без работа!

    08:19 24.02.2026

  • 18 Да се

    8 0 Отговор
    уволнят всички пенсионери и с телк,а тия които оставиха Деян Илиев да напусне България в затвора докато го върнат

    Коментиран от #22

    08:30 24.02.2026

  • 19 Даа

    5 2 Отговор
    Айдее и тия в листите на ДПС.... Всичките назначения на Пеевски в полицията и областните управители бяха избрани и назначени от Шиши и неговият подчинен Боко...

    08:30 24.02.2026

  • 20 Разбира се

    6 1 Отговор

    До коментар #10 от "Боруна Лом":

    Та те са милиционери.

    08:34 24.02.2026

  • 21 Да идва следващата маймуна

    1 0 Отговор
    И случайник, по възможност от населено място където има поне клон на банка...мухахахаа

    08:50 24.02.2026

  • 22 А така нахъсвайте се

    2 1 Отговор

    До коментар #18 от "Да се":

    Този ТЕЛК откъде го имат в резултат на работата и не пенсионерите са проблемът на МВР а новопостъпилите неподготвени необучени и немотивирани да работят. Кйото не му се работи напуска и не се врръща. Ама искате после някой да дойде лък не идва никой, партиите целенасочено къртят МВР и после се оплакват, че не било така. Като е толкова хубава тази работа с високи заплати защо всилки плюещи във форума не кандидатстват ей тъй да вземат 20 заплати ама след поне 35 години работа докато навтършат години за пенсия. Това всичкото е благодарение на Боко на цялото му управление. Както и омразата

    Коментиран от #27

    08:54 24.02.2026

  • 23 Абе

    2 1 Отговор
    Тоя коментатор № 22 ако е от тия които защитава с тая неграмотност трябва да му дадат добавка и за неграмотността

    09:04 24.02.2026

  • 24 4️⃣4️⃣5️⃣5️⃣

    6 0 Отговор
    За първи път виждам тази мутренска физиономия и научавам, че имало секретар на мъвъръто! Повече не искам да виждам противната физиономия, нито да чувам за него!

    09:14 24.02.2026

  • 25 Абе

    1 0 Отговор

    До коментар #15 от "Е ко им":

    Тоя само заради физиномията трябва да лежи

    09:45 24.02.2026

  • 26 лама Щирлиц

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "Суха съчка":

    ми той Радев ги излюпи жълтопаветниците от Пъ Пъ,

    09:57 24.02.2026

  • 27 Боруна Лом

    0 0 Отговор

    До коментар #22 от "А така нахъсвайте се":

    ЯВНО И ТИ СИ С ТЕЛК... ВСИЧКИ СТЕ ЗАМЕНИМИ, КОЛКОТО И ДА СЕ ПЪНЕТЕ!

    09:57 24.02.2026

  • 28 лама проф. Мурдаров

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "бушприт":

    двойка по граматика няма президенткато, има само президент Йотова

    10:00 24.02.2026

