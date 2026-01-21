Новини
Центърът за славяно-византийски проучвания към СУ съхранява безценна сбирка от 800 средновековни ръкописа

21 Януари, 2026

Днес научната библиотека „Елена и Иван Дуйчеви“ съдържа около 100 000 единици

Снимка: МОН
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Центърът за славяно-византийски проучвания (ЦСВП) „Проф. Иван Дуйчев” към Софийския университет „Св. Климент Охридски“ съхранява и поддържа безценна сбирка от близо 800 средновековни ръкописа, най-старите от които датират от IX век. За да работят с тях в София пристигат учени от цял свят, включително от Австралия и Япония.

С работата на Центъра се запозна министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, който разгледа част от сбирката със славянски, гръцки и ориенталски ръкописи. Попълването на тези фондове продължава и сега чрез откупуване, финансирано с целеви дарения. Научната обработка, реставрацията и консервацията на ръкописите се осъществява в специализираната лаборатория на Центъра, който работи по няколко международни проекта със специалисти от различни институти в страната и чужбина.

„Трябва да се обединим около няколко национални задачи, свързани с опазване на духовното богатство, идентичността и културното наследство“, коментира министър Вълчев. По думите му този начин може да се осигури много по-устойчиво национално финансиране за научни организации, които изпълняват такива задачи, какъвто е и Центърът „Дуйчев“. Предстои да се обсъди и промяна в статута му – като институт към Софийския университет. Това ще даде възможност на специалистите в него да се фокусират основно върху научната работа. Министър Вълчев, ректорът на СУ проф. Георги Вълчев и директорът на Центъра проф. Вася Велинова се обединиха и около идеята той да започне да обучава докторанти. По този начин ще се подготвят бъдещи специалисти, които да продължат дейността ЦСВП. В момента един от основните проблеми пред него е, че липсват такива подготвени кадри.

„Центърът има изключителна международна видимост и интерес от цял свят към него“, коментира ректорът проф. Георги Вълчев по време на срещата. На нея присъства и създателят и дългогодишен ръководител на научната институция проф. Аксиния Джурова. Тя е основана през 1986 г. като самостоятелно звено към Ректората на СУ с решение на Академичния съвет на основание на волята на именития български медиевист проф. Иван Дуйчев. Той завещава къщата си, както и своята специализирана библиотека по средновековна история, култура и изкуство, сбирка от ръкописи и богат личен архив.

Днес научната библиотека „Елена и Иван Дуйчеви“ съдържа около 100 000 единици (книги) и е една от най-богатите документални бази за изследване на българската, византийската и западноевропейската средновековна история, изкуство, палеография и литература. Фондовете на библиотеката дават възможност за работа на много студенти и преподаватели от всички хуманитарни специалности.


  • 1 провинциалист

    1 1 Отговор
    "сбирката със славянски, гръцки и ориенталски ръкописи" - славянските български ли са?

    11:41 21.01.2026

  • 2 Анонимен

    0 0 Отговор

    Много добро начинание!

    11:55 21.01.2026

