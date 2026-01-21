Новини
Асен Василев: Радев не е "нов" спасител, той е в политиката от 9 години и има история в тази политика

21 Януари, 2026 16:12

  • асен василев-
  • румен радев-
  • избори

За първи път на тези избори има шанс ГЕРБ и ДПС да се свият до под 80 места

Асен Василев: Радев не е "нов" спасител, той е в политиката от 9 години и има история в тази политика - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Това, което правната комисия прие по тъмни доби, взривява Изборния кодекс. Това каза пред БНР лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Най-вероятно ще се стигне до гласуване само с хартиени бюлетини и най-голямата фалшификация на избори и кражба на гласове, заяви той.

Няма втори печат на бюлетината, няма проверка на номера на бюлетината с номера на кочана. Сканиращите устройства няма да бъдат сертифицирани. Само в 3% от секциите резултатите от тези машини ще се сверяват с контролните разписки, очерта недостатъци на прокарваните промени в ИК лидерът на ПП.

Вече има много ясен избор: единият е ГЕРБ и ДПС, другият – силна България в силна Европа, а третият - на двата стола, смята Василев. По думите му, българските граждани трябва да излязат и да кажат коя България им харесва.

Част от хората, които биха гласували против Борисов и Пеевски, биха гласували за Румен Радев, призна Асен Василев за предстоящото включване на досегашния държавен глава на парламентарния терен.

"Цялата тази заявка – идва нов спасител, той е в политиката от 9 години и има история в тази политика", посочи той и допълни, че с Радев имат различия по фундаментални въпроси и попита: "Кога Радев ще каже, че мир означава Русия да се изтегли от Украйна?". Все пак Василев вижда прозорец за съвместни действия по реформата в съдебната система.

За първи път на тези избори има шанс ГЕРБ и ДПС да се свият до под 80 места, посочи Асен Василев.

Ще се заметат под килима всички събрани материали, предупреди той за закриването на КПК. "Такъв орган трябва да има, но да е политически независим. Не съм сигурен, че ще бъде закрита. Ако се закрие и се разпилеят, покрият и изчезнат всичките материали, създаването на нов антикорупционен орган ще бъде много труден процес."

Основното, което трябва да се гледа, е кой премиер с какъв екип може да направи честни избори, изрази мнение Василев за бъдещия служебен кабинет, но отказа коментар по персоналния въпрос за бъдещия служебен министър-председател.

Позицията на държавата за Гренландия трябва да я определят президентът, който не е казал нищо, и външният министър, който също не е казал нищо, отбеляза още лидерът на ПП.


  • 1 Атина Палада

    26 2 Отговор
    ГЕРБ и Ново начало-в затвора

    Коментиран от #9

    16:14 21.01.2026

  • 2 КОКОРКО

    17 12 Отговор
    глей да не ти паднат зъркелите от напъване да се правиш на мъж

    16:14 21.01.2026

  • 3 Да те светна по въпроса:

    21 10 Отговор
    Идва голямата метла и съвсем скоро ще се наложи да се съобразявате за всичко с Румен Радев.

    16:15 21.01.2026

  • 4 замислен

    12 8 Отговор
    Айдеее Румен влезе в политиката, мокрия сън за 121 депутата оттече в канала.

    16:15 21.01.2026

  • 5 ГЕРБ-ДПС ВЪН

    19 0 Отговор
    От политиката!
    Иначе всичко се обезсмисля.

    Коментиран от #10

    16:15 21.01.2026

  • 6 И ВСИТЕ СТАНАХТЕ НЕПОТРЕБНИ

    18 5 Отговор
    Колко ли помия ще излеят върху Радев за да покажат, че не само те са маскари

    16:16 21.01.2026

  • 7 Симо

    15 3 Отговор
    Жълтите медии на Боко и Шишо ще се пръснат от яд, че Тръмп харесва Радев!

    Коментиран от #20

    16:16 21.01.2026

  • 8 Бащата на шарлатаните

    5 7 Отговор
    има история в тази политика

    16:16 21.01.2026

  • 9 Прав си!

    26 0 Отговор

    До коментар #1 от "Атина Палада":

    Влязат ли Борисов и Пеевски в затвора, това ще означава че България ще тръгне по своя правилен път.

    Коментиран от #11

    16:16 21.01.2026

  • 10 Така е

    20 0 Отговор

    До коментар #5 от "ГЕРБ-ДПС ВЪН":

    Герберо-пеевските крадци вън от политиката и начело с Тиквата и ПееФ право към зандана.

    16:18 21.01.2026

  • 11 Цомчо

    5 8 Отговор

    До коментар #9 от "Прав си!":

    Копейките и Шарлатаните на Сорос също на боклука!

    Коментиран от #17

    16:18 21.01.2026

  • 12 Копейкин Костя

    6 8 Отговор
    Рашибозука, тоя филм със Бащицата -Спасител съм го гледал. А вие? Соцкобургготски, , Бареков, Волен Сидеров и т.н.
    Румен Решетников не е изключение!

    Коментиран от #13

    16:19 21.01.2026

  • 13 Всички тия

    4 1 Отговор

    До коментар #12 от "Копейкин Костя":

    които си ги изброил са приятели на двете крадливи Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и аверчето му Пеевски.

    Коментиран от #28

    16:22 21.01.2026

  • 14 БГР

    5 3 Отговор
    То още не се знае кога ще има избори но те вече знаят че партията на Радев ще влезе и ще трябва да се съобразяват с тях/него.

    Голям страх ги е обхванал.

    Коментиран от #19

    16:23 21.01.2026

  • 15 Хохо Бохо

    6 4 Отговор
    Едновременно страх и ужас се четат в учите им. На ококорестия, на кире обратното на умното , на тиквата и на свинята. Страх, че ще им бъде потърсена сметка, страх от независим играч, който не контролират. Тоя ококорестия е вече истирия, гнома и вресливите също

    Коментиран от #23

    16:23 21.01.2026

  • 16 Да гласуват

    3 3 Отговор
    за когото искат. Съмишленици ва ПП - ДБ няма да гласуват за мишока

    Коментиран от #37

    16:24 21.01.2026

  • 17 Със сигурност

    7 0 Отговор

    До коментар #11 от "Цомчо":

    Борисов и Коцето Костадинов заедно родиха възродената партийка и заедно прибират народни парички.

    16:24 21.01.2026

  • 18 Не вярвам че го иска

    2 1 Отговор
    Сега да не почне да реве че го очернят и обиждат

    16:24 21.01.2026

  • 19 Лягат и стават

    6 3 Отговор

    До коментар #14 от "БГР":

    с дъвката за партия на Радев. Страх. Няма ляво, няма дясно, Румен Радев идва и вкарва на едно и също място.

    16:26 21.01.2026

  • 20 Ще те допълня

    8 1 Отговор

    До коментар #7 от "Симо":

    Първо на Борисов и Пеевски трябва да им се отнеме всичко откраднато от народа и след това да им се даде възможност да си изберат в кой затвор да лежат.

    16:29 21.01.2026

  • 21 Не мога да разбера

    1 2 Отговор
    Кокорчо е спасител

    16:29 21.01.2026

  • 23 Копейкин Костя

    1 3 Отговор

    До коментар #15 от "Хохо Бохо":

    Имаме си четящ по Учите! Брава!
    Румен Радьев да не се ослушва, а да те взема да четеш Учите на кандидат-депутатите му!!!

    16:29 21.01.2026

  • 24 Радев не само

    5 4 Отговор
    има 9 годишна история в политиката.
    Политиката му е жалка и наведена.
    Освен и крадлива.

    16:30 21.01.2026

  • 25 Пенционер

    5 1 Отговор
    Този е единственият пее...раззз, който е вдигал пенсиите както трябва.

    16:30 21.01.2026

  • 26 Фройд

    5 6 Отговор
    Радев ще ви издуха всичките накуп , ама сега корназ го давате.

    Коментиран от #30

    16:31 21.01.2026

  • 27 Щом кокор така пищи значи

    5 5 Отговор
    Радев ще го използва за изтривалка на влизане в народното събрание

    16:31 21.01.2026

  • 28 Копейкин Костя

    3 3 Отговор

    До коментар #13 от "Всички тия":

    Всички тия биваха нарочени за спасители на нацията, ватенка. Сега комрад Радьев е нарочен за такъв!

    16:32 21.01.2026

  • 29 Морския

    5 4 Отговор
    Прав е кокорчо. Боташев е известен отдавна с подаръци от по милон на ден за някой държави.

    Коментиран от #34

    16:32 21.01.2026

  • 30 Не само Радев

    4 1 Отговор

    До коментар #26 от "Фройд":

    Духачи много. И един цар имаше. И при него нищо не стана.

    16:33 21.01.2026

  • 31 Пиночет

    3 2 Отговор
    Само Георги Жеков ще оправи тоя опит за държава

    Коментиран от #41

    16:34 21.01.2026

  • 32 Боко

    2 5 Отговор
    Наасрахте се от страх💩😂👌

    16:34 21.01.2026

  • 33 Деций

    2 3 Отговор
    Така е ,и има основна заслуга за презентацията на група шарлатани,които говореха едно а направиха точно обратното.

    16:35 21.01.2026

  • 34 Научи

    2 0 Отговор

    До коментар #29 от "Морския":

    правописа, бе! Само се излагаш!

    16:36 21.01.2026

  • 35 като не е нов,

    2 2 Отговор
    да не би да е читав?!
    Повечето Българи знаем отговора.

    Коментиран от #38, #39

    16:38 21.01.2026

  • 36 КУ ку КУ ку

    1 3 Отговор
    Най поле кукувицата се показа Идва спасението от Европа и беднотията УРА другари

    16:38 21.01.2026

  • 37 Боко

    0 2 Отговор

    До коментар #16 от "Да гласуват":

    Ама няма съмишленици😳, а и никога не е имало👌 само крадливи отрепкиии , които бяха избрани напук на тиквоча 👌🤮
    пп са 00

    16:40 21.01.2026

  • 38 От къде

    2 0 Отговор

    До коментар #35 от "като не е нов,":

    го знаеш?

    16:41 21.01.2026

  • 39 Дебелия

    3 0 Отговор

    До коментар #35 от "като не е нов,":

    те е инструктирал. Ясно, г-н тролей.

    16:42 21.01.2026

  • 40 Кирпич

    3 2 Отговор
    Сега започва едно мазнене близане подлагане Новият МЕСИЯ ще предлага постове Трябва да се хареаме Независимо че сме крадливи ШАРЛАТАНИ

    16:43 21.01.2026

  • 41 Вече е късно

    2 4 Отговор

    До коментар #31 от "Пиночет":

    напролет льотчико става премиер и закриваме държавата.

    Коментиран от #45

    16:45 21.01.2026

  • 42 пъпъдебейска немощ

    4 3 Отговор
    Кокорчо,народа иска Радев.Приеми го и не се опитвай да се излагаш с изсмукани евроизмишльотини.

    Коментиран от #46

    16:46 21.01.2026

  • 43 Замириса на тестостерон

    4 1 Отговор
    КОЙ го лансира Кокорчи, КОЙ стои зад него?

    16:48 21.01.2026

  • 44 я, кюфте

    3 0 Отговор
    Отде се взе тоя тлъст амбреаж.....

    16:48 21.01.2026

  • 45 А тебе

    3 0 Отговор

    До коментар #41 от "Вече е късно":

    те затваряне в к😁нефа, за да не умреш от глад, тролейбусе.

    16:49 21.01.2026

  • 46 Като една единица

    2 0 Отговор

    До коментар #42 от "пъпъдебейска немощ":

    от народа, молим да не говориш от името на народа!

    16:49 21.01.2026

  • 47 Гражданин

    1 3 Отговор
    Българина разбира само от заповеди.
    Сам не може да се управлява все на кой трябва да го командва.
    Ако тръгне да се самоупрвлява сметките се бъркат народните пари отиват в джобовете на някои.

    Затова на Българина му трябва някой/и да го командват.

    Румен Радев не е политик но зад гърба си има 9 годишен ОПИТ като президент който му е достатъчно да поеме командването на Р България.
    И като Министър председател първата директива/ЗАПОВЕД ще ; СТРОЙСЕ, РАВНИСТ, МИРНО.

    Така въздушният генерал Радев ще издаде ЗАПОВЕД от който разбира Българина.

    Ако трябва ще възтанови КОНСЛАГЕРА Белене за рези които не могат да докажат ПРИХОДИТЕ си.

    Само така България ще се ВЪСТАНОВИ.

    Напред ДРУГАТЮ генерал Радев.

    Българина разбира само от ЗАПОВЕДИ.

    Коментиран от #53, #56

    16:49 21.01.2026

  • 48 ШАРЛАТАНИ

    1 2 Отговор
    Това сте вие.

    16:50 21.01.2026

  • 49 Теслатъ

    1 0 Отговор
    Абе, хора, като пускате подобно фото с такъв ракурс, предупреждавайте или поне слагайте надпис 18+, Асанчу сигурно е пра-пра-пра внук на Горгона!!!! Въх, че страшнооо..., направо тръпки да те побият като го видиш отблизо!

    16:51 21.01.2026

  • 50 КОЛЬО ПАРЪМА

    2 1 Отговор
    Гласувам само за Румен Радев

    16:52 21.01.2026

  • 51 Аз ще гласувам

    2 1 Отговор
    с хартиена бюлетина. Нямам вяра на машинките, чийто заден капак се сваля за секунди и флашката се подменя в някакъв незнаен склад, собственост на частна фирма, близка до Шарлатаните на Радев.

    Но искам държавата и новото служебно правителство да организира изборите така, че никой да не може да фалшифицира бюлетини и протоколи.

    Ново служебно правителство + хартиени бюлетини, това искам!

    16:53 21.01.2026

  • 52 Много скоро

    1 0 Отговор
    ще се види дали ППДБ пак ще клекнат на Радню и дали всичко са само красиви лакърдии!
    Кокора за власт е готов на всичко!

    16:55 21.01.2026

  • 53 Свободно,

    1 2 Отговор

    До коментар #47 от "Гражданин":

    фатмак!

    Марш в кухнята!

    Коментиран от #55

    16:56 21.01.2026

  • 54 Ломския

    3 0 Отговор
    Недоумявам защо хората се връзват на пропагандата, че Радев е кремълски агент. Когато Ви светне, че няма как да си натовски генерал без одобрението на ЦРУ много от събитията ще бъдат навързани логически.

    16:57 21.01.2026

  • 55 Не говори

    1 1 Отговор

    До коментар #53 от "Свободно,":

    с пълна уста, бе! Остави го поне да го извади.

    16:58 21.01.2026

  • 56 Само да попитам

    0 1 Отговор

    До коментар #47 от "Гражданин":

    Не така Другарю Не със заповеди Ти не си ли за РЕФЕРЕНДУМ АААААА

    16:58 21.01.2026

  • 57 Аааа

    0 1 Отговор
    Така ли до преди няколко години беше спасител сега не е.Мазно същество ще изчезнете на политическата сцена като кучета и псета.

    16:59 21.01.2026

  • 58 Тодор

    1 1 Отговор
    ""Кога Радев ще каже, че мир означава Русия да се изтегли от Украйна?""

    Ай ся Пеньоара, като толкова ги разбира нещата, да иде и да договори с Путин, Русия да се изтегли от Украйна да видим какъв успех ще има. И понеже иска българите да изберат за какво да гласуват...ами надали искат тази война да се води още 10 г. и Зеленски да иска постоянно по 700-800 милиарда евро помощи, част от които да ги плаща и България. Защото ако сключи мир, макар и да даде Донбас неговите украинци ще спрат да измират и да ги бомбандират, а Европа ще си отдъхне от тези заеми за Украйна.
    Другата алтернатива е пак да даде Донбас след една година, но вероятно тогава и Запорожие и Одеса с още повече жертви.
    След като САЩ си оттегли подкрепата и не дава даром нищо, ЕС ако каже на Зеления че или сключва мир или спира помощта за него мир ще има.
    Искам пеньоара да каже как точно Русия ще се изтегли от Украйна, не само приказки а конкретен план - розови балони с агитационни листовки ли ще праща над Кремъл, какво точно ще направи.
    Ей такива "капацитети" като нашия политик само искат силна Европа, а иначе действия нула. Европа няма да стане силна докато налива ресурси в тази война, която не може да спечели. Най-малкото защото Зеления твърдо отказва да праща войници от 18 до 25 г. на фронта. А от Запад настъпва бай Донча.
    Аман от розови философи, които могат само да теглят заеми и да опропастят една държава и нямат капацитет за нищо друго

    16:59 21.01.2026

  • 59 Аааа

    0 0 Отговор
    Така ли до преди няколко години беше спасител сега не е.Мазно същество ще изчезнете на политическата сцена като кучета и псета.

    17:01 21.01.2026

  • 60 избирател

    0 0 Отговор
    Асене , кой те изтърва в политиката не знам .Единственото полезно нещо което направи да преш крадливия бюджет , ама да се държиш още от сега като победител преди да са минали изборите е малко нахално .Кой си ти , че Радев да ти дава отчет ? Ами ако иска с друга партия да прави коалиция или вземе 121 и се окаже ,че не му трябвате ?

    17:04 21.01.2026

  • 61 икономист

    0 0 Отговор
    Радев не е Кремълски , той е активен учасник в проекта Триморие

    17:05 21.01.2026

  • 62 Горски

    1 0 Отговор
    На българите им харесва държава без Шарлатаните от пп/дб. Кога Асен Василев ще разбере че мир означава НАТО вън от европа и украйна? Схемата е следната-Томислав пише проектите,парите от ЕС идват и се разпределят по "нашите" фирми. Това което трябва да се открадне се краде и после се купуват избори.Иначе сме за демокрацията към ЕС и НАТО-просто е.И България потъва и изчезва. Радев щял да ни води към Русия. Страх Ви е за бизнеса. Най - големия страх е че Радев ще унищожи корупцията.Русия ако поиска ще ни вземе с или без Радев.Ако народа иска с Русия ще стане ако не не. Така че не преписвайте на Радев това което ГЕРБ направи с еврото.Борисов нищо не можа да напрви срещу корупцията защото го е страх. Вече никой не ви бръсне за слива. Врякайте колкото си искате. Два пъти ви се вързаха,я на третия ви отсвириха. Вола когато рови,си го хвърля на врата.

    17:06 21.01.2026

