Асен Василев: Радев не е "нов" спасител, той е в политиката от 9 години и има история в тази политика

Това, което правната комисия прие по тъмни доби, взривява Изборния кодекс. Това каза пред БНР лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.
Най-вероятно ще се стигне до гласуване само с хартиени бюлетини и най-голямата фалшификация на избори и кражба на гласове, заяви той.
Няма втори печат на бюлетината, няма проверка на номера на бюлетината с номера на кочана. Сканиращите устройства няма да бъдат сертифицирани. Само в 3% от секциите резултатите от тези машини ще се сверяват с контролните разписки, очерта недостатъци на прокарваните промени в ИК лидерът на ПП.
Вече има много ясен избор: единият е ГЕРБ и ДПС, другият – силна България в силна Европа, а третият - на двата стола, смята Василев. По думите му, българските граждани трябва да излязат и да кажат коя България им харесва.
Част от хората, които биха гласували против Борисов и Пеевски, биха гласували за Румен Радев, призна Асен Василев за предстоящото включване на досегашния държавен глава на парламентарния терен.
"Цялата тази заявка – идва нов спасител, той е в политиката от 9 години и има история в тази политика", посочи той и допълни, че с Радев имат различия по фундаментални въпроси и попита: "Кога Радев ще каже, че мир означава Русия да се изтегли от Украйна?". Все пак Василев вижда прозорец за съвместни действия по реформата в съдебната система.
За първи път на тези избори има шанс ГЕРБ и ДПС да се свият до под 80 места, посочи Асен Василев.
Ще се заметат под килима всички събрани материали, предупреди той за закриването на КПК. "Такъв орган трябва да има, но да е политически независим. Не съм сигурен, че ще бъде закрита. Ако се закрие и се разпилеят, покрият и изчезнат всичките материали, създаването на нов антикорупционен орган ще бъде много труден процес."
Основното, което трябва да се гледа, е кой премиер с какъв екип може да направи честни избори, изрази мнение Василев за бъдещия служебен кабинет, но отказа коментар по персоналния въпрос за бъдещия служебен министър-председател.
Позицията на държавата за Гренландия трябва да я определят президентът, който не е казал нищо, и външният министър, който също не е казал нищо, отбеляза още лидерът на ПП.
1 Атина Палада
Коментиран от #9
16:14 21.01.2026
2 КОКОРКО
16:14 21.01.2026
3 Да те светна по въпроса:
16:15 21.01.2026
4 замислен
16:15 21.01.2026
5 ГЕРБ-ДПС ВЪН
Иначе всичко се обезсмисля.
Коментиран от #10
16:15 21.01.2026
6 И ВСИТЕ СТАНАХТЕ НЕПОТРЕБНИ
16:16 21.01.2026
7 Симо
Коментиран от #20
16:16 21.01.2026
8 Бащата на шарлатаните
16:16 21.01.2026
9 Прав си!
До коментар #1 от "Атина Палада":Влязат ли Борисов и Пеевски в затвора, това ще означава че България ще тръгне по своя правилен път.
Коментиран от #11
16:16 21.01.2026
10 Така е
До коментар #5 от "ГЕРБ-ДПС ВЪН":Герберо-пеевските крадци вън от политиката и начело с Тиквата и ПееФ право към зандана.
16:18 21.01.2026
11 Цомчо
До коментар #9 от "Прав си!":Копейките и Шарлатаните на Сорос също на боклука!
Коментиран от #17
16:18 21.01.2026
12 Копейкин Костя
Румен Решетников не е изключение!
Коментиран от #13
16:19 21.01.2026
13 Всички тия
До коментар #12 от "Копейкин Костя":които си ги изброил са приятели на двете крадливи Мазни и Охранени парчета, Тиквата Борисов и аверчето му Пеевски.
Коментиран от #28
16:22 21.01.2026
14 БГР
Голям страх ги е обхванал.
Коментиран от #19
16:23 21.01.2026
15 Хохо Бохо
Коментиран от #23
16:23 21.01.2026
16 Да гласуват
Коментиран от #37
16:24 21.01.2026
17 Със сигурност
До коментар #11 от "Цомчо":Борисов и Коцето Костадинов заедно родиха възродената партийка и заедно прибират народни парички.
16:24 21.01.2026
18 Не вярвам че го иска
16:24 21.01.2026
19 Лягат и стават
До коментар #14 от "БГР":с дъвката за партия на Радев. Страх. Няма ляво, няма дясно, Румен Радев идва и вкарва на едно и също място.
16:26 21.01.2026
20 Ще те допълня
До коментар #7 от "Симо":Първо на Борисов и Пеевски трябва да им се отнеме всичко откраднато от народа и след това да им се даде възможност да си изберат в кой затвор да лежат.
16:29 21.01.2026
21 Не мога да разбера
16:29 21.01.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Копейкин Костя
До коментар #15 от "Хохо Бохо":Имаме си четящ по Учите! Брава!
Румен Радьев да не се ослушва, а да те взема да четеш Учите на кандидат-депутатите му!!!
16:29 21.01.2026
24 Радев не само
Политиката му е жалка и наведена.
Освен и крадлива.
16:30 21.01.2026
25 Пенционер
16:30 21.01.2026
26 Фройд
Коментиран от #30
16:31 21.01.2026
27 Щом кокор така пищи значи
16:31 21.01.2026
28 Копейкин Костя
До коментар #13 от "Всички тия":Всички тия биваха нарочени за спасители на нацията, ватенка. Сега комрад Радьев е нарочен за такъв!
16:32 21.01.2026
29 Морския
Коментиран от #34
16:32 21.01.2026
30 Не само Радев
До коментар #26 от "Фройд":Духачи много. И един цар имаше. И при него нищо не стана.
16:33 21.01.2026
31 Пиночет
Коментиран от #41
16:34 21.01.2026
32 Боко
16:34 21.01.2026
33 Деций
16:35 21.01.2026
34 Научи
До коментар #29 от "Морския":правописа, бе! Само се излагаш!
16:36 21.01.2026
35 като не е нов,
Повечето Българи знаем отговора.
Коментиран от #38, #39
16:38 21.01.2026
36 КУ ку КУ ку
16:38 21.01.2026
37 Боко
До коментар #16 от "Да гласуват":Ама няма съмишленици😳, а и никога не е имало👌 само крадливи отрепкиии , които бяха избрани напук на тиквоча 👌🤮
пп са 00
16:40 21.01.2026
38 От къде
До коментар #35 от "като не е нов,":го знаеш?
16:41 21.01.2026
39 Дебелия
До коментар #35 от "като не е нов,":те е инструктирал. Ясно, г-н тролей.
16:42 21.01.2026
40 Кирпич
16:43 21.01.2026
41 Вече е късно
До коментар #31 от "Пиночет":напролет льотчико става премиер и закриваме държавата.
Коментиран от #45
16:45 21.01.2026
42 пъпъдебейска немощ
Коментиран от #46
16:46 21.01.2026
43 Замириса на тестостерон
16:48 21.01.2026
44 я, кюфте
16:48 21.01.2026
45 А тебе
До коментар #41 от "Вече е късно":те затваряне в к😁нефа, за да не умреш от глад, тролейбусе.
16:49 21.01.2026
46 Като една единица
До коментар #42 от "пъпъдебейска немощ":от народа, молим да не говориш от името на народа!
16:49 21.01.2026
47 Гражданин
Сам не може да се управлява все на кой трябва да го командва.
Ако тръгне да се самоупрвлява сметките се бъркат народните пари отиват в джобовете на някои.
Затова на Българина му трябва някой/и да го командват.
Румен Радев не е политик но зад гърба си има 9 годишен ОПИТ като президент който му е достатъчно да поеме командването на Р България.
И като Министър председател първата директива/ЗАПОВЕД ще ; СТРОЙСЕ, РАВНИСТ, МИРНО.
Така въздушният генерал Радев ще издаде ЗАПОВЕД от който разбира Българина.
Ако трябва ще възтанови КОНСЛАГЕРА Белене за рези които не могат да докажат ПРИХОДИТЕ си.
Само така България ще се ВЪСТАНОВИ.
Напред ДРУГАТЮ генерал Радев.
Българина разбира само от ЗАПОВЕДИ.
Коментиран от #53, #56
16:49 21.01.2026
48 ШАРЛАТАНИ
16:50 21.01.2026
49 Теслатъ
16:51 21.01.2026
50 КОЛЬО ПАРЪМА
16:52 21.01.2026
51 Аз ще гласувам
Но искам държавата и новото служебно правителство да организира изборите така, че никой да не може да фалшифицира бюлетини и протоколи.
Ново служебно правителство + хартиени бюлетини, това искам!
16:53 21.01.2026
52 Много скоро
Кокора за власт е готов на всичко!
16:55 21.01.2026
53 Свободно,
До коментар #47 от "Гражданин":фатмак!
Марш в кухнята!
Коментиран от #55
16:56 21.01.2026
54 Ломския
16:57 21.01.2026
55 Не говори
До коментар #53 от "Свободно,":с пълна уста, бе! Остави го поне да го извади.
16:58 21.01.2026
56 Само да попитам
До коментар #47 от "Гражданин":Не така Другарю Не със заповеди Ти не си ли за РЕФЕРЕНДУМ АААААА
16:58 21.01.2026
57 Аааа
16:59 21.01.2026
58 Тодор
Ай ся Пеньоара, като толкова ги разбира нещата, да иде и да договори с Путин, Русия да се изтегли от Украйна да видим какъв успех ще има. И понеже иска българите да изберат за какво да гласуват...ами надали искат тази война да се води още 10 г. и Зеленски да иска постоянно по 700-800 милиарда евро помощи, част от които да ги плаща и България. Защото ако сключи мир, макар и да даде Донбас неговите украинци ще спрат да измират и да ги бомбандират, а Европа ще си отдъхне от тези заеми за Украйна.
Другата алтернатива е пак да даде Донбас след една година, но вероятно тогава и Запорожие и Одеса с още повече жертви.
След като САЩ си оттегли подкрепата и не дава даром нищо, ЕС ако каже на Зеления че или сключва мир или спира помощта за него мир ще има.
Искам пеньоара да каже как точно Русия ще се изтегли от Украйна, не само приказки а конкретен план - розови балони с агитационни листовки ли ще праща над Кремъл, какво точно ще направи.
Ей такива "капацитети" като нашия политик само искат силна Европа, а иначе действия нула. Европа няма да стане силна докато налива ресурси в тази война, която не може да спечели. Най-малкото защото Зеления твърдо отказва да праща войници от 18 до 25 г. на фронта. А от Запад настъпва бай Донча.
Аман от розови философи, които могат само да теглят заеми и да опропастят една държава и нямат капацитет за нищо друго
16:59 21.01.2026
59 Аааа
17:01 21.01.2026
60 избирател
17:04 21.01.2026
61 икономист
17:05 21.01.2026
62 Горски
17:06 21.01.2026