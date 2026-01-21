Асен Василев: Радев не е "нов" спасител, той е в политиката от 9 години и има история в тази политика

Това, което правната комисия прие по тъмни доби, взривява Изборния кодекс. Това каза пред БНР лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев.

Най-вероятно ще се стигне до гласуване само с хартиени бюлетини и най-голямата фалшификация на избори и кражба на гласове, заяви той.

Няма втори печат на бюлетината, няма проверка на номера на бюлетината с номера на кочана. Сканиращите устройства няма да бъдат сертифицирани. Само в 3% от секциите резултатите от тези машини ще се сверяват с контролните разписки, очерта недостатъци на прокарваните промени в ИК лидерът на ПП.

Вече има много ясен избор: единият е ГЕРБ и ДПС, другият – силна България в силна Европа, а третият - на двата стола, смята Василев. По думите му, българските граждани трябва да излязат и да кажат коя България им харесва.

Част от хората, които биха гласували против Борисов и Пеевски, биха гласували за Румен Радев, призна Асен Василев за предстоящото включване на досегашния държавен глава на парламентарния терен.

"Цялата тази заявка – идва нов спасител, той е в политиката от 9 години и има история в тази политика", посочи той и допълни, че с Радев имат различия по фундаментални въпроси и попита: "Кога Радев ще каже, че мир означава Русия да се изтегли от Украйна?". Все пак Василев вижда прозорец за съвместни действия по реформата в съдебната система.

За първи път на тези избори има шанс ГЕРБ и ДПС да се свият до под 80 места, посочи Асен Василев.

Ще се заметат под килима всички събрани материали, предупреди той за закриването на КПК. "Такъв орган трябва да има, но да е политически независим. Не съм сигурен, че ще бъде закрита. Ако се закрие и се разпилеят, покрият и изчезнат всичките материали, създаването на нов антикорупционен орган ще бъде много труден процес."

Основното, което трябва да се гледа, е кой премиер с какъв екип може да направи честни избори, изрази мнение Василев за бъдещия служебен кабинет, но отказа коментар по персоналния въпрос за бъдещия служебен министър-председател.

Позицията на държавата за Гренландия трябва да я определят президентът, който не е казал нищо, и външният министър, който също не е казал нищо, отбеляза още лидерът на ПП.