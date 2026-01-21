Новини
Огромно количество мъртва риба е открита в Карловско

21 Януари, 2026 16:43

Нанесените щети са за над милион и половина лева

Огромно количество мъртва риба е открита в Карловско - 1
Кадър БНТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Огромно количество мъртва риба е открита в едно от най-големите рибовъдни стопанства у нас - в близост до карловското село Войнягово.

Сигналът е подаден от собствениците на фирмата на тел. 112 за това, че водата има горчив вкус и във въздуха се носи задушлива миризма. От фирмата твърдят, че нанесените щети са за над милион и половина лева, защото е умъртвена хиляди тонове риба. Според собствениците рибата не е опасна за човешкото здраве.

От "Басейнова дирекция" - Пловдив посочиха, че първоначално взетите проби на място от водоизточника не показват отклонение от нормите. В началото на следващата седмица ще излязат и лабораторните изследвания, които ще покажат има ли замърсяване и наличие на отровни вещества в рибата от водиоизточника. Сезирани са МОСВ и БАБХ. Прокуратурата започна разследване. По случая е образувано досъдебно производство.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    2 0 Отговор
    КОНКУРЕНЦИЯТА НЕ СПИ.

    16:52 21.01.2026

  • 2 Хайде

    1 0 Отговор
    Сега и до рибата стигнаха.То не бяха едър рогат добитък,то не бяха овце,кози.....Какво досъдебно,то няма съд няма прокуратура,какви две евро?

    17:00 21.01.2026

  • 3 Директора👨‍✈️

    2 0 Отговор
    На ресторант "Бяла река" ще се изпапка всичко от гражданите. И естествено, че рибата не е опасна за хората. Те е починала от инфаркт. Няма никакви токсини, ама абсолютно никаква. Рибата се е изплашила и е умряла от сърдечна недостатъчност. Няма такъв смях.
    В следващите 6 месеца не ходете в ресторант "Бяла река"!!! ⛔⛔⛔🚷🚷🚷

    17:01 21.01.2026

