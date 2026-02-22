Агенцията за социално подпомагане е в готовност да помогне на пострадали в опасното време

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да бъдат в пълна готовност да окажат подкрепа на пострадали хора от влошената метеорологична обстановка.

През последното денонощие лошото време доведе до проблеми в редица региони. В някои населени места бяха нанесени щети на домове и дворове.

Екипите на Агенцията за социално подпомагане са готови да съдействат при необходимост от временно настаняване. На място те ще консултират и хората за възможностите за подпомагане при бедствия, които предоставя Министерството на труда и социална политика. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до три пъти линията на бедност - 1171 евро, а ако пострадалото жилището е единствено, могат да получат още 1550 евро.

По разпореждане на министър Адемов екипите на Агенцията за социално подпомагане ще посетят пострадалите в хасковска област, където има залети дворове и приземни етажи, а на места беше спряна и електроенергията.

Социалните служители получиха инструкции да се свържат и с възрастни и уязвими хора от Община Ардино, където има откъснати села заради покачването на нивото на река Арда в Кърджалийско. Служителите на АСП следят внимателно и ситуацията в община Гълъбово заради покачването на нивото на река Соколица.

Екипите на агенцията са готови да реагират и на други места в страната при необходимост.