Агенцията за социално подпомагане е в готовност да помогне на пострадали в опасното време

22 Февруари, 2026 12:21 381 1

  • агенцията за социално подпомагане-
  • щети-
  • опасно време

През последното денонощие лошото време доведе до проблеми в редица региони. В някои населени места бяха нанесени щети на домове и дворове

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Министърът на труда и социалната политика Хасан Адемов разпореди на екипите на Агенцията за социално подпомагане (АСП) да бъдат в пълна готовност да окажат подкрепа на пострадали хора от влошената метеорологична обстановка.

Екипите на Агенцията за социално подпомагане са готови да съдействат при необходимост от временно настаняване. На място те ще консултират и хората за възможностите за подпомагане при бедствия, които предоставя Министерството на труда и социална политика. По закон хората с пострадало имущество имат право на помощ до три пъти линията на бедност - 1171 евро, а ако пострадалото жилището е единствено, могат да получат още 1550 евро.

По разпореждане на министър Адемов екипите на Агенцията за социално подпомагане ще посетят пострадалите в хасковска област, където има залети дворове и приземни етажи, а на места беше спряна и електроенергията.

Социалните служители получиха инструкции да се свържат и с възрастни и уязвими хора от Община Ардино, където има откъснати села заради покачването на нивото на река Арда в Кърджалийско. Служителите на АСП следят внимателно и ситуацията в община Гълъбово заради покачването на нивото на река Соколица.

Екипите на агенцията са готови да реагират и на други места в страната при необходимост.


ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни ca изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 Гост

    3 0 Отговор
    Изринах тонове сняг, е кмета гербаджия го няма никакъв.

    12:23 22.02.2026

