МС публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“

Министерският съвет на Република България публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“, иницииран от президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп.
Решението има ясно изразен политически характер и беше прието с пълен консенсус от членовете на Министерския съвет на присъствено заседание. Решението отразява разбирането на правителството, че продължаващият конфликт в Близкия изток има дългосрочни последици за регионалната и европейската сигурност, включително чрез засилване на нерегламентираните миграционни потоци и на свързаните с тях рискове.
В този контекст, присъединяването на България към „Съвета за мир“ се разглежда като политическа заявка за участие в международните усилия, насочени към деескалация и устойчиво уреждане на конфликта. Република България последователно е отдавала приоритетно значение на борбата с незаконната миграция и разглежда стабилизирането на региона на Близкия изток като ключов фактор за ефективното противодействие на първопричините за миграционния натиск.
Страната ни подкрепя втората фаза от мирния план за Газа на САЩ, както и резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г., приветстваща създаването на „Съвет за мир“ като преходна администрация, координираща възстановяването на Газа в съответствие с Всеобхватния план за мир. Активното участие в „Съвета за мир“ би създало възможност за конструктивен принос към усилията на международната общност за установяване на траен мир и сигурност в Близкия изток.
Съгласно Конституцията на Република България и предвид характера на решението, то подлежи на ратификация от Народното събрание и не поражда правно действие до нейното гласуване. Подписването на документа не създава задължения за участие на страната ни в конкретни операции или дейности по изграждане на мира, нито предоставя каквато и да е юрисдикция на „Съвета за мир“ върху територията на Република България, без изричното ѝ съгласие и без спазване на вътрешните ѝ конституционни процедури. Съгласно решението на правителството е депозирана нотификация, че до извършване на ратификация Уставът няма да се прилага. В този период страната ни може да участва в рамките на „Съвета за мир“ единствено с право на съвещателен глас.
С подписването на документа обаче беше предоставена възможност страната ни да бъде сред учредителите на „Съвета за мир“, като окончателното институционално утвърждаване на това участие зависи от решенията на Народното събрание след провеждането на предсрочните парламентарни избори и от формирането на нов състав на Министерския съвет и на парламента с нова представителност и легитимност.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 честен ционист
15:51 10.02.2026
2 Един
15:52 10.02.2026
3 длъжник по неволя
Коментиран от #10
15:53 10.02.2026
4 ФЕЙК
Коментиран от #8
15:54 10.02.2026
5 Не да публикува "решението" си
15:58 10.02.2026
6 ,, Края на дните"
15:59 10.02.2026
7 Опит се прави
16:00 10.02.2026
8 честен ционист
До коментар #4 от "ФЕЙК":По-добре първи до шофьора, отколкото последни у канавката.
16:00 10.02.2026
9 ?????
Най -доброто за България е НЕУТРАЛИТЕТ !!!
16:00 10.02.2026
10 СВО 1 448 дни
До коментар #3 от "длъжник по неволя":Поемането на френските вересии обаче е като наводняването на България с мигранти след влиането ни в Шенген. Всички копейки говорят за това, но никой не го е виждал.
Коментиран от #13, #25
16:01 10.02.2026
11 Боклук
16:01 10.02.2026
12 Твърдо са решили обаче
16:02 10.02.2026
13 длъжник по неволя
До коментар #10 от "СВО 1 448 дни":Как да не го виждаме? Вече сме двойно по-бедни. Цените - същите ама в евро или даже някои още нагоре, пенсии и заплати делено на 2.
16:03 10.02.2026
14 Позор ей... членски внос да плащаме сега
16:04 10.02.2026
15 мизерници
16:04 10.02.2026
16 Последния Софиянец
Коментиран от #17
16:04 10.02.2026
17 честен ционист
До коментар #16 от "Последния Софиянец":Маша Филиповна, може да мине за по-млада версия Мелания, и Бай Дончо ще се разтопи, може даже и визите да махне.
16:10 10.02.2026
18 Цвете
16:17 10.02.2026
19 Цвете
16:17 10.02.2026
20 Ъхъъъъъъ....
16:18 10.02.2026
21 писахме, и писахме, и писахме ...
16:20 10.02.2026
22 И какво са написали....
16:22 10.02.2026
23 Браво
16:34 10.02.2026
24 Историк
Коментиран от #26
17:33 10.02.2026
25 Русенец
До коментар #10 от "СВО 1 448 дни":Кое не сме виждали бе, паун? Я, ела в Русе, да видиш тумбите от Бангладеш и Малайзия, внесени по легалните канали да работят за по 300 €, докато българските квалифицирани работници още чакат бизнесът да им изравнял заплатите с европейските. Че и в студентските общежития ги настанили.
Коментиран от #28
18:38 10.02.2026
26 Русенец
До коментар #24 от "Историк":Чудя се и се мая: за какво пише в закона, че имаме право на референдум, като никой не ни пита като подписват, а и като се обадим - ни отнемат правото на референдума?
Май, тези демократични права на обществото са само на хартия.
18:41 10.02.2026
27 Русенец
18:46 10.02.2026
28 СВО 1 448 дни
До коментар #25 от "Русенец":Някой не може да направи елементарната разлика между мигрант и законно внесена работна ръка.
Тошко дори лекари за по 500 долара иска да внася.
18:55 10.02.2026
29 Соломон
Или имаме 1 МИЛИАРД долара, които да ИНВЕСТИРАМЕ в тази НОВА организация ?!
Ораганизацията се нарича "Съвет за МИР", а ни ПОДГОТВЯТ за ВОЙНА ?!!!
България трябна да НАПУСНЕ този "съюз", който се готвят да го превърнат във ФЕДЕРАЦИЯ и както през ПЪРВАТА, таса и през ВТОРАТА световни войни да ни вкарат във военен блок срещу РУСИЯ !
19:52 10.02.2026