МС публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“

10 Февруари, 2026 15:50 1 123 29

  • мс-
  • съвет за мир

Страната ни подкрепя втората фаза от мирния план за Газа на САЩ, както и резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН

МС публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“ - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Министерският съвет на Република България публикува решението си за присъединяване към „Съвета за мир“, иницииран от президента на Съединените американски щати Доналд Тръмп.

Решението има ясно изразен политически характер и беше прието с пълен консенсус от членовете на Министерския съвет на присъствено заседание. Решението отразява разбирането на правителството, че продължаващият конфликт в Близкия изток има дългосрочни последици за регионалната и европейската сигурност, включително чрез засилване на нерегламентираните миграционни потоци и на свързаните с тях рискове.

В този контекст, присъединяването на България към „Съвета за мир“ се разглежда като политическа заявка за участие в международните усилия, насочени към деескалация и устойчиво уреждане на конфликта. Република България последователно е отдавала приоритетно значение на борбата с незаконната миграция и разглежда стабилизирането на региона на Близкия изток като ключов фактор за ефективното противодействие на първопричините за миграционния натиск.

Страната ни подкрепя втората фаза от мирния план за Газа на САЩ, както и резолюция 2803 на Съвета за сигурност на ООН от ноември 2025 г., приветстваща създаването на „Съвет за мир“ като преходна администрация, координираща възстановяването на Газа в съответствие с Всеобхватния план за мир. Активното участие в „Съвета за мир“ би създало възможност за конструктивен принос към усилията на международната общност за установяване на траен мир и сигурност в Близкия изток.

Съгласно Конституцията на Република България и предвид характера на решението, то подлежи на ратификация от Народното събрание и не поражда правно действие до нейното гласуване. Подписването на документа не създава задължения за участие на страната ни в конкретни операции или дейности по изграждане на мира, нито предоставя каквато и да е юрисдикция на „Съвета за мир“ върху територията на Република България, без изричното ѝ съгласие и без спазване на вътрешните ѝ конституционни процедури. Съгласно решението на правителството е депозирана нотификация, че до извършване на ратификация Уставът няма да се прилага. В този период страната ни може да участва в рамките на „Съвета за мир“ единствено с право на съвещателен глас.

С подписването на документа обаче беше предоставена възможност страната ни да бъде сред учредителите на „Съвета за мир“, като окончателното институционално утвърждаване на това участие зависи от решенията на Народното събрание след провеждането на предсрочните парламентарни избори и от формирането на нов състав на Министерския съвет и на парламента с нова представителност и легитимност.


България
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    3 15 Отговор
    Дръжте се за Израел. Далеч ще стигнете.

    15:51 10.02.2026

  • 2 Един

    23 1 Отговор
    читав и с чисти ръце няма от тези на снимката .

    15:52 10.02.2026

  • 3 длъжник по неволя

    20 8 Отговор
    Приехме еврото, поехме и френските вересии. Какъв ли пасив ще ни прехвърлят сега в поредния съюз, в който се набутваме?

    Коментиран от #10

    15:53 10.02.2026

  • 4 ФЕЙК

    26 1 Отговор
    Българското правителство е като труженичка на магистралата! При първото подсвиркване и се качват!

    Коментиран от #8

    15:54 10.02.2026

  • 5 Не да публикува "решението" си

    12 1 Отговор
    А да публикува стенограмата от заседанието на МС преди да го е разписал дЖилезку ! ъхъъъ....

    15:58 10.02.2026

  • 6 ,, Края на дните"

    15 0 Отговор
    Време е за сопата! Пък Кой оцелее!

    15:59 10.02.2026

  • 7 Опит се прави

    14 2 Отговор
    Да спасят дЖилезку от съдебно преследване. Няма как да мине обаче ако прокуратурата реши ....

    16:00 10.02.2026

  • 8 честен ционист

    0 9 Отговор

    До коментар #4 от "ФЕЙК":

    По-добре първи до шофьора, отколкото последни у канавката.

    16:00 10.02.2026

  • 9 ?????

    16 1 Отговор
    ЗАЩО ,непрекъснато си създаваме ПРОБЛЕМИ ???
    Най -доброто за България е НЕУТРАЛИТЕТ !!!

    16:00 10.02.2026

  • 10 СВО 1 448 дни

    8 7 Отговор

    До коментар #3 от "длъжник по неволя":

    Поемането на френските вересии обаче е като наводняването на България с мигранти след влиането ни в Шенген. Всички копейки говорят за това, но никой не го е виждал.

    Коментиран от #13, #25

    16:01 10.02.2026

  • 11 Боклук

    10 0 Отговор
    Време е да изхвърлим Боклука

    16:01 10.02.2026

  • 12 Твърдо са решили обаче

    12 1 Отговор
    да ни набутат с 1 милиард долара тея.

    16:02 10.02.2026

  • 13 длъжник по неволя

    6 6 Отговор

    До коментар #10 от "СВО 1 448 дни":

    Как да не го виждаме? Вече сме двойно по-бедни. Цените - същите ама в евро или даже някои още нагоре, пенсии и заплати делено на 2.

    16:03 10.02.2026

  • 14 Позор ей... членски внос да плащаме сега

    11 0 Отговор
    милиарди за някакъв бутафорен гнусен "Съвета за мир" А иначе с години писахме и писахме нали?..... До кога ? До кога бре хора? До кога.....До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...и писахме и писахме и писахме ...

    16:04 10.02.2026

  • 15 мизерници

    6 0 Отговор
    Ама вие неможе територия с 5 милиона роби НЕ можахте да оправите ,защото само крадяхте , и сега тръгнали света да оправят !!

    16:04 10.02.2026

  • 16 Последния Софиянец

    9 0 Отговор
    А кой ще иде във Вашингтон на 19 ти? Гюров няма да иска.

    Коментиран от #17

    16:04 10.02.2026

  • 17 честен ционист

    7 1 Отговор

    До коментар #16 от "Последния Софиянец":

    Маша Филиповна, може да мине за по-млада версия Мелания, и Бай Дончо ще се разтопи, може даже и визите да махне.

    16:10 10.02.2026

  • 18 Цвете

    10 1 Отговор
    ТУК СТАВА ВЪПРОС ВЕЧЕ ЗА МИЛИАРДИ ДОЛАРИ, КОЙ ЩЕ ПЛАЩА? ЖЕЛЯЗКОВ ДА СИ ПРОДАВА ХОТЕЛА, А ОНЯ ДЕБЕЛИЯ ДЕТО СЕ Е СКРИЛ ДА ВРЪЩА ПАРИТЕ ОТ КТБ. ДО ГУША НИ ДОДЕЯХТЕ. 🙉🙊🐷👎🐷🙊🙉🙄

    16:17 10.02.2026

  • 19 Цвете

    5 1 Отговор
    ТУК СТАВА ВЪПРОС ВЕЧЕ ЗА МИЛИАРДИ ДОЛАРИ, КОЙ ЩЕ ПЛАЩА? ЖЕЛЯЗКОВ ДА СИ ПРОДАВА ХОТЕЛА, А ОНЯ ДЕБЕЛИЯ ДЕТО СЕ Е СКРИЛ ДА ВРЪЩА ПАРИТЕ ОТ КТБ. ДО ГУША НИ ДОДЕЯХТЕ. 🙉🙊🐷👎🐷🙊🙉🙄

    16:17 10.02.2026

  • 20 Ъхъъъъъъ....

    5 0 Отговор
    Шестима монарси, трима бивши съветски апаратчици, два режима, опиращи се на военна подкрепа, и двама лидери, издирвани от Международния наказателен съд за предполагаеми военни престъпления. Това са първите членове на "Борда за мир" на Доналд Тръмп - организацията - съперник в зародиш на ООН и ние между тях

    16:18 10.02.2026

  • 21 писахме, и писахме, и писахме ...

    5 0 Отговор
    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... МС, Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    16:20 10.02.2026

  • 22 И какво са написали....

    5 1 Отговор
    Съгласно решението на правителството е депозирана нотификация, че до извършване на ратификация Уставът няма да се прилага. В този период страната ни може да участва в рамките на "Съвета за мир" единствено с право на съвещателен глас...... те в оставка ама мислят да участват ....

    16:22 10.02.2026

  • 23 Браво

    7 0 Отговор
    На това се казва министерска кочина..

    16:34 10.02.2026

  • 24 Историк

    2 0 Отговор
    Как си разрешава еднолично Желязков да подписва такъв документ, който нито е съгласувнн с МС, нито е ратифициран от парламента. 10 дни след подписването се появява в МС, а досега Желязков се криеше. Май по примера на Тръмп се пренебрегват Конституцията и законите и еднолично се решават световни въпроси и затова приши България към едноличния съвет за мир на тръмп заедно с другите диктатори. Пред света Желязков си разреши еднолично да злепостави държавата и трябва до му се търси съдебна отговорност за това действие.

    Коментиран от #26

    17:33 10.02.2026

  • 25 Русенец

    0 4 Отговор

    До коментар #10 от "СВО 1 448 дни":

    Кое не сме виждали бе, паун? Я, ела в Русе, да видиш тумбите от Бангладеш и Малайзия, внесени по легалните канали да работят за по 300 €, докато българските квалифицирани работници още чакат бизнесът да им изравнял заплатите с европейските. Че и в студентските общежития ги настанили.

    Коментиран от #28

    18:38 10.02.2026

  • 26 Русенец

    1 1 Отговор

    До коментар #24 от "Историк":

    Чудя се и се мая: за какво пише в закона, че имаме право на референдум, като никой не ни пита като подписват, а и като се обадим - ни отнемат правото на референдума?
    Май, тези демократични права на обществото са само на хартия.

    18:41 10.02.2026

  • 27 Русенец

    1 0 Отговор
    В този съюз, краварникът ще си продава старите оръжия с нечувана надценка на послушковци, като нас.

    18:46 10.02.2026

  • 28 СВО 1 448 дни

    2 0 Отговор

    До коментар #25 от "Русенец":

    Някой не може да направи елементарната разлика между мигрант и законно внесена работна ръка.
    Тошко дори лекари за по 500 долара иска да внася.

    18:55 10.02.2026

  • 29 Соломон

    4 0 Отговор
    Организацията на Обединените Нации вече НИ ОМРЪЗНА ли ?

    Или имаме 1 МИЛИАРД долара, които да ИНВЕСТИРАМЕ в тази НОВА организация ?!

    Ораганизацията се нарича "Съвет за МИР", а ни ПОДГОТВЯТ за ВОЙНА ?!!!

    България трябна да НАПУСНЕ този "съюз", който се готвят да го превърнат във ФЕДЕРАЦИЯ и както през ПЪРВАТА, таса и през ВТОРАТА световни войни да ни вкарат във военен блок срещу РУСИЯ !

    19:52 10.02.2026

