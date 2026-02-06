Румен Христов: За България би било полезно участие в Съвета за мир

Председателят на СДС Румен Христов заяви в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS, че не вижда нищо притеснително в това България да бъде част от Съвета за мир и да поддържа много добри отношения със САЩ, както и отлични отношения с Европейския съюз. По думите му на по-късен етап към инициативата е възможно да се присъединят и други държави от ЕС.
Христов подчерта, че Съветът за мир не е частно ООН и според него е важно това ясно да се разграничи. Той даде пример с конфликта в Газа, като посочи, че постигнатото примирие там е резултат от усилията на Доналд Тръмп, а не на ООН.
Лидерът на СДС отхвърли твърденията, че евентуалното включване на България в инициативата на Тръмп има връзка със санкциите „Магнитски“. По думите му подобни спекулации са неоснователни, а членството в Съвета за мир би било в интерес на страната.
Христов коментира и промените в Изборния кодекс, свързани с ограничаването на броя на избирателните секции в държави извън ЕС до 20. Той подчерта, че СДС не е подкрепяла внасянето на изменения в изборното законодателство малко преди избори, като определи тази практика като лоша, макар и често прилагана в България. Според него идеите за промените са тръгнали от „Продължаваме Промяната – Демократична България“, които са настоявали за бързо въвеждане на машинно гласуване. Той припомни, че позицията на СДС винаги е била избирателите сами да избират начина си на гласуване – с хартиена бюлетина или с машина.
По думите му сканиращите устройства са различна технология, при която няма възможност за манипулация на вота. Христов уточни още, че от коалицията ГЕРБ–СДС са предложили броят на секциите извън ЕС да бъде 30, а не 20.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Вредителите
Коментиран от #16
12:08 06.02.2026
2 ами да
Коментиран от #12
12:09 06.02.2026
3 честен ционист
12:10 06.02.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Така е
12:13 06.02.2026
6 Ей,Патрашкова?
12:13 06.02.2026
7 Тодор
Толкова ли е важно вместо като нормален човек да работиш честно нещо друго за 2000 лв, да вземаш 5000 за сметка на липсата на каквото и да е достойнство?
12:15 06.02.2026
8 Корекция
12:17 06.02.2026
9 Румен Христов
12:17 06.02.2026
10 Събуди се, българино!
Коментиран от #28
12:18 06.02.2026
11 енергото
12:18 06.02.2026
12 Не е вярно
До коментар #2 от "ами да":Борисов ги брои.
12:19 06.02.2026
13 Ъхъ!!!
12:19 06.02.2026
14 Амии
12:21 06.02.2026
15 9689
12:23 06.02.2026
16 Прав си!
До коментар #1 от "Вредителите":Това от снимката скъпоплатени бездействащо същество.
12:23 06.02.2026
17 Селсъвет
12:23 06.02.2026
18 Слава на
Коментиран от #27
12:28 06.02.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 прокопи
Коментиран от #32
12:30 06.02.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Гост
12:31 06.02.2026
24 Град Симитли
Ядец!
12:33 06.02.2026
25 Петрич
12:37 06.02.2026
26 ккк
не на омразата
12:39 06.02.2026
27 Петрич
До коментар #18 от "Слава на":Борисова, както го нарича Зафиров,не може да се нареди до ПУТИН и ОРБАН, МНОГО МНОГО Е ПРОДАЖЕН
12:40 06.02.2026
28 ВРЕДИТЕЛ ОТ СДС НИ ЛЪЖЕ
До коментар #10 от "Събуди се, българино!":Вредителите майкопродавците все ни лъжат за ползи които никога не идват. Най бедната в ЕС ще дарява всяка година по един МИЛЯРД ДОЛАРА НА янките. Това е ползата на тоя СДС лъжец.
12:42 06.02.2026
29 Търновец
12:56 06.02.2026
30 Кой го слуша
12:58 06.02.2026
31 Мунчо
12:59 06.02.2026
32 Моряка
До коментар #21 от "прокопи":Чудесен анализ.А само преди 35 години Г.Марков ревеше до прегракване-" С малко,но за винаги".И сига ко стана,бе Джоро?
Коментиран от #33
13:08 06.02.2026
33 Търновец
До коментар #32 от "Моряка":Тоя защо не ходи да копае а и Костов и Сергей
13:30 06.02.2026
34 Коалиция Магнитски
13:31 06.02.2026
35 Кой какъв е
13:33 06.02.2026
36 яьЯЪАЯЪ
13:36 06.02.2026
37 123
13:40 06.02.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Двете свещени крави
А за пачока каквото и да се каже няма смисъл. Пачок
16:37 06.02.2026