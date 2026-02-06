Румен Христов: За България би било полезно участие в Съвета за мир

Председателят на СДС Румен Христов заяви в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS, че не вижда нищо притеснително в това България да бъде част от Съвета за мир и да поддържа много добри отношения със САЩ, както и отлични отношения с Европейския съюз. По думите му на по-късен етап към инициативата е възможно да се присъединят и други държави от ЕС.

Христов подчерта, че Съветът за мир не е частно ООН и според него е важно това ясно да се разграничи. Той даде пример с конфликта в Газа, като посочи, че постигнатото примирие там е резултат от усилията на Доналд Тръмп, а не на ООН.

Лидерът на СДС отхвърли твърденията, че евентуалното включване на България в инициативата на Тръмп има връзка със санкциите „Магнитски“. По думите му подобни спекулации са неоснователни, а членството в Съвета за мир би било в интерес на страната.

Христов коментира и промените в Изборния кодекс, свързани с ограничаването на броя на избирателните секции в държави извън ЕС до 20. Той подчерта, че СДС не е подкрепяла внасянето на изменения в изборното законодателство малко преди избори, като определи тази практика като лоша, макар и често прилагана в България. Според него идеите за промените са тръгнали от „Продължаваме Промяната – Демократична България“, които са настоявали за бързо въвеждане на машинно гласуване. Той припомни, че позицията на СДС винаги е била избирателите сами да избират начина си на гласуване – с хартиена бюлетина или с машина.

По думите му сканиращите устройства са различна технология, при която няма възможност за манипулация на вота. Христов уточни още, че от коалицията ГЕРБ–СДС са предложили броят на секциите извън ЕС да бъде 30, а не 20.