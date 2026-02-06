Новини
Румен Христов: За България би било полезно участие в Съвета за мир

Румен Христов: За България би било полезно участие в Съвета за мир

6 Февруари, 2026 12:06 1 052 39

  • румен христов-
  • съвет за мир-
  • присъединяване

За промените в Изборния кодекс: Христов заяви, че СДС не е подкрепяла внасянето на каквито и да е изменения малко преди вота

Румен Христов: За България би било полезно участие в Съвета за мир - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Председателят на СДС Румен Христов заяви в ефира на „Твоят ден“ по NOVA NEWS, че не вижда нищо притеснително в това България да бъде част от Съвета за мир и да поддържа много добри отношения със САЩ, както и отлични отношения с Европейския съюз. По думите му на по-късен етап към инициативата е възможно да се присъединят и други държави от ЕС.

Христов подчерта, че Съветът за мир не е частно ООН и според него е важно това ясно да се разграничи. Той даде пример с конфликта в Газа, като посочи, че постигнатото примирие там е резултат от усилията на Доналд Тръмп, а не на ООН.

Лидерът на СДС отхвърли твърденията, че евентуалното включване на България в инициативата на Тръмп има връзка със санкциите „Магнитски“. По думите му подобни спекулации са неоснователни, а членството в Съвета за мир би било в интерес на страната.

Христов коментира и промените в Изборния кодекс, свързани с ограничаването на броя на избирателните секции в държави извън ЕС до 20. Той подчерта, че СДС не е подкрепяла внасянето на изменения в изборното законодателство малко преди избори, като определи тази практика като лоша, макар и често прилагана в България. Според него идеите за промените са тръгнали от „Продължаваме Промяната – Демократична България“, които са настоявали за бързо въвеждане на машинно гласуване. Той припомни, че позицията на СДС винаги е била избирателите сами да избират начина си на гласуване – с хартиена бюлетина или с машина.

По думите му сканиращите устройства са различна технология, при която няма възможност за манипулация на вота. Христов уточни още, че от коалицията ГЕРБ–СДС са предложили броят на секциите извън ЕС да бъде 30, а не 20.


  • 1 Вредителите

    47 0 Отговор
    говорят за ползи на България ?! На Бою и шайката ви - може !

    Коментиран от #16

    12:08 06.02.2026

  • 2 ами да

    48 0 Отговор
    Един плонж повече или по-малко няма значение. Никой не ви ги брои вече.

    Коментиран от #12

    12:09 06.02.2026

  • 3 честен ционист

    15 1 Отговор
    Дръжте се здраво за Израел, далеч ще стигнете.

    12:10 06.02.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Така е

    51 0 Отговор
    Човекът ( СДС) ! Партия ,която отдавна я няма !

    12:13 06.02.2026

  • 6 Ей,Патрашкова?

    24 1 Отговор
    Тази цензура си я сложи отзад,боклук.

    12:13 06.02.2026

  • 7 Тодор

    36 0 Отговор
    Добре де Румене, наистина ли е важно чак толкова да вземаш 5000 лв. депутатска заплата и да си плюеш всеки път на сурата, като се явяваш непрекъснато изтривалка на твоя ментор Бойко. Да нямаш капчица уважение нито към себе си, нито към емблематичната партия на която си председател. Да нямаш никога собствено мнение и да разнасяш из телевизиите опорките на Бойко?
    Толкова ли е важно вместо като нормален човек да работиш честно нещо друго за 2000 лв, да вземаш 5000 за сметка на липсата на каквото и да е достойнство?

    12:15 06.02.2026

  • 8 Корекция

    26 0 Отговор
    Не за България, а за Пеевски.

    12:17 06.02.2026

  • 9 Румен Христов

    24 0 Отговор
    Оялсе Меркантил! Пази Боже Сляпо да Прогледа!!

    12:17 06.02.2026

  • 10 Събуди се, българино!

    25 1 Отговор
    На България и е нужно българи,които да се събудят да ви к0нфискув@т всичко, на де путати, ми нистри,които са били през последните 50 години, да ви 0съдят, и да гниете в 3атв0ра.

    Коментиран от #28

    12:18 06.02.2026

  • 11 енергото

    23 0 Отговор
    Защо ни занимава този с подобни теми .България буквално кипи заради двойните сметки за ток , а тези изместват проблема

    12:18 06.02.2026

  • 12 Не е вярно

    6 0 Отговор

    До коментар #2 от "ами да":

    Борисов ги брои.

    12:19 06.02.2026

  • 13 Ъхъ!!!

    24 0 Отговор
    Какво по-полезно за България от това да хвърли 1 милиард долара на вятъра и да влезе в съвет, в който никой от нашите европейски партньори не е влязъл?!? А-а-а да, и Унгария е там!

    12:19 06.02.2026

  • 14 Амии

    25 0 Отговор
    ГЕРБ/СДС/ДПС- пълна мафиотизация-за 15 години управление ограбиха тотално Родината!

    12:21 06.02.2026

  • 15 9689

    27 0 Отговор
    Този от глупак стана още по голям......

    12:23 06.02.2026

  • 16 Прав си!

    23 0 Отговор

    До коментар #1 от "Вредителите":

    Това от снимката скъпоплатени бездействащо същество.

    12:23 06.02.2026

  • 17 Селсъвет

    22 1 Отговор
    За България би било много полезно такива прости цървули да не участват в политиката, а да си се приберат на село.

    12:23 06.02.2026

  • 18 Слава на

    0 14 Отговор
    Тръмп,Орбан,Путин и Борисов!

    Коментиран от #27

    12:28 06.02.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 прокопи

    14 0 Отговор
    Самият бранд е безсмислен - СДС. Съюз има, когато са повече от двама или две партии, а то е само един човек.

    Коментиран от #32

    12:30 06.02.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Гост

    17 0 Отговор
    Влезте в Списък на служители на ДС и ще видите Нидал Алгафари агент , Георги Бакалов, Петко Бочаров, Минко Герджиков, Иван Гранитски, Иво Инджев, Георги Коритаров, Красимир Манев, Георги Марков, Ивайло Мутафчиев и много др. със псевдонимите им. Всички те са ни давали и дават акъл на нас простолюдието. Интереса клати феса..... Вервайте им....

    12:31 06.02.2026

  • 24 Град Симитли

    2 0 Отговор
    Да, ама Боко е доложил на Вебер, че тая нема да я бъде! :))
    Ядец!

    12:33 06.02.2026

  • 25 Петрич

    13 1 Отговор
    Аз живея в село близо до Петрич, когато имам нужда от помощ първо се обръщам към съседните,ТОГАВА КЪМ БЛИЗКИ от София и тн.тн.Та този ИЗМЕКЯР да отива на на маи....ната си в Америка или в Западнала Европа.

    12:37 06.02.2026

  • 26 ккк

    10 0 Отговор
    участието е полезно само за Пеевски.
    не на омразата

    12:39 06.02.2026

  • 27 Петрич

    7 0 Отговор

    До коментар #18 от "Слава на":

    Борисова, както го нарича Зафиров,не може да се нареди до ПУТИН и ОРБАН, МНОГО МНОГО Е ПРОДАЖЕН

    12:40 06.02.2026

  • 28 ВРЕДИТЕЛ ОТ СДС НИ ЛЪЖЕ

    11 0 Отговор

    До коментар #10 от "Събуди се, българино!":

    Вредителите майкопродавците все ни лъжат за ползи които никога не идват. Най бедната в ЕС ще дарява всяка година по един МИЛЯРД ДОЛАРА НА янките. Това е ползата на тоя СДС лъжец.

    12:42 06.02.2026

  • 29 Търновец

    3 0 Отговор
    Гражданѝн Христов да говори от свие име, една митична и на полето

    12:56 06.02.2026

  • 30 Кой го слуша

    3 0 Отговор
    Тозиумрялхуй🖕🖕🖕

    12:58 06.02.2026

  • 31 Мунчо

    4 0 Отговор
    Това е частно сдружение с корупционна цел. Всичко свършва когато свърши и мандата на Тръмп. Всеки който говори друго меко казано не казва истината. Тръмп има големи проблеми в самия САЩ. Малко вероятно е да продължи да има каквото и влияние в бъдеще. Политиките му се сриват една след друга.

    12:59 06.02.2026

  • 32 Моряка

    4 0 Отговор

    До коментар #21 от "прокопи":

    Чудесен анализ.А само преди 35 години Г.Марков ревеше до прегракване-" С малко,но за винаги".И сига ко стана,бе Джоро?

    Коментиран от #33

    13:08 06.02.2026

  • 33 Търновец

    4 0 Отговор

    До коментар #32 от "Моряка":

    Тоя защо не ходи да копае а и Костов и Сергей

    13:30 06.02.2026

  • 34 Коалиция Магнитски

    3 0 Отговор
    За нас от списъка с магнита ще да е най-полезно.

    13:31 06.02.2026

  • 35 Кой какъв е

    5 0 Отговор
    Струва ли си да го коментираме? Май, не!

    13:33 06.02.2026

  • 36 яьЯЪАЯЪ

    7 0 Отговор
    Тоя е такъв неприятник и изкуфелняк, че няма ли най-после да се гутне, както и мижавото му, но мега крадливо сйе дйе сйе

    13:36 06.02.2026

  • 37 123

    7 0 Отговор
    За България е най полезно такива дърти пергишини като тебе да изчезнат от политиката .

    13:40 06.02.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Двете свещени крави

    1 0 Отговор
    сте ги изтипосали, а коментари за тях не може, излагате се вече тотално.
    А за пачока каквото и да се каже няма смисъл. Пачок

    16:37 06.02.2026

