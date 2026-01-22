Новини
105 машини са почиствали снега през нощта в София

22 Януари, 2026 08:04 513 7

  • со-
  • софия-
  • снеговалежи

Обработени са трасетата, по които се движи градският транспорт във всички райони на територията на Столична община

105 машини са почиствали снега през нощта в София - 1
Снимка: СО
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Във връзка със снеговалежите в София през тази нощ са извършени обработки със смеси срещу заледяване и снегопочистване.

Обработени са трасетата, по които се движи градският транспорт във всички райони на територията на Столична община. Общо на терен са работили 105 снегопочистващи машини.

В районите Възраждане, Лозенец, Витоша, Овча купел, Люлин, Кремиковци и Панчарево се изпълняват обработки със смеси срещу заледяване и на основни и вътрешно-квартални улици. В районите с по-голяма надморска височина се извършват обработки с избутване на снежна маса, почистват се и пътищата от общинска пътна мрежа в Кремиковци, Банкя, Връбница, Панчарево, както и Южната дъга на околовръстен пот.

На природен парк „Витоша“ е извършено опесъчаване на двата планински пътя: кв.“Драгалевци – хижа Алеко“ и кв.“Бояна – местност Златни мостове“.

Градският транспорт се движи и към момента навсякъде изпълнява обичайните си маршрути.

Водачите на пътни превозни средства да излизат с автомобили подготвени за движение при зимни условия и да шофират със съобразена скорост. Напомняме на собствениците на търговски и офис обекти, на етажните собствености да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 АМАH OT ИДИOTИ

    4 0 Отговор
    ПРИ ЕДИН САНТИМЕТЪР СНЯГ
    АКО НАТРУПА 30 СМ, ЧЕРНАТА ВАСИЛKA ЩЕ ЕМИГРИРА 😆

    08:11 22.01.2026

  • 2 Пак е нещо

    2 1 Отговор
    В Пловдив никой нищо не почиства, нито хвърлят луга по пътя. Не, че е много, няма и два пръста, ама гробаджийския кмет чака да се стопли и снега сам да се стопи!

    Коментиран от #5

    08:12 22.01.2026

  • 3 Трол

    3 0 Отговор
    Кметът Васил Терзиев също беше забелязан да чисти с лопата.

    08:20 22.01.2026

  • 4 Ки ки ки

    4 2 Отговор
    от 105 махате 5 и се получава 10.Проста математика.Във 🚾 територия няма 105 машини на кръст.Хайде сега им сложете по-един хубав GPS и дайте линк с достъп до всички граждани да видим колко и къде обикалят.На гражданите ще им стане лошо като видят истината.На първо място се почиства пътя до имението в Банкя.

    08:20 22.01.2026

  • 5 Прав си

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Пак е нещо":

    но луга не хвърлят защото ще им се разпаднат и взривят таблетните играчки по за 100 000 бона.

    08:27 22.01.2026

  • 6 плюс минус

    2 0 Отговор
    А пък в град Русе днешното силно заледяване е по улици, тротоари, пред входовете на блокове, пред магазини......
    А пък през лятото в града глобалното затопляне беше повече от три месеца при 35 градуса температура.

    08:28 22.01.2026

  • 7 Порно

    0 0 Отговор
    Нещо не се забелязва

    08:53 22.01.2026

Новини по градове:
