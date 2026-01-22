105 машини са почиствали снега през нощта в София

Във връзка със снеговалежите в София през тази нощ са извършени обработки със смеси срещу заледяване и снегопочистване.
Обработени са трасетата, по които се движи градският транспорт във всички райони на територията на Столична община. Общо на терен са работили 105 снегопочистващи машини.
В районите Възраждане, Лозенец, Витоша, Овча купел, Люлин, Кремиковци и Панчарево се изпълняват обработки със смеси срещу заледяване и на основни и вътрешно-квартални улици. В районите с по-голяма надморска височина се извършват обработки с избутване на снежна маса, почистват се и пътищата от общинска пътна мрежа в Кремиковци, Банкя, Връбница, Панчарево, както и Южната дъга на околовръстен пот.
На природен парк „Витоша“ е извършено опесъчаване на двата планински пътя: кв.“Драгалевци – хижа Алеко“ и кв.“Бояна – местност Златни мостове“.
Градският транспорт се движи и към момента навсякъде изпълнява обичайните си маршрути.
Водачите на пътни превозни средства да излизат с автомобили подготвени за движение при зимни условия и да шофират със съобразена скорост. Напомняме на собствениците на търговски и офис обекти, на етажните собствености да почистят прилежащите пространства пред съответните си сгради.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АМАH OT ИДИOTИ
АКО НАТРУПА 30 СМ, ЧЕРНАТА ВАСИЛKA ЩЕ ЕМИГРИРА 😆
08:11 22.01.2026
2 Пак е нещо
Коментиран от #5
08:12 22.01.2026
3 Трол
08:20 22.01.2026
4 Ки ки ки
08:20 22.01.2026
5 Прав си
До коментар #2 от "Пак е нещо":но луга не хвърлят защото ще им се разпаднат и взривят таблетните играчки по за 100 000 бона.
08:27 22.01.2026
6 плюс минус
А пък през лятото в града глобалното затопляне беше повече от три месеца при 35 градуса температура.
08:28 22.01.2026
7 Порно
08:53 22.01.2026