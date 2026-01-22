Новини
България »
Божидар Божанов: Свалените от власт рушат доверието в изборите по заповед на Делян Пеевски

Божидар Божанов: Свалените от власт рушат доверието в изборите по заповед на Делян Пеевски

22 Януари, 2026 10:47 364 5

  • божидар божанов-
  • итн-
  • делян пеевски-
  • протест

Той подчерта, че управляващото все още мнозинство продължава да действа арогантно, нагло и силово

Божидар Божанов: Свалените от власт рушат доверието в изборите по заповед на Делян Пеевски - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Силовото налагане на промени в Изборния кодекс в последния момент и без експертен дебат е наказателна акция на Делян Пеевски срещу протеста, който му попречи да граби цели четири години. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в декларация от трибуната на Народното събрание, обръщайки се към ГЕРБ, Ново начало, БСП и ИТН.

“Нямате никаква легитимност да правите това в момента. Вие сте свалени от власт. Доверието към много от партиите в това управляващо мнозинство се разпада, колкото и да викате. Някои от вас дори няма да бъдат в следващия парламент, така че много внимателно мислете какво правите. Вие съзнателно и системно рушите доверието в изборите. В момента правите пълни глупости и дори вие го знаете, но не можете да кажете “Не!” на отсъстващия днес Делян Пеевски”, заяви Божанов.

Божанов подчерта, че управляващото все още мнозинство продължава да действа арогантно, нагло и силово, без да се вслуша в протестиралите миналия месец стотици хиляди български граждани. Политическият лидер допълни, че ГЕРБ, Ново начало, БСП и ИТН не знаят какво правят и нямат отговор нито на експертните, нито на политическите въпроси по отношение на промените в Изборния кодекс.

Ако няма никаква спешност в прокарването на Изборния кодекс, то защо ще го гласуваме само след малко за влизане в дневния ред? Тук въпросът е и към БСП, които многократно декларираха, че ще отложим влизането на оптичните скенери и това е разумна позиция обаче въпросът ми към тях е защо след малко ще подкрепят спешното влизане на Изборния кодекс в зала? Това противоречи на всякаква логика.

Божанов не подмина и изявленията на ИТН, които вече две седмици твърдят, че поддържат комуникация с фирмите, разработващи предлаганите от управляващото мнозинство оптични скенери.

“Представете си, че ако някой от нас беше казал публично “Ние сме говорили с едни фирми за едни машини!” Какво щеше да се стовари върху нас? Ако ние бяхме казали нещо такова, г-н Йорданов щеше да излезе на трибуната и да наговори такива неща, че Борисов нямаше просто да застане на последния ред, а щеше да излезе извън парламента, ако вярваме на неговата чувствителност към грубия език, макар че нямаме причина да го правим”, каза още Божанов.

“Пеевски обещаваше четири години безвремие, а протестът каза “Слагаме санитарен кордон!” Пеевски няма да накаже българските граждани. Те ще излязат, ще гласуват и ще накажат вас - всички слуги на това задкулисие”, заключи Божанов.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.8 от 4 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Даааааа

    4 1 Отговор
    А какво правим с ДПС тата.
    Имахме турско сега и циганска ДПС
    Заедно хич не са малко

    10:49 22.01.2026

  • 2 Тити на Кака

    1 0 Отговор
    На тия Шиши им пречи на всичко.
    Само на едно нещо Шиши не може да им попречи - да демонстрират колко имат в главиците си...

    10:51 22.01.2026

  • 3 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    2 0 Отговор
    ДЕЛЯН ПЕЕВСКИ ГО ИНТЕРЕСУВА САМО ДА КОНТРОЛИРА
    ПРОДАЖБИТЕ НА ЦИГАРИ НА ЕДРО И ДРЕБНО С ДИСТРИБУТОРСКАТА
    МРЕЖА НА СИК , КОНТРАБАНДАТА ЗА ДРУГИ ДЪРЖАВИ
    И ТЮТЮНА НА БЪГЛАСКИТЕ ГРАЖДАНИ С ТУРСКО САМОСЪСЗНАНИЕ
    .....
    ТОВА Е ЧИСТО ПОНЕ ПО 2 МИЛИОНА ЕВРО НА ДЕН САМО ОТ
    ПРОДАЖБИ НА ДРЕБНО В БГ , КОИТО СИ ДЕЛЯТ
    ВЕЧЕ 15 ГОДИНИ ПОД КРИЛОТО НА БАТ БОЙКО
    ........
    ГРУПИЧКАТА ОКОЛО ПЕЕВСКИ СА СИ ЧИСТО СОФИЙСКО ОПГ ОТ
    БИВШИ НА ДС - НЯМА БГ ТУРЦИ СРЕД ТЯХ:)

    10:52 22.01.2026

  • 4 Свалените

    1 0 Отговор
    от власт някои ще се окумят при чичипей, други при чичи румен

    10:54 22.01.2026

  • 5 А Балабановото

    0 0 Отговор
    с прасешко носле само си приказва небивалици от трибуната , дъвче и предъвква лъжи , обижда безпомощно и си играе някаква жалка измислена от него роля ! Отврат !

    10:55 22.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове