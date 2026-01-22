Божидар Божанов: Свалените от власт рушат доверието в изборите по заповед на Делян Пеевски

Силовото налагане на промени в Изборния кодекс в последния момент и без експертен дебат е наказателна акция на Делян Пеевски срещу протеста, който му попречи да граби цели четири години. Това заяви съпредседателят на “Да, България” Божидар Божанов в декларация от трибуната на Народното събрание, обръщайки се към ГЕРБ, Ново начало, БСП и ИТН.

“Нямате никаква легитимност да правите това в момента. Вие сте свалени от власт. Доверието към много от партиите в това управляващо мнозинство се разпада, колкото и да викате. Някои от вас дори няма да бъдат в следващия парламент, така че много внимателно мислете какво правите. Вие съзнателно и системно рушите доверието в изборите. В момента правите пълни глупости и дори вие го знаете, но не можете да кажете “Не!” на отсъстващия днес Делян Пеевски”, заяви Божанов.

Божанов подчерта, че управляващото все още мнозинство продължава да действа арогантно, нагло и силово, без да се вслуша в протестиралите миналия месец стотици хиляди български граждани. Политическият лидер допълни, че ГЕРБ, Ново начало, БСП и ИТН не знаят какво правят и нямат отговор нито на експертните, нито на политическите въпроси по отношение на промените в Изборния кодекс.

Ако няма никаква спешност в прокарването на Изборния кодекс, то защо ще го гласуваме само след малко за влизане в дневния ред? Тук въпросът е и към БСП, които многократно декларираха, че ще отложим влизането на оптичните скенери и това е разумна позиция обаче въпросът ми към тях е защо след малко ще подкрепят спешното влизане на Изборния кодекс в зала? Това противоречи на всякаква логика.

Божанов не подмина и изявленията на ИТН, които вече две седмици твърдят, че поддържат комуникация с фирмите, разработващи предлаганите от управляващото мнозинство оптични скенери.

“Представете си, че ако някой от нас беше казал публично “Ние сме говорили с едни фирми за едни машини!” Какво щеше да се стовари върху нас? Ако ние бяхме казали нещо такова, г-н Йорданов щеше да излезе на трибуната и да наговори такива неща, че Борисов нямаше просто да застане на последния ред, а щеше да излезе извън парламента, ако вярваме на неговата чувствителност към грубия език, макар че нямаме причина да го правим”, каза още Божанов.

“Пеевски обещаваше четири години безвремие, а протестът каза “Слагаме санитарен кордон!” Пеевски няма да накаже българските граждани. Те ще излязат, ще гласуват и ще накажат вас - всички слуги на това задкулисие”, заключи Божанов.