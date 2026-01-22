Новини
Жълт код за поледици в Кърджали, Хасково, Русе и Разград

22 Януари, 2026

  • жълт код-
  • поледици-
  • нимх

Над Черноморието ще е облачно и дъждовно

Жълт код за поледици в Кърджали, Хасково, Русе и Разград - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Предупреждение от първа степен - жълт код, за поледици в областите - Кърджали, Хасково, Русе и Разград, издаде за днес Националният институт по метеорология и хидрология (НИМХ). За област Смолян е в сила предупреждение от първа степен за снеговалежи, се съобщава в картата с предупредителните кодове за опасните метеорологични явления, публикувана в сайта на НИМХ.

Днес преди обяд на отделни места в Северозападна и Централна България все още ще има преваляния от сняг, но постепенно ще спират и облачността ще се разкъсва и намалява. В Южна и Източна България ще има валежи от дъжд, но привечер и там ще спрат. Сутринта на места в Лудогорието, както и в Източните Родопи, имаше условия за поледици. Ще духа слаб до умерен вятър от юг-югоизток, който след обяд ще се ориентира от югозапад. Максималните температури ще са предимно между 1 и 6 градуса, малко по-високи ще са в югозападните райони от страната, а в София - около 6 градуса.

В планините ще бъде предимно облачно, ветровито и с валежи от сняг. Значителни ще са валежите в Рило-Родопската област и в района на Централен Балкан. Около обяд снеговалежите ще отслабват и спират. Ще духа умерен до силен югозападен вятър. Максималната температура на височина 1200 метра ще е около 5 градуса, на 2000 метра - около минус 2 градуса.

Над Черноморието ще е облачно и дъждовно. По-значителни ще са валежите по южното крайбрежие. Ще духа до умерен вятър от юг-югозапад. Максималните температури ще са между 7 и 9 градуса, близки до температурата на морската вода. Вълнението на морето ще е 2-3 бала.


Напиши коментар:


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 честен ционист

    1 2 Отговор
    Это запах русского мира.

    11:25 22.01.2026

  • 2 Ледена епоха

    5 0 Отговор
    И бг алерт да задействат, за да е пълен панаира.
    Къде се е чуло и видяло, януари месец сняг и лед?

    11:42 22.01.2026

  • 3 Деций

    3 0 Отговор
    Излизайте да поливате,Русе Разград, Русе Бяла са по 60/70 км трасета,релефа е хълмист и не трябва да има лед, отделно тези трасета са доста натоварени и са едни от невралгични отсечки.

    11:53 22.01.2026

