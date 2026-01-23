Новини
България »
Неучебен ден в четири общини в Русенско заради поледицата

Неучебен ден в четири общини в Русенско заради поледицата

23 Януари, 2026 07:50 559 3

  • ученици-
  • поледици-
  • русе

Всички автобусни и тролейбусни линии, обслужващи градски транспорт в Русе, ще превозват пътниците безплатно

Неучебен ден в четири общини в Русенско заради поледицата - 1
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Днес е неучебен ден в 4 общини в Русенско. Причината – поледицата, която парализира града вчера. Учениците в Русе, Бяла, Две могили и Сливо поле, няма да имат учебни занятия.

Травматологиите в двете болници се препълниха с пациенти. Около 100 души потърсиха помощ след падания. Местната власт въвежда извънредни мерки. Всички автобусни и тролейбусни линии, обслужващи градски транспорт в Русе, ще превозват пътниците безплатно.

Безплатно ще може да се паркира на общинските паркинги и платените зони в града. Над 110 са сигналите подадени до телефон 112 заради поледицата в Русенско, съобщават от областната администрация.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 странна работа

    1 0 Отговор
    ама тя беше вчера днес не е валяло?!?!

    08:01 23.01.2026

  • 2 Боруна Лом

    1 0 Отговор
    За ортопедите- всяка снежинка е стотинка!Така казва един мой познат ортопед!

    08:29 23.01.2026

  • 3 плюс минус

    0 0 Отговор
    И днес град Русе е много заледен, но вчера общината уж била разчистила леда.
    Как, защо, кой да им знае на общинарите работата!

    08:42 23.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове