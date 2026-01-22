Няма да удължават междусрочната ваканция заради грипа

Не се предвижда удължаване на междусрочната ваканция за учениците заради грипа, обяви министърът на образованието Красимир Вълчев.

Ваканцията между двата срока на учебната година е само един ден – 2 февруари (със събота и неделя – 31 януари и 1 февруари, стават три дни).

Заради повишената заболеваемост от грип до момента в три области – Варна, Добрич и Бургас, обявиха епидемия и учениците преминаха на онлайн обучение.

На 18 януари от синдикат „Образование“ към КТ „Подкрепа“ поискаха удължаване на еднодневната междусрочна ваканция с четири дни – от 3 до 6 февруари.

Така със съботите и неделите ваканцията ще стане общо 9 дни.

„Ситуацията, както казаха и здравните власти, се развива обичайно спрямо предходните години. Винаги в края на януари имаме пик. Не е малка заболеваемостта, но не е и толкова голяма“, коментира Вълчев.

Министърът на образованието уточни, че решението за обучение в електронна среда ще се взима област по област.