Асен Василев: ГЕРБ и Борисов поставиха страната ни между най-бедната държава в ЕС – Унгария, и Беларус

Асен Василев: ГЕРБ и Борисов поставиха страната ни между най-бедната държава в ЕС – Унгария, и Беларус

22 Януари, 2026 16:51

„Причината да не ни приемат 15 години в Шенген и още толкова в еврозоната е точно такова нагаждаческо поведение да седим на двата стола и накрая да падаме на земята; да се кланяме на по-силния и да се опитваме да се подмажем на всички. Няма как да ни уважават, ако сами не уважаваме себе си и нямаме ясни позиции“, допълни лидерът на ПП

Асен Василев: ГЕРБ и Борисов поставиха страната ни между най-бедната държава в ЕС – Унгария, и Беларус - 1
Снимка: БГНЕС
Ани Ефремова Ани Ефремова Автор във Fakti.bg

„Продължаваме Промяната“ винаги сме отстоявали позицията, че България трябва да бъде силна в силна Европа. Днес българското правителство предприе ход, с който отслаби България и отслаби Европа. Такъв коментар направи председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев във връзка с решението на правителството в оставка да включи страната ни в т.нар. Съвет за мир на президента Доналд Тръмп, в който единствените държави членки от ЕС са България и Унгария.
„Натикани в кьошето, до най-бедната държава в ЕС – Унгария. Ако за Борисов това означава да сме в сърцето на Европа, явно сериозно се е объркал“, допълни Василев, цитиран от novini.bg.

Когато България е натикана в кьошето до Унгария, това означава, че сме прекъснали диалога с нашите европейски партньори. Това ще доведе до трудности за българския бизнес да работи на най-големия пазар в Европейския съюз и трудно ще можем да отстояваме общоевропейската позиция в световен мащаб, поясни още лидерът на ПП.
Той напомни, че това решение е взето от правителство в оставка, което го прави нелегитимно.
„Причината да не ни приемат 15 години в Шенген и още толкова в еврозоната е точно такова нагаждаческо поведение да седим на двата стола и накрая да падаме на земята; да се кланяме на по-силния и да се опитваме да се подмажем на всички. Няма как да ни уважават, ако сами не уважаваме себе си и нямаме ясни позиции“, допълни Асен Василев пред репортери в парламента.

Тази политика на снишаване, да се угоди на всички – всички трябва да спре. България трябва да заеме ясна позиция, че сме заедно с Европа, подчерта Василев.

По думите му е трябвало такова важно решение, като присъединяването ни към Съвета за мир да бъде поне обществено обсъдено, а не да бъде взето „скришом“ и дори да не бъде обявено на сайта на Министерски съвет.
„Това решение слага България в ъгъла на Европейския съюз, до Унгария. Видяхме това поведение на Унгария докъде я доведе. България първо трябва да формира своя национална позиция, преди да се занимава с такива казуси като за Газа или за Гренландия. Защото в момента се получава така, че играем срещу съюза, от който сме избрали да бъдем част“, отбеляза депутатът от ПП-ДБ.

В заключение на изявлението си Асен Василев обвини ГЕРБ и Бойко Борисов, че е поставил страната ни между най-бедната държава в ЕС – Унгария, и Беларус.

И до всички други бивши републики на Съветския съюз. Явно ГЕРБ вече е Граждани за евразийско развитие на България, а не за европейско развитие, завърши Василев.


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 малко истински факти

    47 16 Отговор
    Нека хора като този опуления , по пеньоари, с разпуснат морал да не се изказват.

    17:03 22.01.2026

  • 3 666666

    32 9 Отговор
    Хахаха , а вие кви ги държахте последните години с тях ,освен да изперете айдуците и да лапате заедно !?!?

    17:03 22.01.2026

  • 4 Сандо

    35 12 Отговор
    Асенчо минава за умен мъж,дори и за тарикат от най-висока степен,а е надрънкал куп глупости и лъжи.Може би защото така иска Господарят му?

    17:04 22.01.2026

  • 5 ТИ ВЗЕМИ

    19 8 Отговор
    Да оправиш пенсиите.

    Коментиран от #11

    17:04 22.01.2026

  • 6 Хи хиййййй

    24 10 Отговор
    Хи хииииий , и това го казва Главатаря на Пипа и Прибира .

    17:05 22.01.2026

  • 7 Хайде и този

    26 11 Отговор
    Да,бе Асенка ,ти като се появи БГ - то беше много богата.Нали казвахте ,пари има ,но не се разпределяли правилно.Е вие ги разпределихте правилно с дупка от 18 млрд и куп заеми .А и 9 млрд изчезнаха в първите 9 дни на редовното ви правителство ей така в суматохата .Крадлив розов гущер.Докога ще лъжеш хората ?

    17:05 22.01.2026

  • 8 Айде сега

    27 7 Отговор
    започвайте да пеете: Завладяната Европа! Пишман БГ "политици" Провала ви ще е голям и там от където дойдохте преди 4-5 год. и там няма да ви вземат! Защото сте провалени!

    17:05 22.01.2026

  • 9 Абе пен дeл извънгабаритен

    20 7 Отговор
    нали ПП-ЛГ-ДБ съучаствахте с ГЕРБ, Борисов, ДПС и Шиши да ни нахендрите в "клуба на богатите"

    17:05 22.01.2026

  • 10 Данчо

    21 10 Отговор
    Кокор, вече никой не те пита за нищо, слушай какво ще каже Радев.

    17:06 22.01.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Ботев:

    12 3 Отговор
    "Тежко, брате се живее между глупци неразбрани..."

    17:08 22.01.2026

  • 13 Съботаж срещу ЕС от ГЕРБ

    10 14 Отговор
    В частното ООН на Тръмп ни натресоха ГЕРБ.
    Това означава, че Бойко и Делян са решили, че ЕС ще се разпадне и Тръмп ще царува още 100 години в Щатите.
    Наредихме се при робите и пуделите на диктаторите.

    17:08 22.01.2026

  • 14 Кирил Пара5коff (Простото)

    19 8 Отговор
    Направихме ви 7 нови моста на Дунав, 3 тунела под Шипка, 4 чисто нови магистрали София-Шумен, най-големия завод за електромобили в Европа... А всъщност откднахме за 5 работни дни толкова милиарда, колкото гербавите и шишавите крадяха за цяла година! Помните ли?

    17:09 22.01.2026

  • 15 Ами нали

    10 2 Отговор

    До коментар #11 от "аман от дърти търтей":

    И ние ще станем пенсионери. Трябва от сега да мислим.

    17:11 22.01.2026

  • 16 Дориана

    16 7 Отговор
    Ако целта на Борисов е била да превърне България в най- корумпираната мафиотска държава в Европа- да изпълнил е целта си, даже създаде и зависими Съд, Прокуратура и Полиция. Надскочи и себе си с помощта на Пеевски създаде полицейска държава с пълзяща Диктатура , рекети и политически затворници. Браво, Борисов ще останеш в иторията с тези си постижения.Голямото дебело его и жажда за власт на Борисов не му позволяват да види реалността. Борисов, Пеевски и Слави Трифонов трябва да напуснат Парламента и политиката за да може България да се издигне нагоре. Тези хора са като катран в държавата.

    17:12 22.01.2026

  • 17 🌈 Кокора

    13 6 Отговор
    Ох, тежко ми е май съм бременна от Делян

    17:12 22.01.2026

  • 18 Горски

    13 5 Отговор
    Нали бяхте в коалиция с Борисов и Пеевски. Тези хора държаха на вас. А Президента ви нарече Шарлатани. Искахте да пенсионирате Борисов, а какво стана.Почнахте вие да се пенионирате на млади години. Нали еврото ни гарантираше сигурност.

    17:14 22.01.2026

  • 19 Чака ни фалит

    6 9 Отговор
    Как се радват копейките патраоти от възраждане, че ще спрат субсидии, фондове, пари от ЕС.Радват се, че Боко и Делян ще ни вкарат в мизерия и бедност.
    Дано ни фалират за ни купят свободни хора от Европа.

    Коментиран от #50

    17:14 22.01.2026

  • 20 а ко стаа ва

    8 1 Отговор
    А ко става с проно оскарите , наштъ актьорка спечели ли веки ??? А тоз актьор не става за оскар , тъ не съ занимаайти с негу.

    17:15 22.01.2026

  • 21 този продължава

    8 3 Отговор
    да е Викар за пп - ПрезидентскатаПартията ! Обаче завалията още не знае че и Йотова също ще прави партия. Нещо като кауфлан и лидъл.. Ако не в тоя - в другия. Централата е очевидна

    17:15 22.01.2026

  • 22 въпрос

    9 5 Отговор
    Асене ко стана ? Песни пееше по протестите , Мичев на бой налиташе и накрая ви наиграха .

    17:16 22.01.2026

  • 23 Хасковски каунь

    8 4 Отговор
    Конституционният съд ще делне това договорче.

    17:17 22.01.2026

  • 24 Софийски селянин,

    12 6 Отговор
    Ама те при батька Лукашенко хората живеят по добре от нас!
    Има действащи закони ред правила и спокойствие!!
    Всичко си произвеждат,най вече качествени храни!
    Почти нулева престъпност,навсякъде чистота без боклуци графити клошари и просяци!
    При него социални помощи на лентяи тунеядци и други подобни паразити като при нас не се дават!

    Коментиран от #27

    17:17 22.01.2026

  • 25 Кирпич

    10 3 Отговор
    Винаги сме били най бедни Преди 1989 в СИВ и след това в ЕС В Харвард не го ли учихте бе пуделче

    17:18 22.01.2026

  • 26 избирател

    12 5 Отговор
    Този пъви изписка , заедно с Радан . Хората на Сорос , разбира се .Избори идват , а ПП-ДБ вече са излишни

    17:18 22.01.2026

  • 27 Само предлагам

    3 4 Отговор

    До коментар #24 от "Софийски селянин,":

    Ами че върви там

    Коментиран от #52

    17:20 22.01.2026

  • 28 Питам:

    9 5 Отговор
    Сега Асенчо кой пеньоар носиш: Синия с 12 звезди или оня раирания с 50-те звезди?

    17:20 22.01.2026

  • 29 Хаха

    10 2 Отговор
    Педалчетатагазпикаят, сънуват розови сънища с мъже

    17:21 22.01.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 койдазнай

    4 9 Отговор
    Орбан като пое управлението на Унгария, раждаемостта там беше два пъти по-висока от българската. Сега в Унгария раждаемостта е 30% по-ниска от тази в България.

    17:22 22.01.2026

  • 32 Аааааа а кокор

    9 2 Отговор
    Ние сега сме в клуба на богатите......ти да видиш🤣🤣🤣🤣🤣🤣

    17:22 22.01.2026

  • 33 Мир

    11 1 Отговор
    Белият дом заяви, че освен САЩ, участват и следните държави: Бахрейн, Мароко, Аржентина, Армения, Азербайджан, Белгия, България, Египет, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединени арабски емирства и Узбекистан.
    Русия все още не се е ангажирала да се присъедини към инициативата, макар лидерът ѝ Путин да бе поканен.

    17:22 22.01.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Григор

    7 5 Отговор
    "Когато България е натикана в кьошето до Унгария".

    Унгария не е в кьошето,уважаеми! Нещо си се объркал. Унгария е абсолютно суверенна държава и за правителството на Орбан №1 са унгарските национални интереси. На Унгария не можеш да и нареждаш! Същото се отнася и до Словакия. Те са истински независими държави. България винаги е провеждала васална политика спрямо Европейския съюз. Нали го помните Борисов какво казваше. Когато го попитат за нещо той казва :"Каквото кажат началниците от Брюксел". Асен Василев иска тази васална политика да продължи. ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС-Ново начало провеждат тъкмо такава политика на слугинаж. След изборите това ще приключи. България ще провежда политика отговаряща на националните и интереси.

    17:28 22.01.2026

  • 36 Абе ппдебили много се разбучахте

    8 3 Отговор
    Я марш в Сибир да чукате камъни некадърни неможачи

    17:29 22.01.2026

  • 37 ППДБ

    9 2 Отговор
    пет години красиха като невидели.

    Кокора да не говори за бедност!

    Обраха и паяжините.

    17:29 22.01.2026

  • 38 Студопор

    8 0 Отговор
    Нали бяхме перата най-развита държава в ЕС бе? Я се разберете кой лъже??

    17:29 22.01.2026

  • 39 Късо

    9 2 Отговор
    Беларус и Унгария не може ги стигнем следващите 10-20години.

    17:31 22.01.2026

  • 40 въййй

    7 3 Отговор
    е защо тъй ся, кога беше Кирчо на встъпването на Тръмпи за президент и виреше гордо глава, тогава беше голяма гордост, много често нещо си мените мнението!!!

    17:32 22.01.2026

  • 41 До Раданчо и дружките му

    8 2 Отговор
    Дали Унгария е "най-бедната" в ЕС?! Защо тогава работещите имат разни привилегии, особено младите семейства с деца, а пенсионерите са с 13 и 14 пенсия всяка година?! Защо големите европейски фирми инвестират в страната, а не примерно в България или Русия?! Като лъжете, поне давайте някакви доказателства, ама не можете, защото цялата ви работа е такава-да злобеете и завиждате

    17:32 22.01.2026

  • 42 Асанчо пеньоарчо

    6 2 Отговор
    Ние може само да си мечтаем да сме като Унгария да удря с юмрук по масата и да си държи на интересите...Айде де еврошайката като е толкова отворена що не изгони Унгария от ес....Значи може да се държиш по- твърдо ,а не като вас атлантици с меки китки.....

    17:33 22.01.2026

  • 43 бочко и шиши

    2 3 Отговор
    цункат us дупета на поразия.Кофти сделка за аец-а,прескъпи ретро ф16, и всякаква възможно най- неизгодна военна техника,краварски бази,сега и това...Зорлем дебелян го размагнитят,и след предстоящите масови фалшификации на менте изборите , да получат одобрение от посолството?
    И да не ревете ,че запада ви е крив.Агент буда и червеното прасе дебелян ви добутаха до тук.

    Коментиран от #48

    17:34 22.01.2026

  • 44 Икономист

    6 2 Отговор
    България е по бедна от Унгария и Беларус 😉😏

    17:35 22.01.2026

  • 45 Ивелин Михайлов

    5 1 Отговор
    Минималната заплата в Унгария е 1848 лева, а в България 1208лв, ама Унгария била по бедна🤡

    17:36 22.01.2026

  • 46 ние и те

    5 1 Отговор
    Двете споменати държави имат основно преимущество - спсобни са да се самоизхранват, ние внасяме 80 % от храната.

    17:37 22.01.2026

  • 47 Кокорчо мамино амсалаче

    4 2 Отговор
    Кажи нещо за Боташ! Как вървят нещата по 1 000 000лв. на ден кой плаща в момента дължим 600 000 000лв. а газ се ползва едва 10% в цял свят ни се смеят за сделката която е с договор 13г. Забележете 13 години по 1 000 000лв. на ден и няма никой в затвора!!! В момента свети лампата в червено в турска страна и сме на ръба на лимита за неплащане.В скоро ще врътнат крана газ няма да получаваме от тях изобщо но ще си плащаме всеки ден защото договора е такъв.Ще бъдем съдени да платим и лихви от 10% и съдебни дела общо взето да знаете държавата е пред фалит.А газта която ни продава Турция е взима от Русия на супер тънка цена.Кой печели най-много ами Турция дава газ ние не ползваме но плащаме.Дете от градинката нямаше да подпише такъв договор!

    17:37 22.01.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Михаил

    2 0 Отговор
    Болен човек...
    Може да си лекува краката...
    На главата вече е късно!!!

    17:42 22.01.2026

  • 50 готово

    3 0 Отговор

    До коментар #19 от "Чака ни фалит":

    Ами те вече ни купиха с еврото.
    . Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:

    Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като попарени. Примери много. Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод в Карнобат се изтегли от нас. Кроношпан България“  във Б. Търново е затворен поради уж екологични причини. Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ.
    Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г. Само за декември 2025 са се увеличили съкратените с 3500 души. Нали еврото стимулира икономиката?

    Май левът е по-стимулираш за икономиката. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му преди на нарежете машините за левове.

    17:42 22.01.2026

  • 51 Катастрофа

    3 0 Отговор
    Налага се да си дам мнението още поне веднъж. Това е много срамно решение на група инфантилни мутри и олигарси. Това решение трябва да се отмени незабавно. България е част от сърцето на Европа завинаги.

    17:44 22.01.2026

  • 52 Софийски селянин,

    3 0 Отговор

    До коментар #27 от "Само предлагам":

    Бил съм в Беларус четири пъти и съм го видял с очите си.
    Символични цени на комуналните услуги ток вода парно отопление,дори бензина е по евтин от тук.
    За съжаление в предвид възрастта си нямам тази възможност..
    Но с пенсията която получавам първа категория труд мога да си изживея остатъка от живота като бял човек.
    И последно пропуснах,образованието и здравеопазването са безплатни,включително и детските градини!

    17:44 22.01.2026

  • 53 Баце

    3 2 Отговор
    Кокоре, хората не могат да направят осоциация между теб и нещо добро за българия.

    17:44 22.01.2026

  • 54 Исторически парк

    0 0 Отговор
    Те поне не внасят турски домати и имат магистрали

    17:45 22.01.2026

  • 55 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    1 1 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    17:45 22.01.2026

  • 56 Всички сте еднакви

    1 1 Отговор
    Къв дЖилезку бре? Къв ГЕРБ и Борисов?
    Атлантизма е еманацията на нацизма...
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смахнахте и като улави дервиши се въртите....Но така се получава с гнусните ви двойни атлантически стандарти и пълната ви липса на разум и морал ...

    17:47 22.01.2026

  • 57 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 58 Даката

    1 1 Отговор
    Гнус ме е от такива нечистоплътни душици като Асен Василев... от ПП ДБ видях подлостта в политиката в най-чистият и вид, погнусен съм от тях и никога няма да гласувам за такива хора.

    17:50 22.01.2026

