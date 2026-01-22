Асен Василев: ГЕРБ и Борисов поставиха страната ни между най-бедната държава в ЕС – Унгария, и Беларус

„Продължаваме Промяната“ винаги сме отстоявали позицията, че България трябва да бъде силна в силна Европа. Днес българското правителство предприе ход, с който отслаби България и отслаби Европа. Такъв коментар направи председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев във връзка с решението на правителството в оставка да включи страната ни в т.нар. Съвет за мир на президента Доналд Тръмп, в който единствените държави членки от ЕС са България и Унгария.

„Натикани в кьошето, до най-бедната държава в ЕС – Унгария. Ако за Борисов това означава да сме в сърцето на Европа, явно сериозно се е объркал“, допълни Василев, цитиран от novini.bg.

Когато България е натикана в кьошето до Унгария, това означава, че сме прекъснали диалога с нашите европейски партньори. Това ще доведе до трудности за българския бизнес да работи на най-големия пазар в Европейския съюз и трудно ще можем да отстояваме общоевропейската позиция в световен мащаб, поясни още лидерът на ПП.

Той напомни, че това решение е взето от правителство в оставка, което го прави нелегитимно.

„Причината да не ни приемат 15 години в Шенген и още толкова в еврозоната е точно такова нагаждаческо поведение да седим на двата стола и накрая да падаме на земята; да се кланяме на по-силния и да се опитваме да се подмажем на всички. Няма как да ни уважават, ако сами не уважаваме себе си и нямаме ясни позиции“, допълни Асен Василев пред репортери в парламента.

Тази политика на снишаване, да се угоди на всички – всички трябва да спре. България трябва да заеме ясна позиция, че сме заедно с Европа, подчерта Василев.

По думите му е трябвало такова важно решение, като присъединяването ни към Съвета за мир да бъде поне обществено обсъдено, а не да бъде взето „скришом“ и дори да не бъде обявено на сайта на Министерски съвет.

„Това решение слага България в ъгъла на Европейския съюз, до Унгария. Видяхме това поведение на Унгария докъде я доведе. България първо трябва да формира своя национална позиция, преди да се занимава с такива казуси като за Газа или за Гренландия. Защото в момента се получава така, че играем срещу съюза, от който сме избрали да бъдем част“, отбеляза депутатът от ПП-ДБ.

В заключение на изявлението си Асен Василев обвини ГЕРБ и Бойко Борисов, че е поставил страната ни между най-бедната държава в ЕС – Унгария, и Беларус.

И до всички други бивши републики на Съветския съюз. Явно ГЕРБ вече е Граждани за евразийско развитие на България, а не за европейско развитие, завърши Василев.