Асен Василев: ГЕРБ и Борисов поставиха страната ни между най-бедната държава в ЕС – Унгария, и Беларус

„Продължаваме Промяната“ винаги сме отстоявали позицията, че България трябва да бъде силна в силна Европа. Днес българското правителство предприе ход, с който отслаби България и отслаби Европа. Такъв коментар направи председателят на „Продължаваме Промяната“ Асен Василев във връзка с решението на правителството в оставка да включи страната ни в т.нар. Съвет за мир на президента Доналд Тръмп, в който единствените държави членки от ЕС са България и Унгария.
„Натикани в кьошето, до най-бедната държава в ЕС – Унгария. Ако за Борисов това означава да сме в сърцето на Европа, явно сериозно се е объркал“, допълни Василев, цитиран от novini.bg.
Когато България е натикана в кьошето до Унгария, това означава, че сме прекъснали диалога с нашите европейски партньори. Това ще доведе до трудности за българския бизнес да работи на най-големия пазар в Европейския съюз и трудно ще можем да отстояваме общоевропейската позиция в световен мащаб, поясни още лидерът на ПП.
Той напомни, че това решение е взето от правителство в оставка, което го прави нелегитимно.
„Причината да не ни приемат 15 години в Шенген и още толкова в еврозоната е точно такова нагаждаческо поведение да седим на двата стола и накрая да падаме на земята; да се кланяме на по-силния и да се опитваме да се подмажем на всички. Няма как да ни уважават, ако сами не уважаваме себе си и нямаме ясни позиции“, допълни Асен Василев пред репортери в парламента.
Тази политика на снишаване, да се угоди на всички – всички трябва да спре. България трябва да заеме ясна позиция, че сме заедно с Европа, подчерта Василев.
По думите му е трябвало такова важно решение, като присъединяването ни към Съвета за мир да бъде поне обществено обсъдено, а не да бъде взето „скришом“ и дори да не бъде обявено на сайта на Министерски съвет.
„Това решение слага България в ъгъла на Европейския съюз, до Унгария. Видяхме това поведение на Унгария докъде я доведе. България първо трябва да формира своя национална позиция, преди да се занимава с такива казуси като за Газа или за Гренландия. Защото в момента се получава така, че играем срещу съюза, от който сме избрали да бъдем част“, отбеляза депутатът от ПП-ДБ.
В заключение на изявлението си Асен Василев обвини ГЕРБ и Бойко Борисов, че е поставил страната ни между най-бедната държава в ЕС – Унгария, и Беларус.
И до всички други бивши републики на Съветския съюз. Явно ГЕРБ вече е Граждани за евразийско развитие на България, а не за европейско развитие, завърши Василев.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 малко истински факти
17:03 22.01.2026
3 666666
17:03 22.01.2026
4 Сандо
17:04 22.01.2026
5 ТИ ВЗЕМИ
Коментиран от #11
17:04 22.01.2026
6 Хи хиййййй
17:05 22.01.2026
7 Хайде и този
17:05 22.01.2026
8 Айде сега
17:05 22.01.2026
9 Абе пен дeл извънгабаритен
17:05 22.01.2026
10 Данчо
17:06 22.01.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Ботев:
17:08 22.01.2026
13 Съботаж срещу ЕС от ГЕРБ
Това означава, че Бойко и Делян са решили, че ЕС ще се разпадне и Тръмп ще царува още 100 години в Щатите.
Наредихме се при робите и пуделите на диктаторите.
17:08 22.01.2026
14 Кирил Пара5коff (Простото)
17:09 22.01.2026
15 Ами нали
До коментар #11 от "аман от дърти търтей":И ние ще станем пенсионери. Трябва от сега да мислим.
17:11 22.01.2026
16 Дориана
17:12 22.01.2026
17 🌈 Кокора
17:12 22.01.2026
18 Горски
17:14 22.01.2026
19 Чака ни фалит
Дано ни фалират за ни купят свободни хора от Европа.
Коментиран от #50
17:14 22.01.2026
20 а ко стаа ва
17:15 22.01.2026
21 този продължава
17:15 22.01.2026
22 въпрос
17:16 22.01.2026
23 Хасковски каунь
17:17 22.01.2026
24 Софийски селянин,
Има действащи закони ред правила и спокойствие!!
Всичко си произвеждат,най вече качествени храни!
Почти нулева престъпност,навсякъде чистота без боклуци графити клошари и просяци!
При него социални помощи на лентяи тунеядци и други подобни паразити като при нас не се дават!
Коментиран от #27
17:17 22.01.2026
25 Кирпич
17:18 22.01.2026
26 избирател
17:18 22.01.2026
27 Само предлагам
До коментар #24 от "Софийски селянин,":Ами че върви там
Коментиран от #52
17:20 22.01.2026
28 Питам:
17:20 22.01.2026
29 Хаха
17:21 22.01.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 койдазнай
17:22 22.01.2026
32 Аааааа а кокор
17:22 22.01.2026
33 Мир
Русия все още не се е ангажирала да се присъедини към инициативата, макар лидерът ѝ Путин да бе поканен.
17:22 22.01.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Григор
Унгария не е в кьошето,уважаеми! Нещо си се объркал. Унгария е абсолютно суверенна държава и за правителството на Орбан №1 са унгарските национални интереси. На Унгария не можеш да и нареждаш! Същото се отнася и до Словакия. Те са истински независими държави. България винаги е провеждала васална политика спрямо Европейския съюз. Нали го помните Борисов какво казваше. Когато го попитат за нещо той казва :"Каквото кажат началниците от Брюксел". Асен Василев иска тази васална политика да продължи. ГЕРБ, ПП-ДБ и ДПС-Ново начало провеждат тъкмо такава политика на слугинаж. След изборите това ще приключи. България ще провежда политика отговаряща на националните и интереси.
17:28 22.01.2026
36 Абе ппдебили много се разбучахте
17:29 22.01.2026
37 ППДБ
Кокора да не говори за бедност!
Обраха и паяжините.
17:29 22.01.2026
38 Студопор
17:29 22.01.2026
39 Късо
17:31 22.01.2026
40 въййй
17:32 22.01.2026
41 До Раданчо и дружките му
17:32 22.01.2026
42 Асанчо пеньоарчо
17:33 22.01.2026
43 бочко и шиши
И да не ревете ,че запада ви е крив.Агент буда и червеното прасе дебелян ви добутаха до тук.
Коментиран от #48
17:34 22.01.2026
44 Икономист
17:35 22.01.2026
45 Ивелин Михайлов
17:36 22.01.2026
46 ние и те
17:37 22.01.2026
47 Кокорчо мамино амсалаче
17:37 22.01.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Михаил
Може да си лекува краката...
На главата вече е късно!!!
17:42 22.01.2026
50 готово
До коментар #19 от "Чака ни фалит":Ами те вече ни купиха с еврото.
. Нали с приемането щяха да нахлуят масово чужди инвеститори. Но се случи обртното:
Като чуха за окончателно за влизане на еврото те (ивеститорите ) бягат от България като попарени. Примери много. Преди известно време в Русе беше закрита НЕМСКА шивашка фабрика, а тези дни ЯПОНСКИ завод в Карнобат се изтегли от нас. Кроношпан България“ във Б. Търново е затворен поради уж екологични причини. Доста народ остана без работа. Тези дни една чужда фирма в Пловдив избяга от БГ.
Идустрията ни спада с 8 % от 2024 г. Само за декември 2025 са се увеличили съкратените с 3500 души. Нали еврото стимулира икономиката?
Май левът е по-стимулираш за икономиката. Чакайте решението на Европейския съд за съдбата му преди на нарежете машините за левове.
17:42 22.01.2026
51 Катастрофа
17:44 22.01.2026
52 Софийски селянин,
До коментар #27 от "Само предлагам":Бил съм в Беларус четири пъти и съм го видял с очите си.
Символични цени на комуналните услуги ток вода парно отопление,дори бензина е по евтин от тук.
За съжаление в предвид възрастта си нямам тази възможност..
Но с пенсията която получавам първа категория труд мога да си изживея остатъка от живота като бял човек.
И последно пропуснах,образованието и здравеопазването са безплатни,включително и детските градини!
17:44 22.01.2026
53 Баце
17:44 22.01.2026
54 Исторически парк
17:45 22.01.2026
55 Атлантизма е еманацията на нацизма...
17:45 22.01.2026
56 Всички сте еднакви
Атлантизма е еманацията на нацизма...
Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смахнахте и като улави дервиши се въртите....Но така се получава с гнусните ви двойни атлантически стандарти и пълната ви липса на разум и морал ...
17:47 22.01.2026
57 Този коментар е премахнат от модератор.
58 Даката
17:50 22.01.2026