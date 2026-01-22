Севда Шишманова за участието ни в Съвета за мир на Тръмп: Показно погазване на Конституцията

Никога не съм била свидетел като журналист на такова показно погазване на Конституцията и "частното" ангажиране на България в международен формат, създаден, за да бламира световния правов политически ред, какъвто е Съветът за Мир на Тръмп. Деянието, извършено от министър-председател в оставка, без санкция на НС, е престъпление спрямо държавата и би трябвало да се потърси наказателна отговорност от извършителя.

Това е преврат на последователната политика на България да бъде част от ЕС и неговите решения, която датира от 1997 и е институциализирана от 2007 година.

Това публикува в социалните мрежи журналистът Севда Шишманова по повод Съвета за мир на Доналд Тръмп и подписването Хартата на Съвета от премиера в оставка Росен Желязков. Ето и още от нейните думи:

Да подредиш България до диктатури като Беларус и в редица от авторитарни режими, докато ЕС отказва да влезе в същия взривоопасен за света проект, означава да суспендираш еднолично най-новата ни история на демократична страна, отстоявана от всички български правителства и институции 30 години, с мандат от българския народ.