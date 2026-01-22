Новини
България »
Всички градове »
Севда Шишманова за участието ни в Съвета за мир на Тръмп: Показно погазване на Конституцията

Севда Шишманова за участието ни в Съвета за мир на Тръмп: Показно погазване на Конституцията

22 Януари, 2026 18:17 1 620 25

  • севда шишманова-
  • съвет за мир-
  • доналд тръмп-
  • погазване на конституцията

Да подредиш България до диктатури като Беларус и в редица от авторитарни режими, докато ЕС отказва да влезе в същия взривоопасен за света проект, означава да суспендираш еднолично най-новата ни история на демократична страна, отстоявана от всички български правителства и институции 30 години, с мандат от българския народ, коментира още журналистът

Севда Шишманова за участието ни в Съвета за мир на Тръмп: Показно погазване на Конституцията - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Никога не съм била свидетел като журналист на такова показно погазване на Конституцията и "частното" ангажиране на България в международен формат, създаден, за да бламира световния правов политически ред, какъвто е Съветът за Мир на Тръмп. Деянието, извършено от министър-председател в оставка, без санкция на НС, е престъпление спрямо държавата и би трябвало да се потърси наказателна отговорност от извършителя.
Това е преврат на последователната политика на България да бъде част от ЕС и неговите решения, която датира от 1997 и е институциализирана от 2007 година.

Това публикува в социалните мрежи журналистът Севда Шишманова по повод Съвета за мир на Доналд Тръмп и подписването Хартата на Съвета от премиера в оставка Росен Желязков. Ето и още от нейните думи:

Да подредиш България до диктатури като Беларус и в редица от авторитарни режими, докато ЕС отказва да влезе в същия взривоопасен за света проект, означава да суспендираш еднолично най-новата ни история на демократична страна, отстоявана от всички български правителства и институции 30 години, с мандат от българския народ.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 32 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 император Тиквуний I

    33 5 Отговор
    Боли ме... менискуса. Важното е, че пак се откупвам от магнита и както винаги paятa (ама не оная на Делян) ще ми палти сметката.

    18:37 22.01.2026

  • 2 Пешо

    29 8 Отговор
    И още,че трябва да платим 1 милиард долара .голяма гнус.

    Коментиран от #9

    18:42 22.01.2026

  • 3 Мишо

    16 31 Отговор
    Севда, абсолютна лъжа тиражираш

    18:42 22.01.2026

  • 4 Оракула от Делфи

    28 8 Отговор
    До като не го вкарат в затвора това "Бриговче",
    ще разиграва цяла България , както си иска!!!
    Желязков е един гумен човек, жалък хумануиден робот!
    Въпроса е , кой му натиска копчетата ???

    Коментиран от #7, #8

    18:43 22.01.2026

  • 5 Отврат

    27 6 Отговор
    Борисов и Пеевски не ги интересуват никакви съвети, мир и пр. те пратиха Желязков за да ударят чело пред Тръмп надявайки се на милост и имунитет! Нали никой не вярва, че това се прави за държавата, мира и пр.? Прави се единствено за да си спасят техните кожи!

    18:46 22.01.2026

  • 6 Сега ще се види Кой Кой е

    17 15 Отговор
    Тези дето реват срещу Съвета за мир са от огладнелите НПО та на Шорош! За тях е важно да има войни, хаос, неразбирателства, защото в мътна вода лесно се хващат шарани!😂😂😂 А това, че загиват хора, за тях е нещо незначително, важното е те да са добре!

    Коментиран от #17

    18:46 22.01.2026

  • 7 Какъв оракул си, Оракуле,

    19 6 Отговор

    До коментар #4 от "Оракула от Делфи":

    като не виждаш очевадното? Два чифта дебели ръки с мазни пръси му натискат копчетата на хуманоидното недоразумение Роско Хаяшев.

    18:47 22.01.2026

  • 8 гост

    20 5 Отговор

    До коментар #4 от "Оракула от Делфи":

    Поздравяваме прИмиера в оставка ДЖилязк....УФ с песентта на Маргарита Радинска "КУКЛА НА КОНЦИ" с пожелания дълги години да е жив и здрав при бай Ставри!

    18:49 22.01.2026

  • 9 Осведоми се бе

    6 10 Отговор

    До коментар #2 от "Пешо":

    Тези, които са Учередители на Съвета за мир, каквато се явява и нашата страна-НЯМА да плащат 1 милиард, стига с тези либерални лъжи!

    18:50 22.01.2026

  • 10 Дориана

    17 3 Отговор
    Точно пък санкционирания за корупция Пеевски тръгнал да се подмазва на Тръмп с надеждата да го изкарат от списъка. Обаче това което не знае и не иска да приеме е омразата и отвращението на хората от него и от Борисов. Така, че не само,че си остава в списъка, но провала и излизането му от Парламента и политиката вече са заложени и той сам си го причини с арогантното си и нагло поведение от типа "Аз казах." А, ние казваме- Вън от Парламента и политиката.

    18:50 22.01.2026

  • 11 Данко Харсъзина

    6 13 Отговор
    Коя е Севда Шишманова? Аз защо не я зная?

    Коментиран от #20

    18:51 22.01.2026

  • 12 !!!?

    0 0 Отговор
    Путлер в "Съвета за мир" на Тръмп...и България с тях !!!?

    18:53 22.01.2026

  • 13 Тц,тц

    10 8 Отговор
    Соросоиди! Сега му е времето ,да направите Велик Протест срещу Тръмп! Така де ,щом сте срещу поканения бг кабинет,значи сте и срещу учредителя на форума! Айде да ви видим ,КОЛКО СТЕ СМЕЛИ,когато не става дума за Борисов и Пеевски!

    18:54 22.01.2026

  • 14 ккк

    11 1 Отговор
    Поредната простотия !!!! Олигофрените се събират – природа .......

    18:54 22.01.2026

  • 15 Данко Харсъзина

    9 11 Отговор
    Мисирката да си гледа курника и да не се бърка в държавните дела. Стига ни, че една друга мисирка сега е Президент.

    18:58 22.01.2026

  • 16 Бурналист

    12 5 Отговор
    Това решение лично на Делян Пеевски, Желязков изпълнява БЕЗУСЛОВНО искането от ПЕЕВСИ.
    Пеевски колкото и дс се подмазва на Американските служби няма да бъде безотговорен по аферата МАГНИЦКИ.
    Не напразно подчинените медии дадоха изявлението на ПЕЕВСИ. Че България направи необходимото да се пресъедини към мирният приел на Трумп.
    Пеевски се държи като СОБСТВЕНИК на Р България

    18:58 22.01.2026

  • 17 Да обаче

    13 2 Отговор

    До коментар #6 от "Сега ще се види Кой Кой е":

    в тази харта еднолично Тръмп ще изпраща мисии да се бият за мир! Ха честито!

    18:59 22.01.2026

  • 18 Толкова внимаваха

    11 2 Отговор
    Радев да не погази Конституцията, че го направиха те. Нямат спирка!

    19:05 22.01.2026

  • 19 Ддд

    5 3 Отговор
    Всички симпатизанти на ПП-ДБ в истерия.

    19:10 22.01.2026

  • 20 Факт

    2 0 Отговор

    До коментар #11 от "Данко Харсъзина":

    Нищо не си, загубил

    19:11 22.01.2026

  • 21 Севда ли си,

    4 6 Отговор
    мъка ли си,но нищо не си разбрала. Чакаме да кажеш кой член от Конституцията е нарушен. А ректификацията се прави след подписване на споразумението. Чети бе жена

    19:14 22.01.2026

  • 22 Права

    7 1 Отговор
    Абсолютно права е. Кой нареди на Желязков. Много по-печелившо е да се придържаме към Франция Англия Германия. Много скоро ще ни сочат с пръст.

    19:16 22.01.2026

  • 23 Хайде сега

    3 0 Отговор
    Магнитски падна и с него и цялата ни изстрадала територия..... Нямам думи

    19:19 22.01.2026

  • 24 бай Даньо

    0 0 Отговор
    Мислех че Росен Желязков е някаква мижитурка па той се оказа за съд ...

    19:27 22.01.2026

  • 25 хаха

    0 0 Отговор
    Европейци били байганьовците, защото преди 1300-1400-1500 години някакви техни родственици били направили държава и проливали били кръв.

    Я се погледнете в огледалото бе дрисковци жалки.Бояджии, лакеи и предатели...
    "европейци" билЕ. Ха!
    Измет.
    Поне не се опитвайте да говорите с шнур в устите бе. Балкано-ориенталски меки китки!

    19:29 22.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол