Севда Шишманова за участието ни в Съвета за мир на Тръмп: Показно погазване на Конституцията

Никога не съм била свидетел като журналист на такова показно погазване на Конституцията и "частното" ангажиране на България в международен формат, създаден, за да бламира световния правов политически ред, какъвто е Съветът за Мир на Тръмп. Деянието, извършено от министър-председател в оставка, без санкция на НС, е престъпление спрямо държавата и би трябвало да се потърси наказателна отговорност от извършителя.
Това е преврат на последователната политика на България да бъде част от ЕС и неговите решения, която датира от 1997 и е институциализирана от 2007 година.
Това публикува в социалните мрежи журналистът Севда Шишманова по повод Съвета за мир на Доналд Тръмп и подписването Хартата на Съвета от премиера в оставка Росен Желязков. Ето и още от нейните думи:
Да подредиш България до диктатури като Беларус и в редица от авторитарни режими, докато ЕС отказва да влезе в същия взривоопасен за света проект, означава да суспендираш еднолично най-новата ни история на демократична страна, отстоявана от всички български правителства и институции 30 години, с мандат от българския народ.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 император Тиквуний I
18:37 22.01.2026
2 Пешо
Коментиран от #9
18:42 22.01.2026
3 Мишо
18:42 22.01.2026
4 Оракула от Делфи
ще разиграва цяла България , както си иска!!!
Желязков е един гумен човек, жалък хумануиден робот!
Въпроса е , кой му натиска копчетата ???
Коментиран от #7, #8
18:43 22.01.2026
5 Отврат
18:46 22.01.2026
6 Сега ще се види Кой Кой е
Коментиран от #17
18:46 22.01.2026
7 Какъв оракул си, Оракуле,
До коментар #4 от "Оракула от Делфи":като не виждаш очевадното? Два чифта дебели ръки с мазни пръси му натискат копчетата на хуманоидното недоразумение Роско Хаяшев.
18:47 22.01.2026
8 гост
До коментар #4 от "Оракула от Делфи":Поздравяваме прИмиера в оставка ДЖилязк....УФ с песентта на Маргарита Радинска "КУКЛА НА КОНЦИ" с пожелания дълги години да е жив и здрав при бай Ставри!
18:49 22.01.2026
9 Осведоми се бе
До коментар #2 от "Пешо":Тези, които са Учередители на Съвета за мир, каквато се явява и нашата страна-НЯМА да плащат 1 милиард, стига с тези либерални лъжи!
18:50 22.01.2026
10 Дориана
18:50 22.01.2026
11 Данко Харсъзина
Коментиран от #20
18:51 22.01.2026
12 !!!?
18:53 22.01.2026
13 Тц,тц
18:54 22.01.2026
14 ккк
18:54 22.01.2026
15 Данко Харсъзина
18:58 22.01.2026
16 Бурналист
Пеевски колкото и дс се подмазва на Американските служби няма да бъде безотговорен по аферата МАГНИЦКИ.
Не напразно подчинените медии дадоха изявлението на ПЕЕВСИ. Че България направи необходимото да се пресъедини към мирният приел на Трумп.
Пеевски се държи като СОБСТВЕНИК на Р България
18:58 22.01.2026
17 Да обаче
До коментар #6 от "Сега ще се види Кой Кой е":в тази харта еднолично Тръмп ще изпраща мисии да се бият за мир! Ха честито!
18:59 22.01.2026
18 Толкова внимаваха
19:05 22.01.2026
19 Ддд
19:10 22.01.2026
20 Факт
До коментар #11 от "Данко Харсъзина":Нищо не си, загубил
19:11 22.01.2026
21 Севда ли си,
19:14 22.01.2026
22 Права
19:16 22.01.2026
23 Хайде сега
19:19 22.01.2026
24 бай Даньо
19:27 22.01.2026
25 хаха
Я се погледнете в огледалото бе дрисковци жалки.Бояджии, лакеи и предатели...
"европейци" билЕ. Ха!
Измет.
Поне не се опитвайте да говорите с шнур в устите бе. Балкано-ориенталски меки китки!
19:29 22.01.2026