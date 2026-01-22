Веселин Вълчев: Най-вероятно след три години ще се наложи да платим 1 милиард долара-членски внос за Съвета за мир

По-голямата част от държавите, на които им бе предложено от Тръмп да се присъединят към т.нар. Съвет за мир, отказаха, защото на първо място искат да се запознаят с естеството на тази нова организация. Това заяви в ефира на NOVA NEWS дипломатът и бивш генерален консул на България в Лос Анджелис Веселин Вълчев за учредения от Доналд Тръмп Съвет за мир, към който от днес България е неин член, цитиран от novini.bg.

Според него основният въпрос е защо българската държава реши да стане част от новосформираната организация.

В дипломатическата дейност, когато липсва професионално ръководство, указанията, които се следват, са две: или търсим консенсус с другите, или правим това, което правят другите. Днес България не изпълни нито едното, нито другото, допълни Вълчев.

Според него решението на България да се присъедини към Съвета за сигурност е за да окаже моралната си подкрепа за Николай Младенов, който бе избран за негов върховен представител.

Дипломатът обаче предупреди, че най-вероятно след три години ще се наложи да платим членски внос в размер на 1 милиард долара за днешното решение на кабинета.

През първите три години ще бъде безплатно, но след три години ще трябва да се заплати вноска от 1 млрд. долара. Всеки един член след три години ще трябва да плати тази сума. Както виждате, това е едно уравнение с много неизвестни, така че предстои да видим какъв ще е крайният резултат, поясни Вълчев.