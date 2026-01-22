Веселин Вълчев: Най-вероятно след три години ще се наложи да платим 1 милиард долара-членски внос за Съвета за мир

По-голямата част от държавите, на които им бе предложено от Тръмп да се присъединят към т.нар. Съвет за мир, отказаха, защото на първо място искат да се запознаят с естеството на тази нова организация. Това заяви в ефира на NOVA NEWS дипломатът и бивш генерален консул на България в Лос Анджелис Веселин Вълчев за учредения от Доналд Тръмп Съвет за мир, към който от днес България е неин член, цитиран от novini.bg.
Според него основният въпрос е защо българската държава реши да стане част от новосформираната организация.
В дипломатическата дейност, когато липсва професионално ръководство, указанията, които се следват, са две: или търсим консенсус с другите, или правим това, което правят другите. Днес България не изпълни нито едното, нито другото, допълни Вълчев.
Според него решението на България да се присъедини към Съвета за сигурност е за да окаже моралната си подкрепа за Николай Младенов, който бе избран за негов върховен представител.
Дипломатът обаче предупреди, че най-вероятно след три години ще се наложи да платим членски внос в размер на 1 милиард долара за днешното решение на кабинета.
През първите три години ще бъде безплатно, но след три години ще трябва да се заплати вноска от 1 млрд. долара. Всеки един член след три години ще трябва да плати тази сума. Както виждате, това е едно уравнение с много неизвестни, така че предстои да видим какъв ще е крайният резултат, поясни Вълчев.
21:29 22.01.2026
Не лъжи хората
21:31 22.01.2026
21:31 22.01.2026
До коментар #3 от "Анонимен":В клуба на богатите е така, веднъж като влезеш вече няма излизане. Нещо когато хотел Калифорния !
21:37 22.01.2026
5 Тракиец 🇺🇦
21:37 22.01.2026
21:39 22.01.2026
21:40 22.01.2026
21:40 22.01.2026
21:42 22.01.2026
21:42 22.01.2026
21:43 22.01.2026
21:43 22.01.2026
Това са бъдещи неизвестни какво ще с е случи след 3 години.
Така че до тогава такива Оракули е добре да си затварят устата.
Защото работата отива на ПР да оплюем Желязков.
21:44 22.01.2026
21:45 22.01.2026
21:45 22.01.2026
Ще си гледа хотела с Водопада и те така!
21:46 22.01.2026
18 Че да плащат САЩ, Израел
21:46 22.01.2026
21:47 22.01.2026
Аржентина, Армения, Азербайджан, Белгия, България, Египет, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединените арабски емирства и Узбекистан са 21-те държави, които съставляваха мирния съвет на Тръмп. Между другото, Съединените щати не са в списъка. Защо?
Коментиран от #45, #51
21:47 22.01.2026
До коментар #3 от "Анонимен":Знаеш как се излиза от Мафията - с краката напред и бетонен костюм.
21:48 22.01.2026
25 Да припомним и позора от 2025 г.
да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел. И тези същите нищожеста сега Съвет за мир ще ни говорят и с милиарди ще ни задлъжняват ..
21:51 22.01.2026
21:51 22.01.2026
28 РАЗБОЙКО ГРАБИ ПАРИТЕ НИ
21:52 22.01.2026
31 Атлантизма е еманацията на нацизма...
21:54 22.01.2026
21:55 22.01.2026
21:56 22.01.2026
трябва да внесе „повече от 1 млрд. долара в брой“ през първата година.
ФАКТ!
Тоя МРАВОЯД за последно но го наби с 1 милиард!
ФАКТ!
21:57 22.01.2026
21:57 22.01.2026
38 след три години атлантиците ги няма
21:58 22.01.2026
22:00 22.01.2026
22:05 22.01.2026
22:07 22.01.2026
22:07 22.01.2026
22:07 22.01.2026
22:07 22.01.2026
45 Тя Белгия се отказа
До коментар #21 от "Сатана Z":Не я слагай в списъка
22:12 22.01.2026
22:13 22.01.2026
22:15 22.01.2026
22:15 22.01.2026
22:21 22.01.2026
22:22 22.01.2026
До коментар #21 от "Сатана Z":ще се вземат еднолично от Тръмп. Бордът не е на САЩ, а на Доналд. Организацията е негова лична и той ще я управлява, докато е жив, независимо дали е президент или не.
22:23 22.01.2026
А ДА ПЛАЩАТ ВОДОПАДА И ТЕЗИ,КОИТО ГО НАТИРИХА ДА ПОДПИСВА.
АМАН ОТ ИДИОТИ!
САМО ОЛОВОТО ЩЕ НИ ОТЪРВЕ ОТ ТЯХ.
22:26 22.01.2026
Страда цяла държава
ДОКОГА
22:27 22.01.2026
22:28 22.01.2026
22:29 22.01.2026
22:31 22.01.2026
Това е просто прекалено хубаво: граждани на 11 от 25-те държави, които са членове на Съвета за мир на Тръмп, не могат да получат визи за влизане в САЩ.
22:32 22.01.2026
22:34 22.01.2026
22:35 22.01.2026
22:35 22.01.2026
22:35 22.01.2026
„Ако това се случи, ще има голям ответен удар от наша страна и ние държим всички козове“, заяви Тръмп. ЕТО КАК ТЪПАЦИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ЕС ПРЕВЪРНАХА ЕВРОПА В КОЛОНИЯ.
22:36 22.01.2026
22:39 22.01.2026
22:39 22.01.2026
22:40 22.01.2026
22:41 22.01.2026
22:41 22.01.2026
22:42 22.01.2026
22:42 22.01.2026
До коментар #3 от "Анонимен":Не може като еврогейзоната е!
22:42 22.01.2026