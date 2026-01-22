Новини
Веселин Вълчев: Най-вероятно след три години ще се наложи да платим 1 милиард долара-членски внос за Съвета за мир

22 Януари, 2026

В дипломатическата дейност, когато липсва професионално ръководство, указанията, които се следват, са две: или търсим консенсус с другите, или правим това, което правят другите. Днес България не изпълни нито едното, нито другото, допълни дипломатът

По-голямата част от държавите, на които им бе предложено от Тръмп да се присъединят към т.нар. Съвет за мир, отказаха, защото на първо място искат да се запознаят с естеството на тази нова организация. Това заяви в ефира на NOVA NEWS дипломатът и бивш генерален консул на България в Лос Анджелис Веселин Вълчев за учредения от Доналд Тръмп Съвет за мир, към който от днес България е неин член, цитиран от novini.bg.
Според него основният въпрос е защо българската държава реши да стане част от новосформираната организация.

В дипломатическата дейност, когато липсва професионално ръководство, указанията, които се следват, са две: или търсим консенсус с другите, или правим това, което правят другите. Днес България не изпълни нито едното, нито другото, допълни Вълчев.

Според него решението на България да се присъедини към Съвета за сигурност е за да окаже моралната си подкрепа за Николай Младенов, който бе избран за негов върховен представител.
Дипломатът обаче предупреди, че най-вероятно след три години ще се наложи да платим членски внос в размер на 1 милиард долара за днешното решение на кабинета.

През първите три години ще бъде безплатно, но след три години ще трябва да се заплати вноска от 1 млрд. долара. Всеки един член след три години ще трябва да плати тази сума. Както виждате, това е едно уравнение с много неизвестни, така че предстои да видим какъв ще е крайният резултат, поясни Вълчев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 ДрайвингПлежър

    36 6 Отговор
    Това че след 3 години ще трябва да платим не е толкова страшно... страшното е, че вероятно ще трябва да плащаме ЗА ВСЯКА ГОДИНА ПО ЕДИН!!!

    21:29 22.01.2026

  • 2 Ако иска

    9 11 Отговор
    Да остане като член
    Не лъжи хората

    21:31 22.01.2026

  • 3 Анонимен

    35 0 Отговор
    Това членство никога ли не може да се прекрати?

    Коментиран от #4, #22, #71

    21:31 22.01.2026

  • 4 Игълс

    31 7 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    В клуба на богатите е така, веднъж като влезеш вече няма излизане. Нещо когато хотел Калифорния !

    21:37 22.01.2026

  • 5 Тракиец 🇺🇦

    24 7 Отговор
    Когато дойде време да плащаме ще излезнем от този еврейски ционистки съюз и ще поръчаме ЕВРЕЙНА безродник ционист Николай Младенов...Някой патриот ще му пръсне черепа на чи.фута за 50 бона и сме си ок ...Оранжевия няма да е жив до тогава а демократите ще са взели изборите и сената в сащ .ще сключат ядрена сделка с Иран а Иран до тогава ще има 10 ядрени бомби ,така че всичко ще си е ок

    21:37 22.01.2026

  • 6 Кой ще ги плаща след 3 години

    30 2 Отговор
    Колко ще са останали Българите? Свиня пееф ще е или избягал по Дубай или някои острови или затрит, боко тиквун на топло ,чалга мерзавец славуца под дивана не смеещ да се покаже навън ...та кой ще плаща членския внос по 1 милиард годишно?

    Коментиран от #60

    21:39 22.01.2026

  • 7 Гориил

    23 5 Отговор
    Българският компрадорски елит вероятно е полудял и води нещата към поредното поражение и бъдещ Нюрнбергски трибунал.Ако Русия, Иран и Китай не бъдат включени в мирния съвет, играта неминуемо ще бъде загубена, а членовете на съвета ще бъдат унизени и опозорени.

    21:40 22.01.2026

  • 8 Членство

    23 2 Отговор
    без пари няма ! Ето и НАТО взема билиони от страните членки и ги харчи както реши !

    21:40 22.01.2026

  • 9 Да бе

    22 5 Отговор
    България сега ще плати милиард и кусур евро за одобрения "заем" за тотално фалиралата украйна. Защо сега изпълзяха разни намсикви десета като този, бивши посланици, хенерални, адмирални и контрадмирални консули от ЕлЕй? Като този дедо на снимката? Защо не се обадят на Борисов - техния вожд или бивш такъв. Лелей...

    21:42 22.01.2026

  • 10 Моето мнение

    35 4 Отговор
    Шиши се подмазва на тръмпи и се опитва да се откупи от магнитски , като продава българските интереси.

    21:42 22.01.2026

  • 11 Последния Софиянец

    28 3 Отговор
    Сачева каза че вноските били ,, доброволни,, хи хи

    21:43 22.01.2026

  • 12 Стенли

    20 2 Отговор
    То това е едно на ръка ний милиони и милиарди раздаваме с лекота де за Украйна де за Турция ама мен друго ме интересува какво ще стане с тази организация като бай Дончо си тръгне от белия дом и дойде друг президент от противниковата партия 🤔

    21:43 22.01.2026

  • 13 Ддд

    3 17 Отговор
    Най вероятно, Можеби, Май че.
    Това са бъдещи неизвестни какво ще с е случи след 3 години.
    Така че до тогава такива Оракули е добре да си затварят устата.
    Защото работата отива на ПР да оплюем Желязков.

    21:44 22.01.2026

  • 14 Един

    25 2 Отговор
    пожарникар прати омазаните си до ушите като самия него мизерници в Дафос и ей , на каква я свършиха ! А последствията ще бъдат пагубни !

    21:45 22.01.2026

  • 15 Явно е

    16 3 Отговор
    ционистите управляват страната ни чрез поставени шебесгои във властта

    21:45 22.01.2026

  • 16 Спецназ

    24 2 Отговор
    Премиера Желязков след 3 години ще му е през Х.Я как ни го наби!

    Ще си гледа хотела с Водопада и те така!

    21:46 22.01.2026

  • 18 Че да плащат САЩ, Израел

    16 2 Отговор
    И атлантическите нацисти в Европа. Да не сме извършили ние геноцида че 1 милиард долара да плащаме за чужди грехове. А и кръвнина за убитите от израелските сааатрапи жени деца и старци и нея ли ние да я плащаме? Що за мааалоумие е това ?

    21:46 22.01.2026

  • 20 ООрана държава

    8 1 Отговор
    Дони ще ни го пусне на лизинг, а как лукчо в оставка подписва и разписва вече е друга бира

    21:47 22.01.2026

  • 21 Сатана Z

    13 0 Отговор
    Мани парите, ама има и още нещо:

    Аржентина, Армения, Азербайджан, Белгия, България, Египет, Унгария, Индонезия, Йордания, Казахстан, Косово, Монголия, Пакистан, Парагвай, Катар, Саудитска Арабия, Турция, Обединените арабски емирства и Узбекистан са 21-те държави, които съставляваха мирния съвет на Тръмп. Между другото, Съединените щати не са в списъка. Защо?

    Коментиран от #45, #51

    21:47 22.01.2026

  • 22 ДрайвингПлежър

    10 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Знаеш как се излиза от Мафията - с краката напред и бетонен костюм.

    21:48 22.01.2026

  • 25 Да припомним и позора от 2025 г.

    17 1 Отговор
    Колко неадекватен трябва да си верно че да отидеш в САЩ, в ООН и мощно да се изцепиш че "България считала Държавата Израел за ключов стратегически партньор с отлични взаимоотношения ...." и подкрепяла геноцида ? А? И тези гнусни хора още България управляват ей. Българите трябва ясно
    да заявят, че мразят атлантизма и ционизма . Това е истината хора . И да си отговорят на въпроса, кое налага да "работим" с Украйна ? Общи ценности ли с тези нацисти имаме? Паметник на Хитлер и Бандера ли ще правим? Малцинствата си ли ще избиваме или от избирателни права ще ги лишаваме? Кое ни е общото със тези хора? А със гнусните ционисти в Израел? Грам даже общи ценности нямаме. Нито със Украйна нито пък със нацистки Израел. И тези същите нищожеста сега Съвет за мир ще ни говорят и с милиарди ще ни задлъжняват ..

    21:51 22.01.2026

  • 26 Шопо

    5 1 Отговор
    Мира е хубаво нещо, струва си парите.

    21:51 22.01.2026

  • 28 РАЗБОЙКО ГРАБИ ПАРИТЕ НИ

    10 0 Отговор
    ШАЙКАТА ГРАБЛИВА ГЕРБ И ПАТЕРИЦИТЕ ИМАТ НАРОДНИТЕ ПАРИ, МИЛЯРДИТЕ ЗА СВОЙ. ОТВРАТИТЕЛНО НАГЛИ СА! ТАКА ОТКРАДНАХА ЕДНИ МИЛЯРДИ ЗА ЕДНИ ЕФ16 ДЕКА НЕ ЛЕТЯТ. КАКВО ТОЛКОВА Е ИЗХАРЧАТ ЕДНИ МИЛЯРДИ ЗА НАМАГНИТИЗИРАНИ ТЕ СВИНОК И ГОРАНОВ. НАГЛИ ОТ ВСЯКЪДЕ.

    21:52 22.01.2026

  • 31 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    10 1 Отговор
    Атлантиците и ционистите са нацисти и престъпници, паразити, вредни ондивиди, смет .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината. Атлантенцата съвсем се смахнахнаха и като улави дервиши се въртят и само глупости в кратуните си имат ....Но така се получава с гнусните двойни атлантически стандарти и пълната липса на разум и морал ... Не гласувайте хора за атлантици. Сами виждате що за олигофрени са тези жалки аморални престъпници. Не дейте хора. Бъдете отговорни ей

    21:54 22.01.2026

  • 33 ХиХи

    6 0 Отговор
    Най-вероятно онуй нещо водопада е подписало нещо за след 3 години

    21:55 22.01.2026

  • 34 ШИШИ и БОКО

    10 1 Отговор
    След нас потоп

    21:56 22.01.2026

  • 36 Спецназ

    12 0 Отговор
    В член 2.2. пише, че всяка държава членуваща в Съвета,
    трябва да внесе „повече от 1 млрд. долара в брой“ през първата година.

    ФАКТ!

    Тоя МРАВОЯД за последно но го наби с 1 милиард!
    ФАКТ!

    21:57 22.01.2026

  • 37 Я гле па тва

    7 0 Отговор
    Това е началото на минаването ни в руската сфера на влияние. И за какво беше тоя преход 36 години, защо беше това приемане на евро, защо изобщо беше всичко......

    21:57 22.01.2026

  • 38 след три години атлантиците ги няма

    6 1 Отговор
    И няма да се наложи да платим "членски внос" в размер на 1 милиард долара за днешното решение на кабинета. ..... А и куршума в Беляне ще струва само евроцентове

    21:58 22.01.2026

  • 39 демек голия пъпеш не изпълни нито едното

    8 0 Отговор
    Днес България не изпълни нито едното, нито другото

    22:00 22.01.2026

  • 40 "членски внос" ли а?

    6 1 Отговор
    И за какво? За да се наредим в клуба на престъпниците извършили военни престъпления и геноцид? Престъплението на столетието верпятно? Вината наша ли е? Членски внос ли? А защо пък не и една набирателна сметка за да платим от атлантическата полудяла сган да ни изчисти някой а? 1 милиар за чужди грехове и шепа олигофрени да се гаврят с нас ...хм... водопади а?

    22:05 22.01.2026

  • 41 Магнити

    12 0 Отговор
    Важното е да се откупим от Магнитския закон. Цената ще я платим с любов и 200 км/ч.

    22:07 22.01.2026

  • 42 Тервел

    11 0 Отговор
    Всичко това стана по заповед на Пеевски ,който на пожар прати сламения Желязков, без никакви консултации, да подписва всичко само и само да угоди на Тръмп и да поиска сваляне на Санкциите по Магнитски за самия Пеевски и Горанов ,които го задушават..

    22:07 22.01.2026

  • 43 С уважение към г-н Вълчев.

    13 0 Отговор
    Целта не е да се подкрепи Младенов, особено морално. На кого му пука. Целта е да се откупят няколко толупа.

    22:07 22.01.2026

  • 44 Да плащат милиардерите

    9 0 Отговор
    На първо място Пеевски

    22:07 22.01.2026

  • 45 Тя Белгия се отказа

    3 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    Не я слагай в списъка

    22:12 22.01.2026

  • 46 И как пък точно съдателите на войната

    4 0 Отговор
    И всички престъпления на САЩ и Израел т.нар. "Съвет за мир" ще правят? И наглостта ще имат да искат даже други да го плащат ? И о чудо нашите позорни атлантици отново пак готови са за чудеса естествено със нашите евра

    22:13 22.01.2026

  • 47 Атлантизма е еманацията на нацизма...

    2 0 Отговор
    Атлантиците са нацисти и престъпници, паразити .. независимо в коя държава и в коя партия са се окопали. Това трябва да стане ясно. Да се повтаря и повтаря.... Защото това е истината

    22:15 22.01.2026

  • 48 Борд за мир?

    1 0 Отговор
    Мирът е специалитет на американците. Когото не са пожелали, него не са бомбардирали.

    22:15 22.01.2026

  • 49 Абе хора

    4 0 Отговор
    Усещане нямате ли верно, че е крайно време от тези побъркани атлантици да се отървем. До кога бре ей ...До кога този абсурд ще го търпите роби? Що за чудо е това търпение и толерантност към тези сган бре?

    22:21 22.01.2026

  • 50 ИМПЕРИАЛИСТ

    0 0 Отговор
    Нарцис, с десен на вратовръзката като на Ленин...

    22:22 22.01.2026

  • 51 Решенията

    1 0 Отговор

    До коментар #21 от "Сатана Z":

    ще се вземат еднолично от Тръмп. Бордът не е на САЩ, а на Доналд. Организацията е негова лична и той ще я управлява, докато е жив, независимо дали е президент или не.

    22:23 22.01.2026

  • 52 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 0 Отговор
    СЛЕД ТРИ ГОДИНИ НЯМА ДА СЕ НАЛОЖИ НИЕ ДА ПЛАЩАМЕ,
    А ДА ПЛАЩАТ ВОДОПАДА И ТЕЗИ,КОИТО ГО НАТИРИХА ДА ПОДПИСВА.
    АМАН ОТ ИДИОТИ!
    САМО ОЛОВОТО ЩЕ НИ ОТЪРВЕ ОТ ТЯХ.

    22:26 22.01.2026

  • 53 Мммммм

    2 0 Отговор
    Заради едно м р ъсно долно пр. А се
    Страда цяла държава

    ДОКОГА

    22:27 22.01.2026

  • 54 нищо ново под слънцето

    1 0 Отговор
    На Боташ плащаме всеки ден по над половин милион евро. И все договори подписани от правителства с изтичащ временен мандат. Едното на Радев, другото на Борисов и Пеевски. На изборите пак оставете да гласуват единствено платени избиратели и партийни функционери. После защо сме били от най бедните и най корумпирани държави!

    22:28 22.01.2026

  • 55 Позор ей... членски внос да плащаме сега

    1 0 Отговор
    милиарди за някакъв бутафорен гнусен "Съвета за мир" А иначе с години писахме и писахме нали?..... До кога ? До кога бре хора? До кога.....До кога ще чакаме Господа и Дами български "велики" лидери и политици ? Питаме ! Защо още не е изгонен израелският посланик Йоси Леви-Сфари от България? Защо още посолството на престъпната терористична нацистка държава не е закрито? Защо правителството ни толерира и търпи терористични ционистки клетки в страната ни? До кога трябва да чакаме някой да си свърши работата и да прояви малко разум и морал? Кога една декларация от българският парламент и правителство осъждаща геноцида извършван от престъпната държава Израел поне ще видим. Що за неадекватни, лумпенизирани и зависими индивиди ни управлявате верно? А Радев защо си мълчи, защо бре Радев? Бъди мъж, поне веднъж ...и писахме и писахме и писахме ...

    22:29 22.01.2026

  • 56 и писахме, и писахме, и писахме ...

    2 0 Отговор
    И нека стане ясно на всички че ядреният тероризъм на Израел и САЩ, поставянето на бомби в пейджери, телефони, всякаква електроника, убийството на дипломати, министри, депутати, взривяване на посолства и всякакви други държавни и обществени сгради, убийството на жени, деца и старци, лекари, социални работници, журналисти, служители на ООН, международни лидери и президенти е ЗАКОННО за атлнтиците, толерирарано и спонсорирано от тях и нормална атлантическа практика....която естествено "не дестабилизира" света.... само и единствено Русия е "дестабилизатора".... Ние обаче разумните хора категорично не сме съгласни и ще се борим срещу атлантическата нацистка и ционистка гнус . САЩ и Израел в съучастие и с Германия, Франция и Великобритания извършват геноцид и военни престъпления и това света го вижда ясно и вече в прав текст е заявено в залата от ООН ! Спомнете си че терористичният акт със пейджерите беше обявен от ООН за "ТЕРОРИСТИЧНИЯТ АКТ НА ВЕКА" ! Франция, Германия и Великобритания тикат Европа към ядрена война и това на всички разумни хора е ясно. Многократно тези три държави организираха, подпомагаха и извършваха терористични актове. Списъка е много дълъг. Лъжите с които си служат са брутални и гнусни. Спомнете си защо започна войната в Ирак примерно и как в последствие всичко говорено от тях се оказа лъжа на 100%. В момента ситуацията е аналогична но още по гнусна .... Външно министерство и политиката на България са позор. Атлантически нацистки позор

    22:31 22.01.2026

  • 57 Сатана Z

    2 0 Отговор
    Пълен тшак:
    Това е просто прекалено хубаво: граждани на 11 от 25-те държави, които са членове на Съвета за мир на Тръмп, не могат да получат визи за влизане в САЩ.

    22:32 22.01.2026

  • 58 Ами

    0 0 Отговор
    що гласувате за партии марионетки, чиито господари (началство) са в чужбина? Какви са тези "европейски" партии, при положение, че ЕС все още не е държавен субект. Задава ли си някой този въпрос. Мислете с главите си и не се поддавайте на евтина пропаганда за "свободно пътуване" , "европейски фондове" и "ценности".

    22:34 22.01.2026

  • 59 Българин

    1 1 Отговор
    Гордея се, че най-накрая се наредихме до Унгария и Орбан. Това е решителен удар по урсулианското соросоидство! За това и тоя хленч на жълтопаветните!

    22:35 22.01.2026

  • 61 ГЕРБ СА ПРЕДАТЕЛИ

    2 0 Отговор
    Хванати на къса каишка.

    22:35 22.01.2026

  • 62 Свобода или смърт...държава...

    1 1 Отговор
    Кой го беше казал малки неграмотни атлантенца ? Или беше да платим 1 милиард долара-членски внос за чужди грехове, Съвет за мир и един управител на окупираната територия ? Позор !

    22:35 22.01.2026

  • 63 САЩ УВЕЛИЧАВАТ КОЛОНИИТЕ СИ.

    0 0 Отговор
    ЩЕ ПЛАЩАТ КОЛОНИАЛНА БЪЛГАРИЯ, НИЕ ОПРЕДЕЛЕНО СМЕ КОЛОНИЯ НА ЯНКИТЕ, НО И ЕВРОПА СТАВА КОЛОНИЯ НА ЯНКИТЕ. Тръмп: Ще има ответен удар за Европа, ако разпродаде американски облигации
    „Ако това се случи, ще има голям ответен удар от наша страна и ние държим всички козове“, заяви Тръмп. ЕТО КАК ТЪПАЦИТЕ УПРАВЛЯВАЩИ ЕС ПРЕВЪРНАХА ЕВРОПА В КОЛОНИЯ.

    22:36 22.01.2026

  • 64 Шумен

    1 0 Отговор
    Щом тоз клоун 🤡 Желязков Водопада е отишъл няма да е за доброто на българина

    22:39 22.01.2026

  • 65 Чудят

    1 0 Отговор
    се на кой да се надупят компрадорите. Ако лудите еврогейци все пак успеят да ни вкарат в голяма война, никой от сегашните им протежета в София няма да остане в България. Това е стара българска традиция. Всички ще избягат при господарите си. До един.

    22:39 22.01.2026

  • 66 И какво прави

    2 0 Отговор
    Този съвет за мир? Май само мохабеди и ще искат кеш! Даваме за Боташ, за съвет за мир.За съвет на аноними алкохолици и за други съвети.

    22:40 22.01.2026

  • 67 И този бутафорен ваш Съвет за мир

    1 0 Отговор
    (Борд за мир) кога си мислите реално, че страатегията Две държави ще осъществи? Кажете подли ционета - атлантета? Позор сте ей, позор и нито разум нито капчица морал във вас не е останало

    22:41 22.01.2026

  • 68 Бойко Българоубиец

    2 0 Отговор
    Как ви го сложих в последните минути 😏 мухахахах ГЕРБ ПОБЕДА!

    22:41 22.01.2026

  • 69 Гербер

    1 0 Отговор
    Пазете се от Гунди в последните минути 😉😘

    22:42 22.01.2026

  • 70 Луд

    1 0 Отговор
    Бедни сме за подобни учредители,Смеят ни се във цяла Европа ,Държави със многократно по голяма икономика от нас пасуват а Желязков казва всичко коз.Хем е никакъв хем е за разследване хем ни разказа играта.Милярд на всеки три години като начало после ще кажат годишно.Детска болница ще има само на чертеж.

    22:42 22.01.2026

  • 71 Юрист

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Анонимен":

    Не може като еврогейзоната е!

    22:42 22.01.2026

