Цвета Рангелова, "Възраждане": Грубо, грозно и нагло по тъмно се приеха текстове

23 Януари, 2026 18:28 446 10

  • цвета рангелова-
  • възраждане-
  • избори

„Възраждане“ очакват Румен Радев „със съвсем спокойни чувства"

Цвета Рангелова, "Възраждане": Грубо, грозно и нагло по тъмно се приеха текстове - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Тепърва предстои да видим коя партия ще бъде негов мандатоносител, каква ще бъде програмата му за управление, така че очакваме Румен Радев“, каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ депутатът от „Възраждане“ Цвета Рангелова.

„Не знам каква е програмата на партията, която ще оглави Румен Радев, така че едва тогава можем да говорим за прилики и разлики. Очакваме го със съвсем спокойни чувства като политически играч на сцената“, каза още тя.

По думите ѝ, ако партията на Радев има политики, които се доближават до тези на „Възраждане“, биха водили преговори.

Прекрояването на Изборния кодекс

„Грубо, грозно, нагло и с налагането на силата на мнозинството приеха по тъмно някакви текстове, които ще изложат на риск честността на вота“, коментира Цвета Рангелова.

Според нея не е добра законодателна практика да се прекроява изборната техника дни преди изборите и то с въвеждане на нов механизъм за гласуване.

„Между първо и второ четене на тези законопроекти се появиха около 100 параграфа, внесени от работна група. На мое питане коя е работната група и кои са народните представители, се установи, че никой не припозна предложенията. Няма и подписи. Така и не разбрахме кой е вносителят. В голяма степен тези предложения на работната група съвпадаха с предложенията, внесени от „Има такъв народ“, посочи депутатът от „Възраждане“.

„Скандалното е, че се гласуваха от Правната комисия на второ четене. Ще гласуваме с нови машини, които обаче никой нито е виждал, нито знае как работят и как ще се контролира честността на вота“, каза Рангелова.

„Този законопроект вменява задължения на ЦИК, а от там казаха, че времето, което остава до изборите, е недостатъчно. Това е и основният замисъл на вносителите на измененията – да не се изпълни и да се гласува с хартия“, посочи още депутатът от „Възраждане“.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

  • 1 момчето джаба и бою циганина

    2 3 Отговор
    ние ги командваме

    18:35 23.01.2026

  • 2 може ли да ми обясни дигиталното

    2 1 Отговор
    Някой може ли да ми обясни защо тия продължават да взимат решения, да подписват някакви меморандуми, да ни вкарват в съюзи и т.н. след като вече подадоха оставката след протеста на 200 Хил души в София. Още повече, какъв пък е Бойко, че ще подписва това нещо, президент ли е, премиер ли е?

    18:38 23.01.2026

  • 3 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    4 3 Отговор
    Тия отекоха в канала. Добре, че костя късоПейкин се снабди с достатъчно имоти и евраци до дълбоки старини.
    На Тюленово палата му е почти готов, поне половин милион е хвърлил там.

    18:38 23.01.2026

  • 4 Домашен любимец

    2 0 Отговор
    Изумява ме каква е тази ваша побългарена демокрация!? Желязков подаде оставка преди 2 месеца, а още стои премиер, управлява, отива и създава ново ООН, Гроздан строи ударно зарядни станции за електромобили! Радев подаде оставка преди 2 дни и вече не е президент!? Демокрация с различни скорости!?

    18:38 23.01.2026

  • 5 Възраждане

    1 1 Отговор
    Разбийте кayна Крадев и се самоизяжте кАпеи ненужни

    18:41 23.01.2026

  • 6 Грубо, грозно и нагло

    1 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:42 23.01.2026

  • 7 Направо е смешен

    2 0 Отговор
    Бащата на някаква Саяна всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:43 23.01.2026

  • 8 оня с коня

    0 0 Отговор
    Тук е пълно със смахнати евроатлантичеки тролове

    18:43 23.01.2026

  • 9 Бащата на някаква Саяна

    1 0 Отговор
    Всеки ден по всички телевизии с оскубаните вежди

    18:43 23.01.2026

  • 10 Жалък герберски oтnaдъk ! 🤡

    0 0 Отговор
    Да припомним на цвета, че възраждане в правна комисия гласуваха заедно с ГЕРБ, ДПС, ИТН ПРОТИВ гласуване с машини, както по време на 2021 г. 2022, когато бяха най-честните избори
    Така, че важното е какво вършите, а не какви ги плещите.

    18:43 23.01.2026

