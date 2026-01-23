Цвета Рангелова, "Възраждане": Грубо, грозно и нагло по тъмно се приеха текстове

„Тепърва предстои да видим коя партия ще бъде негов мандатоносител, каква ще бъде програмата му за управление, така че очакваме Румен Радев“, каза в предаването „Лице в лице“ по бТВ депутатът от „Възраждане“ Цвета Рангелова.

„Не знам каква е програмата на партията, която ще оглави Румен Радев, така че едва тогава можем да говорим за прилики и разлики. Очакваме го със съвсем спокойни чувства като политически играч на сцената“, каза още тя.

По думите ѝ, ако партията на Радев има политики, които се доближават до тези на „Възраждане“, биха водили преговори.

Прекрояването на Изборния кодекс

„Грубо, грозно, нагло и с налагането на силата на мнозинството приеха по тъмно някакви текстове, които ще изложат на риск честността на вота“, коментира Цвета Рангелова.

Според нея не е добра законодателна практика да се прекроява изборната техника дни преди изборите и то с въвеждане на нов механизъм за гласуване.

„Между първо и второ четене на тези законопроекти се появиха около 100 параграфа, внесени от работна група. На мое питане коя е работната група и кои са народните представители, се установи, че никой не припозна предложенията. Няма и подписи. Така и не разбрахме кой е вносителят. В голяма степен тези предложения на работната група съвпадаха с предложенията, внесени от „Има такъв народ“, посочи депутатът от „Възраждане“.

„Скандалното е, че се гласуваха от Правната комисия на второ четене. Ще гласуваме с нови машини, които обаче никой нито е виждал, нито знае как работят и как ще се контролира честността на вота“, каза Рангелова.

„Този законопроект вменява задължения на ЦИК, а от там казаха, че времето, което остава до изборите, е недостатъчно. Това е и основният замисъл на вносителите на измененията – да не се изпълни и да се гласува с хартия“, посочи още депутатът от „Възраждане“.