Жена загина при пожар в центъра на София, пострадаха и деца

Жена загина при пожар в центъра на София, пострадаха и деца

24 Януари, 2026 11:24 1 259 13

За пожара е задържан мъж в нестабилно психическо състояние

Мария Атанасова

Жена почина от задимяване заради пожар в жилищна сграда на ул. "Опълченска" в София, съобщиха от МВР. Пострадали са две деца на 11 г. и 13 г., съпругът на жената - на 48 години, както и възрастна жена на 77 години. Всички те са откарани в лечебни заведения, предаде БТА.

Сигналът за пожара е подаден в 2:20 часа през нощта срещу събота. На място са пристигнали четири пожарни коли, полиция и линейки. Районът е бил отцепен. Докато медиците са преглеждали пострадалите, избухнала бутилка, която е счупила стъклото на една от линейките, съобщи БНТ.

Полицията е установила, че пожарът е предизвикан от мъж в нестабилно психическо състояние. Огънят е причинил задимяване, което е довело до смъртта на жената, живееща на по-горен етаж.

Предизвикалият пожара мъж физически не е пострадал. Той е задържан и в момента се търси психиатрично заведение, където да бъде настанен.

От задимяването след пожар и миналата седмица загинаха жени в София – в случая майка на 75 г. и двете ѝ дъщери – на 51 и 47 г. Трите жени, живеели над запалилия се апартамент, опитали да се евакуират по стълбището, при което вдишали фатално количество дим.


Напиши коментар:


  • 1 санитарката

    9 0 Отговор
    А какво означава "нестабилно психическо състояние"?Ако е болен защо не е в болница?Ако бяха изгорели децата?

    Коментиран от #2

    11:38 24.01.2026

  • 2 Означава

    9 0 Отговор

    До коментар #1 от "санитарката":

    че нямат право да го арестуват защото е невменяем, но и не могат да го приемат в институция за душевно болни защото нямат места. С други думи, не могат да го пипнат и той го знае. Има дълго още да тероризира всеки

    Коментиран от #4

    11:41 24.01.2026

  • 3 жалко за жертвата

    11 1 Отговор
    но е така в тиквената държава
    поддържана от наивни избиратели на тикви
    допринасящи
    хорица с нестабилно психическо състояние да са на улицата
    и да убиват и нищо не им се прави

    Коментиран от #12

    11:48 24.01.2026

  • 4 Анонимен

    7 1 Отговор

    До коментар #2 от "Означава":

    Накрая някой друг психично нестабилен да не го укроти. Всеки си намира майстора.

    Коментиран от #9

    11:49 24.01.2026

  • 5 Григор

    8 1 Отговор
    Такава свинщина може да се случи само в България! Той не бил добре с главата! И какво от това? Да го оставим да убие десет души ли?Сега ще го пазят и ще го "лекуват", а жената на 42 години си е отишла. Кой ще плаща? Няма такъв филм! Бил невменяем! Не се брои! Трябва да плати по същия начин! За назидание на всички, които се мислят недосегаеми,защото видите ли имали психично заболяване. Съпругът,ако е мъжкар трябва да се погрижи за правосъдие. Да се плати за всичко,което му е причинено!

    Коментиран от #10

    12:04 24.01.2026

  • 6 В ляво от центъра

    1 2 Отговор
    А в Украйна, какво става? Колко "загинаха"?

    12:11 24.01.2026

  • 7 какъв кошмар

    3 0 Отговор
    Изгирели в собствения си дом заради УМИШЛЕН пожар на поредния кукумицин за когото здравните власти не дават и 5 пари.
    Онази изкукалата която ръгаше хора на центъра лятото забравихте ли я?
    Колко са изпращялниците в София само?
    1 на 1000 да е необследван и неадресиан изрпащалник, това значи на всеки ъгъл опасен психопат. А те са поне 1 % не 1 промил...

    12:16 24.01.2026

  • 8 Олееее....

    1 2 Отговор
    Експлозия в тайна лаборатория за кокаин

    12:17 24.01.2026

  • 9 Няма

    3 0 Отговор

    До коментар #4 от "Анонимен":

    такава опасност. Обикновено всички във входа се плашат и си траят. Подават жалби но той им се смее в очите

    12:18 24.01.2026

  • 10 виж сега

    0 0 Отговор

    До коментар #5 от "Григор":

    Те ако го лекуваха, нямаше да умие жената и почти да ликвидира цялото й семейство.
    Имаме психиартична криза от последна степен. Нула грижа за изрпащалниците.
    Условията в психиатриите най-вероятно са кошмарни.
    Като ходи човек да си вземе документ за книжка и вижда изерията дори на тези части от отделенията които са за публични.
    А колко са пуснати е така без редовни прегледи?
    Самата обстанвка и в нета и в релания живот е силно негативна за психичното здраве, особено на най-младите и по-лабилните възрастни. Живеем си в подобие на лудница. И не е ясно колко от лудите са в държаната администрация, вземат решения и ти зависиш ит тях. Все пак си ги назначават според фамилните кланове, а не по каквито и да било други критерии...
    Май поредният екзодус на по-читавите е неизбежен.

    12:20 24.01.2026

  • 11 Никой

    0 1 Отговор
    Огън не трябва да се пуска. Все нещо - трябва да ни топли. Но защо - да се случва това. А за какво се топлим.

    Тук има - любовна история - няма съмнение.

    Ето ти - празноглавие - всъщност.

    12:27 24.01.2026

  • 12 гнъсна

    0 0 Отговор

    До коментар #3 от "жалко за жертвата":

    купейка

    12:28 24.01.2026

  • 13 Тва ще да е бил генТанас

    0 1 Отговор
    Полицията е установила, че пожарът е предизвикан от мъж в нестабилно психическо състояние.

    12:30 24.01.2026

