Жена загина при пожар в центъра на София, пострадаха и деца

Жена почина от задимяване заради пожар в жилищна сграда на ул. "Опълченска" в София, съобщиха от МВР. Пострадали са две деца на 11 г. и 13 г., съпругът на жената - на 48 години, както и възрастна жена на 77 години. Всички те са откарани в лечебни заведения, предаде БТА.
Сигналът за пожара е подаден в 2:20 часа през нощта срещу събота. На място са пристигнали четири пожарни коли, полиция и линейки. Районът е бил отцепен. Докато медиците са преглеждали пострадалите, избухнала бутилка, която е счупила стъклото на една от линейките, съобщи БНТ.
Полицията е установила, че пожарът е предизвикан от мъж в нестабилно психическо състояние. Огънят е причинил задимяване, което е довело до смъртта на жената, живееща на по-горен етаж.
Предизвикалият пожара мъж физически не е пострадал. Той е задържан и в момента се търси психиатрично заведение, където да бъде настанен.
От задимяването след пожар и миналата седмица загинаха жени в София – в случая майка на 75 г. и двете ѝ дъщери – на 51 и 47 г. Трите жени, живеели над запалилия се апартамент, опитали да се евакуират по стълбището, при което вдишали фатално количество дим.
1 санитарката
Коментиран от #2
11:38 24.01.2026
2 Означава
До коментар #1 от "санитарката":че нямат право да го арестуват защото е невменяем, но и не могат да го приемат в институция за душевно болни защото нямат места. С други думи, не могат да го пипнат и той го знае. Има дълго още да тероризира всеки
Коментиран от #4
11:41 24.01.2026
3 жалко за жертвата
поддържана от наивни избиратели на тикви
допринасящи
хорица с нестабилно психическо състояние да са на улицата
и да убиват и нищо не им се прави
Коментиран от #12
11:48 24.01.2026
4 Анонимен
До коментар #2 от "Означава":Накрая някой друг психично нестабилен да не го укроти. Всеки си намира майстора.
Коментиран от #9
11:49 24.01.2026
5 Григор
Коментиран от #10
12:04 24.01.2026
6 В ляво от центъра
12:11 24.01.2026
7 какъв кошмар
Онази изкукалата която ръгаше хора на центъра лятото забравихте ли я?
Колко са изпращялниците в София само?
1 на 1000 да е необследван и неадресиан изрпащалник, това значи на всеки ъгъл опасен психопат. А те са поне 1 % не 1 промил...
12:16 24.01.2026
8 Олееее....
12:17 24.01.2026
9 Няма
До коментар #4 от "Анонимен":такава опасност. Обикновено всички във входа се плашат и си траят. Подават жалби но той им се смее в очите
12:18 24.01.2026
10 виж сега
До коментар #5 от "Григор":Те ако го лекуваха, нямаше да умие жената и почти да ликвидира цялото й семейство.
Имаме психиартична криза от последна степен. Нула грижа за изрпащалниците.
Условията в психиатриите най-вероятно са кошмарни.
Като ходи човек да си вземе документ за книжка и вижда изерията дори на тези части от отделенията които са за публични.
А колко са пуснати е така без редовни прегледи?
Самата обстанвка и в нета и в релания живот е силно негативна за психичното здраве, особено на най-младите и по-лабилните възрастни. Живеем си в подобие на лудница. И не е ясно колко от лудите са в държаната администрация, вземат решения и ти зависиш ит тях. Все пак си ги назначават според фамилните кланове, а не по каквито и да било други критерии...
Май поредният екзодус на по-читавите е неизбежен.
12:20 24.01.2026
11 Никой
Тук има - любовна история - няма съмнение.
Ето ти - празноглавие - всъщност.
12:27 24.01.2026
12 гнъсна
До коментар #3 от "жалко за жертвата":купейка
12:28 24.01.2026
13 Тва ще да е бил генТанас
12:30 24.01.2026