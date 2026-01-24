Габриел Вълков, БСП: Симпатизантите ни искат да вървим ръка за ръка с Румен Радев

В 12 без 5 не може да променяш кардинално Изборния кодекс и да очакваш доверие в изборите. Ние не сме против системата със сканиращите устройства – трябва да бъде тествана, проверена, показвана по телевизиите. Имам недоверие как се случват нещата – на коляно, в последния момент. Това коментира депутатът от БСП-ОЛ Габриел Вълков.
„Затова Мая Димитрова предложи отлагане на скенерите и да влязат от 1 януари 2027 г. След като предложението беше отхвърлено, ние решихме да не се регистрираме в зала, за да няма кворум. Няма да се случи по този начин и ще продължим да не се регистрираме“, заяви той пред бТВ.
Коалицията държи хората да имат право на избор: „Има възрастни хора, които се притесняват от машините, има и млади, които искат само с машини. Затова е справедливо да има и хартия, и машини.”
„За да върнем доверието в машините – защото се превърнаха в принтери, ние искаме да имаме по-добра защита. От една страна, хората броят отрязъците, а от друга – машината пуска протокол. ГЕРБ, ДПС и ИТН вървят към машината”, смята Вълков.
Депутатът вижда Румен Радев като потенциален партньор в следващия парламент: „Сигурни сме, че той ще влезе в следващото НС. Нашите симпатизанти ни казват, че ако се смени ръководството на партията, ще гласуват за БСП. Те искат партията да върви ръка за ръка с Румен Радев.“
Според него големият проблем беше подкрепата на ДПС – Ново начало за управляващото мнозинство на мястото на АПС.
„Проблем е, че Атанас Зафиров не си подаде оставката заедно с нас“, посочи още Вълков.
Той има номинации за председател на БСП и ги приема.
„Повече БСП в правителство с ГЕРБ и ДПС не може да влиза“, категоричен е Габриел Вълков.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Какви
09:30 24.01.2026
2 А Радев
Опити да се спасите, а ? А ви е спасил Радев, а се натоварил да плува с още един камък отгоре !
09:33 24.01.2026
3 цлаьдс
Коментиран от #8
09:34 24.01.2026
4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Той е пилот, а не РАКЕТА -НОСИТЕЛ‼️
09:37 24.01.2026
5 е нормално но
09:37 24.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 стига с тоя теой господ ве
До коментар #3 от "цлаьдс":не се ли научихте че ако имале такъв няма да има войни и страдания за хората нали всички ги бил обичал и можел всичко ??? не ви ли светна дълбоката измама как ви заблуждават в нещо което не съществува?
Коментиран от #35
09:41 24.01.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Жоро Пясъка
Ей, артисти, свършени сте ! Ще ви се наложи вече да си изкарвате хляба, а не да ви хравят данъкоплатците !
09:45 24.01.2026
12 ТИ ГАБРИЕЛЕ ПИТАЛ
09:46 24.01.2026
13 ДАСКАЛ ГЕНЧО
09:47 24.01.2026
14 Пенсионер
И не се оправдавайте с възрастните. Аз съм над 70 и машината не ме притеснява. Пък, ако някой не може да се научи за два месеца, просто не бива да гласува.
Коментиран от #20
09:48 24.01.2026
15 Фен
Коментиран от #36
09:51 24.01.2026
16 @@@
след като видяха, че идва краят им,
а Радев ще влезе в парламента и то
с много голям процент, веднага го припознаха като
тяхен човек и веднага се съюзиха с него!
09:51 24.01.2026
17 Фатмака
09:52 24.01.2026
18 Как
09:55 24.01.2026
19 Пич
09:57 24.01.2026
20 Вие
До коментар #14 от "Пенсионер":пенсовете въобще не бива да ви дават да гласувате защото сте с деменция
Коментиран от #31
10:01 24.01.2026
21 ?????
10:01 24.01.2026
22 А50
10:01 24.01.2026
23 🏴☠️🏴☠️🏴☠️Някой си🏴☠️🏴☠️🏴☠️
Всъщност симпатизанти вие вече нямате, те са симпатизанти на Радев, не на БеСиПетУ..
10:02 24.01.2026
24 НО НО НО
10:04 24.01.2026
25 Марк
До коментар #7 от "Последния Софиянец":Защо да е резил?
Аз никога не съм бил за бсп и не съм гласувал за тях(и няма да го направя), но корнито по принцип е 100 пъти по-добре от тия кауни, които сега са начело на бсп.
За бсп, единствения изход, ако искат да оцелеят, е да сложат нови и млади хора в ръководството.
Коментиран от #29
10:05 24.01.2026
26 Уха
10:08 24.01.2026
27 Хмм
10:12 24.01.2026
28 Дориана
Коментиран от #41
10:13 24.01.2026
29 Ами
До коментар #25 от "Марк":ето ги младите, виж го тоя на снимката, той е в ръководството и се цани за председател
10:14 24.01.2026
30 Истината
Той е централна фигура с подкрепа от различни, понякога противоположни, кръгове: част от тях го подкрепят искрено, част от тях виждат в него стратегически интерес.
Политическата реалност в България е такава, че почти всеки лидер има „смесена“ подкрепа – никой не е напълно независим или напълно обвързан.
10:18 24.01.2026
31 Тооо по тази логика
До коментар #20 от "Вие":И на такива като тебе, с жълто около устата и дето си мислят, че каквото хвърчи се яде, не трябва да се дава право на глас.
10:18 24.01.2026
32 Мишо
Коментиран от #34
10:32 24.01.2026
33 Троянец
10:33 24.01.2026
34 Марк
До коментар #32 от "Мишо":Ха ха ха, коментарът ти направо "кърти мивки"! )))
10:35 24.01.2026
35 солапло
До коментар #8 от "стига с тоя теой господ ве":Воините не ги прави Господ бре неук неграмотник. Друг прави войните и друг се опитва да лъже че няма Господ. А сина на живия Бог, Господ Иисус Христос със много Слава ще пребъде, и ще се засрамят всеки лъжец и негодник. Небесното царство наближи.
10:36 24.01.2026
36 Последния Софиянец
До коментар #15 от "Фен":БойКо е с нелигитимно ген.звание.Попрочети и ще разбереш защо!Плюс това е купено с парите на Сретан.
10:37 24.01.2026
37 1234567890
10:37 24.01.2026
38 Баба Кина
10:39 24.01.2026
39 Цървул
10:41 24.01.2026
40 Радомир
Легна под Флинтстоун,предаде Корнелия.
Сега ,,мои ,,избиратели,, абе кви избиратели имаш ти точно,леле Жоро пясъка и а си достоен наследник, виждам теб и сърбят ми ръцете,бокл...к
10:41 24.01.2026
41 Посоки
До коментар #28 от "Дориана":А ти за кои партии гласува през последните години? Сега за Радев ли ще гласуваш ?
10:42 24.01.2026