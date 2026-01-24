Новини
България »
Габриел Вълков, БСП: Симпатизантите ни искат да вървим ръка за ръка с Румен Радев

Габриел Вълков, БСП: Симпатизантите ни искат да вървим ръка за ръка с Румен Радев

24 Януари, 2026 09:28 1 077 41

  • габриел вълков-
  • бсп-
  • избори-
  • румен радев

Сигурни сме, че той ще влезе в следващото НС. Нашите симпатизанти ни казват, че ако се смени ръководството на партията, ще гласуват за БСП

Габриел Вълков, БСП: Симпатизантите ни искат да вървим ръка за ръка с Румен Радев - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

В 12 без 5 не може да променяш кардинално Изборния кодекс и да очакваш доверие в изборите. Ние не сме против системата със сканиращите устройства – трябва да бъде тествана, проверена, показвана по телевизиите. Имам недоверие как се случват нещата – на коляно, в последния момент. Това коментира депутатът от БСП-ОЛ Габриел Вълков.

„Затова Мая Димитрова предложи отлагане на скенерите и да влязат от 1 януари 2027 г. След като предложението беше отхвърлено, ние решихме да не се регистрираме в зала, за да няма кворум. Няма да се случи по този начин и ще продължим да не се регистрираме“, заяви той пред бТВ.

Коалицията държи хората да имат право на избор: „Има възрастни хора, които се притесняват от машините, има и млади, които искат само с машини. Затова е справедливо да има и хартия, и машини.”

„За да върнем доверието в машините – защото се превърнаха в принтери, ние искаме да имаме по-добра защита. От една страна, хората броят отрязъците, а от друга – машината пуска протокол. ГЕРБ, ДПС и ИТН вървят към машината”, смята Вълков.

Депутатът вижда Румен Радев като потенциален партньор в следващия парламент: „Сигурни сме, че той ще влезе в следващото НС. Нашите симпатизанти ни казват, че ако се смени ръководството на партията, ще гласуват за БСП. Те искат партията да върви ръка за ръка с Румен Радев.“

Според него големият проблем беше подкрепата на ДПС – Ново начало за управляващото мнозинство на мястото на АПС.

„Проблем е, че Атанас Зафиров не си подаде оставката заедно с нас“, посочи още Вълков.

Той има номинации за председател на БСП и ги приема.

„Повече БСП в правителство с ГЕРБ и ДПС не може да влиза“, категоричен е Габриел Вълков.


България
Поставете оценка:
Оценка 1.6 от 13 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Какви

    43 0 Отговор
    симпатизанти,какви пет лева сънува този кьосак?!

    09:30 24.01.2026

  • 2 А Радев

    46 1 Отговор
    иска ли ви !? Като партия, той хората няма да изостави ! Фритюрниците от последните рет години вън ! На бунището ! Като партия сте заличени !
    Опити да се спасите, а ? А ви е спасил Радев, а се натоварил да плува с още един камък отгоре !

    09:33 24.01.2026

  • 3 цлаьдс

    38 1 Отговор
    БСП боклук, ти кого лъжеш бре, боклук??? Вие там глупаци БСП сте с крадците от ГЕРБ и ДПС - Шишко. Цяла България ви видя. Кого лъжеш??? Да почваш да работиш нещо, а не само да се оглеждаш да те хранят българите да пърдиш в парламента. Нямаш работени и 1 ден. Калаазанин с калпаазанин. Слава на Господ Иисус Христос идват избори. Ще видите БСП и ИТН как се лъже българина.

    Коментиран от #8

    09:34 24.01.2026

  • 4 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    31 0 Отговор
    То само Данчо Ментата, Буци и Шиши не са обявили, че искат в партията на Радев❗
    Той е пилот, а не РАКЕТА -НОСИТЕЛ‼️

    09:37 24.01.2026

  • 5 е нормално но

    14 1 Отговор
    знаем че вие го искате защото усещате кой ше управлява след изборите и се гласите да пригласяте

    09:37 24.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 стига с тоя теой господ ве

    11 4 Отговор

    До коментар #3 от "цлаьдс":

    не се ли научихте че ако имале такъв няма да има войни и страдания за хората нали всички ги бил обичал и можел всичко ??? не ви ли светна дълбоката измама как ви заблуждават в нещо което не съществува?

    Коментиран от #35

    09:41 24.01.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Жоро Пясъка

    27 0 Отговор
    Ако гласувате за синчето ми, ще върна Пакарда на Георги Димитров ! 😀
    Ей, артисти, свършени сте ! Ще ви се наложи вече да си изкарвате хляба, а не да ви хравят данъкоплатците !

    09:45 24.01.2026

  • 12 ТИ ГАБРИЕЛЕ ПИТАЛ

    14 1 Отговор
    Ли СИ ГИ. ОТ ДЕКА ЗНАЕШ ТОВА. АЗ СЪМ ЗА РАДЕВ И МНОГО ДРУГИ ПОЗНАВАМ ТАКИВА. ТИ СИ ЛЪЖЕЦ И КРАДЕЦ ОТ ТЕЗИ ЗА КОИТО ГОВОРИШ. ПОЗОР И ЗА ЗАТВОРА СТЕ.

    09:46 24.01.2026

  • 13 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    16 0 Отговор
    НАГАЖДАЧИ БЕЗГРЪБНАЧНИ МАХАЙТЕ СЕ .

    09:47 24.01.2026

  • 14 Пенсионер

    20 2 Отговор
    Симпатизантите на БСП и преди не искаха да сте с Боко и Шиши, но вие се прегърнахте с тях. Дойде ви акъла, като ви ритнаха копанята.
    И не се оправдавайте с възрастните. Аз съм над 70 и машината не ме притеснява. Пък, ако някой не може да се научи за два месеца, просто не бива да гласува.

    Коментиран от #20

    09:48 24.01.2026

  • 15 Фен

    1 11 Отговор
    А той има една фикс идея - да се покаже по-генерал от Бойко. За сега, не му се получава.

    Коментиран от #36

    09:51 24.01.2026

  • 16 @@@

    13 0 Отговор
    Тези Продажници, които се Коалираха с МутратаБорисов,
    след като видяха, че идва краят им,
    а Радев ще влезе в парламента и то
    с много голям процент, веднага го припознаха като
    тяхен човек и веднага се съюзиха с него!

    09:51 24.01.2026

  • 17 Фатмака

    4 6 Отговор
    за нищо не става, но ако и им върже на тези боклуци, България е ЧАО!

    09:52 24.01.2026

  • 18 Как

    10 0 Отговор
    Другаря Вълков комсомолеца много си вярва.Кой ще гласува за предатели като Вас и Флингстоун, не сте соц.партия а партия на милионери.Този път ще гледате парламента по телевизора,освен ако не си купите гласове.

    09:55 24.01.2026

  • 19 Пич

    9 0 Отговор
    Симпатизантите на БСП може да искат много работи , но първо влезте в парламента !!! Или някои се мазните на Радев да ви вземе в неговата партия ?! И веднага ще зарежете БСП !!!

    09:57 24.01.2026

  • 20 Вие

    1 7 Отговор

    До коментар #14 от "Пенсионер":

    пенсовете въобще не бива да ви дават да гласувате защото сте с деменция

    Коментиран от #31

    10:01 24.01.2026

  • 21 ?????

    11 0 Отговор
    И колко симпатизанти(интересанти) ви останаха?

    10:01 24.01.2026

  • 22 А50

    8 0 Отговор
    Боклуци, вие вече нямате симпатизанти

    10:01 24.01.2026

  • 23 🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️Някой си🏴‍☠️🏴‍☠️🏴‍☠️

    8 0 Отговор
    Симпатизантите или само вие искате да се присламчите, след като тотално се опозорихте с влизането си в кабинета на Пеевски?!
    Всъщност симпатизанти вие вече нямате, те са симпатизанти на Радев, не на БеСиПетУ..

    10:02 24.01.2026

  • 24 НО НО НО

    4 0 Отговор
    БЕЗ МУТРИТЕ КИРО ГЕРГОВ И КОМПАНИЯ ДЪРТИ ПАРТМОШЕННИЦИ И ПОДЛОГИ ОТ КОМСОМОЛТИП..

    10:04 24.01.2026

  • 25 Марк

    4 1 Отговор

    До коментар #7 от "Последния Софиянец":

    Защо да е резил?

    Аз никога не съм бил за бсп и не съм гласувал за тях(и няма да го направя), но корнито по принцип е 100 пъти по-добре от тия кауни, които сега са начело на бсп.

    За бсп, единствения изход, ако искат да оцелеят, е да сложат нови и млади хора в ръководството.

    Коментиран от #29

    10:05 24.01.2026

  • 26 Уха

    6 0 Отговор
    Мъжките на Шиши с червените прашки искат да си врътнат разработените ауспуси

    10:08 24.01.2026

  • 27 Хмм

    6 0 Отговор
    с пеевски и борисов оттук до края на света

    10:12 24.01.2026

  • 28 Дориана

    6 1 Отговор
    БСП ОЛ. падат надолу под 3 % . Излизат от Парламента . Те предадоха своите избиратели и сега ще има наказателен вот срещу тях. Така, че на БСП ОЛ и ИТН вече никога няма да им бъде позволено да се коалират с когото и да е било. Тези хора заради власт са готови да сключат сделка дори и с Дявола. Такива като тях нямат място в Парламента.

    Коментиран от #41

    10:13 24.01.2026

  • 29 Ами

    5 0 Отговор

    До коментар #25 от "Марк":

    ето ги младите, виж го тоя на снимката, той е в ръководството и се цани за председател

    10:14 24.01.2026

  • 30 Истината

    6 1 Отговор
    Истината е, че Радев не е контролирана фигура на някой единствен интерес.
    Той е централна фигура с подкрепа от различни, понякога противоположни, кръгове: част от тях го подкрепят искрено, част от тях виждат в него стратегически интерес.
    Политическата реалност в България е такава, че почти всеки лидер има „смесена“ подкрепа – никой не е напълно независим или напълно обвързан.

    10:18 24.01.2026

  • 31 Тооо по тази логика

    6 0 Отговор

    До коментар #20 от "Вие":

    И на такива като тебе, с жълто около устата и дето си мислят, че каквото хвърчи се яде, не трябва да се дава право на глас.

    10:18 24.01.2026

  • 32 Мишо

    2 0 Отговор
    През февруари на конгреса на БСП, Радев ще бъде избран за лидер на партията, друга партия няма да създава.

    Коментиран от #34

    10:32 24.01.2026

  • 33 Троянец

    2 0 Отговор
    БСП сте История! Естествено е да искате да се прикачите към Радев за да вкара пак патериците Гуцана,Зафира и Пелтек0 в Парламента!Вие сте ПОЗОР за левите избиратели!Сбогом ламтящи за власт пребоядисани БКП-ри!

    10:33 24.01.2026

  • 34 Марк

    2 0 Отговор

    До коментар #32 от "Мишо":

    Ха ха ха, коментарът ти направо "кърти мивки"! )))

    10:35 24.01.2026

  • 35 солапло

    0 0 Отговор

    До коментар #8 от "стига с тоя теой господ ве":

    Воините не ги прави Господ бре неук неграмотник. Друг прави войните и друг се опитва да лъже че няма Господ. А сина на живия Бог, Господ Иисус Христос със много Слава ще пребъде, и ще се засрамят всеки лъжец и негодник. Небесното царство наближи.

    10:36 24.01.2026

  • 36 Последния Софиянец

    2 0 Отговор

    До коментар #15 от "Фен":

    БойКо е с нелигитимно ген.звание.Попрочети и ще разбереш защо!Плюс това е купено с парите на Сретан.

    10:37 24.01.2026

  • 37 1234567890

    2 0 Отговор
    Организацията на НН се разпада

    10:37 24.01.2026

  • 38 Баба Кина

    2 0 Отговор
    Генарал Радев е нашия генерал! Под строй зад наго и в негова подкрепа! БСП и Радев са като въздуха и водата за всяко живо същество в момента и за винаги!

    10:39 24.01.2026

  • 39 Цървул

    3 0 Отговор
    Нещо взе да ви пари отзад . Трябва да сте извън парламента поне за 10 години , за да си платите за гяволъка и да се изчистите .

    10:41 24.01.2026

  • 40 Радомир

    1 0 Отговор
    Тоя гей,има ни за прости хора.
    Легна под Флинтстоун,предаде Корнелия.
    Сега ,,мои ,,избиратели,, абе кви избиратели имаш ти точно,леле Жоро пясъка и а си достоен наследник, виждам теб и сърбят ми ръцете,бокл...к

    10:41 24.01.2026

  • 41 Посоки

    0 0 Отговор

    До коментар #28 от "Дориана":

    А ти за кои партии гласува през последните години? Сега за Радев ли ще гласуваш ?

    10:42 24.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове