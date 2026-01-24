Габриел Вълков, БСП: Симпатизантите ни искат да вървим ръка за ръка с Румен Радев

В 12 без 5 не може да променяш кардинално Изборния кодекс и да очакваш доверие в изборите. Ние не сме против системата със сканиращите устройства – трябва да бъде тествана, проверена, показвана по телевизиите. Имам недоверие как се случват нещата – на коляно, в последния момент. Това коментира депутатът от БСП-ОЛ Габриел Вълков.

„Затова Мая Димитрова предложи отлагане на скенерите и да влязат от 1 януари 2027 г. След като предложението беше отхвърлено, ние решихме да не се регистрираме в зала, за да няма кворум. Няма да се случи по този начин и ще продължим да не се регистрираме“, заяви той пред бТВ.

Коалицията държи хората да имат право на избор: „Има възрастни хора, които се притесняват от машините, има и млади, които искат само с машини. Затова е справедливо да има и хартия, и машини.”

„За да върнем доверието в машините – защото се превърнаха в принтери, ние искаме да имаме по-добра защита. От една страна, хората броят отрязъците, а от друга – машината пуска протокол. ГЕРБ, ДПС и ИТН вървят към машината”, смята Вълков.

Депутатът вижда Румен Радев като потенциален партньор в следващия парламент: „Сигурни сме, че той ще влезе в следващото НС. Нашите симпатизанти ни казват, че ако се смени ръководството на партията, ще гласуват за БСП. Те искат партията да върви ръка за ръка с Румен Радев.“

Според него големият проблем беше подкрепата на ДПС – Ново начало за управляващото мнозинство на мястото на АПС.

„Проблем е, че Атанас Зафиров не си подаде оставката заедно с нас“, посочи още Вълков.

Той има номинации за председател на БСП и ги приема.

„Повече БСП в правителство с ГЕРБ и ДПС не може да влиза“, категоричен е Габриел Вълков.