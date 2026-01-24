Новини
България »
Калфин: Абсолютно е възможно партията на Радев да „заличи” БСП

24 Януари, 2026 10:11 549 25

  • ивайло калфин-
  • румен радев-
  • партия

Ние имаме интерес от международното право, заедно да вървим с ЕС, а не да се завъртим покрай някой силен и да му правим мили очи

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

„При всички случаи има очакване за нещо ново на изборите. Нека видим. Правенето на партии е трудна задача. Пожелавам успех на всеки, който опитва да направи нещо ново. Опитът на АБВ не беше най-добрият, надявам се опитът на Румен Радев да бъде по-успешен.“

Това мнение изрази в ефира на Нова телевизия Ивайло Калфин, бивш министър на външните работи.

Според него е абсолютно възможно партията на Радев да „заличи” БСП.

„Не бих поставял червени линии отсега. Навсякъде в Европа има коалиции. Надявам се следващото правителство да бъде на основата на много ясна програма и коалиционно споразумение“, на мнение е той.

Смята, че думите на Бойко Борисов са отворена врата за бъдещ разговор с Радев.

Калфин е бил съученик на президента Илияна Йотова: „Спомените ми са, че е човек, който знае какво иска, много е устремена в това да го постигне. Като вицепрезидент се справи много добре. Говори повече обединително, отколкото конфронтационно. Няма да бъде лека предстоящата година. Не знам има ли намерение да се кандидатира на предстоящите президентски избори.“

За влизането ни в Борда за мир на американския президент Доналд Тръмп, той заяви: „Това нещо буди много учудване. Не разбирам причините България да се включи в този едноличен клуб на Доналд Тръмп. Всяко решение минава през него, той си избира наследник. На силния на деня отиваш, завърташ опашка и казваш: „Ще направя всичко, което поискаш.” Недостойно е.“

Смята, че целта да се извадят дадени хора от списъка „Магнитски” може да бъде видима причина: „Делян Пеевски каза веднага да влизаме в този Съвет. Предполагам, че е имало допълнително натиск от САЩ.”

„Ние имаме интерес от международното право, заедно да вървим с ЕС, а не да се завъртим покрай някой силен и да му правим мили очи“, допълни още той.


България
Поставете оценка:
Оценка 4.1 от 9 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    10 0 Отговор
    В последните анкети партията на Корнелия Нинова Непокорна България изпреварва БСП.Голям смях.

    Коментиран от #6, #17

    10:13 24.01.2026

  • 2 хехе

    7 0 Отговор
    не така на фритюрника свят му се вие.

    10:16 24.01.2026

  • 3 Прокурор

    10 1 Отговор
    Ивайло, Ивайло, въртиопашко! Как се набута в структурите на ЕС и сега естествено го защитаваш защото от там получаваш заплата! И ти си един от "честните" политикани!

    Коментиран от #20

    10:17 24.01.2026

  • 4 Абсолютно невъзможно е

    8 2 Отговор
    БСП да заличи партията на Радев!
    Радев е в стихията си! Като свлачище е! Помита всички и всичко, което му се изпречи на пътя!
    Народът го иска. Глас народен, глас Божий!

    Коментиран от #25

    10:17 24.01.2026

  • 5 радев

    0 6 Отговор
    напред другари гласувайте за мене ще ви освободя и ще ви спася от лошите мафиоти ще ги изъкртя с голи ръце!!!

    10:18 24.01.2026

  • 6 И за Корнелия е спорно

    1 2 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    Кой ще я подкрепи!

    10:20 24.01.2026

  • 8 Хмм

    8 1 Отговор
    помня, че увеличи пенсионната възраст като социален министър и подаде оставка, сега е еврочиновник, като много други провалени в собствената си страна политици, например Лайен е такава, провалила се като военен министър, разследвана от Бундесфера и изпратена от съпартийката си Меркел в ЕК да я спаси имунитетът ѝ.

    10:21 24.01.2026

  • 10 анализатор

    4 0 Отговор
    В момента панически бягат от НН .Разпада е навсякъде !

    10:21 24.01.2026

  • 11 Сандо

    6 0 Отговор
    Всъщност партията беше бавно,но неотклонно заличавана от такива като Калфин,наречени за по-просто "Червените мобифони".Аз винаги съм смятал,че БСП е една от най-големите измами на Прехода.

    10:21 24.01.2026

  • 12 Сила

    6 3 Отговор
    Боже колко мъка има в тая България !!! След 36 години народеца продължава да чака Спасителя !!!???!!! Добре , че по умните децата се изнесоха ...." Казвам ти Минке ....." знаете по нататък как продължава !!!

    Коментиран от #23

    10:23 24.01.2026

  • 13 Дориана

    3 0 Отговор
    БСП ОЛ. падат надолу под 3 % . ИТН падат под 1 % . Отпада и субсидията за тях. Излизат от Парламента Те предадоха своите избиратели и сега ще има наказателен вот срещу тях. Така, че на БСП ОЛ и ИТН вече никога няма да им бъде позволено да се коалират с когото и да е било, защото напускат Парламента.. Тези хора заради власт са готови да сключат сделка дори и с Дявола. Такива като тях нямат място в Парламента. Знаят, че отпадат от Парламента затова ИТН заедно с Пеевски и Борисов по всякакъв начин се стремят да откраднат и фалшифицират изборите чрез сканиращи устройства за които знаят , че няма време и чрез хартиени бюлетини, за които се доказа как се унищожават на опонентите и как се дописват за тях.Наглостта и страха от загуба им е безгранична.

    10:23 24.01.2026

  • 14 Баща ми беше убит освен това 1991/92год.

    4 2 Отговор
    Подложени сме на потресаващ тормоз от съседи повече от тридесет години. Първо всичко започна от БСП и техните чиновници които извършиха издевателство над родителите ни и бяхме принудени да се преместим след което срещу нас започна потресаващ тормоз който ескалира със страшна сила и продължава и до днес.

    Коментиран от #19

    10:23 24.01.2026

  • 15 Абсолютно

    3 0 Отговор
    Тия артисти ако не влязат в Парламента и са до там !
    Нема бизнес нема паре ! 😀
    Винаги са работили за хората. И винаги са се знаяли кои са хората ! 😀

    10:29 24.01.2026

  • 16 240 В УРАНОВИТЕ МИНИ

    4 1 Отговор
    ПОНЕ АЗ НЕ ЧУХ
    РАДЕВ ДА КАЗА, ЧЕ ЩЕ ПРАВИ ПАРТИЯ.
    АМАН ОТ ГЛЕДАЧКИ , БАЯЧКИ , ЕКСТРАСЕНСИ И ТЕМ ПОДОБНИ.

    10:29 24.01.2026

  • 17 Ами

    2 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    нинова на това се надяваше, но президентът ѝ заличи партията в зародиш и докато БСП си има електорат на семейна основа, там има цели партизански родове, те няма да се откажат от БСП и възприемат зафиров като временно явление и препятствие, лошото за президента е, че ако спечели изборите поместа ще се настанят ренегати, както стана и с ГЕРБ, имаха толкова свестни хора, но цветанов отстрани всички и назначи тези със суджуците и вече нищо не може да се промени, цялата система е пропита с тяхното неблагоухание

    10:30 24.01.2026

  • 18 тоз и той палячо

    3 0 Отговор
    бесепето само се заличи господин нагъзен!!! недей се опитва да си измиеш ръцете хорат видяха че обслужвате интересите на боко и шиши и за това не ви искат ако влезете в парламента ще е цяло чудо!!!

    10:31 24.01.2026

  • 19 офицер от БНА

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Баща ми беше убит освен това 1991/92год.":

    Никога не е бил член на БКП и може би за това донякъде те му отмъстиха със страшна жестокост и несправедливост. Вследствие на тая несправедливост и след като се измъчи той почина без никаква вина.
    Останахме ние семейството мълчаливо да страдаме и до сега и да сме подложени на умишлен тормоз от съседите защото най лесно се рита де юре и де факто по вече съсипани от властта хора дори и да не са били виновни. Не мога да ви опиша колко изстрадахме и колко лоши хора има в Бг.

    10:31 24.01.2026

  • 20 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    4 0 Отговор

    До коментар #3 от "Прокурор":

    Как се набута ли🤔❓
    Ами подписа България да предостави
    БЕЗПЛАТНО четири бази на САЩ,
    повтарям не на НАТО, а на САЩ❗

    10:32 24.01.2026

  • 21 този на снимката

    1 0 Отговор
    е много честен и трудолюбив човек!!!

    10:33 24.01.2026

  • 23 не е умен

    1 1 Отговор

    До коментар #12 от "Сила":

    този който мисли само за себе си а е егоист!!!не е лошо да научиш определенията… умните правят нещо и живеят някак другите само оплюват и обвиняват някой друг за техния провал а страхливите и егоистичните “патриоти” бягат в чужбина!!!

    10:35 24.01.2026

  • 24 Грамофон свири, майка плаче

    0 0 Отговор
    ...сякаш има полза от БСП...или друга партия

    10:41 24.01.2026

  • 25 Ти четеш ли

    0 0 Отговор

    До коментар #4 от "Абсолютно невъзможно е":

    Какво пише в статията?

    10:42 24.01.2026

