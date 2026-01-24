Калфин: Абсолютно е възможно партията на Радев да „заличи” БСП

„При всички случаи има очакване за нещо ново на изборите. Нека видим. Правенето на партии е трудна задача. Пожелавам успех на всеки, който опитва да направи нещо ново. Опитът на АБВ не беше най-добрият, надявам се опитът на Румен Радев да бъде по-успешен.“

Това мнение изрази в ефира на Нова телевизия Ивайло Калфин, бивш министър на външните работи.

Според него е абсолютно възможно партията на Радев да „заличи” БСП.

„Не бих поставял червени линии отсега. Навсякъде в Европа има коалиции. Надявам се следващото правителство да бъде на основата на много ясна програма и коалиционно споразумение“, на мнение е той.

Смята, че думите на Бойко Борисов са отворена врата за бъдещ разговор с Радев.

Калфин е бил съученик на президента Илияна Йотова: „Спомените ми са, че е човек, който знае какво иска, много е устремена в това да го постигне. Като вицепрезидент се справи много добре. Говори повече обединително, отколкото конфронтационно. Няма да бъде лека предстоящата година. Не знам има ли намерение да се кандидатира на предстоящите президентски избори.“

За влизането ни в Борда за мир на американския президент Доналд Тръмп, той заяви: „Това нещо буди много учудване. Не разбирам причините България да се включи в този едноличен клуб на Доналд Тръмп. Всяко решение минава през него, той си избира наследник. На силния на деня отиваш, завърташ опашка и казваш: „Ще направя всичко, което поискаш.” Недостойно е.“

Смята, че целта да се извадят дадени хора от списъка „Магнитски” може да бъде видима причина: „Делян Пеевски каза веднага да влизаме в този Съвет. Предполагам, че е имало допълнително натиск от САЩ.”

„Ние имаме интерес от международното право, заедно да вървим с ЕС, а не да се завъртим покрай някой силен и да му правим мили очи“, допълни още той.