Новини
България »
Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

24 Януари, 2026 10:40 1 744 20

  • чейндж бюра-
  • обмен-
  • левове-
  • евро

Те ще могат да продължат да работят с валутите, които предлагат и еврото, но не и с лев, тъй като той вече няма да е разплащателно средство

Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Чейндж бюрата нямат право да обменят левове за евро. Това става ясно от изменения в наредбата, която контролира работата им, публикувана в Държавен вестник миналата седмица. Според бранша забраната не е била обсъдена с тях, а за новите правила разбират едва след 13 януари, когато те са обнародвани, съобщи NOVA.

От Министерството на финансите уточняват, че промените се налагат заради това че от 01 януари 2026 г. официалната валута у нас вече е еврото. До края на януари – периодът в който левът продължава да е в обращение, обменните бюра могат да заменят левове за всички видове валути, но не и за евро. С лев може да се купят американски долари или турски лири например. След 1 февруари и тези сделки вече няма да са възможни в чейндж бюрата. Те въобще няма да могат да приемат левове.

Според финансовото ведомство Законът за въвеждане на еврото вменява задължения на банките и на пощите да обменят левовете по фиксирания курс, без такси 6 месеца, но в него не е регламентирано и обменните бюра да правят това.

Те ще могат да продължат да работят с валутите, които предлагат и еврото, но не и с лев, тъй като той вече няма да е разплащателно средство. За обменните бюра не важи и фиксираният курс на еврото към останалите валути, който се публикуват от БНБ. Тарифите на чейндж бюрата могат да се отклоняват с 5% от официалните фиксинги.


България
Поставете оценка:
Оценка 3.1 от 15 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Еврото

    19 11 Отговор
    Си отива.

    10:41 24.01.2026

  • 2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️

    26 5 Отговор
    Поредна ТЪ ПНЯ ❗

    Коментиран от #19

    10:42 24.01.2026

  • 3 Последния Софиянец

    6 10 Отговор
    В чейчбюрото на Дондуков ми пробутаха две фалшиви стотачки евро.Мошеници.

    Коментиран от #9, #17

    10:43 24.01.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Последния Софиянец

    18 6 Отговор
    Вече сме в Борда на Тръмп и официалната валута е долара.

    Коментиран от #11, #13

    10:44 24.01.2026

  • 6 Далавера "Импекс "

    19 5 Отговор
    И защо да не може,при положение, че някои от собствениците на чейндж бюрата ,могат и искат да обменят левове? БНБ ще си ги обменя безсрочно, проблемът си остава за собственика,че трябва да ходи до София ако е от друг град/село.

    10:48 24.01.2026

  • 7 Жоро чейнджа

    11 4 Отговор

    До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Далаверка, майна. Комисиона става х2. Капиш?

    Коментиран от #14

    10:51 24.01.2026

  • 8 свърши с голямато лапане

    9 1 Отговор
    от балъци покрай налагането на еврото
    и преди беше голяма част от оборота им

    10:53 24.01.2026

  • 9 Все на теб

    6 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Се случват такива неща.

    10:57 24.01.2026

  • 10 ха така

    5 4 Отговор
    сега разбрахте ли защо ..Защото всички в бюрата са изпечени крадци и мошенгета и те най много държаха да има левове и да им се върти мелницата АЙДЕ ОДЕТЕ ОРИ МЕЛИ ЯЖ като в приказката какво обирате хората като вече сте ненужни

    10:59 24.01.2026

  • 11 Директора

    9 1 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    Като са те видяли колко си захлупен, малко е, че са ти дали само две фалшиви.

    11:00 24.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 не бъркай

    1 8 Отговор

    До коментар #5 от "Последния Софиянец":

    подкрепихме НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ който ще се погрижи да няма палестински емигранти към БЪЛГАРИЯ откъм ГАЗА , Освен това сме в компанията на ТУРЦИЯ, която завинаги може да затвори босфора за руски военни кораби КАПИШ другото е най важно ще имаме политик който ще ни казва какво стаВА в близкия изток,, нали не обичате надето,,ИЛИ ОБИЧАТЕ ХУБАВОТО НАДЕ айде да се разберете със себе си

    11:10 24.01.2026

  • 14 Комисиона става х2

    3 1 Отговор

    До коментар #7 от "Жоро чейнджа":

    така е
    няколко месеца преди еврото го продаваха по 1.98 - 2лв
    а беше дълги години до 1.96

    Коментиран от #16

    11:43 24.01.2026

  • 15 Бургазлия

    4 0 Отговор
    Глупаци няма да обменят левове за евро
    Сменям 1000 лева за турски лири и веднага сменям турските лири за евро?
    И каква е разликата?че ченча ще вземе две комисионни
    Който ги мисли тоя работи явно е с 3 ти клас

    11:48 24.01.2026

  • 16 Така де

    3 0 Отговор

    До коментар #14 от "Комисиона става х2":

    От повече от 20 години обикалям и работя в Европа, никъде в нормалните държави няма заложни къщи и чейндж бюра...
    Само в България и Сърбия от време оно...
    Айде, сърбите ги разбирам, те още от Титово време обикалят и работят в Европа, ама при нас такъв наплив 🤔
    За Русия ме знам, посещавал съм едно време Кишишев и Одеса, ма те тогава бяха още СССР, беше една или две години преди 89...
    Иначе навсякъде хората ходят в банкови учреждения, и ползват техните услуги 🤓

    11:58 24.01.2026

  • 17 Асен

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "Последния Софиянец":

    Ама като са ти пробутали защо не се обърнал към полицията????

    11:59 24.01.2026

  • 18 Сатана Z

    0 0 Отговор
    "Тарифите на чейндж бюрата могат да се отклоняват с 5% от официалните фиксинги."

    Фиксигът на Револют за обмяна се "отклонява (sic) с 0.05% и намалява с увеличаване на сумата ,която искаш да купиш (смениш).

    12:23 24.01.2026

  • 19 Носталгия

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":

    Връщат се романтичните времена на уличния чейндж ! Курсът по договаряне.

    12:27 24.01.2026

  • 20 Няма фиксинг-миксинг

    0 0 Отговор
    Бордът вече не съществува.

    12:32 24.01.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове