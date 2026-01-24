Чейндж бюрата вече нямат право да обменят левове за евро

Чейндж бюрата нямат право да обменят левове за евро. Това става ясно от изменения в наредбата, която контролира работата им, публикувана в Държавен вестник миналата седмица. Според бранша забраната не е била обсъдена с тях, а за новите правила разбират едва след 13 януари, когато те са обнародвани, съобщи NOVA.
От Министерството на финансите уточняват, че промените се налагат заради това че от 01 януари 2026 г. официалната валута у нас вече е еврото. До края на януари – периодът в който левът продължава да е в обращение, обменните бюра могат да заменят левове за всички видове валути, но не и за евро. С лев може да се купят американски долари или турски лири например. След 1 февруари и тези сделки вече няма да са възможни в чейндж бюрата. Те въобще няма да могат да приемат левове.
Според финансовото ведомство Законът за въвеждане на еврото вменява задължения на банките и на пощите да обменят левовете по фиксирания курс, без такси 6 месеца, но в него не е регламентирано и обменните бюра да правят това.
Те ще могат да продължат да работят с валутите, които предлагат и еврото, но не и с лев, тъй като той вече няма да е разплащателно средство. За обменните бюра не важи и фиксираният курс на еврото към останалите валути, който се публикуват от БНБ. Тарифите на чейндж бюрата могат да се отклоняват с 5% от официалните фиксинги.
1 Еврото
10:41 24.01.2026
2 🇧🇬БАЙ Х@Й‼️
Коментиран от #19
10:42 24.01.2026
3 Последния Софиянец
Коментиран от #9, #17
10:43 24.01.2026
5 Последния Софиянец
Коментиран от #11, #13
10:44 24.01.2026
6 Далавера "Импекс "
10:48 24.01.2026
7 Жоро чейнджа
До коментар #4 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Далаверка, майна. Комисиона става х2. Капиш?
Коментиран от #14
10:51 24.01.2026
8 свърши с голямато лапане
и преди беше голяма част от оборота им
10:53 24.01.2026
9 Все на теб
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Се случват такива неща.
10:57 24.01.2026
10 ха така
10:59 24.01.2026
11 Директора
До коментар #5 от "Последния Софиянец":Като са те видяли колко си захлупен, малко е, че са ти дали само две фалшиви.
11:00 24.01.2026
13 не бъркай
До коментар #5 от "Последния Софиянец":подкрепихме НИКОЛАЙ МЛАДЕНОВ който ще се погрижи да няма палестински емигранти към БЪЛГАРИЯ откъм ГАЗА , Освен това сме в компанията на ТУРЦИЯ, която завинаги може да затвори босфора за руски военни кораби КАПИШ другото е най важно ще имаме политик който ще ни казва какво стаВА в близкия изток,, нали не обичате надето,,ИЛИ ОБИЧАТЕ ХУБАВОТО НАДЕ айде да се разберете със себе си
11:10 24.01.2026
14 Комисиона става х2
До коментар #7 от "Жоро чейнджа":така е
няколко месеца преди еврото го продаваха по 1.98 - 2лв
а беше дълги години до 1.96
Коментиран от #16
11:43 24.01.2026
15 Бургазлия
Сменям 1000 лева за турски лири и веднага сменям турските лири за евро?
И каква е разликата?че ченча ще вземе две комисионни
Който ги мисли тоя работи явно е с 3 ти клас
11:48 24.01.2026
16 Така де
До коментар #14 от "Комисиона става х2":От повече от 20 години обикалям и работя в Европа, никъде в нормалните държави няма заложни къщи и чейндж бюра...
Само в България и Сърбия от време оно...
Айде, сърбите ги разбирам, те още от Титово време обикалят и работят в Европа, ама при нас такъв наплив 🤔
За Русия ме знам, посещавал съм едно време Кишишев и Одеса, ма те тогава бяха още СССР, беше една или две години преди 89...
Иначе навсякъде хората ходят в банкови учреждения, и ползват техните услуги 🤓
11:58 24.01.2026
17 Асен
До коментар #3 от "Последния Софиянец":Ама като са ти пробутали защо не се обърнал към полицията????
11:59 24.01.2026
18 Сатана Z
Фиксигът на Револют за обмяна се "отклонява (sic) с 0.05% и намалява с увеличаване на сумата ,която искаш да купиш (смениш).
12:23 24.01.2026
19 Носталгия
До коментар #2 от "🇧🇬БАЙ Х@Й‼️":Връщат се романтичните времена на уличния чейндж ! Курсът по договаряне.
12:27 24.01.2026
20 Няма фиксинг-миксинг
12:32 24.01.2026