Кои са първите задачи на Илияна Йотова като президент

24 Януари, 2026 13:16 854 24

Тя стана шестият държавен глава

Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Какви са новите задачи на Илияна Йотова. Като шести президент на България, едно от първите нейни решения ще бъде кой от домовата книга да бъде назначен за служебен премиер. Очаква се насрочване на консултации с възможните кандидати.

Заедно с указа за назначаване на служебно правителство очакваме и указ за насрочване на дата на изборите. Една от споменаваните беше 29 март. Това обаче вероятно означава процедурата по избор и назначаване да приключи до края на следващата седмица.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Софийски

    12 8 Отговор
    Да целуне ръка на московския патриарх… отново

    13:19 24.01.2026

  • 2 Оптимист!

    14 10 Отговор
    Успех и кураж г жа Йотова!
    Срещу вас е овладянана държава от Пеевски и ББ.
    ВЯРВАМ, ВИ!

    Коментиран от #6, #17

    13:19 24.01.2026

  • 3 Чичо Али Хаменей

    10 6 Отговор
    Да прибира по 18500 на месец.

    13:21 24.01.2026

  • 4 Пролетта идва

    8 5 Отговор
    Да се подстриже!🤣🤣🤣

    13:22 24.01.2026

  • 5 Хипотетично

    4 6 Отговор
    Президент без да е положил клетва по конституция за високия държавен пост, не е обвързан с отговорностите за позицията, като новобранец, който още не е положил клетва и задачите й са само пожелателни.

    13:23 24.01.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 да накара

    3 0 Отговор
    факти у фактите им

    13:25 24.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Промяна

    4 8 Отговор
    И защо Йотова не напусна защо още е в президенството А вярно да довърши повелите на червените

    Коментиран от #14

    13:26 24.01.2026

  • 10 Ъхъ!!!

    7 7 Отговор
    Първата й задача на тая "жена" (с извинение към жените) е да се скрие добре и да не се показва повече!

    13:29 24.01.2026

  • 11 Ами да почва да си върши

    4 2 Отговор
    задачите. Нали за това и се плаща

    13:29 24.01.2026

  • 12 Рибар

    5 2 Отговор

    До коментар #6 от "Промяна":

    Последната ви опорка спусната от ДСП за активизиране на хейтърите за лов на попови лъжички!
    Ха ха ха!
    Обречени сте на загуба!

    Коментиран от #21

    13:31 24.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Фокс

    5 1 Отговор

    До коментар #9 от "Промяна":

    И защо да напусне ? За да дойде оная на Пеевски председатела на парламента ли ,????

    Коментиран от #20

    13:34 24.01.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 да окраде

    1 3 Отговор
    парите

    13:36 24.01.2026

  • 17 царя

    3 2 Отговор

    До коментар #2 от "Оптимист!":

    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    13:37 24.01.2026

  • 18 Кажи честно ... 🤣

    3 5 Отговор
    Глупости !
    Най неотложната работа е да покани Поп Киро - агент Гундяев и да довършат започнатото с колениченето.
    Сега ще ползва президентските наколенки на кРадев, да не и се подбиват коленцата.

    13:37 24.01.2026

  • 19 Т Живков

    1 1 Отговор
    Да почива в мир

    13:41 24.01.2026

  • 20 Промяна

    2 0 Отговор

    До коментар #14 от "Фокс":

    Жалко за държавата и работещите българи които честно и почтено живеят тук А твоите си измислици са си твоя работа Месии няма

    13:44 24.01.2026

  • 21 Промяна

    1 0 Отговор

    До коментар #12 от "Рибар":

    Лелелеле гнусни лъжи от по гнусни лъжи по полекаче от много перчене демонстрация омраза не се знае какъв ще е резултатът Нямам никакво намерение да водя спор с отявлени лъжци

    13:46 24.01.2026

  • 22 Ха ха

    2 1 Отговор
    Радев и Гергов са близки приятели и двамата са членове на масонска ложа в Пловдив.

    13:50 24.01.2026

  • 23 Бедна държава

    1 0 Отговор
    Доклад в Давос: Икономическите неравенствата разрушават демокрациите ни

    13:51 24.01.2026

  • 24 Ура

    0 0 Отговор
    За втори път, ще има жена президент!

    14:08 24.01.2026

