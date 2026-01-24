Кои са първите задачи на Илияна Йотова като президент

Какви са новите задачи на Илияна Йотова. Като шести президент на България, едно от първите нейни решения ще бъде кой от домовата книга да бъде назначен за служебен премиер. Очаква се насрочване на консултации с възможните кандидати.
Заедно с указа за назначаване на служебно правителство очакваме и указ за насрочване на дата на изборите. Една от споменаваните беше 29 март. Това обаче вероятно означава процедурата по избор и назначаване да приключи до края на следващата седмица.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Софийски
13:19 24.01.2026
2 Оптимист!
Срещу вас е овладянана държава от Пеевски и ББ.
ВЯРВАМ, ВИ!
Коментиран от #6, #17
13:19 24.01.2026
3 Чичо Али Хаменей
13:21 24.01.2026
4 Пролетта идва
13:22 24.01.2026
5 Хипотетично
13:23 24.01.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 да накара
13:25 24.01.2026
8 Този коментар е премахнат от модератор.
9 Промяна
Коментиран от #14
13:26 24.01.2026
10 Ъхъ!!!
13:29 24.01.2026
11 Ами да почва да си върши
13:29 24.01.2026
12 Рибар
До коментар #6 от "Промяна":Последната ви опорка спусната от ДСП за активизиране на хейтърите за лов на попови лъжички!
Ха ха ха!
Обречени сте на загуба!
Коментиран от #21
13:31 24.01.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Фокс
До коментар #9 от "Промяна":И защо да напусне ? За да дойде оная на Пеевски председатела на парламента ли ,????
Коментиран от #20
13:34 24.01.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 да окраде
13:36 24.01.2026
17 царя
До коментар #2 от "Оптимист!":ВЕРВАЙТЕ МИ!!!
13:37 24.01.2026
18 Кажи честно ... 🤣
Най неотложната работа е да покани Поп Киро - агент Гундяев и да довършат започнатото с колениченето.
Сега ще ползва президентските наколенки на кРадев, да не и се подбиват коленцата.
13:37 24.01.2026
19 Т Живков
13:41 24.01.2026
20 Промяна
До коментар #14 от "Фокс":Жалко за държавата и работещите българи които честно и почтено живеят тук А твоите си измислици са си твоя работа Месии няма
13:44 24.01.2026
21 Промяна
До коментар #12 от "Рибар":Лелелеле гнусни лъжи от по гнусни лъжи по полекаче от много перчене демонстрация омраза не се знае какъв ще е резултатът Нямам никакво намерение да водя спор с отявлени лъжци
13:46 24.01.2026
22 Ха ха
13:50 24.01.2026
23 Бедна държава
13:51 24.01.2026
24 Ура
14:08 24.01.2026