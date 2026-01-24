Новини
Антон Кутев: Радев е абсолютната алтернатива на безгръбначността, на сглобката, на корупцията

24 Януари, 2026 09:40 704 53

  • антон кутев-
  • румен радев-
  • избори

Антон Кутев: Радев е абсолютната алтернатива на безгръбначността, на сглобката, на корупцията - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Няма още готова партия, не са ме поканили още. Предполагам следващата седмица ще се премине към организация. Румен Радев искаше да знае, че е чист в действията си, затова формално не задейства действия досега. Това заяви пред БНТ Антон Кутев, бивш говорител на служебните кабинети на Румен Радев.

„Безспорно Радев ще вдигне вълна, но дали ще е 300 000, 500 000 или 800 000, е много важно. Никой не знае, само предполагаме. В политиката е нормално да искаш 121, но въпросът е какво може да направи“, обърна внимание той.

„Радев е абсолютната алтернатива на безгръбначността, на сглобката, на корупцията. Новото е, че Радев идва с поведението си и надеждите към него“, категоричен е Кутев.

Според него в България винаги сме бъркали про- и антируската ориентация с лявото и дясното: „Лявото няма общо с Русия, това е носталгичен паралел. Няма едно изказване на Радев, което да показва, че той е проруски и путинист. Радев иска обоснована външна политика, стъпила на българския интерес. Той не защитава руския интерес, а българския.”

„Не мога да претегля ползите и вредите от Борда за мир на Тръмп. Тези решения не бива да се взимат по този начин обаче. Не съм убеден, че и Росен Желязков знае достатъчно“, на мнение е той.

На мнение е, че Радев ще събере повече от 1 милион избиратели.

„Въпросът е ще събере ли 121 депутати – смятам, че е напълно възможно. Но има и друго – можем ли да въведем ред в съдебната система, който минава през 160 депутати? При всяко положение на новата формация ще ѝ се наложи да говори с другите партии“, допълни още Кутев.

Убеден е, че Илияна Йотова не може да бъде контролирана: „Тя е с изключителна политическа подготовка, владее добре инструментите на политиката. Тя ще предприеме резки действия и по начин, който ще се забелязва. Тя ще покаже характер.“


  • 1 Хаха

    16 10 Отговор
    И йаква алтернатива може да бъде Радев. Може би алтернатива на Боташ.

    Коментиран от #11

    09:46 24.01.2026

  • 2 Малеееее

    14 16 Отговор
    Двете Мазни и Угоени парчета, прoстата и крадлива Тиквата Борисов и дружката му Пеевски вече почват да сkимтят и вият като настъпани прacета.

    Коментиран от #43

    09:46 24.01.2026

  • 3 Даниел

    19 3 Отговор
    Абе Кутев ,ти от колко десетилетия си в парламента?
    Кажи как се “опази” от тази корупция?

    09:46 24.01.2026

  • 4 Вълк единак

    16 12 Отговор
    Спасителите на Българския народ първо Слави, а сега и Радев.

    Коментиран от #13, #27, #38

    09:46 24.01.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Сол и дар

    9 6 Отговор
    Българският интерес е до не се променят границите и външни сили да не предизвикват междуетнически конфликти, за да не се стига до първото.

    А "Чий да е Крим, руски е" е противоречие на този български интерес. България много лесно може да загуби половината от територията си или цялата, ако съседите ни подходат като Москва.

    Коментиран от #45

    09:47 24.01.2026

  • 7 Българин

    15 8 Отговор
    Радев е поредния паун, който е решил да спасява България. Нищо хубаво не може да се очаква от него.

    Коментиран от #12

    09:47 24.01.2026

  • 8 Пич

    10 4 Отговор
    Глупости !!! Същият е !!! Тук никога не е имало алтернатива , тук на всички избори народа се чуди, кое е по малкото зло !!!

    09:48 24.01.2026

  • 9 Ванга е казала

    8 6 Отговор
    Пазете се от плешивци искащи власт.

    09:48 24.01.2026

  • 10 Новото ИТН е Мун чо

    7 6 Отговор
    800 дни и сме готови 🤪

    09:49 24.01.2026

  • 11 Не позна

    6 9 Отговор

    До коментар #1 от "Хаха":

    По 55 милиона евра на ден ни струват изтеглените кредити от двамата Дебели и тяхното пеевско-герберски правителство. Тези пари ще бъдат връщани от нашите деца, без да са получили и един цент.

    Коментиран от #18

    09:49 24.01.2026

  • 12 Той е Спасителя

    6 4 Отговор

    До коментар #7 от "Българин":

    на статуквото, вЕрваме му

    09:50 24.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Дориана

    7 9 Отговор
    Смачкано е голямото дебело его на предателските партии с техните водачи Слави Трифонов и Зафиров . Много им се искаше четири години да властват заедно с Пеевски и Борисов, да мачкат народа чрез пълзяща диктатура, с рекети полицейщина и мафия. Изпаднаха в шок когато кабинета Магнитски падна. Дори се опитват с всички сили да откраднат и фалшифицират изборите чрез сканиращи устройства, за които знаят,че няма време и чрез хартиени бюлетини. Времето им свърши. Падат надолу извън Парламента . Такива като тях изобщо нямат място в Парламента. А, що се отнася до Борисов и Пеевски те трябва да напуснат Парламента и политиката Завинаги . Те са катрана в Парламента .

    Коментиран от #16

    09:51 24.01.2026

  • 15 Фен

    12 4 Отговор
    Радев довлече Кики и Коки. Еманацията на корупцията. С юмручето си, счупи държавата. А има хора, които искат още, от същото. 🤔

    09:54 24.01.2026

  • 16 Свърши

    12 0 Отговор

    До коментар #14 от "Дориана":

    Само времето на продажните ПеПетници! Шарлатаните приключиха!

    09:54 24.01.2026

  • 17 въпрос

    8 0 Отговор
    а кутю п.тев на какво е олицетворение?

    09:55 24.01.2026

  • 18 Фен

    10 3 Отговор

    До коментар #11 от "Не позна":

    Цъ. Кредитите ги изтеглиха тези, които Радев доведе. Не се бъркай.

    Коментиран от #47

    09:56 24.01.2026

  • 19 ФОРСА ПРЕЗИДЕНТЕ

    7 8 Отговор
    ГОЛЕМ СТРАХ ТРЕСЕ БОСТАНА С ТИКВИТЕ И СВИНАРНИКА

    09:56 24.01.2026

  • 20 Нищо

    4 6 Отговор
    няма да направи пилота. Ще засили хората отново в глухия коловоз. Докато не се арестуват ТИКВАТА И ШОПАРА нищо няма да се промени. Парите са у тях, ще под купят целият парламент. Няма значение кой ще победи на изборите.

    10:01 24.01.2026

  • 21 Инж1

    10 4 Отговор
    РР е маша на Москва. Ама толкова е безидеен...

    10:02 24.01.2026

  • 22 Честен българин

    6 5 Отговор
    Румен Радев е последният коз в ръкава на статуквото в България.

    10:02 24.01.2026

  • 23 Пешо

    2 0 Отговор
    Няма много време

    Учредяването на партия не става бързо - трябва инициативен комитет с около 50 подписа на желаещите и да приемат декларация, че са съгласни, после да се проведат подписка, учредително събрание, устав, избор на УС, шеф на партията, контролен шеф, регистриране - много дейности които за 5-6 дни ще трябва да се направят,а може вече някои да са реализирани при пълна секретност.

    10:04 24.01.2026

  • 24 Домашен любимец

    1 3 Отговор
    Добре, де! Човекът ви чака 9 години като се съвземете като общество и прогоните тикви и пръсета! Ако сте можели и искали да направите нещо, без Радев да ви се меси, досега да сте го направили! А вие какво - А, Слави! Само Слави! А, Промяната! Тея образовани в Хар Вард ще опраскат мафията! А те какво - възползваха се от алабала с Радев и рейтинга му, намъкнаха се депутати и направиха сглобки! Сега народа е на улицата и Радев какво - да стои при Илиана и да се преструва, че не вижда какво става на пътя! Ето, човека напусна и се представи! Ако искате - последвйте го и вървете заедно с него! Ако не искате - стойте си в къщи, избирайте тикви, ластуни, славуни и правете каквото желаете!

    Коментиран от #32, #33

    10:04 24.01.2026

  • 25 радев

    0 5 Отговор
    напред другари гласувайте за мене ще ви освободя и ще ви спася от лошите мафиоти ще ги изъкртя с голи ръце!!!

    Коментиран от #35

    10:04 24.01.2026

  • 26 Ами,

    3 3 Отговор
    след като Радев няма да промени нищо, какво ви пречи!? Нали пак ще е същото, което явно ви харесва!?

    Коментиран от #29, #46

    10:06 24.01.2026

  • 27 царя

    2 1 Отговор

    До коментар #4 от "Вълк единак":

    ВЕРВАЙТЕ МИ!!!

    10:06 24.01.2026

  • 28 Трайчо

    5 1 Отговор
    Големия мерак, не носи избиратели. Радев няма структури, няма хора. Най-много 15-16% и второ място след ГЕРБ. Защото има някаква еуфория. Ако мисли, че ще спечели с бившите военни - греши. Младите не са за него!

    Коментиран от #31

    10:07 24.01.2026

  • 29 копейка е

    5 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ами,":

    да са маща!

    10:07 24.01.2026

  • 30 Хмм

    4 0 Отговор
    само не с Доган

    10:07 24.01.2026

  • 31 Ами

    1 3 Отговор

    До коментар #28 от "Трайчо":

    младите не гласуват, той ще върне възрастните, които не гласуваха, защото нямаше за кого, особено електората на БСП

    10:09 24.01.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Абсурдистан

    9 0 Отговор
    Този плювалник от години не е казал нищо смислено. Просто един паразит съществуващ благодарение на фуражката.

    10:12 24.01.2026

  • 35 и симеончо царчето

    3 0 Отговор

    До коментар #25 от "радев":

    така казваше и като гепи властта се оказа че той е най големия мафиот..

    Коментиран от #51, #53

    10:17 24.01.2026

  • 36 ОПРЕДЕЛЕНО

    3 0 Отговор
    радев има гръб . всичкото дс кгб решетников юмручниците ,крадците, че и бизнесмен като черепа дето го подкрепя и всички креативни бабички които бързо забравиха инфлациите и девалвациите на лева и сега не знаят че една българска стотинка струва една рубла БЛАГОДАРЕНИЕ НА ЕВРОТО,и ще гласуват за радев да ни докара руснаците да ни грабят и българския лев да стане като рублата 1 стотинка ОТНОВО

    10:24 24.01.2026

  • 37 Майора

    5 2 Отговор
    Ало Кутев , стига си защитавал Радев ,вдигнал юмрук и с платените от олигарси протести свалил законният кабинет на Борисов и довел ма власт Партията на кеша и пудела с пачките! Кой ще повярва на мистър Кеш и Боташ с Копринката и Узунов , подкрепен от Черепа , Бобокови , Прокопиев и останалите олигарси , срещу които се водят дела , и това ли е новото начало , Кутев! Жалки сте!

    Коментиран от #39, #50

    10:24 24.01.2026

  • 38 ДА БЕ

    1 0 Отговор

    До коментар #4 от "Вълк единак":

    и една порно актриса неуспяла ги прави велики и двамцата

    10:25 24.01.2026

  • 39 Гост

    3 0 Отговор

    До коментар #37 от "Майора":

    Леле, се едно слушам пеефски🤮🤮🤮

    10:26 24.01.2026

  • 40 АНТИ-КОМУНИ$Т

    6 1 Отговор
    кой БЕШЕ този П€Д€рад€Ф, ТОВА Н€ € ЛИ оният $ МНОГОТО "БАДЖАНАЦИ",НА Д€$И "мъжл€то", Д€ТО ПАРТИЯТА ги уЖ€НИ ПР€ИЗБОРНО ...?

    10:29 24.01.2026

  • 41 Майора

    2 1 Отговор
    Ало 11 , неслучайно се именуваш не позна! Кредитите ги изтеглиха ПП/ДБ , , даже докараха дефицит от 18 млд лв и подариха на Путин и Русия 10 млд долара пт дерогацията и ред други!

    10:30 24.01.2026

  • 42 Радев е гнида

    5 1 Отговор
    Кутьо пияницата също

    10:30 24.01.2026

  • 43 И защо ще вият

    2 1 Отговор

    До коментар #2 от "Малеееее":

    Да не мислиш че ги е страх от някакъв недоказал се политик? Нали знаеш, който се смее последен се смее най добре… и на нов началник и ново прасе не се радвай че не знаеш каква свиня ще излезе

    10:31 24.01.2026

  • 44 Голем смех

    4 0 Отговор
    КАУН-БОТАШ ООД на какво е алтернатива ? :) хахахахахаа

    10:31 24.01.2026

  • 45 Язе

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Сол и дар":

    А не бе

    10:32 24.01.2026

  • 46 и защо

    3 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ами,":

    да не ми харесва с една заплата от 1300 евро да се кача на самолета до германия за 50 евро, да си купя мерцедес а160 за 500е и да се върна разглеждайки европа А радев иска да се бори срещу свободата ми срещу еврото и да дойдат руснаците защото руската рубла струва само една бг стотинка и трябвало отново да ги храним.. и като ги хранихме толкова години през вековете те какво направиха ИЗБИВАХА НИ КАТО НАЦИЯ КРАДОХА НИ ИСТОРИЯТА И Я ФАЛШИФИЦИРАХА само неграмотни баби може да гласуват за тоя с коремните и юмруците като довод за висша политика

    Коментиран от #49

    10:33 24.01.2026

  • 47 Аааааа и не само

    1 0 Отговор

    До коментар #18 от "Фен":

    Ми кой сключи прословутия боташ? Децата ти няма ли да връщат там пари или ти сам ще изплатиш останалите милиарди … дето ги даваме ей тъй за едното нищо

    10:34 24.01.2026

  • 48 Това е ясно

    1 0 Отговор
    алтернатива е на безгръбначността на сглобката и на корупцията. Но дали е алтернатива относно безумието във външната ни политика, НАТО и Украйна е въпроса

    10:37 24.01.2026

  • 49 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 50 Делене,

    0 0 Отговор

    До коментар #37 от "Майора":

    Успокой се, че тези телеса сигурно и кръвното ти е високо.

    10:38 24.01.2026

  • 51 фончо тариката

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "и симеончо царчето":

    ама се измъкнах с парите нали?

    10:39 24.01.2026

  • 52 Радев да признае

    2 0 Отговор
    Че поне 85% от българите са за добросъседски отношения с Русия и мразят до мозъка на костите си НАТО и атлантизма

    10:40 24.01.2026

  • 53 не думай

    0 0 Отговор

    До коментар #35 от "и симеончо царчето":

    СИМЕОН все пак е цар на българия прогонен с незаконен референдум, ако ти опра пистолет в главата ще ти стане ясно какво е референдум по руски. ОСВЕН това на СИМЕОН не му позволиха да стане президент а рр бега от институцията за да стане печалбар.. И НЕ НА ПОСЛЕДНО И НА СИМЕОН И НА ПЛЕВНЕЛИЕВ руснаците им убиха синовете защото БЪЛГАРИЯ ТРЪГНА НАГОРЕ сега пак я връщат назад с рр и червените деменсирали бабички

    10:40 24.01.2026

