Антон Кутев: Радев е абсолютната алтернатива на безгръбначността, на сглобката, на корупцията

Няма още готова партия, не са ме поканили още. Предполагам следващата седмица ще се премине към организация. Румен Радев искаше да знае, че е чист в действията си, затова формално не задейства действия досега. Това заяви пред БНТ Антон Кутев, бивш говорител на служебните кабинети на Румен Радев.

„Безспорно Радев ще вдигне вълна, но дали ще е 300 000, 500 000 или 800 000, е много важно. Никой не знае, само предполагаме. В политиката е нормално да искаш 121, но въпросът е какво може да направи“, обърна внимание той.

„Радев е абсолютната алтернатива на безгръбначността, на сглобката, на корупцията. Новото е, че Радев идва с поведението си и надеждите към него“, категоричен е Кутев.

Според него в България винаги сме бъркали про- и антируската ориентация с лявото и дясното: „Лявото няма общо с Русия, това е носталгичен паралел. Няма едно изказване на Радев, което да показва, че той е проруски и путинист. Радев иска обоснована външна политика, стъпила на българския интерес. Той не защитава руския интерес, а българския.”

„Не мога да претегля ползите и вредите от Борда за мир на Тръмп. Тези решения не бива да се взимат по този начин обаче. Не съм убеден, че и Росен Желязков знае достатъчно“, на мнение е той.

На мнение е, че Радев ще събере повече от 1 милион избиратели.

„Въпросът е ще събере ли 121 депутати – смятам, че е напълно възможно. Но има и друго – можем ли да въведем ред в съдебната система, който минава през 160 депутати? При всяко положение на новата формация ще ѝ се наложи да говори с другите партии“, допълни още Кутев.

Убеден е, че Илияна Йотова не може да бъде контролирана: „Тя е с изключителна политическа подготовка, владее добре инструментите на политиката. Тя ще предприеме резки действия и по начин, който ще се забелязва. Тя ще покаже характер.“