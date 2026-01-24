Новини
Бащата на Сияна създава гражданско движение, каза дали ще участва на изборите

Бащата на Сияна създава гражданско движение, каза дали ще участва на изборите

24 Януари, 2026 11:52

  • николай попов-
  • сияна-
  • гражданско движение

Формацията вече е в процес на изграждане и ще включва активисти, експерти и неправителствени организации

Бащата на Сияна създава гражданско движение, каза дали ще участва на изборите - 1
Мария Атанасова

Николай Попов, бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, обяви в ефира на БНТ, че създава гражданско обединение.

Формацията вече е в процес на изграждане и ще включва активисти, експерти и неправителствени организации.

„Едни изключителни експерти съм събрал, университетски преподаватели, хора от цялата обществена сфера има покрай мен. Включително самите хора ме търсят и предлагат да ни помогнат безвъзмездно."

По думите му се цели не просто самоцелно участие във властта, а оказване на реален граждански натиск за промяна на политическия модел.

„Дали ще участваме на изборите - това ще бъде решение, взето след разговори с партньорите. Ако това стане, със сигурност влизаме в НС, независимо как ще се гласува: с машини, на хартия", каза Попов.

Подчерта, че в никакъв случай не е търсил популярност или известност.

Той отново поиска промяна в съдебната система и нов състав на ВСС.

6-7 заседания са минали по делото "Сияна", но според думите на бащата на загиналото момиче, процесът още е далеч от присъда.

"Далеч сме от присъда, мога да ви кажа най-просто. Покрай този случай излезнаха страшно много проблеми изобщо в държавата и в системата, които аз успях да осветля и да видя. Някои неща успях и да поправя, например контролът на товарните автомобили, вече се измерват и се глобяват за претоварване, правят се по-качествени ремонти. всичко това става с обществен натиск, за съжаление. Политиците се плашат, когато има медии, силно отразяване и силна обществена подкрепа, иначе не ги интересува. Ето едно писмо, което заедно с няколко неправителствени организации до всички партии е адресирано и е с дата ноември месец. В това писмо искаме среща с парламентарно представените партии на тема съдебна реформа, избор на нов Висш съдебен съвет. Забележете, аз бях обвинен, че защитавам статуквото, затова че поисках оставката на председателя на ВКС, а всъщност искам да бъде избран нов Висш съдебен съвет и да имаме легитимни както председател на ВКС, така и да няма никакви съмнения относно легитимността на и.ф. главен прокурор. И тук моята борба и моята битка не е насочена да сменяме определени личности, а да се промени цялата система. Защото системата е извратена, тя ражда извратени решения и липсва справедливост. И това е най-големият проблем в обществото ни, че има липса на справедливост, и от тази липса на справедливост се поражда и корупцията, и всички останали проблеми."

Николай Попов разказа за заведени дела срещу него.

"Карапетков гостува във вашето студио още на 5-6 април и се опитваше да подготви обществото и да внуши, че изцяло вината е на пътя. За шофьора тук не се спомена никъде. Аз няколко пъти гледах този запис и аз доста услужливо тогава му помогнах, защото още не бях вникнал в детайлите по инцидента. И стигнахме до този момент, че се получи една експертиза, която противоречи за законите на физиката. И ако Исак Нютон прочете тази експертиза, той ще се обърне в гроба си няколко пъти. И ако разбере пък, че това е написано от човек, който е професор на техническите науки и доктор на техническите науки, той ще се обърне още няколко пъти в гроба си. Толкова е абсурдно. И тази експертиза не може да бъде защитена. Представяте ли си колко експертизи има такива. Имаме почти 500 дела за убити на пътя. Още и няколко хиляди за ранени. И какво се оказва, че едни експерти манипулират цялата съдебна система."

Според бащата на Сияна виновен за катастрофата е шофьорът, карал с превишена скорост и не съобразил ситуацията с пътните условия.

"Всички доказателства по делото сочат, че вината е на шофьора. на товарния автомобил. Тъй като той първо е бил с превишена скорост, след това е бил с несъобразена скорост, съгласно пътните условия, които са изключително лоши. И тук идва втори аспект. Има и друго заведено дело срещу мене. От госпожа Иванка Гърбенова, служител на АПИ Плевен, която е уволнена след случая "Сияна". Тъй като са установени сериозни пропуски в работа ѝ относно поддръжката на този път. И забележете, цялата тази история се случва с фирми, близки до ГЕРБ. А поръчките ги вършат хора близки и назначени от служебното правителство на Стефан Янев. В корупцията няма цвят."

Попов посочи, че за служителката на АПИ правосъдието е много бързо по отношение на делото срещу него.

"За нея правосъдието е много бързо. Мина всички инстанции и я върнаха на работа за 3 месеца, и за 10-15 дена образуваха дело срещу мен, отиде до ВКС, където му определиха подсъдност и влеза в съда. И аз получих призовка от понеделник за вторник. Разбирате ли какви абсурди? А ние, родителите на убитите деца, трябва да чакаме с години. Делото "Божидара" - 7 години. Делото "Филип" - 3 година. Сияна ще навърши скоро една година това дело и няма да приключи скоро. И всичко това, за всичко това вина носят тези от това писмо. И виждам от вашето студио излизат ни политици, които аз познавам от дете и ги гледам на телевизионния екран, и те ни се представят за нещо ново. Антон Кутев, моля ви се, но той е за пенсия вече този човек. Генерал Атанасов. Радев е в политиката отдавна. Ще влезе в сглобка, не с двама генерали, както каза Атанасов, а с трима генерали. Генерал Бойко Борисов ще бъде следваща сглобка, генерал Румен Радев и генерал Атанасов, който може би ще бъде председател на парламента. И постоянно ни се проектира и ни се натрапва този филм, че идва нещо ново, че идва нова промяна, че идва месия. Няма такова нещо, разберете го. А в момента върви една опорка, как Румен Радев, видите ли, ще вземе едва ли не 160 депутата, пълно мнозинство или нещо подобно. Няма да случи това. Румен Радев, аз съм социолог и мога тук да ви се подпиша на лист, че няма да има повече от 90 депутата в следващия парламент."


  • 1 Пълен

    14 4 Отговор
    Абсурд

    11:55 24.01.2026

  • 2 Дориана

    13 18 Отговор
    Това е много добре. Българското общество вече е непримиримо срещу корупцията и мафията. Колкото повече граждански общества има на тази основа толкова по- добре. Всички те ще са трън в очите на Борисов, Пеевски Слави Трифонов и техните помагачи.

    Коментиран от #8, #10, #23, #27

    11:56 24.01.2026

  • 3 педералбурисуф

    17 2 Отговор
    тоя май е от моите ?

    11:56 24.01.2026

  • 4 Георги

    19 7 Отговор
    точно когато си помисли човек, пе тоя няма как да е по-жалък и той долазва обратното.

    11:57 24.01.2026

  • 5 Кусур

    19 5 Отговор
    му беше и това ! Изключителна досада .

    11:58 24.01.2026

  • 6 Хаха

    19 1 Отговор
    Българи от всички краища на света се обединяват срещу Боко Тиквата и Прасето.

    11:59 24.01.2026

  • 7 Мнение

    19 2 Отговор
    Този не беше ли от ГЕРБ?
    Явно някой го използва за Троянски кон, защото ИТН, МЕЧ, Величие, Възраждане се изчерпаха тотално.

    12:00 24.01.2026

  • 8 Нещо си се объркала

    12 5 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Този беше един от първите, които извади информацията за отвлеченото българче
    в Одеса от шпиц-командите на Зеленски и
    когато вие пишехте по Фейсбук, че детето "трябвало да бъде застелян на фронта"
    защото баща му бил "копейка (каквото и да означава това в болните ви мозъци)",
    този отгоре писа на всички органи, включително посолството на Украйна и
    поиска да освободят детето.

    12:01 24.01.2026

  • 9 Жена му

    9 7 Отговор
    още ли го трае ?

    12:01 24.01.2026

  • 10 Нострадамусът

    13 1 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Ах колко добре заучен коментар ,тип чатгпт!
    От коя ли тролска ферма бутат този субект?

    12:02 24.01.2026

  • 11 Карабас-Барабас

    10 0 Отговор
    Само да не се обединява с ТИКВИТЕ и ШОПАРИТЕ ! Да не оставя да го опитомят и прикоткат.

    12:02 24.01.2026

  • 12 Пища ХУФнагел

    2 4 Отговор
    Защо пък НЕ ?

    12:06 24.01.2026

  • 13 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    2 2 Отговор
    ПП--ДБ 2. ЖАЛКО . АМАН ОТ НОВИ МЕСИИ

    12:11 24.01.2026

  • 14 сайко килър

    4 0 Отговор
    Ще бъде шоу , ако и бат Бойко направи сдружение !
    Например сдружение на ЧЕКМЕДЖЕТАта ! Без значение дали са пълни и с какво !
    Естествено само с 1 условие - без наличие на снимаща Мата Хари !

    12:12 24.01.2026

  • 15 Ей спрете се бе кукловоди

    4 0 Отговор
    В 21 век, когато на следовател, полицай, съдбата им устрои жестокост и има жертва, биват ОТСТРАНЯВАНИ от случая.
    Нещата тук са по опасни.Става въпрос за политика, от хора, които им е нужно лечение.
    А това лансиране по медиите УМИШЛЕНО и предварително, на г-на е повече от подозрително.
    Да не кажем ПРЕСТЪПНО.

    12:12 24.01.2026

  • 16 тоз човечец сложил очила

    8 1 Отговор
    да седне и той на кьор софрата

    12:13 24.01.2026

  • 17 Таткото

    9 3 Отговор
    Не усеща ли че прекалява ,като използва смъртта на детето си лека му пръст,да я използва за политически цели.

    12:13 24.01.2026

  • 18 МПС

    5 1 Отговор
    И той се е охранил като го гледам, готов е за политиката

    12:13 24.01.2026

  • 19 ДАСКАЛ ГЕНЧО

    3 0 Отговор
    ИЗВИНЯВАМ СЕ.
    И ЦАРЯ ИМАШЕ ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ КОЕТО НЕ НАПРАВИ НИЩО.
    НО ЗА СМЕТКА НА ТОВА НАВЪДИ ПОЛИТИЧЕСКИ НЕКАДЪРНИЦИ КОИТО СЕГА НИ ВКАРВАТ В КАЛТА.
    И ТУК ЩЕ Е ТАКА. ГЛАДНИ СА И КАТО СЕДНАТ НА СОФРАТА ЩЕ ЗАБРАВЯТ ЗА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ.

    12:15 24.01.2026

  • 20 Марко

    4 2 Отговор
    Този човек продължава да раздава присъди преди съдът да се е произнесъл.
    Продължава да съчинява или укрива факти и обстоятелства за катастрофата.
    Държи да управлява съдбата на хора, които не са му подчинени по никакъв начин.
    Вече стана за смях с твърденията си за служителката на АПИ, уволнена по негов донос. Сега се оплаква от обратния иск, при който не само мекушавите работодатели ще бъдат единствени ответници, а и той ще е в групата, като доказан доносник и лъжец...
    По-мазно, подло и отмъстително същество трудно може да се дефинира....

    12:15 24.01.2026

  • 21 Ами

    2 1 Отговор
    Не ми е приятно да го кажа ... Но жалкото е че загина детето, а не този идиот.

    12:16 24.01.2026

  • 22 телиш

    1 0 Отговор
    Този се самозабрави! Сам си противоречи и се оправдава,като двойкар! Аман от него! Правната му неграмотност е чудовищна!
    Ако и експертите му ,са като него,...

    12:18 24.01.2026

  • 23 Марко

    1 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    Пожелаваш на българското общество да си отгледа повече граждански общества?
    Интересна позиция!

    12:18 24.01.2026

  • 24 идва ми в повече

    3 0 Отговор
    Сякаш този тип монетизира стабилно трагедията.
    Сега па избори.
    Нечистотия по територията...
    Бог да го прости детето!

    12:22 24.01.2026

  • 25 скептик

    0 0 Отговор
    Н.Попов търси справедливост в общество на взаимни икономически и роднински връзки, където бог високо , а цар - далеко.
    Докосвайки се до съдебната система е констатирал , че (зло)вещите лица с финансово мотивираните си "експертизи" решават изхода на делата, дори, когато съдиите не са включени в заверата.
    Постигнал е меренето на претоварените тирове, а за повече, човешки живот е недостатъчен.

    12:23 24.01.2026

  • 26 Ото фон Бломберг

    2 0 Отговор
    Титаничен тъпигьос..много нагъл много лъжлив и много долен човек е тоя

    12:24 24.01.2026

  • 27 Зъл пес

    0 0 Отговор

    До коментар #2 от "Дориана":

    С вас съм г-Попов.По-добре с него,отколкото с комунисническата манифестация след майцепродажника мунчо.

    12:28 24.01.2026

