Бащата на Сияна създава гражданско движение, каза дали ще участва на изборите

Николай Попов, бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, обяви в ефира на БНТ, че създава гражданско обединение.
Формацията вече е в процес на изграждане и ще включва активисти, експерти и неправителствени организации.
„Едни изключителни експерти съм събрал, университетски преподаватели, хора от цялата обществена сфера има покрай мен. Включително самите хора ме търсят и предлагат да ни помогнат безвъзмездно."
По думите му се цели не просто самоцелно участие във властта, а оказване на реален граждански натиск за промяна на политическия модел.
„Дали ще участваме на изборите - това ще бъде решение, взето след разговори с партньорите. Ако това стане, със сигурност влизаме в НС, независимо как ще се гласува: с машини, на хартия", каза Попов.
Подчерта, че в никакъв случай не е търсил популярност или известност.
Той отново поиска промяна в съдебната система и нов състав на ВСС.
6-7 заседания са минали по делото "Сияна", но според думите на бащата на загиналото момиче, процесът още е далеч от присъда.
"Далеч сме от присъда, мога да ви кажа най-просто. Покрай този случай излезнаха страшно много проблеми изобщо в държавата и в системата, които аз успях да осветля и да видя. Някои неща успях и да поправя, например контролът на товарните автомобили, вече се измерват и се глобяват за претоварване, правят се по-качествени ремонти. всичко това става с обществен натиск, за съжаление. Политиците се плашат, когато има медии, силно отразяване и силна обществена подкрепа, иначе не ги интересува. Ето едно писмо, което заедно с няколко неправителствени организации до всички партии е адресирано и е с дата ноември месец. В това писмо искаме среща с парламентарно представените партии на тема съдебна реформа, избор на нов Висш съдебен съвет. Забележете, аз бях обвинен, че защитавам статуквото, затова че поисках оставката на председателя на ВКС, а всъщност искам да бъде избран нов Висш съдебен съвет и да имаме легитимни както председател на ВКС, така и да няма никакви съмнения относно легитимността на и.ф. главен прокурор. И тук моята борба и моята битка не е насочена да сменяме определени личности, а да се промени цялата система. Защото системата е извратена, тя ражда извратени решения и липсва справедливост. И това е най-големият проблем в обществото ни, че има липса на справедливост, и от тази липса на справедливост се поражда и корупцията, и всички останали проблеми."
Николай Попов разказа за заведени дела срещу него.
"Карапетков гостува във вашето студио още на 5-6 април и се опитваше да подготви обществото и да внуши, че изцяло вината е на пътя. За шофьора тук не се спомена никъде. Аз няколко пъти гледах този запис и аз доста услужливо тогава му помогнах, защото още не бях вникнал в детайлите по инцидента. И стигнахме до този момент, че се получи една експертиза, която противоречи за законите на физиката. И ако Исак Нютон прочете тази експертиза, той ще се обърне в гроба си няколко пъти. И ако разбере пък, че това е написано от човек, който е професор на техническите науки и доктор на техническите науки, той ще се обърне още няколко пъти в гроба си. Толкова е абсурдно. И тази експертиза не може да бъде защитена. Представяте ли си колко експертизи има такива. Имаме почти 500 дела за убити на пътя. Още и няколко хиляди за ранени. И какво се оказва, че едни експерти манипулират цялата съдебна система."
Според бащата на Сияна виновен за катастрофата е шофьорът, карал с превишена скорост и не съобразил ситуацията с пътните условия.
"Всички доказателства по делото сочат, че вината е на шофьора. на товарния автомобил. Тъй като той първо е бил с превишена скорост, след това е бил с несъобразена скорост, съгласно пътните условия, които са изключително лоши. И тук идва втори аспект. Има и друго заведено дело срещу мене. От госпожа Иванка Гърбенова, служител на АПИ Плевен, която е уволнена след случая "Сияна". Тъй като са установени сериозни пропуски в работа ѝ относно поддръжката на този път. И забележете, цялата тази история се случва с фирми, близки до ГЕРБ. А поръчките ги вършат хора близки и назначени от служебното правителство на Стефан Янев. В корупцията няма цвят."
Попов посочи, че за служителката на АПИ правосъдието е много бързо по отношение на делото срещу него.
"За нея правосъдието е много бързо. Мина всички инстанции и я върнаха на работа за 3 месеца, и за 10-15 дена образуваха дело срещу мен, отиде до ВКС, където му определиха подсъдност и влеза в съда. И аз получих призовка от понеделник за вторник. Разбирате ли какви абсурди? А ние, родителите на убитите деца, трябва да чакаме с години. Делото "Божидара" - 7 години. Делото "Филип" - 3 година. Сияна ще навърши скоро една година това дело и няма да приключи скоро. И всичко това, за всичко това вина носят тези от това писмо. И виждам от вашето студио излизат ни политици, които аз познавам от дете и ги гледам на телевизионния екран, и те ни се представят за нещо ново. Антон Кутев, моля ви се, но той е за пенсия вече този човек. Генерал Атанасов. Радев е в политиката отдавна. Ще влезе в сглобка, не с двама генерали, както каза Атанасов, а с трима генерали. Генерал Бойко Борисов ще бъде следваща сглобка, генерал Румен Радев и генерал Атанасов, който може би ще бъде председател на парламента. И постоянно ни се проектира и ни се натрапва този филм, че идва нещо ново, че идва нова промяна, че идва месия. Няма такова нещо, разберете го. А в момента върви една опорка, как Румен Радев, видите ли, ще вземе едва ли не 160 депутата, пълно мнозинство или нещо подобно. Няма да случи това. Румен Радев, аз съм социолог и мога тук да ви се подпиша на лист, че няма да има повече от 90 депутата в следващия парламент."
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Пълен
11:55 24.01.2026
2 Дориана
Коментиран от #8, #10, #23, #27
11:56 24.01.2026
3 педералбурисуф
11:56 24.01.2026
4 Георги
11:57 24.01.2026
5 Кусур
11:58 24.01.2026
6 Хаха
11:59 24.01.2026
7 Мнение
Явно някой го използва за Троянски кон, защото ИТН, МЕЧ, Величие, Възраждане се изчерпаха тотално.
12:00 24.01.2026
8 Нещо си се объркала
До коментар #2 от "Дориана":Този беше един от първите, които извади информацията за отвлеченото българче
в Одеса от шпиц-командите на Зеленски и
когато вие пишехте по Фейсбук, че детето "трябвало да бъде застелян на фронта"
защото баща му бил "копейка (каквото и да означава това в болните ви мозъци)",
този отгоре писа на всички органи, включително посолството на Украйна и
поиска да освободят детето.
12:01 24.01.2026
9 Жена му
12:01 24.01.2026
10 Нострадамусът
До коментар #2 от "Дориана":Ах колко добре заучен коментар ,тип чатгпт!
От коя ли тролска ферма бутат този субект?
12:02 24.01.2026
11 Карабас-Барабас
12:02 24.01.2026
12 Пища ХУФнагел
12:06 24.01.2026
13 ДАСКАЛ ГЕНЧО
12:11 24.01.2026
14 сайко килър
Например сдружение на ЧЕКМЕДЖЕТАта ! Без значение дали са пълни и с какво !
Естествено само с 1 условие - без наличие на снимаща Мата Хари !
12:12 24.01.2026
15 Ей спрете се бе кукловоди
Нещата тук са по опасни.Става въпрос за политика, от хора, които им е нужно лечение.
А това лансиране по медиите УМИШЛЕНО и предварително, на г-на е повече от подозрително.
Да не кажем ПРЕСТЪПНО.
12:12 24.01.2026
16 тоз човечец сложил очила
12:13 24.01.2026
17 Таткото
12:13 24.01.2026
18 МПС
12:13 24.01.2026
19 ДАСКАЛ ГЕНЧО
И ЦАРЯ ИМАШЕ ГРАЖДАНСКО ДВИЖЕНИЕ КОЕТО НЕ НАПРАВИ НИЩО.
НО ЗА СМЕТКА НА ТОВА НАВЪДИ ПОЛИТИЧЕСКИ НЕКАДЪРНИЦИ КОИТО СЕГА НИ ВКАРВАТ В КАЛТА.
И ТУК ЩЕ Е ТАКА. ГЛАДНИ СА И КАТО СЕДНАТ НА СОФРАТА ЩЕ ЗАБРАВЯТ ЗА ГРАЖДАНСКОТО ДВИЖЕНИЕ.
12:15 24.01.2026
20 Марко
Продължава да съчинява или укрива факти и обстоятелства за катастрофата.
Държи да управлява съдбата на хора, които не са му подчинени по никакъв начин.
Вече стана за смях с твърденията си за служителката на АПИ, уволнена по негов донос. Сега се оплаква от обратния иск, при който не само мекушавите работодатели ще бъдат единствени ответници, а и той ще е в групата, като доказан доносник и лъжец...
По-мазно, подло и отмъстително същество трудно може да се дефинира....
12:15 24.01.2026
21 Ами
12:16 24.01.2026
22 телиш
Ако и експертите му ,са като него,...
12:18 24.01.2026
23 Марко
До коментар #2 от "Дориана":Пожелаваш на българското общество да си отгледа повече граждански общества?
Интересна позиция!
12:18 24.01.2026
24 идва ми в повече
Сега па избори.
Нечистотия по територията...
Бог да го прости детето!
12:22 24.01.2026
25 скептик
Докосвайки се до съдебната система е констатирал , че (зло)вещите лица с финансово мотивираните си "експертизи" решават изхода на делата, дори, когато съдиите не са включени в заверата.
Постигнал е меренето на претоварените тирове, а за повече, човешки живот е недостатъчен.
12:23 24.01.2026
26 Ото фон Бломберг
12:24 24.01.2026
27 Зъл пес
До коментар #2 от "Дориана":С вас съм г-Попов.По-добре с него,отколкото с комунисническата манифестация след майцепродажника мунчо.
12:28 24.01.2026