Бащата на Сияна създава гражданско движение, каза дали ще участва на изборите

Николай Попов, бащата на загиналата в катастрофа 12-годишна Сияна, обяви в ефира на БНТ, че създава гражданско обединение.

Формацията вече е в процес на изграждане и ще включва активисти, експерти и неправителствени организации.

„Едни изключителни експерти съм събрал, университетски преподаватели, хора от цялата обществена сфера има покрай мен. Включително самите хора ме търсят и предлагат да ни помогнат безвъзмездно."

По думите му се цели не просто самоцелно участие във властта, а оказване на реален граждански натиск за промяна на политическия модел.

„Дали ще участваме на изборите - това ще бъде решение, взето след разговори с партньорите. Ако това стане, със сигурност влизаме в НС, независимо как ще се гласува: с машини, на хартия", каза Попов.

Подчерта, че в никакъв случай не е търсил популярност или известност.

Той отново поиска промяна в съдебната система и нов състав на ВСС.

6-7 заседания са минали по делото "Сияна", но според думите на бащата на загиналото момиче, процесът още е далеч от присъда.

"Далеч сме от присъда, мога да ви кажа най-просто. Покрай този случай излезнаха страшно много проблеми изобщо в държавата и в системата, които аз успях да осветля и да видя. Някои неща успях и да поправя, например контролът на товарните автомобили, вече се измерват и се глобяват за претоварване, правят се по-качествени ремонти. всичко това става с обществен натиск, за съжаление. Политиците се плашат, когато има медии, силно отразяване и силна обществена подкрепа, иначе не ги интересува. Ето едно писмо, което заедно с няколко неправителствени организации до всички партии е адресирано и е с дата ноември месец. В това писмо искаме среща с парламентарно представените партии на тема съдебна реформа, избор на нов Висш съдебен съвет. Забележете, аз бях обвинен, че защитавам статуквото, затова че поисках оставката на председателя на ВКС, а всъщност искам да бъде избран нов Висш съдебен съвет и да имаме легитимни както председател на ВКС, така и да няма никакви съмнения относно легитимността на и.ф. главен прокурор. И тук моята борба и моята битка не е насочена да сменяме определени личности, а да се промени цялата система. Защото системата е извратена, тя ражда извратени решения и липсва справедливост. И това е най-големият проблем в обществото ни, че има липса на справедливост, и от тази липса на справедливост се поражда и корупцията, и всички останали проблеми."

Николай Попов разказа за заведени дела срещу него.

"Карапетков гостува във вашето студио още на 5-6 април и се опитваше да подготви обществото и да внуши, че изцяло вината е на пътя. За шофьора тук не се спомена никъде. Аз няколко пъти гледах този запис и аз доста услужливо тогава му помогнах, защото още не бях вникнал в детайлите по инцидента. И стигнахме до този момент, че се получи една експертиза, която противоречи за законите на физиката. И ако Исак Нютон прочете тази експертиза, той ще се обърне в гроба си няколко пъти. И ако разбере пък, че това е написано от човек, който е професор на техническите науки и доктор на техническите науки, той ще се обърне още няколко пъти в гроба си. Толкова е абсурдно. И тази експертиза не може да бъде защитена. Представяте ли си колко експертизи има такива. Имаме почти 500 дела за убити на пътя. Още и няколко хиляди за ранени. И какво се оказва, че едни експерти манипулират цялата съдебна система."

Според бащата на Сияна виновен за катастрофата е шофьорът, карал с превишена скорост и не съобразил ситуацията с пътните условия.

"Всички доказателства по делото сочат, че вината е на шофьора. на товарния автомобил. Тъй като той първо е бил с превишена скорост, след това е бил с несъобразена скорост, съгласно пътните условия, които са изключително лоши. И тук идва втори аспект. Има и друго заведено дело срещу мене. От госпожа Иванка Гърбенова, служител на АПИ Плевен, която е уволнена след случая "Сияна". Тъй като са установени сериозни пропуски в работа ѝ относно поддръжката на този път. И забележете, цялата тази история се случва с фирми, близки до ГЕРБ. А поръчките ги вършат хора близки и назначени от служебното правителство на Стефан Янев. В корупцията няма цвят."

Попов посочи, че за служителката на АПИ правосъдието е много бързо по отношение на делото срещу него.

"За нея правосъдието е много бързо. Мина всички инстанции и я върнаха на работа за 3 месеца, и за 10-15 дена образуваха дело срещу мен, отиде до ВКС, където му определиха подсъдност и влеза в съда. И аз получих призовка от понеделник за вторник. Разбирате ли какви абсурди? А ние, родителите на убитите деца, трябва да чакаме с години. Делото "Божидара" - 7 години. Делото "Филип" - 3 година. Сияна ще навърши скоро една година това дело и няма да приключи скоро. И всичко това, за всичко това вина носят тези от това писмо. И виждам от вашето студио излизат ни политици, които аз познавам от дете и ги гледам на телевизионния екран, и те ни се представят за нещо ново. Антон Кутев, моля ви се, но той е за пенсия вече този човек. Генерал Атанасов. Радев е в политиката отдавна. Ще влезе в сглобка, не с двама генерали, както каза Атанасов, а с трима генерали. Генерал Бойко Борисов ще бъде следваща сглобка, генерал Румен Радев и генерал Атанасов, който може би ще бъде председател на парламента. И постоянно ни се проектира и ни се натрапва този филм, че идва нещо ново, че идва нова промяна, че идва месия. Няма такова нещо, разберете го. А в момента върви една опорка, как Румен Радев, видите ли, ще вземе едва ли не 160 депутата, пълно мнозинство или нещо подобно. Няма да случи това. Румен Радев, аз съм социолог и мога тук да ви се подпиша на лист, че няма да има повече от 90 депутата в следващия парламент."