Тодор Тагарев: Решението за присъединяването ни към „Съвета за мир“ е взето на тъмно и на момента

Решението България да се присъедини към т.нар. „Съвет за мир“, създаден по инициатива на американския президент Доналд Тръмп, трябва да стане обект на задълбочена обществена и парламентарна дискусия. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в студиото на „Офанзива“.
По думите му решението е било взето „на тъмно и на момента“ от Министерския съвет, без яснота дали то реално отговаря на националния интерес. Тагарев постави под въпрос самия характер на новия формат, определяйки го като „странна смесица между международна организация и частен клуб“.
Според Тагарев най-тревожни са финансовите ангажименти, заложени в устава на съвета. Според документа членството е за срок от три години, като може да бъде продължено само при вноска от 1 млрд. долара, която трябва да бъде направена още през първата година.
„Ако правителството си е представяло, че България ще участва дългосрочно, то трябва да е готово да внесе този 1 милиард долара“, подчерта Тагарев.
Николай Младенов – личен успех, не дипломатически
По повод назначаването на Николай Младенов за специален представител за Газа Тагарев беше категоричен, че това е „огромен личен успех“, но не и за българската дипломация. „Младенов от години няма формална връзка с българската външна политика. Той направи изключително успешна международна кариера в лично качество“, посочи бившият министър.
Според него няма и пряка връзка между това назначение и присъединяването на България към „Съвета за мир“, нито основания да се очакват конкретни ползи като отпадане на визите за САЩ или участие на български фирми във възстановяването на Газа.
Иран: Без очаквания за ескалация
Относно присъствието на американски самолетоносачи край Иран, Тагарев призова за сдържаност в оценките. „Не бих отдал особено значение на това присъствие в този момент“, каза той, отбелязвайки, че подобни военноморски групи се разполагат в региона регулярно.
По думите му пикът на напрежението около протестите в Иран вече е отминал и шансът за незабавна ескалация е малък. „Прогнозите винаги са рисковани, но не очаквам нещо особено да се случи в следващите дни“, заключи Тагарев.
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Българин
18:01 24.01.2026
2 Вашето мнение
18:04 24.01.2026
3 За референдум ли намеква този човек?
18:06 24.01.2026
4 гришо
На тъмно и без тебе....
18:06 24.01.2026
5 Последния Софиянец
18:07 24.01.2026
6 И тоя
18:08 24.01.2026
7 Лена
на водопади, вятъра ни довя нова Желязна Лейди, сламенното човече Роско Боско!
Този няма да се къпе, докато е жив след здрависването с Тръмпито! Долен наглец!
18:08 24.01.2026
10 тоз немога да го гледам
18:11 24.01.2026
11 Тома
Коментиран от #17
18:11 24.01.2026
12 Дюрекс
18:13 24.01.2026
14 Този е
18:15 24.01.2026
15 Цял
18:15 24.01.2026
16 Хи хи хи
Коментиран от #20
18:16 24.01.2026
17 Последния Софиянец
До коментар #11 от "Тома":В Борда за мир гласът на България е равен на Турция и при спор Тръмп решава
18:16 24.01.2026
19 тагар
Социалистически продукт,поставил се в услуга на страната, където е учил,със замагкеба и изкривена преценка,не само от възрастта!
18:17 24.01.2026
20 Ми то.....
До коментар #16 от "Хи хи хи":На кой да показват снимката тия фалшиви новини или на магарев или на оная предателка надежда нейска .......на кой друг ?..??
18:17 24.01.2026
21 Този е най голямото магаре у нас след
18:19 24.01.2026
22 Архимандрисандрит Бибиян
Коментиран от #23
18:21 24.01.2026
23 Последния Софиянец
До коментар #22 от "Архимандрисандрит Бибиян":От Нова година БРИКС пусна новата си валута Юнит която е единствената в света обезпечена със злато.
Коментиран от #30
18:25 24.01.2026
24 Горски
18:25 24.01.2026
26 Ами
Това, че ни натикахте в НАТО, че ни набутахте в ЕС,
или че ни пробутахте някакви купони които уж били пари.
18:27 24.01.2026
27 Удри с лопатата
18:28 24.01.2026
28 Дедовия
18:39 24.01.2026
29 Орбан
18:42 24.01.2026
30 До Последния софиянец
До коментар #23 от "Последния Софиянец":Явно за това ФЕД са побеснели. Само валута обезпечена със злато може да стабилизира дадената страна, а не рециклирана хартия без покритие каквото е еврото. Такъв е бил и нашия златен български лев между 1908 - 1912 и между 1934 - 39-40г. Вървял е навсякъде!!!. Хубавите, златни години.
18:45 24.01.2026
31 И Бойко се снишава като Тошо
19:01 24.01.2026