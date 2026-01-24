Новини
Тодор Тагарев: Решението за присъединяването ни към „Съвета за мир“ е взето на тъмно и на момента

24 Януари, 2026

  • тодор тагарев-
  • съвет за мир-
  • тръмп

Мария Атанасова

Решението България да се присъедини към т.нар. „Съвет за мир“, създаден по инициатива на американския президент Доналд Тръмп, трябва да стане обект на задълбочена обществена и парламентарна дискусия. Това заяви бившият министър на отбраната Тодор Тагарев в студиото на „Офанзива“.

По думите му решението е било взето „на тъмно и на момента“ от Министерския съвет, без яснота дали то реално отговаря на националния интерес. Тагарев постави под въпрос самия характер на новия формат, определяйки го като „странна смесица между международна организация и частен клуб“.

Според Тагарев най-тревожни са финансовите ангажименти, заложени в устава на съвета. Според документа членството е за срок от три години, като може да бъде продължено само при вноска от 1 млрд. долара, която трябва да бъде направена още през първата година.

„Ако правителството си е представяло, че България ще участва дългосрочно, то трябва да е готово да внесе този 1 милиард долара“, подчерта Тагарев.

Николай Младенов – личен успех, не дипломатически

По повод назначаването на Николай Младенов за специален представител за Газа Тагарев беше категоричен, че това е „огромен личен успех“, но не и за българската дипломация. „Младенов от години няма формална връзка с българската външна политика. Той направи изключително успешна международна кариера в лично качество“, посочи бившият министър.

Според него няма и пряка връзка между това назначение и присъединяването на България към „Съвета за мир“, нито основания да се очакват конкретни ползи като отпадане на визите за САЩ или участие на български фирми във възстановяването на Газа.

Иран: Без очаквания за ескалация

Относно присъствието на американски самолетоносачи край Иран, Тагарев призова за сдържаност в оценките. „Не бих отдал особено значение на това присъствие в този момент“, каза той, отбелязвайки, че подобни военноморски групи се разполагат в региона регулярно.

По думите му пикът на напрежението около протестите в Иран вече е отминал и шансът за незабавна ескалация е малък. „Прогнозите винаги са рисковани, но не очаквам нещо особено да се случи в следващите дни“, заключи Тагарев.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Българин

    33 3 Отговор
    Всички сороски изпълзяха, да бранят властта на мамона!

    18:01 24.01.2026

  • 2 Вашето мнение

    31 2 Отговор
    Мене някой питал ли ме е за коалицията на лаещите, бе н....к?

    18:04 24.01.2026

  • 3 За референдум ли намеква този човек?

    25 2 Отговор
    Колко недемократично и противоконституционно !

    18:06 24.01.2026

  • 4 гришо

    21 2 Отговор
    Ее що така бе тошо...
    На тъмно и без тебе....

    18:06 24.01.2026

  • 5 Последния Софиянец

    23 2 Отговор
    С Райха на Тагаренко е свършено.Има два пътя за България -БРИКС или борда на Тръмп.

    18:07 24.01.2026

  • 6 И тоя

    22 2 Отговор
    БОКЛУК майка му го е събирала с лъжица от килима.Другото го знаем.Лошото е че още е на свобода.

    18:08 24.01.2026

  • 7 Лена

    22 2 Отговор
    След квичащи прасета, грухтене по тикви, полъх
    на водопади, вятъра ни довя нова Желязна Лейди, сламенното човече Роско Боско!
    Този няма да се къпе, докато е жив след здрависването с Тръмпито! Долен наглец!

    18:08 24.01.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 тоз немога да го гледам

    21 2 Отговор
    тагаренко защо още не си в затвора твойта ….. продажна!!!

    18:11 24.01.2026

  • 11 Тома

    20 2 Отговор
    А бе тагаренко вие откраднахте милиарди още милиарди дадохте на бандеровци сега се тревожите за един милиард.Дали нато може да ни помогне ако гаджалите ни нападнат

    Коментиран от #17

    18:11 24.01.2026

  • 12 Дюрекс

    10 2 Отговор
    Поднася своите извинения и призовава министър Тагаренко да се яви незабавно в лабораторията за унищожаване.

    18:13 24.01.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този е

    15 3 Отговор
    национален предател.

    18:15 24.01.2026

  • 15 Цял

    8 2 Отговор
    свят го знае и авторитета на България “расте ли расте “ !

    18:15 24.01.2026

  • 16 Хи хи хи

    12 2 Отговор
    Факти тоя лисунгер не го показвайте повече .....ще повърна !!!!!

    Коментиран от #20

    18:16 24.01.2026

  • 17 Последния Софиянец

    7 1 Отговор

    До коментар #11 от "Тома":

    В Борда за мир гласът на България е равен на Турция и при спор Тръмп решава

    18:16 24.01.2026

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 тагар

    0 5 Отговор
    На този съветски възпитаник,какво му разбира главата по тази тема?
    Социалистически продукт,поставил се в услуга на страната, където е учил,със замагкеба и изкривена преценка,не само от възрастта!

    18:17 24.01.2026

  • 20 Ми то.....

    7 2 Отговор

    До коментар #16 от "Хи хи хи":

    На кой да показват снимката тия фалшиви новини или на магарев или на оная предателка надежда нейска .......на кой друг ?..??

    18:17 24.01.2026

  • 21 Този е най голямото магаре у нас след

    6 2 Отговор
    Боко , шиши ........

    18:19 24.01.2026

  • 22 Архимандрисандрит Бибиян

    1 3 Отговор
    Сектора Газа нема нищо опщо с Фатмакиа а Долен Тъп и МАГА фашагите са от ден до пладне. Брикс тоже лежи у моргата на ложе а пемберугите че им стане убаво коги цъфнат теменугите- на марта в сряда или на именнио ден на сехидолът им дедо Пундю

    Коментиран от #23

    18:21 24.01.2026

  • 23 Последния Софиянец

    8 1 Отговор

    До коментар #22 от "Архимандрисандрит Бибиян":

    От Нова година БРИКС пусна новата си валута Юнит която е единствената в света обезпечена със злато.

    Коментиран от #30

    18:25 24.01.2026

  • 24 Горски

    8 1 Отговор
    Бай Дончо не знае, къде се намира Белгия. Нормално е да я е сбъркал с Беларус, а знае ли човек, скоро табелата на град Брюж, може да е и на Кирилица. Май и това наше подписване се очертава последното отмъщение на Тиквата и Шопара към България и българския народ. Помните ли филма "Идиотокрация"? Оказва се, че не било филм, а пророчество. Янките са слаби в познанията си по география , това си пролича и от познанията на Тръмп в тая област. Точно пък санкционирания за корупция Пеевски тръгнал да се подмазва на Тръмп с надеждата да го изкарат от списъка. Обаче това което не знае и не иска да приеме е омразата и отвращението на хората от него и от Борисов. Така, че не само,че си остава в списъка, но провала и излизането му от Парламента и политиката вече са заложени и той сам си го причини с арогантното си и нагло поведение от типа "Аз казах." А, ние казваме- Вън от Парламента и политиката! Николай Младенов е на пряко подчинение на САЩ .Даже всеки направен харч му се възстановява в кредитната му карта оттам. Да го знаете просто. Само името му е българско и родословието в тоталитарните служби преди 1989 г.Както се казва дете на комунистическата репресивна номенклатура, подготвен на запад и превербуван за работа в полза на Запада.

    18:25 24.01.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Ами

    6 2 Отговор
    Че то кое му беше по светло :)
    Това, че ни натикахте в НАТО, че ни набутахте в ЕС,
    или че ни пробутахте някакви купони които уж били пари.

    18:27 24.01.2026

  • 27 Удри с лопатата

    4 2 Отговор
    Защо подписа тогава бе дае6атв0йтамамадае6а

    18:28 24.01.2026

  • 28 Дедовия

    3 1 Отговор
    Докога фактите ще дава възможност на национални предатели да пишат тук. Мястото на Тагаренко е в затвора без право на мнение. На този де.....ил трябва да се търси съдебна отговорност за предателство спрямо националната сигурност.

    18:39 24.01.2026

  • 29 Орбан

    1 0 Отговор
    Лъжа!Носих си фенерче,челник!

    18:42 24.01.2026

  • 30 До Последния софиянец

    4 1 Отговор

    До коментар #23 от "Последния Софиянец":

    Явно за това ФЕД са побеснели. Само валута обезпечена със злато може да стабилизира дадената страна, а не рециклирана хартия без покритие каквото е еврото. Такъв е бил и нашия златен български лев между 1908 - 1912 и между 1934 - 39-40г. Вървял е навсякъде!!!. Хубавите, златни години.

    18:45 24.01.2026

  • 31 И Бойко се снишава като Тошо

    0 0 Отговор
    Призовавам Великият вожд от Народната партия Бай който да излезе със становище по въпроса : Правилно ли е постъпил неговият министър , на когото лично Бойко нареди да си подаде оставка. И има ли министърът в оставка да подписва? Великият вожд навярно изчаква да се види какво мислят урсули те , че да знае какво да мисли , а покрай него и ние? После да не излезе , че е отрекъл нещо което е било правилно? Как само ще се черви ? Гьон сурат не се черви. А в обществото витае въпросът: Кой разпореди това безобразие?

    19:01 24.01.2026

