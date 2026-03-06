Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Христо Гаджев: Явно ситуацията с кабинета "Гюров" е потресаваща, щом играят ядрената карта

6 Март, 2026 17:11 1 796 35

  • христо гаджев-
  • ядрен чадър-
  • нато-
  • правителство-
  • премиер-
  • андрей гюров

Новата стратегия на Франция е обявена от президента Макрон преди няколко дни

Христо Гаджев: Явно ситуацията с кабинета "Гюров" е потресаваща, щом играят ядрената карта - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Явно ситуацията с кабинета "Гюров" е потресаваща, щом играят "ядрената карта", за да отклонят вниманието“, написа във Фейсбук председателят на комисията по отбрана към Народното събрание Христо Гаджев (ГЕРБ-СДС). В кулоарите на парламента днес председателят на "Демократи за силна България" - част от "Продължаваме промяната-Демократична България" - Атанас Атанасов, поиска да бъде свикан Консултативният съвет за национална сигурност във връзка с инициативата на президента Еманюел Макрон за разширяване на ядрения чадър на Франция върху други европейски държави.

"Всичката Мара втасала, та сега искат разполагане на ядрени оръжия в България", коментира Гаджев. По думите му новата стратегия на Франция е обявена от президента Макрон преди няколко дни. В основата си тя предвижда увеличение на ядрения капацитет на страната и "предно възпиране" чрез разполагане на ядрени сили в други държави за по-ефективно сдържане. Мисля, че това ще е неприемливо за България, посочва председателят на комисията по отбрана.

Но самата идея това да се обсъжда в предизборна обстановка ще има катастрофални последици (най-малкото за менталното здраве на хората), завършва публикацията.

В коментар на предложението на ДСБ съпредседателят на "Да, България" Ивайло Мирчев обърна внимание, че бившите вече управляващи бойкотират приемането на т. нар. удължителен бюджет, а това създава огромен риск за превъоръжаването на Българската армия.

Единствената ни защита е НАТО, коментира идеята на ДСБ председателят на ПГ "Има такъв народ" Тошко Йорданов. Той попита дали ядрен чадър няма да ни направи потенциална цел.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 2.7 от 19 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    12 10 Отговор
    Петуханците ще ви пратят всички при Валхала.

    Коментиран от #13

    17:13 06.03.2026

  • 2 обективен

    29 4 Отговор
    Най-големият потрес е ,че сте още в НС. И един от вас и за уууйййй НЕ става !!

    17:13 06.03.2026

  • 3 Хич не го одобрявам тоя

    12 12 Отговор
    но когато е прав, прав е!

    Коментиран от #5

    17:13 06.03.2026

  • 4 хаха

    16 4 Отговор
    "щом играят ядрената карта"

    ориенталските ТИКВИ съвсем са се накендзали...страаах страааах

    От толкова летящи ракети и дронове не смеят да се изправят чак. Лазят вече 30 години...

    17:14 06.03.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Пич

    29 7 Отговор
    Тези неизбрани от никого тъпаци, всички от ПП и ГЕРБ, са толкова малоумни, че ще ни направят ядрена цел !!! За да угодят не на посланик дори, а на жалък шерше дафер !!! Какви долни и низко паднали близачи !!!

    Коментиран от #14

    17:15 06.03.2026

  • 7 дементная старушка

    22 5 Отговор
    Само не давайте кодовете за ракетите на Запрянката, че като нищо взел та ги забравил.

    17:15 06.03.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Данко Серсемина

    23 2 Отговор
    ГЕРБ ДПС ИТН БСП задружно и набързо гласуваха кражбата на пенсионните фондове.

    17:16 06.03.2026

  • 10 Вашето мнение

    16 8 Отговор
    Един съвет от Вашето мнение, когато ходите да гласувате помнете, че ППДБ - петрохан са НПО и за да угодят на спонсорите си ще ни вкарат във война, Герб и дпс ще ни вкарат във война, защото водачите им искат да се спасят, а бсп и итн защото от тях нищо не зависи.

    17:16 06.03.2026

  • 11 Данко Серсемина

    23 3 Отговор
    Бойко го даваха днес по телевизията посърнал и говори небивалици даже гербаджиите не могат да го търпят.

    17:19 06.03.2026

  • 12 Банани с пижами

    8 4 Отговор
    Спешно трябва да се смени ръководството на комисията за защита от дискриминация, тъй като сега тази комисия не взема никакви мерки по случая с Рая Назарян.
    Кокорчо иска да смени председателката на парламента, понеже тя обира всичкото мъжко внимание и за него не остава нищо.
    В този случай Рая не е защитена от въпросната комисия и е подложена на дискриминация по полова принадлежност.

    17:20 06.03.2026

  • 13 Хижата на ПП

    12 6 Отговор

    До коментар #1 от "честен ционист":

    Тез шарлатани какво искат, да турят чифте пищови на гол -ъз и работата готова? Ми, тя и Русия е ядрена държава и то най-голямата. Това не спира терористите да палят и взривяват. Президентката направи голяма грешка да им даде власта на петруханци.

    17:21 06.03.2026

  • 14 Щото

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Пич":

    сега не си цел сигурно. Добре, че някой още не е думнал.

    Коментиран от #33

    17:24 06.03.2026

  • 15 Дориана

    4 10 Отговор
    Много ясно е , че този кабинет започва борба срещу корупцията , мафията и фалшифицирането на изборите. При Служебния кабинет на Главчев имаше силно влияние от Пеевски и неговия кандидат за бъдещ депутат в ДПС Ново начало Калин Стоянов , който трябва да се срамува от себе си. Те допуснаха и причиниха на българското общество най корумпираните и фалшифицирани избори в историята на България. Така, че започва борба за освобождението на България от корупцията и мафията.

    17:25 06.03.2026

  • 16 Опа на

    11 1 Отговор
    Защо пак не казвате, че правителството на Желязков подписа някакви документи в САЩ без да го съгласуват с парламента. Сега разбрахме, защо са настанени самолетите на САЩ на летището в София. Може и други изненади ще има. Затова толкова настървено нападат служебното правителство - крадецът: дръжте крадеца.

    Коментиран от #18

    17:25 06.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Дориана

    4 9 Отговор
    Борисов с ГЕРБ/ СДС трябва да понесат отговорността, защото вкараха България във военен съюз НАТО и превърнаха България в мишена.

    Коментиран от #21

    17:30 06.03.2026

  • 20 член 5

    2 1 Отговор
    е възможност за права на неатакуваните, но не автоматична тяхна максимална реакция.
    Ядрения чадър няма да бъде отворен заради локален ядрен дъжд върху неядрена малка държава, независимо от споразуменията.

    17:31 06.03.2026

  • 21 ирония

    5 1 Отговор

    До коментар #19 от "Дориана":

    Преди да пишеш смешни исторически справки, си провери тезата в търсачката при ИИ.

    Коментиран от #24

    17:35 06.03.2026

  • 22 Главчев

    3 0 Отговор
    От всяко дърво чеп не става!

    17:39 06.03.2026

  • 23 Сатана Z

    2 1 Отговор
    Да докарат атома в София ,та да се изпълни мечтата на Уинстън Чърчил да я превърне в картофена нива да се освободи България от софийските фашизоиди -педофили.

    17:41 06.03.2026

  • 24 Дориана

    4 7 Отговор

    До коментар #21 от "ирония":

    Точно Борисов се хвалеше, че вкарал България в НАТО, ЕС и в Еврозоната. НАТО е военен съюз не само за отбрана, но и за нападение. ЕС се разпада и когато това стане край с Еврозоната България трябва да се върне към Лева.Така, че Борисов освен корупция и мафия натресе и това на България. И всичко това, защото му се услади властта и не иска да я изпусне.

    Коментиран от #26

    17:45 06.03.2026

  • 25 ЧИЧО

    5 0 Отговор
    Видяха, че нашите управници се надупват накъдето духа вятъра и правят каквото си искст с нас.

    17:47 06.03.2026

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 При байТошУ беше по-добре!🤡🙃

    2 3 Отговор
    Пуделите на Буда са свикнали да се снишават по примера на байтТошуу-Ту-Туу, който е завещал торбата с хитринките на шофьорчето си борисов.

    17:53 06.03.2026

  • 28 А ппд бетата явно не разбират

    9 2 Отговор
    че предно възпиране означава ядрените ракети да падат в България за да може умните франсета да предпазят френска територия. А на нашите умници мозъка име изпит от кукувици.

    17:54 06.03.2026

  • 29 ГАДЖЕВ ПУМПАЛ

    1 1 Отговор
    ПО КАКВО СИ КОМПЕТЕНТЕН ТИ СИ НИ ПРИ МОМИТЕ НИ ПРИ ЕРГЕНТИ С ГЬОРГ СТЕБАНКЕНСКИ ФОРТУНАТКИ ДА НЕ ГОВОРЯ И ЗА КУХИЯ ПАЧОК ОТ СТАТА ЗАГОРА ПОЛИЦАЯ НА АВТОГАРАТА В СТАРА ЗАГОРА ЦИРК БУШ.

    18:10 06.03.2026

  • 30 Никой не казва и се мълчи

    2 1 Отговор
    Вярно ли е че на Петрохан са поставили някаква батарея „Пейтриът“ преди два дни ? На кой е? От коя държава се оперира и какъв е персонала ?

    18:13 06.03.2026

  • 31 По каква причина

    3 0 Отговор
    В района на Петрохан са забранени граждански дронове от 3 седмици ? Министърът на отбраната Атанас Запрянов може ли отговор да даде ?

    18:15 06.03.2026

  • 32 На копейките

    0 0 Отговор
    само ядрени карти са им у тУквите!

    18:23 06.03.2026

  • 33 Пич

    0 0 Отговор

    До коментар #14 от "Щото":

    Ако много държиш да си глупав, обясни точно защо и сега сме цел !!! Тъй като не забелязвам умствени способности у тебе, ще ти кажа аз! Точно заради същите малоумнци, и техните наколенки!!!

    18:25 06.03.2026

  • 34 1111

    0 0 Отговор
    Не искаме чужди ядрени оръжия на наша територия! Това носи само негативи!

    18:28 06.03.2026

  • 35 Няма да управляате и след изборите

    0 0 Отговор
    Приемайте бюджета и не увъртайте!

    18:30 06.03.2026

