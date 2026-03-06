Президентът Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като служебен министър на регионалното развитие

Държавният глава Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като министър на регионалното развитие и благоустройството.
На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаване на Ангелина Бонева от длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от Прессекретариата на Президентството.
Със същия указ държавният глава назначава като министър Николай Найденов.
Припомняме, че на 4 март Бонева обяви, че подава оставка по здравословни причини. Днес в парламента премиерът Гюров заяви, че служебният регионален министър Ангелина Бонева, която първо подаде оставка, вчера е отказала да си подаде оставката. Заявила е, че ѝ е искана оставката, защото е била подлагана на натиск от Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за кадрови назначения.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Оземпика от село с 2 пръста чело
Коментиран от #10
17:32 06.03.2026
3 подписа указ за освобождаването на
по малко
заменена от бръмбар
17:34 06.03.2026
4 Али Цицел
17:37 06.03.2026
5 Дориана
17:38 06.03.2026
6 4567
вчера в 14:42 ч.
6 946
36
Коментиран от #13
17:39 06.03.2026
7 Д-р Скорчев
17:40 06.03.2026
8 чичо
17:41 06.03.2026
9 Данко Харсъзина
Коментиран от #20
17:42 06.03.2026
10 Питам:
До коментар #2 от "Оземпика от село с 2 пръста чело":Не разбрах, победата за ППДБ или за ПДРГ ?
17:42 06.03.2026
11 в хаоса
17:42 06.03.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 ПРОГРЕСИВЕН МИНИСТЪР
До коментар #6 от "4567":МИ ЧИ ТЯ
СИ ГО КАЗА
ПО МЕД.ПРИЧИНИ...ВЖ.ФИГ.1☝
Коментиран от #28
17:42 06.03.2026
14 Ъъъъ
Според заглавието Йотова е станала мъж - президент?
Йотова е жена и е ПРЕЗИДЕНТКА!
Успокойте се с тия джендърски заглавия!
Коментиран от #19, #32
17:43 06.03.2026
15 А Надежда Михайлова,
Нейнски - КОГА? Това недоразумение, което с неколкомесечен стаж като момиче за всичко в редакция го направиха министър на външните работи в "зората на демокрацията" и уволни кадърен персонал, после съдът анулира ВСИЧКИ уволнения, държавата плати солидни обезщетения - и после за тези нейни заслуги я направиха посланик в Турция, където оcра посолството...и за тези заслуги сега пак е министър...? Народе!!!!
17:44 06.03.2026
16 Тити на Кака
Ставаме свидетели на абсолютен рекорд, мисля. Като нищо с тези темпове в следващите два месеца до евентуалното конституиране на нов, редовен кабинет, половината от изначалните гюровици ще се окажат в кофата за боклук, барабар с Цицелков...
ПеПе ДеБили, това е положението. Нещата са толкова динамични, че нито Розовото пони Асена, нито водопадът на глупостта Ивчо смогват да озвучат правилните начини за осмислянето на вихрушката...
Подчиненият им ППагалитет е в ступор, даже забравиха за универсалното ренде Шиши покрай образувалия се лозунгов вакуум 😂😂😂
Коментиран от #18
17:45 06.03.2026
17 Данко Харсъзина
17:49 06.03.2026
18 Дориана
До коментар #16 от "Тити на Кака":Точно така трябва да се действа с твърда ръка като кабинета Гюров срещу корупцията, мафията и олигархията. целта ни е да освободим завладяна България.
Коментиран от #22
17:50 06.03.2026
19 Явно нито разбираш
До коментар #14 от "Ъъъъ":от езикознание, нито от право. Йотова е ПРЕЗИДЕНТ - в Конституцията това е единственото название на длъжността, няма женски род. В разговорната реч можеш да я наричаш и президентка, но когато става дума за изяви на политическо ниво - а в публикацията тези изяви са на ПРЕЗИДЕНТА Йотова.
Коментиран от #26
17:50 06.03.2026
20 И защо трябва
До коментар #9 от "Данко Харсъзина":да разбира? Дали не съвсем хубавото Наде разбира от външна политика?
17:52 06.03.2026
21 Данко Харсъзина
17:55 06.03.2026
22 Тити на Кака
До коментар #18 от "Дориана":За пръв път чувам как напушени меки китки действат с твърда ръка...
Забавляваш, стрино😂😂😂
17:57 06.03.2026
23 само калинки
17:58 06.03.2026
24 ха ха
18:00 06.03.2026
25 КАКВО СЕ ЧУДИМ?
18:02 06.03.2026
26 Ъъъъ
До коментар #19 от "Явно нито разбираш":Това означава, че онаследената от комунистите конституция не уважава българския език за думи определящи два пола - от мъжки и женски род!
Правилно и уважително е да се напише.... ПРЕЗИДЕНТЪТ РАДЕВ, понеже е МЪЖ!
Правилно и уважително е да се напише... ПРЕЗИДЕНТКАТА ЙОТОВА, понеже е ЖЕНА!
Коментиран от #30, #33
18:03 06.03.2026
27 Къв е тоя
18:06 06.03.2026
28 Никои
До коментар #13 от "ПРОГРЕСИВЕН МИНИСТЪР":По медицински причини ПОДАДЕ оставка. Не четете ли? Въпросът е защо е тази "новина", че се е върнала и поставяла задачи.
18:07 06.03.2026
29 Новина
18:08 06.03.2026
30 Тити на Кака
До коментар #26 от "Ъъъъ":Не е зле първо да научиш как се пише думата "Унаследявам", а после да се впускаш в дисциплината "Езикови съвети от доказани неграмотници".
Успех!
18:10 06.03.2026
31 ТИЯ ОТ ПП-ДБ И ЙОТОВА СА НЕРЕДОВНИ???
18:12 06.03.2026
32 Ъъъъ
До коментар #14 от "Ъъъъ":БЪЛГАРСКАТА ГРАМАТИКА ОПРЕДЕЛЯ ДВА ПОЛА:
РАДЕВ Е БЪЛГАРИН
ЙОТОВА Е БЪЛГАРКА
Защо имаме КМЕТ и КМЕТИЦА?
Защо имаме КРАЛ и КРАЛИЦА?
Защо имаме ИМПЕРАТОР и ИМПЕРАТРИЦА?
Защо да нямаме ПРЕЗИДЕНТ и ПРЕЗИДЕНТКА?
Това означава, че след 1944г. даже и Българската Граматика не е уважавана!
То и затова сме на това дередже!
БАДЖАК, БАДЖАНАК, БАДЖАНАЦИ, ШУРОБАДЖАНАК,
ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ
18:16 06.03.2026
33 МЪКА
До коментар #26 от "Ъъъъ":Сигурно трябва да се пише и генералката Пешева
18:19 06.03.2026
34 СЛЕД 5 ГОДИНИ ВЪЗХОД НА ИДИОТИЗМА
18:20 06.03.2026
35 Не мога да разбера
18:23 06.03.2026