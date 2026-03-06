Новини
Президентът Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като служебен министър на регионалното развитие

6 Март, 2026 17:30 1 189 35

  • ангелина бонева-
  • президент-
  • илияна йотова

Със същия указ държавният глава назначава като министър Николай Найденов

Президентът Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като служебен министър на регионалното развитие - 1
Снимка: БГНЕС
Държавният глава Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като министър на регионалното развитие и благоустройството.

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаване на Ангелина Бонева от длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от Прессекретариата на Президентството.

Със същия указ държавният глава назначава като министър Николай Найденов.

Припомняме, че на 4 март Бонева обяви, че подава оставка по здравословни причини. Днес в парламента премиерът Гюров заяви, че служебният регионален министър Ангелина Бонева, която първо подаде оставка, вчера е отказала да си подаде оставката. Заявила е, че ѝ е искана оставката, защото е била подлагана на натиск от Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за кадрови назначения.


София / България
Поставете оценка:
Оценка 3.5 от 15 гласа.
Подобни новини


  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Оземпика от село с 2 пръста чело

    15 8 Отговор
    Победа! ППДБ победа!

    Коментиран от #10

    17:32 06.03.2026

  • 3 подписа указ за освобождаването на

    18 1 Отговор
    една калинка парашутистка
    по малко
    заменена от бръмбар

    17:34 06.03.2026

  • 4 Али Цицел

    16 1 Отговор
    Листопад!

    17:37 06.03.2026

  • 5 Дориана

    11 8 Отговор
    Чудесно, това е добра новина . Тази жена за да иска да се върне отново на работа със сигурност някой и е оказал натиск . И навярно това е Борисов , защото имаше атака срещу кабинета Гюров във нейна защита. Обаче Вселената се намеси нещата се подредиха в правилната посока. Ако тя е имала някакви зависимости от Борисов и Пеевски изобщо няма място в кабинета Гюров.

    17:38 06.03.2026

  • 6 4567

    11 2 Отговор
    Какво беше това от вчера: "Ангелина Бонева отказва да подаде оставка и се върна в кабинета си в МРРБ
    вчера в 14:42 ч.
    6 946
    36

    Коментиран от #13

    17:39 06.03.2026

  • 7 Д-р Скорчев

    6 2 Отговор
    Бонева болна ли е ? аз бих я полекувал няколко дена ............

    17:40 06.03.2026

  • 8 чичо

    11 5 Отговор
    ППДБ и Мирчувците на колене пред Йотова: С вас сме госпожо президент, Вие сте гаранция за светлото бъдеще на България.

    17:41 06.03.2026

  • 9 Данко Харсъзина

    11 2 Отговор
    Тази филия не разбира нищо от строителство.

    Коментиран от #20

    17:42 06.03.2026

  • 10 Питам:

    5 2 Отговор

    До коментар #2 от "Оземпика от село с 2 пръста чело":

    Не разбрах, победата за ППДБ или за ПДРГ ?

    17:42 06.03.2026

  • 11 в хаоса

    8 0 Отговор
    Ангелина Бонева е пропуснала да си спомни, че ПП е Президентски Проект.

    17:42 06.03.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 ПРОГРЕСИВЕН МИНИСТЪР

    2 1 Отговор

    До коментар #6 от "4567":

    МИ ЧИ ТЯ
    СИ ГО КАЗА
    ПО МЕД.ПРИЧИНИ...ВЖ.ФИГ.1☝

    Коментиран от #28

    17:42 06.03.2026

  • 14 Ъъъъ

    2 6 Отговор
    Президентът Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като служебен министър на регионалното развитие

    Според заглавието Йотова е станала мъж - президент?
    Йотова е жена и е ПРЕЗИДЕНТКА!

    Успокойте се с тия джендърски заглавия!

    Коментиран от #19, #32

    17:43 06.03.2026

  • 15 А Надежда Михайлова,

    10 3 Отговор
    пренаименована
    Нейнски - КОГА? Това недоразумение, което с неколкомесечен стаж като момиче за всичко в редакция го направиха министър на външните работи в "зората на демокрацията" и уволни кадърен персонал, после съдът анулира ВСИЧКИ уволнения, държавата плати солидни обезщетения - и после за тези нейни заслуги я направиха посланик в Турция, където оcра посолството...и за тези заслуги сега пак е министър...? Народе!!!!

    17:44 06.03.2026

  • 16 Тити на Кака

    9 4 Отговор
    Някой спомня ли си толкова висока административна смъртност сред министрите само за три седмици, след конституирането на нов служебен МС?
    Ставаме свидетели на абсолютен рекорд, мисля. Като нищо с тези темпове в следващите два месеца до евентуалното конституиране на нов, редовен кабинет, половината от изначалните гюровици ще се окажат в кофата за боклук, барабар с Цицелков...
    ПеПе ДеБили, това е положението. Нещата са толкова динамични, че нито Розовото пони Асена, нито водопадът на глупостта Ивчо смогват да озвучат правилните начини за осмислянето на вихрушката...
    Подчиненият им ППагалитет е в ступор, даже забравиха за универсалното ренде Шиши покрай образувалия се лозунгов вакуум 😂😂😂

    Коментиран от #18

    17:45 06.03.2026

  • 17 Данко Харсъзина

    4 1 Отговор
    Министрите капят като круши.

    17:49 06.03.2026

  • 18 Дориана

    3 5 Отговор

    До коментар #16 от "Тити на Кака":

    Точно така трябва да се действа с твърда ръка като кабинета Гюров срещу корупцията, мафията и олигархията. целта ни е да освободим завладяна България.

    Коментиран от #22

    17:50 06.03.2026

  • 19 Явно нито разбираш

    5 0 Отговор

    До коментар #14 от "Ъъъъ":

    от езикознание, нито от право. Йотова е ПРЕЗИДЕНТ - в Конституцията това е единственото название на длъжността, няма женски род. В разговорната реч можеш да я наричаш и президентка, но когато става дума за изяви на политическо ниво - а в публикацията тези изяви са на ПРЕЗИДЕНТА Йотова.

    Коментиран от #26

    17:50 06.03.2026

  • 20 И защо трябва

    2 0 Отговор

    До коментар #9 от "Данко Харсъзина":

    да разбира? Дали не съвсем хубавото Наде разбира от външна политика?

    17:52 06.03.2026

  • 21 Данко Харсъзина

    2 0 Отговор
    Според мисирките от Информационния център на АЕЦ Козлодуй, щели да сменят Иван Андреев и цялото ръководство на централата. Вместо това изгърмя Министърката на регионалното развитие и благоустройството. Де го чукаш, де се пука.

    17:55 06.03.2026

  • 22 Тити на Кака

    6 1 Отговор

    До коментар #18 от "Дориана":

    За пръв път чувам как напушени меки китки действат с твърда ръка...
    Забавляваш, стрино😂😂😂

    17:57 06.03.2026

  • 23 само калинки

    0 0 Отговор
    А защо са я назначили като си личи ,че има ментални проблеми !!

    17:58 06.03.2026

  • 24 ха ха

    0 0 Отговор
    бе много бързо я хванаха в крачка към кацата , кадри , а ?

    18:00 06.03.2026

  • 25 КАКВО СЕ ЧУДИМ?

    4 0 Отговор
    МИ ТЕ ПОВЕЧЕТО ОТ ПП-ДБ СА ЗА КАРЛУКОВО. КИРО ЩОМ НИ БЕШЕ ПРЕМИЕР А ЛЕНА ГО КОМАНДВАШЕ...

    18:02 06.03.2026

  • 26 Ъъъъ

    0 3 Отговор

    До коментар #19 от "Явно нито разбираш":

    Това означава, че онаследената от комунистите конституция не уважава българския език за думи определящи два пола - от мъжки и женски род!
    Правилно и уважително е да се напише.... ПРЕЗИДЕНТЪТ РАДЕВ, понеже е МЪЖ!
    Правилно и уважително е да се напише... ПРЕЗИДЕНТКАТА ЙОТОВА, понеже е ЖЕНА!

    Коментиран от #30, #33

    18:03 06.03.2026

  • 27 Къв е тоя

    2 1 Отговор
    Мамник бе,тия петроханци все с такива криви глави

    18:06 06.03.2026

  • 28 Никои

    0 1 Отговор

    До коментар #13 от "ПРОГРЕСИВЕН МИНИСТЪР":

    По медицински причини ПОДАДЕ оставка. Не четете ли? Въпросът е защо е тази "новина", че се е върнала и поставяла задачи.

    18:07 06.03.2026

  • 29 Новина

    0 0 Отговор
    Пеевски вече няма да плаща за тлонере.

    18:08 06.03.2026

  • 30 Тити на Кака

    1 1 Отговор

    До коментар #26 от "Ъъъъ":

    Не е зле първо да научиш как се пише думата "Унаследявам", а после да се впускаш в дисциплината "Езикови съвети от доказани неграмотници".
    Успех!

    18:10 06.03.2026

  • 31 ТИЯ ОТ ПП-ДБ И ЙОТОВА СА НЕРЕДОВНИ???

    5 2 Отговор
    Е КОГА РАЗБРАХА, ЧЕ Е ЗЛЕ С ГЛАВАТА? НАЛИ Я НАЗНАЧИХА ОНЯ ДЕН? И АЗ НЕ СЪМ МНОГО ДОБРЕ С ГЛАВАТА, ЗНАЧИ СТАВАМ ЗА СЛУЖЕБЕН МИНИСТЪР?

    18:12 06.03.2026

  • 32 Ъъъъ

    0 3 Отговор

    До коментар #14 от "Ъъъъ":

    БЪЛГАРСКАТА ГРАМАТИКА ОПРЕДЕЛЯ ДВА ПОЛА:

    РАДЕВ Е БЪЛГАРИН

    ЙОТОВА Е БЪЛГАРКА

    Защо имаме КМЕТ и КМЕТИЦА?

    Защо имаме КРАЛ и КРАЛИЦА?

    Защо имаме ИМПЕРАТОР и ИМПЕРАТРИЦА?

    Защо да нямаме ПРЕЗИДЕНТ и ПРЕЗИДЕНТКА?

    Това означава, че след 1944г. даже и Българската Граматика не е уважавана!
    То и затова сме на това дередже!
    БАДЖАК, БАДЖАНАК, БАДЖАНАЦИ, ШУРОБАДЖАНАК,
    ШУРОБАДЖАНАЩИНА - от ЕДИН И СЪЩ ДОЛ ДРЕНКИ

    18:16 06.03.2026

  • 33 МЪКА

    2 0 Отговор

    До коментар #26 от "Ъъъъ":

    Сигурно трябва да се пише и генералката Пешева

    18:19 06.03.2026

  • 34 СЛЕД 5 ГОДИНИ ВЪЗХОД НА ИДИОТИЗМА

    2 0 Отговор
    ИМАШЕ ЕДИН КОЙТО СЕ ЧУДЕШЕ - ЕГАТИ ДЪРЖАВАТА ЩОМ АЗ СЪМ Й МИНИСТЪР? Е, СЕГА ИМА ПОНЕ ДЕСЕТИНА ТАКИВА - ЧИСТИ ДЕБИЛИ НАЗНАЧЕНИ ЗА МИНИСТРИ! ОТ ЮМРУКА НАСАМ ЗА ПРАВИТЕЛСТВО И ПАРЛАМЕНТ - ГИ СЪБИРАТ ОТ УЛИЦАТА. АКО МОГАТ ДА МЯТАТ ЯЙЦА, РИБА, ДА НОСЯТ КОВЧЕЗИ, БЕСИЛКИ И ГИ ПРАВЯТ ДЕПУТАТИ И МИНИСТРИ?

    18:20 06.03.2026

  • 35 Не мога да разбера

    0 0 Отговор
    Още по времето на соца Радой Ралин попита! "Докога в страната ни бащина, ще вилнее такава простащина? - Радой Ралин.... Отговор днешен от гроба на Радой Ралин: - "Докато се окаже веке, че нема кой да рани Ромите безброй в Чалга Народното Събрание!”

    18:23 06.03.2026

