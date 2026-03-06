Президентът Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като служебен министър на регионалното развитие

Държавният глава Илияна Йотова подписа указ за освобождаването на Ангелина Бонева като министър на регионалното развитие и благоустройството.

На основание чл. 99, ал. 5 от Конституцията президентът Илияна Йотова подписа указ за освобождаване на Ангелина Бонева от длъжността министър на регионалното развитие и благоустройството, съобщиха от Прессекретариата на Президентството.

Със същия указ държавният глава назначава като министър Николай Найденов.

Припомняме, че на 4 март Бонева обяви, че подава оставка по здравословни причини. Днес в парламента премиерът Гюров заяви, че служебният регионален министър Ангелина Бонева, която първо подаде оставка, вчера е отказала да си подаде оставката. Заявила е, че ѝ е искана оставката, защото е била подлагана на натиск от Ивайло Мирчев и Божидар Божанов за кадрови назначения.