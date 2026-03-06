Новини
Свидетели спасиха жена, душена и удряна от съпруга си край Сандански

6 Март, 2026

Пострадалата била освидетелствана от лекар

Свидетели спасиха жена, душена и удряна от съпруга си край Сандански - 1
Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Районната прокуратура в Благоевград внесе в Районен съд – Сандански обвинителен акт срещу 53-годишен мъж за извършени престъпления в условията на домашно насилие спрямо съпругата му, съобщиха от пресцентъра на Апелативна прокуратура-София.

Обвиняемият Т. Т. е предаден на съд за три престъпления – нарушаване на съдебна заповед за защита от домашно насилие, причиняване на лека телесна повреда и отправяне на закана с убийство.

Съпрузите живеели в село Лебница, община Сандански. На 4 май 2025 г., след възникнал скандал между тях, жената напуснала семейното жилище и се преместила при родителите си в село Струма. Две седмици по-късно тя подала молба за развод в Районен съд – Сандански.

Със съдебна заповед от 29 август 2025 г. на обвиняемия било разпоредено да се въздържа от извършване на домашно насилие спрямо съпругата си, както и да не я приближава, включително жилището и местоработата ѝ, и да не осъществява контакт с нея под каквато и да е форма.

Според обвинението на 4 декември 2025 г. мъжът нарушил съдебната заповед, нанесъл ѝ удари с юмрук и я душил.

Той отправил и закани с убийство, които предизвикали в пострадалата страх. Свидетели на случилото се успели да прекратят нападението.

Пострадалата била освидетелствана от лекар.

Назначената съдебномедицинска експертиза установила травматични увреждания – контузии в областта на главата, устата, китката и шията, както и охлузни наранявания.


Поставете оценка:
Оценка 3.4 от 5 гласа.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Империята отвръща на ударааа😅😅

    2 7 Отговор
    Жената не е кат човека

    19:17 06.03.2026

  • 7 Ха,ха

    9 0 Отговор
    Ето тоя майка му е трябвало да го абортира

    19:19 06.03.2026

  • 8 ДРТ ПРЧ

    2 0 Отговор
    ЖАЛБАТА ЗА ДОМАШНО НАСИЛИЕ Е АДВОКАТСКИ ТРИК ПРИ ДЕЛА ЗА РАЗВОД. ЦЕЛТА Е ДА СЕ СЪБЕРАТ СТАБИЛНИ ДОКАЗАТЕЛСТВА ПРИ ДОКАЗВАНЕ НА ВИНА.

    19:20 06.03.2026

  • 9 мда

    3 0 Отговор
    Това команчи ли са били?

    Коментиран от #11

    19:26 06.03.2026

  • 10 Гост

    2 0 Отговор
    Другият месец ще го пуснат, че трябва да гласува за Шиши.

    19:44 06.03.2026

  • 11 Гост

    0 0 Отговор

    До коментар #9 от "мда":

    В с.Лебница май няма команчи.
    Там са 379 души население и все българи....... поне по документи. Нямам идея дали няма пребиваващи команчи, които се водят на друг адрес, защото и това стана честосрещана практика.

    19:49 06.03.2026

  • 12 само да попитам

    0 0 Отговор
    а свидетелите телига ли му една гора бой на нещастника?

    19:59 06.03.2026

